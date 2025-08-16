Ведомости
Мозес Итаума — Диллиан Уайт, 16 августа: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Александр Усик наверняка будет внимательно следить
Александр Бокулёв
В субботу, 16 августа, в Эр-Рияде пройдет крупный вечер профессионального бокса. Возглавит кард поединок за пояс WBO Inter-Continental в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) между британцами Мозесом Итаумой и Диллианом Уайтом. Сумеет ли непобежденный проспект укрепить свои позиции в гонке за титулами, которые принадлежат украинцу Александру Усику?

Статистика

Итаума

 

Уайт

Англия

Страна

Англия

20

Возраст

37

12

Бои

34

12 (10)

Победы (нокауты)

31 (21)

0

Поражения (нокауты)

3 (3)

27

Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec

14

194

Рост (см)

193

201

Размах рук (см)

198

Левша

Стойка

Правша

Мозес Итаума

Уроженец Словакии, в детстве с семьей переехал в Великобританию. Младший брат боксера Кароля Итаумы. На любительском уровне выиграл все 24 боя, на профессиональном ринге выступает с 2023 года. В мае 2024-го забрал пояс WBO Inter-Continental в тяжелом весе, который защитил трижды. В дальнейшем также выиграл титулы Содружества и WBA International. В последнем поединке в мае нокаутировал Майка Балогуна во втором раунде.

Диллиан Уайт

Уроженец Ямайки, в 12-летнем возрасте с семьей перебрался в Англию. Построил карьеру в кикбоксинге, став чемпионом Великобритании и Европы. На профессиональном ринге выступает с 2011 года. В 2019-м стал временным чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе. Проиграл пояс Александру Поветкину (второе поражение после Энтони Джошуа), но в реванше вернул его. В апреле 2022-го бился за полноценные титулы WBC и The Ping, однако уступил Тайсону Фьюри. В дальнейшем добился трех подряд побед. В последнем поединке в декабре одолел Эбенезера Тетте, который не вышел на восьмой раунд.

Сравнение коэффициентов

 Победа ИтаумыПобеда УайтаДосрочное завершениеПолный бой
FONBET1,107,001,106,00

Прогноз на бой

Разгромные коэффициенты в пользу проспекта не должны удивлять. Едва ли можно найти более перспективного боксера в тяжелом дивизионе прямо сейчас. Итаума пока сполна оправдывает выданные авансы — причем в 20 лет выглядит не только ярко, но и зрело. Он грамотно работает на ринге и хорош как физической мощью, так и техникой в сочетании с высоким бойцовским интеллектом.

Главная проблема в контексте предстоящего поединка понятна — относительно скромный уровень оппозиции. И вот его для Итаумы повышают с помощью именитого Уайта. Биллиону 37 лет — не самый критичный возраст для тяжелого дивизиона. Однако воспринимается бывший временный чемпион мира как ветеран.

После поражения от Фьюри у Уайта не было действительно топовой проверки. Ждать от него прогресса точно не стоит, а вот рефлексы уже идут на спад. В данном случае главный контраргумент Уайта на фоне Итаумы банален — опыт. И вряд ли этого фактора хватит для победы. 

Сам Диллиан признается, что ему уже попросту нечего терять, поэтому можно ждать довольно открытый бой. И шансов на нокаут должно быть больше у Итаумы. Мозес все досрочные победы оформил не позднее второго раунда, и есть все основания ждать, что до экватора поединок вновь не дойдет. Ставим на победу проспекта в период с первого по шестой раунды.

Где смотреть бой Итаума Уайт

Турнир на арене «ANB» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнется в субботу, 16 августа, в 19:30 по московскому времени. Главный бой Итаума — Уайт стоит ожидать не ранее 23:00 мск.

В России легальная бесплатная прямая трансляция не будет доступна.

Полный кард

  • Мозес Итаума (Англия) — Диллиан Уайт (Англия). Тяжелый вес. Бой за титул WBO Inter-Continental;
  • Ник Болл (Англия) — Сэм Гудман (Австралия). Полулегкий вес. Бой за титул WBA;
  • Филип Хргович (Хорватия) — Дэвид Аделейе (Англия). Тяжелый вес. Бой за титул WBO International;
  • Рэй Форд (США) — Абрахам Нова (Пуэрто-Рико). Второй полулегкий вес;
  • Хаято Цуцуми (Япония) — Каис Ашфак (Англия). Второй полулегкий вес;
  • Мохаммед Алакель (Саудовская Аравия) — Юмнам Сантош Сингх (Индия). Второй полулегкий вес.

