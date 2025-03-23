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23 марта 8:44ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Иран - Узбекистан, 25 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Матч года для сборной Узбекистана - нельзя проигрывать!
Валентин Васильев

Сборная Узбекистана по футболу как никогда близка к чемпионату мира. Но впереди, возможно, самый тяжелый матч отборочного турнира - с единоличным лидером группы командой Ирана. Любой позитивный результат в Тегеране приблизит команду Тимура Кападзе к финальной стадии, тогда как поражение вынудит поволноваться на финише. Рассмотрим встречу фаворитов секстета A сквозь призму букмекерских котировок.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

Иран 
Место в рейтинге ФИФА: 18

25.03.2025, Вт

19:00 МСК

Узбекистан 
Место в рейтинге ФИФА: 58

П1 - 1.85

Х - 3.20

П2 - 4.40

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Азия, группа 1, 8-й тур

Стадион: «Азади» (Тегеран, Иран)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Иран 104118-5
Узбекистан 14105-18

Последние пять игр сборной Ирана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.03.2024Иран 

2:0

ОАЭ

Отбор ЧМ-2026

19.11.2024Киргизия

2:3

Иран 

Отбор ЧМ-2026

14.11.2024КНДР

2:3

Иран 

Отбор ЧМ-2026

15.10.2024Иран 

4:1

Катар

Отбор ЧМ-2026

10.10.2024Узбекистан

0:0

Иран 

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Узбекистана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.03.2024Узбекистан

1:0

Киргизия

Отбор ЧМ-2026

27.01.2025Узбекистан

0:0

Иордания

Товарищеский матч

19.11.2024КНДР

0:1

Узбекистан

Отбор ЧМ-2026

14.11.2024Катар

3:2

Узбекистан

Отбор ЧМ-2026

15.10.2024Узбекистан

1:0

ОАЭ

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборных Ирана и Узбекистана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.10.2024Узбекистан

0:0

Иран 

Отбор ЧМ-2026

11.06.2024Иран 

0:0

Узбекистан

Отбор ЧМ-2026

21.11.2023Узбекистан

2:2

Иран 

Отбор ЧМ-2026

20.06.2023Узбекистан

0:1

Иран 

Товарищеский матч

08.10.2020Узбекистан

1:2

Иран 

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

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После семи туров команды Ирана и Узбекистана занимают два «проходных» места в первой отборочной группе.

КомандыИВНПМО
1. Иран761014-519
2. Узбекистан75119-516
3. ОАЭ731312-610
4. Катар731315-1810
5. Киргизия71066-143
6. КНДР70256-142

Прогноз на матч

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В азиатской конфедерации система отборочного турнира Кубка мира сложная и многоступенчатая. Сейчас идет третий раунд квалификации. Напрямую в финальную стадию попадут две первые сборные каждой из трех групп. Для команд Ирана и Узбекистана вторничная встреча станет уже четвертой в рамках одного цикла. Интересно, что ни одна из предыдущих трех игр не выявила победителя: однажды соперники разыграли результативную ничью (2:2) и дважды подряд - нулевую. Это исчерпывающе говорит о силе команд - очевидно, что противники нынче достойны друг друга. Что касается внушительного перевеса иранцев в «личках» (10 побед при всего одном поражении), то он был достигнут во времена становления сборной Узбекистана и не отражает реальное соотношение сил сегодня.

Противоборство в Тегеране - тот классический случай, когда ничья со стратегической точки зрения устроит обе команды. Хозяевам она позволит сохранить единоличное лидерство в таблице, гостей еще на шаг приблизит к финальной стадии. При таком раскладе ближайшие преследователи ближе чем на четыре очка к Узбекистану не подойдут. А это значит, что у команды Кападзе даже останется право на одну ошибку в паре оставшихся туров. При таких вводных очень велик соблазн спрогнозировать ничью в иранской столице. В «Лиге Ставок» взять ее можно по коэффициенту 3.20.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру покажут зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах. Графические лайв-трансляции  доступны на ресурсах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Лига Ставок»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу Узбекистана в «Лиге Ставок» в два с половиной раза превышает котировку на Иртан. Поставить на успех гостей предлагается за 4.40, а на хозяев - за 1.85. Ничья идет в конторе за 3.20.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Иран - Узбекистан?

Котировки букмекеров и статистика прошлых встреч намекают на очередной успех сборной Ирана. Но очевидно, что и против дележа очков хозяева поля сильно возражать не станут.

Где бесплатно смотреть матч Иран - Узбекистан?

Легальные букмекерские конторы России предлагают следить за игрой посредством графических трансляций.

Кто выйдет на ЧМ-2026?

В общей сложности по итогам третьего раунда отбора выйдут шесть сборных (по две лучшие от каждой группы). Третьи-четвертые команды проведут четвертый этап квалификации.

Сборная Узбекистана участвовала в Кубке мира?

Команда Узбекистана семь раз стартовала в квалификации ЧМ - и ни разу не добиралась до финальной стадии. Восьмая попытка обещает быть успешной.

Где пройдет ЧМ-2026?

23-й чемпионат мира по футболу совместно примут три страны - США, Канада и Мексика. 

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