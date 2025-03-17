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17 марта 6:31ГлавнаяПрогнозыФутболЛига наций УЕФА

Италия - Германия, 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Классика европейского футбола
Валентин Васильев

В Лиге наций УЕФА начинается самое интересное. В элитном дивизионе стартует стадия плей-офф. Одну из четвертьфинальных пар составили Италия с Германией. В четверг, 20 марта, сборные двух исконных футбольных держав сразятся в Милане. Попробуем предугадать, чего ждать от этого противостояния любителям ставок на международный футбол.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

Италия

Место в рейтинге ФИФА: 9

20.03.2024, Чт

22:45 МСК

Германия

Место в рейтинге ФИФА: 10

П1 - 2.75

Х - 3.25

П2 - 2.75

Турнир: Лига наций УЕФА, первый четвертьфинал

Стадион:  «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Италия1513953-47
Германия9131547-53

Последние пять игр Италии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.11.2024Италия

1:3

Франция

Лига наций

14.11.2024Бельгия

0:1

Италия

Лига наций

14.10.2024Италия

4:1

Израиль

Лига наций

10.10.2024Италия

2:2

Бельгия

Лига наций

09.09.2024Израиль

1:2

Италия

Лига наций

Последние пять игр Германии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.11.2024Венгрия

1:1

Германия

Лига наций

16.11.2024Германия

7:0

Босния и Герцеговина

Лига наций

14.10.2024Германия

1:0

Нидерланды

Лига наций

11.10.2024Босния и Герцеговина

1:2

Германия

Лига наций

10.09.2024Нидерланды

2:2

Германия

Лига наций

Последние пять игр Италии и Германии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.06.2022Германия

5:2

Италия

Лига наций

04.06.2022Италия

1:1

Германия

Лига наций

15.11.2016Италия

0:0

Германия

Товарищеский матч

02.07.2016Германия

1:1, пен. 6:5

Италия

Евро-2016

29.03.2016Германия

4:1

Италия

Товарищеский матч

 

Календарь игр

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1/4 финала. Первые матчи

20.03.2025.  22:45. Нидерланды – Испания
20.03.2025.  22:45. Дания – Португалия
20.03.2025.  22:45. Италия – Германия
20.03.2025.  22:45. Хорватия – Франция

Прогноз на матч

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Итальянцы вровень с французами финишировали во второй группе Лиги А. Немцы уверенно выиграли пульку с участием Нидерландов, Венгрии и Боснии и Герцеговины, не потерпев ни одного поражения. В рейтинге ФИФА команды тоже стоят рядом - на девятом и десятом местах соответственно. Не нужно быть прорицателем, чтобы предугадать равный характер встречи в Милане. 

Зачастую в этой паре отличаются обе команды. За 10 предыдущих столкновений традиция нарушилась всего дважды. В первом официальном матче года футболисты постараются показать себя в лучшем свете. Так что голы должны быть - причем не в одни ворота. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру Италия - Германия покажет сервис Okko. Следить за матчем онлайн можно на ресурсах букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
«Фонбет»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

Италия: нет

Германия: нет

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК «Фонбет» установили одинаково высокие коэффициенты на победу обеих команд - 2.75. Ничья в Милане котируется за 3.25. 

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Италия - Германия?

Фаворита в паре нет, шансы - 50 на 50. Последняя встреча команд, в июне 2022 года, завершилась неожиданно крупной победой немцев - 5:2.

Где бесплатно смотреть матч Италия - Германия?

Видеотрансляция из Милана запланирована в онлайн-кинотеатре Okko. Альтернатива телевизионной картинке - графические лайвы на ресурсах легальных букмекеров. 

Когда ответный матч?

Вторая серия немецко-итальянского противостояния намечена на воскресенье, 23 марта.

С кем сыграет победитель пары Италия - Германия?

Согласно турнирной сетке, лучшая команда из этой пары в полуфинале выходит на Португалию или Данию.

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