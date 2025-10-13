Ирландия - Армения, 14 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Армении за пару домашних матчей отбора взяла 50% процентов возможных очков, причем набрала их как раз за счет Ирландии. На выезде она уступила Венгрии - 0:2.

Ирландцы - пока без побед. Естественно, во вторник они рассчитывают исправить это упущение. В третьем туре парни Хеймира Хадльгримссона были невероятно близки к сенсации. При счете 0:0 ирландский голкипер Келлехер потащил пенальти от самого Криштиану Роналду, а единственный мяч гости пропустили на 90-й минуте.

Естественно, во вторник настрой хозяев будет запредельным. А сборная Армении уже семь матчей подряд пропускает как минимум по два мяча. В этой ситуации пари на индивидуальный тотал Ирландии больше 1.5 выглядит достаточно перспективным.