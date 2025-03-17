Италия - Германия, 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

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В Лиге наций УЕФА начинается самое интересное. В элитном дивизионе стартует стадия плей-офф. Одну из четвертьфинальных пар составили Италия с Германией. В четверг, 20 марта, сборные двух исконных футбольных держав сразятся в Милане. Попробуем предугадать, чего ждать от этого противостояния любителям ставок на международный футбол.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
Италия
Место в рейтинге ФИФА: 9
20.03.2024, Чт
22:45 МСК
Германия
Место в рейтинге ФИФА: 10
|П1 - 2.75
Турнир: Лига наций УЕФА, первый четвертьфинал
Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Италия
|15
|13
|9
|53-47
|Германия
|9
|13
|15
|47-53
Последние пять игр Италии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.11.2024
|Италия
1:3
Франция
Лига наций
|14.11.2024
|Бельгия
0:1
Италия
Лига наций
|14.10.2024
|Италия
4:1
Израиль
Лига наций
|10.10.2024
|Италия
2:2
Бельгия
Лига наций
|09.09.2024
|Израиль
1:2
Италия
Лига наций
Последние пять игр Германии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.11.2024
|Венгрия
1:1
Германия
Лига наций
|16.11.2024
|Германия
7:0
Босния и Герцеговина
Лига наций
|14.10.2024
|Германия
1:0
Нидерланды
Лига наций
|11.10.2024
|Босния и Герцеговина
1:2
Германия
Лига наций
|10.09.2024
|Нидерланды
2:2
Германия
Лига наций
Последние пять игр Италии и Германии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.06.2022
|Германия
5:2
Италия
Лига наций
|04.06.2022
|Италия
1:1
Германия
Лига наций
|15.11.2016
|Италия
0:0
Германия
Товарищеский матч
|02.07.2016
|Германия
1:1, пен. 6:5
Италия
Евро-2016
|29.03.2016
|Германия
4:1
Италия
Товарищеский матч
1/4 финала. Первые матчи
20.03.2025. 22:45. Нидерланды – Испания
20.03.2025. 22:45. Дания – Португалия
20.03.2025. 22:45. Италия – Германия
20.03.2025. 22:45. Хорватия – Франция
Итальянцы вровень с французами финишировали во второй группе Лиги А. Немцы уверенно выиграли пульку с участием Нидерландов, Венгрии и Боснии и Герцеговины, не потерпев ни одного поражения. В рейтинге ФИФА команды тоже стоят рядом - на девятом и десятом местах соответственно. Не нужно быть прорицателем, чтобы предугадать равный характер встречи в Милане.
Зачастую в этой паре отличаются обе команды. За 10 предыдущих столкновений традиция нарушилась всего дважды. В первом официальном матче года футболисты постараются показать себя в лучшем свете. Так что голы должны быть - причем не в одни ворота.
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В прямом эфире игру Италия - Германия покажет сервис Okko. Следить за матчем онлайн можно на ресурсах букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
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|«Фонбет»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Италия: нет
Германия: нет
Аналитики БК «Фонбет» установили одинаково высокие коэффициенты на победу обеих команд - 2.75. Ничья в Милане котируется за 3.25.
Фаворита в паре нет, шансы - 50 на 50. Последняя встреча команд, в июне 2022 года, завершилась неожиданно крупной победой немцев - 5:2.
Видеотрансляция из Милана запланирована в онлайн-кинотеатре Okko. Альтернатива телевизионной картинке - графические лайвы на ресурсах легальных букмекеров.
Вторая серия немецко-итальянского противостояния намечена на воскресенье, 23 марта.
Согласно турнирной сетке, лучшая команда из этой пары в полуфинале выходит на Португалию или Данию.
Партнерский проект