Иран - Узбекистан, 25 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

В азиатской конфедерации система отборочного турнира Кубка мира сложная и многоступенчатая. Сейчас идет третий раунд квалификации. Напрямую в финальную стадию попадут две первые сборные каждой из трех групп. Для команд Ирана и Узбекистана вторничная встреча станет уже четвертой в рамках одного цикла. Интересно, что ни одна из предыдущих трех игр не выявила победителя: однажды соперники разыграли результативную ничью (2:2) и дважды подряд - нулевую. Это исчерпывающе говорит о силе команд - очевидно, что противники нынче достойны друг друга. Что касается внушительного перевеса иранцев в «личках» (10 побед при всего одном поражении), то он был достигнут во времена становления сборной Узбекистана и не отражает реальное соотношение сил сегодня.

Противоборство в Тегеране - тот классический случай, когда ничья со стратегической точки зрения устроит обе команды. Хозяевам она позволит сохранить единоличное лидерство в таблице, гостей еще на шаг приблизит к финальной стадии. При таком раскладе ближайшие преследователи ближе чем на четыре очка к Узбекистану не подойдут. А это значит, что у команды Кападзе даже останется право на одну ошибку в паре оставшихся туров. При таких вводных очень велик соблазн спрогнозировать ничью в иранской столице. В «Лиге Ставок» взять ее можно по коэффициенту 3.20.