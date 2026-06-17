Испания - Саудовская Аравия, 21 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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Чемпионы Европы не сумели победно начать ЧМ-2026, став соавторами, возможно, главной сенсации первого тура. Теперь сборную Испании ждет еще один неуступчивый андердог - команда Саудовской Аравии. Удастся ли фавориту Кубка мира избежать второй незапланированной потери? Рассмотрим предложения ведущих букмекеров России на межконтинентальное противостояние в Атланте.
Один из фаворитов Кубка мира натужно стартовал в Америке. Несмотря на все старания, хотя бы раз взять ворота 69-й сборной рейтинга ФИФА испанцы не смогли, а 40-летний голкипер Кабо-Верде Возинья стал после этого матча народным любимцем и мировой знаменитостью.
Вообще команда де ла Фуэнте зачастила с ничьими: их у Испании за последние шесть матчей набралось две трети. Еще одна поставит европейского гранда в крайне неловкое положение. «Красной фурии» обязательно нужно побеждать, чтобы успокоить своих впечатлительных поклонников.
Последние пять матчей сборной Испании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.06.2026
|Испания
0:0
Кабо-Верде
ЧМ-2026
|09.06.2026
|Испания
3:1
Перу
Товарищеский матч
|04.06.2026
|Испания
1:1
Ирак
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Испания
0:0
Египет
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Испания
3:0
Сербия
Товарищеский матч
Сборная Саудовской Аравии стоит повыше Кабо-Верде (61-е место) и тоже добилась положительного результата на старте ЧМ-2026. Для нее ничья с Уругваем - безусловное приобретение, несмотря на пропущенный в концовке гол. На прошлом Кубке мира «зеленые соколы» выдали главную сенсацию турнира, обыграв на старте будущего чемпиона - команду Аргентины. А наивысшего достижения на первенствах планеты они достигли как раз таки в Америке - на ЧМ-1994 в США. Тогда они дошли до 1/8 финала - и на этот раз постараются. Шансы есть.
Последние пять матчей сборной Саудовской Аравии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.06.2026
|Саудовская Аравия
1:1
Уругвай
ЧМ-2026
|10.06.2026
|Саудовская Аравия
0:0
Сенегал
Товарищеский матч
|06.06.2026
|Пуэрто-Рико
0:3
Саудовская Аравия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Эквадор
2:1
Саудовская Аравия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Сербия
2:1
Саудовская Аравия
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Испания
|2
|0
|1
|8-2
|Саудовская Аравия
|1
|0
|2
|2-8
Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на матч: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Трудно вообразить, что должно случиться, чтобы фаворит ЧМ-2026 допустил вторую подряд осечку. Победа Испании - самый очевидный исход в этом матче. Тем более у европейцев уже была возможность приспособиться к особенностям и газону арены в Атланте. На этот раз коэффициенты на «Красную фурию» чуть выше, чем были в первом туре. В «Бетбум» он составляет 1.11.
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Сбалансированный. За последние 10 матчей испанцы собрали семь «сухарей», и пропустили всего четыре мяча, причем половину из них - в уже бессмысленном для себя матче отбора ЧМ-2026 с турками (2:2). Обжегшись на Кабо-Верде, они точно не позволят себе расхлябанности во втором туре. Полагаем, что как минимум один ноль сохранится на табло до конца. В «Бетбум» оформить пари на «обе забьют - нет» предлагается по коэффициенту 1.40.
Рискованный. Сборная Кюрасао показала, как бороться с быстрыми, техничными испанцами. Нет сомнений, что Георгиос Донис тоже выстроит против фаворита эшелонированную оборону, пробить которую чемпиону Европы будет непросто. При таких вводных можно рассмотреть вариант с форой (+2.5) на андердога. Winline дает коэффициент 1.80 на этот исход.
Эксперты «Бетбум» присвоили коэффициент 5.20 двум вариантам итогового счета - 2:0 и 3:0. Учитывая сказанное в предыдущих абзацах, остановимся на первом.
Ожидаемый счет — 2:0 в пользу Испании
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