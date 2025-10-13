Ведомости
Ирландия - Армения, 14 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Этого соперника армяне уже побеждали, причем не раз
Валентин Васильев

Сборная Армении неудачно с точки зрения итогового результата съездила в гости к команде Венгрии. Впереди не менее тяжелая гастроль. Удастся ли парням Егише Меликяна зацепить хотя бы одно очко в Ирландии. В поиске ответа традиционно отправляемся к букмекерам - их коэффициенты чаще всего адекватно отражают реальное соотношение сил соперников.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Ирландия

Место в рейтинге ФИФА: 61

14.10.2025, Вт

21:45 МСК

Армения

Место в рейтинге ФИФА: 103

П1 - 1.45

Х - 4.50

П2 - 7.20

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа F, 4-й тур

Стадион: «Авива»   (Дублин, Ирландия)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Ирландия3027-6
Армения2036-7

Последние пять матчей сборной Ирландии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.10.2025Португалия

1:0

Ирландия

Отбор ЧМ-2026

09.09.2025Армения

2:1

Ирландия

Отбор ЧМ-2026

06.09.2025Ирландия

2:2

Венгрия

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Люксембург

0:0

Ирландия

Товарищеский матч

06.06.2025Ирландия

1:1

Сенегал

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Армении:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.10.2025Венгрия

2:0

Армения

Отбор ЧМ-2026

09.09.2025Армения

2:1

Ирландия

Отбор ЧМ-2026

06.09.2025Армения

0:5

Португалия

Отбор ЧМ-2026

09.06.2025Черногория

2:2

Армения

Товарищеский матч

06.06.2025Косово

5:2

Армения

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей обе команды находятся в таблице за границей проходной двойки. Но второе место - совсем рядом.

КомандыИВНПМО
1. Португалия33009-29
2. Венгрия31116-54
3. Армения31022-83
4. Ирландия30123-51

Прогноз на матч

Сборная Армении за пару домашних матчей отбора взяла 50% процентов возможных очков, причем набрала их как раз за счет Ирландии. На выезде она уступила Венгрии - 0:2. 

Ирландцы - пока без побед. Естественно, во вторник они рассчитывают исправить это упущение.  В третьем туре парни Хеймира Хадльгримссона были невероятно близки к сенсации. При счете 0:0 ирландский голкипер Келлехер потащил пенальти от самого Криштиану Роналду, а единственный мяч гости пропустили на 90-й минуте. 

Естественно, во вторник настрой хозяев будет запредельным. А сборная Армении уже семь матчей подряд пропускает как минимум по два мяча. В этой ситуации пари на индивидуальный тотал Ирландии больше 1.5 выглядит достаточно перспективным.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Сервис Okko легально покажет игру на территории РФ. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
WinlineГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Сборная Ирландии

Вратари: Куивин Келлехер («Ливерпуль», Англия), Гэвин Базуну («Манчестер Сити», Англия), Марк Трэверс («Брайтон», Англия).

Защитники: Шимус Коулман («Эвертон», Англия), Джейк О’Брайен («Суонси Сити», Англия), Дара О’Ши («Тоттенхэм Хотспур», Англия), Натан Коллинз («Ньюкасл Юнайтед», Англия), Лиам Скейлс («Рединг», Англия), Джон Эган («Шеффилд Юнайтед», Англия), Райан Мэннинг («Куинз Парк Рейнджерс», Англия), Каллум О’Дауда («Кристал Пэлас», Англия).

Полузащитники: Уилл Смоллбоун («Шеффилд Юнайтед», Англия), Джош Каллен («Вест Хэм Юнайтед», Англия), Джек Тейлор («Бристоль Сити», Англия), Джейсон Молумби («Портсмут», Англия), Финн Азаз («Барнсли», Англия).

Нападающие: Эвaн Фергюсон («Брентфорд», Англия), Адам Айда («Хаддерсфилд Таун», Англия), Трой Перротт («Вест Хэм Юнайтед», Англия), Майки Джонстон («Челси», Англия), Кейси Макатир («Шеффилд Юнайтед», Англия), Чидози Огбене («КПР», Англия), Самми Шмодикс («Астон Вилла», Англия), Фести Эбоселе («Кардифф Сити», Англия).

Главный тренер: Марко Росси.

Сборная Армении

Вратари: Генри Авагян («Пюник»), Огньен Чанчаревич («Ноа»), Арсен Бегларян («Алашкерт»).

Защитники: Камо Оганесян («Арарат-Армения»), Сергей Мурадян («Ноа»), Степа Мкртчян («Осиек», Хорватия), Эрик Пилоян («Урарту»), Эдгар Григорян («Арарат-Армения»), Георгий Арутюнян («Пушкаш Академия», Венгрия), Наир Тикнизян («Црвена Звезда», Сербия), Эрик Симонян («Урарту»), Давид Давидян («Ротор», Россия).

Полузащитники: Нарек Агасарян («Урарту»), Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Угочукву Кристус Иву («Рубин», Россия), Карен Налбандян («Алашкерт»), Карен Мурадян («Арарат-Армения»).

Нападающие: Лукас Селараян («Атлетико Бельграно», Аргентина), Грант-Леон Ранос («Боруссия Менхенгладбах», Германия), Тигран Барсегян («Слован», Словакия), Артур Миранян («Бней Сахнин», Израиль), Жирайр Шагоян («Арарат-Армения»), Ваан Бичахчян («Легия», Польша), Эдгар Севикян («Акрон», Россия), Артур Серобян («Арарат-Армения»).

Главный тренер: Хеймир Хадльгримссон.

Коэффициенты букмекеров

На рынке основных исходов в линии Winline наблюдается большой разброс коэффициентов: от 1.45 на Ирландию до 7.20 на Армению. Ничья котируется за 4.50. 

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Ирландия - Армения?

Аналитики называют ирландцев явными фаворитами в матче, несмотря на их положение в таблице.

С каким счетом завершится матч Ирландия - Армения?

На рынке точного счета варианты 1:0 и 2:0 котируются на одном уровне - 5.40.

Где бесплатно смотреть матч Ирландия - Армения?

В России квалификацию Кубка мира 2026 года легально показывает онлайн-кинотеатр Okko. 

