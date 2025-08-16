Мозес Итаума — Диллиан Уайт, 16 августа: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Разгромные коэффициенты в пользу проспекта не должны удивлять. Едва ли можно найти более перспективного боксера в тяжелом дивизионе прямо сейчас. Итаума пока сполна оправдывает выданные авансы — причем в 20 лет выглядит не только ярко, но и зрело. Он грамотно работает на ринге и хорош как физической мощью, так и техникой в сочетании с высоким бойцовским интеллектом.

Главная проблема в контексте предстоящего поединка понятна — относительно скромный уровень оппозиции. И вот его для Итаумы повышают с помощью именитого Уайта. Биллиону 37 лет — не самый критичный возраст для тяжелого дивизиона. Однако воспринимается бывший временный чемпион мира как ветеран.

После поражения от Фьюри у Уайта не было действительно топовой проверки. Ждать от него прогресса точно не стоит, а вот рефлексы уже идут на спад. В данном случае главный контраргумент Уайта на фоне Итаумы банален — опыт. И вряд ли этого фактора хватит для победы.

Сам Диллиан признается, что ему уже попросту нечего терять, поэтому можно ждать довольно открытый бой. И шансов на нокаут должно быть больше у Итаумы. Мозес все досрочные победы оформил не позднее второго раунда, и есть все основания ждать, что до экватора поединок вновь не дойдет. Ставим на победу проспекта в период с первого по шестой раунды.