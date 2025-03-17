Италия - Германия, 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Итальянцы вровень с французами финишировали во второй группе Лиги А. Немцы уверенно выиграли пульку с участием Нидерландов, Венгрии и Боснии и Герцеговины, не потерпев ни одного поражения. В рейтинге ФИФА команды тоже стоят рядом - на девятом и десятом местах соответственно. Не нужно быть прорицателем, чтобы предугадать равный характер встречи в Милане.

Зачастую в этой паре отличаются обе команды. За 10 предыдущих столкновений традиция нарушилась всего дважды. В первом официальном матче года футболисты постараются показать себя в лучшем свете. Так что голы должны быть - причем не в одни ворота.