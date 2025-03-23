Иран - Узбекистан, 25 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Сборная Узбекистана по футболу как никогда близка к чемпионату мира. Но впереди, возможно, самый тяжелый матч отборочного турнира - с единоличным лидером группы командой Ирана. Любой позитивный результат в Тегеране приблизит команду Тимура Кападзе к финальной стадии, тогда как поражение вынудит поволноваться на финише. Рассмотрим встречу фаворитов секстета A сквозь призму букмекерских котировок.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Иран
Место в рейтинге ФИФА: 18
25.03.2025, Вт
19:00 МСК
Узбекистан
|П1 - 1.85
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Азия, группа 1, 8-й тур
Стадион: «Азади» (Тегеран, Иран)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Иран
|10
|4
|1
|18-5
|Узбекистан
|1
|4
|10
|5-18
Последние пять игр сборной Ирана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2024
|Иран
2:0
ОАЭ
Отбор ЧМ-2026
|19.11.2024
|Киргизия
2:3
Иран
Отбор ЧМ-2026
|14.11.2024
|КНДР
2:3
Иран
Отбор ЧМ-2026
|15.10.2024
|Иран
4:1
Катар
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2024
|Узбекистан
0:0
Иран
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Узбекистана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2024
|Узбекистан
1:0
Киргизия
Отбор ЧМ-2026
|27.01.2025
|Узбекистан
0:0
Иордания
Товарищеский матч
|19.11.2024
|КНДР
0:1
Узбекистан
Отбор ЧМ-2026
|14.11.2024
|Катар
3:2
Узбекистан
Отбор ЧМ-2026
|15.10.2024
|Узбекистан
1:0
ОАЭ
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборных Ирана и Узбекистана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.10.2024
|Узбекистан
0:0
Иран
Отбор ЧМ-2026
|11.06.2024
|Иран
0:0
Узбекистан
Отбор ЧМ-2026
|21.11.2023
|Узбекистан
2:2
Иран
Отбор ЧМ-2026
|20.06.2023
|Узбекистан
0:1
Иран
Товарищеский матч
|08.10.2020
|Узбекистан
1:2
Иран
Товарищеский матч
После семи туров команды Ирана и Узбекистана занимают два «проходных» места в первой отборочной группе.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Иран
|7
|6
|1
|0
|14-5
|19
|2. Узбекистан
|7
|5
|1
|1
|9-5
|16
|3. ОАЭ
|7
|3
|1
|3
|12-6
|10
|4. Катар
|7
|3
|1
|3
|15-18
|10
|5. Киргизия
|7
|1
|0
|6
|6-14
|3
|6. КНДР
|7
|0
|2
|5
|6-14
|2
В азиатской конфедерации система отборочного турнира Кубка мира сложная и многоступенчатая. Сейчас идет третий раунд квалификации. Напрямую в финальную стадию попадут две первые сборные каждой из трех групп. Для команд Ирана и Узбекистана вторничная встреча станет уже четвертой в рамках одного цикла. Интересно, что ни одна из предыдущих трех игр не выявила победителя: однажды соперники разыграли результативную ничью (2:2) и дважды подряд - нулевую. Это исчерпывающе говорит о силе команд - очевидно, что противники нынче достойны друг друга. Что касается внушительного перевеса иранцев в «личках» (10 побед при всего одном поражении), то он был достигнут во времена становления сборной Узбекистана и не отражает реальное соотношение сил сегодня.
Противоборство в Тегеране - тот классический случай, когда ничья со стратегической точки зрения устроит обе команды. Хозяевам она позволит сохранить единоличное лидерство в таблице, гостей еще на шаг приблизит к финальной стадии. При таком раскладе ближайшие преследователи ближе чем на четыре очка к Узбекистану не подойдут. А это значит, что у команды Кападзе даже останется право на одну ошибку в паре оставшихся туров. При таких вводных очень велик соблазн спрогнозировать ничью в иранской столице. В «Лиге Ставок» взять ее можно по коэффициенту 3.20.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
В прямом эфире игру покажут зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах. Графические лайв-трансляции доступны на ресурсах букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Лига Ставок»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Коэффициент на победу Узбекистана в «Лиге Ставок» в два с половиной раза превышает котировку на Иртан. Поставить на успех гостей предлагается за 4.40, а на хозяев - за 1.85. Ничья идет в конторе за 3.20.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 7 777 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК
Котировки букмекеров и статистика прошлых встреч намекают на очередной успех сборной Ирана. Но очевидно, что и против дележа очков хозяева поля сильно возражать не станут.
Легальные букмекерские конторы России предлагают следить за игрой посредством графических трансляций.
В общей сложности по итогам третьего раунда отбора выйдут шесть сборных (по две лучшие от каждой группы). Третьи-четвертые команды проведут четвертый этап квалификации.
Команда Узбекистана семь раз стартовала в квалификации ЧМ - и ни разу не добиралась до финальной стадии. Восьмая попытка обещает быть успешной.
23-й чемпионат мира по футболу совместно примут три страны - США, Канада и Мексика.
Партнерский проект