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ГлавнаяПрогнозыИспания - Саудовская Аравия, 21 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Испания - Саудовская Аравия, 21 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Фаворит не допустит еще одной потери
Валентин Васильев

Испания - Саудовская Аравия

Команды

21 июня 2026 21:00) МСК

Начало

Стадион «Мерседес-Бенц Стэдиум»   (Атланта, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют - нет
Прогноз

1.40
Коэффициент

BetBoom
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Испания - Саудовская Аравия

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Чемпионы Европы не сумели победно начать ЧМ-2026, став соавторами, возможно, главной сенсации первого тура. Теперь сборную Испании ждет еще один неуступчивый андердог - команда Саудовской Аравии. Удастся ли фавориту Кубка мира избежать второй незапланированной потери? Рассмотрим предложения ведущих букмекеров России на межконтинентальное противостояние в Атланте.

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
«Бетбум»1.119.4025.001.472.65
Winline1.108.6023.001.462.57
БЕТСИТИ1.0911.5024.001.462.75

Испания

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Один из фаворитов Кубка мира натужно стартовал в Америке. Несмотря на все старания, хотя бы раз взять ворота 69-й сборной рейтинга ФИФА испанцы не смогли, а 40-летний голкипер Кабо-Верде Возинья стал после этого матча народным любимцем и мировой знаменитостью. 

Вообще команда де ла Фуэнте зачастила с ничьими: их у Испании за последние шесть матчей набралось две трети. Еще одна поставит европейского гранда в крайне неловкое положение. «Красной фурии» обязательно нужно побеждать, чтобы успокоить своих впечатлительных поклонников.

Последние пять матчей сборной Испании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.06.2026Испания

0:0

Кабо-Верде

ЧМ-2026

09.06.2026Испания

3:1

Перу

Товарищеский матч

04.06.2026Испания

1:1

Ирак

Товарищеский матч

31.03.2026Испания

0:0

Египет

Товарищеский матч

27.03.2026Испания

3:0

Сербия

Товарищеский матч

Саудовская Аравия

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Сборная Саудовской Аравии стоит повыше Кабо-Верде (61-е место) и тоже добилась положительного результата на старте ЧМ-2026. Для нее ничья с Уругваем - безусловное приобретение, несмотря на пропущенный в концовке гол. На прошлом Кубке мира «зеленые соколы» выдали главную сенсацию турнира, обыграв на старте будущего чемпиона - команду Аргентины. А наивысшего достижения на первенствах планеты они достигли как раз таки в Америке - на ЧМ-1994 в США. Тогда они дошли до 1/8 финала - и на этот раз постараются. Шансы есть.

Последние пять матчей сборной Саудовской Аравии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.06.2026Саудовская Аравия

1:1

Уругвай

ЧМ-2026

10.06.2026Саудовская Аравия

0:0

Сенегал

Товарищеский матч

06.06.2026Пуэрто-Рико

0:3

Саудовская Аравия

Товарищеский матч

31.05.2026Эквадор

2:1

Саудовская Аравия

Товарищеский матч

31.03.2026Сербия

2:1

Саудовская Аравия

Товарищеский матч

Личные встречи

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История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Испания2018-2
Саудовская Аравия 1022-8

Прогнозы на матч

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Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на матч: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Трудно вообразить, что должно случиться, чтобы фаворит ЧМ-2026 допустил вторую подряд осечку. Победа Испании - самый очевидный исход в этом матче. Тем более у европейцев уже была возможность приспособиться к особенностям и газону арены в Атланте. На этот раз коэффициенты на «Красную фурию» чуть выше, чем были в первом туре. В «Бетбум» он составляет 1.11.

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Сбалансированный. За последние 10 матчей испанцы собрали семь «сухарей», и пропустили всего четыре мяча, причем половину из них - в уже бессмысленном для себя матче отбора ЧМ-2026 с турками (2:2). Обжегшись на Кабо-Верде, они точно не позволят себе расхлябанности во втором туре. Полагаем, что как минимум один ноль сохранится на табло до конца. В «Бетбум» оформить пари на «обе забьют - нет» предлагается по коэффициенту 1.40. 

Рискованный. Сборная Кюрасао показала, как бороться с быстрыми, техничными испанцами. Нет сомнений, что Георгиос Донис тоже выстроит против фаворита эшелонированную оборону, пробить которую чемпиону Европы будет непросто. При таких вводных можно рассмотреть вариант с форой (+2.5) на андердога. Winline дает коэффициент 1.80 на этот исход.

Прогноз на точный счет

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Эксперты «Бетбум» присвоили коэффициент 5.20 двум вариантам итогового счета - 2:0 и 3:0. Учитывая сказанное в предыдущих абзацах, остановимся на первом.  

Ожидаемый счет — 2:0 в пользу Испании

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