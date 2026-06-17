Испания - Саудовская Аравия, 21 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на матч: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Трудно вообразить, что должно случиться, чтобы фаворит ЧМ-2026 допустил вторую подряд осечку. Победа Испании - самый очевидный исход в этом матче. Тем более у европейцев уже была возможность приспособиться к особенностям и газону арены в Атланте. На этот раз коэффициенты на «Красную фурию» чуть выше, чем были в первом туре. В «Бетбум» он составляет 1.11.

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Сбалансированный. За последние 10 матчей испанцы собрали семь «сухарей», и пропустили всего четыре мяча, причем половину из них - в уже бессмысленном для себя матче отбора ЧМ-2026 с турками (2:2). Обжегшись на Кабо-Верде, они точно не позволят себе расхлябанности во втором туре. Полагаем, что как минимум один ноль сохранится на табло до конца. В «Бетбум» оформить пари на «обе забьют - нет» предлагается по коэффициенту 1.40.