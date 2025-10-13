Ирландия - Армения, 14 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Армении неудачно с точки зрения итогового результата съездила в гости к команде Венгрии. Впереди не менее тяжелая гастроль. Удастся ли парням Егише Меликяна зацепить хотя бы одно очко в Ирландии. В поиске ответа традиционно отправляемся к букмекерам - их коэффициенты чаще всего адекватно отражают реальное соотношение сил соперников.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа F, 4-й тур
Стадион: «Авива» (Дублин, Ирландия)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Ирландия
|3
|0
|2
|7-6
|Армения
|2
|0
|3
|6-7
Последние пять матчей сборной Ирландии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.10.2025
|Португалия
1:0
Ирландия
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Армения
2:1
Ирландия
Отбор ЧМ-2026
|06.09.2025
|Ирландия
2:2
Венгрия
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Люксембург
0:0
Ирландия
Товарищеский матч
|06.06.2025
|Ирландия
1:1
Сенегал
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной Армении:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.10.2025
|Венгрия
2:0
Армения
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Армения
2:1
Ирландия
Отбор ЧМ-2026
|06.09.2025
|Армения
0:5
Португалия
Отбор ЧМ-2026
|09.06.2025
|Черногория
2:2
Армения
Товарищеский матч
|06.06.2025
|Косово
5:2
Армения
Товарищеский матч
Перед очной встречей обе команды находятся в таблице за границей проходной двойки. Но второе место - совсем рядом.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Португалия
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|2. Венгрия
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|3. Армения
|3
|1
|0
|2
|2-8
|3
|4. Ирландия
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
Сборная Армении за пару домашних матчей отбора взяла 50% процентов возможных очков, причем набрала их как раз за счет Ирландии. На выезде она уступила Венгрии - 0:2.
Ирландцы - пока без побед. Естественно, во вторник они рассчитывают исправить это упущение. В третьем туре парни Хеймира Хадльгримссона были невероятно близки к сенсации. При счете 0:0 ирландский голкипер Келлехер потащил пенальти от самого Криштиану Роналду, а единственный мяч гости пропустили на 90-й минуте.
Естественно, во вторник настрой хозяев будет запредельным. А сборная Армении уже семь матчей подряд пропускает как минимум по два мяча. В этой ситуации пари на индивидуальный тотал Ирландии больше 1.5 выглядит достаточно перспективным.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
Сервис Okko легально покажет игру на территории РФ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Куивин Келлехер («Ливерпуль», Англия), Гэвин Базуну («Манчестер Сити», Англия), Марк Трэверс («Брайтон», Англия).
Защитники: Шимус Коулман («Эвертон», Англия), Джейк О’Брайен («Суонси Сити», Англия), Дара О’Ши («Тоттенхэм Хотспур», Англия), Натан Коллинз («Ньюкасл Юнайтед», Англия), Лиам Скейлс («Рединг», Англия), Джон Эган («Шеффилд Юнайтед», Англия), Райан Мэннинг («Куинз Парк Рейнджерс», Англия), Каллум О’Дауда («Кристал Пэлас», Англия).
Полузащитники: Уилл Смоллбоун («Шеффилд Юнайтед», Англия), Джош Каллен («Вест Хэм Юнайтед», Англия), Джек Тейлор («Бристоль Сити», Англия), Джейсон Молумби («Портсмут», Англия), Финн Азаз («Барнсли», Англия).
Нападающие: Эвaн Фергюсон («Брентфорд», Англия), Адам Айда («Хаддерсфилд Таун», Англия), Трой Перротт («Вест Хэм Юнайтед», Англия), Майки Джонстон («Челси», Англия), Кейси Макатир («Шеффилд Юнайтед», Англия), Чидози Огбене («КПР», Англия), Самми Шмодикс («Астон Вилла», Англия), Фести Эбоселе («Кардифф Сити», Англия).
Главный тренер: Марко Росси.
Вратари: Генри Авагян («Пюник»), Огньен Чанчаревич («Ноа»), Арсен Бегларян («Алашкерт»).
Защитники: Камо Оганесян («Арарат-Армения»), Сергей Мурадян («Ноа»), Степа Мкртчян («Осиек», Хорватия), Эрик Пилоян («Урарту»), Эдгар Григорян («Арарат-Армения»), Георгий Арутюнян («Пушкаш Академия», Венгрия), Наир Тикнизян («Црвена Звезда», Сербия), Эрик Симонян («Урарту»), Давид Давидян («Ротор», Россия).
Полузащитники: Нарек Агасарян («Урарту»), Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Угочукву Кристус Иву («Рубин», Россия), Карен Налбандян («Алашкерт»), Карен Мурадян («Арарат-Армения»).
Нападающие: Лукас Селараян («Атлетико Бельграно», Аргентина), Грант-Леон Ранос («Боруссия Менхенгладбах», Германия), Тигран Барсегян («Слован», Словакия), Артур Миранян («Бней Сахнин», Израиль), Жирайр Шагоян («Арарат-Армения»), Ваан Бичахчян («Легия», Польша), Эдгар Севикян («Акрон», Россия), Артур Серобян («Арарат-Армения»).
Главный тренер: Хеймир Хадльгримссон.
На рынке основных исходов в линии Winline наблюдается большой разброс коэффициентов: от 1.45 на Ирландию до 7.20 на Армению. Ничья котируется за 4.50.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Аналитики называют ирландцев явными фаворитами в матче, несмотря на их положение в таблице.
На рынке точного счета варианты 1:0 и 2:0 котируются на одном уровне - 5.40.
В России квалификацию Кубка мира 2026 года легально показывает онлайн-кинотеатр Okko.