Джейсон Джексон — Тэд Джин, 13 июня: прогноз на главный бой турнира PFL, трансляция и полный кард

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Ближайший турнир PFL возглавит полуфинал Гран-при в полусреднем весе (до 77,1 кг) между ямайцем Джейсоном Джексоном и гаитянином Тэдом Джином. Кто из обидчиков россиян окажется сильнее?
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Джексон
Джин
Ямайка
Страна
Гаити
34
Возраст
26
24
Бои
9
19 (6 / 4 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
9 (5 / 1 / 3)
5 (2 / 0 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
185
Рост (см)
188
198
Размах рук (см)
193
112
Размах ног (см)
101,5
В школе начал заниматься борьбой, а в 19-летнем возрасте перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, был чемпионом VFC, Titan FC и LFA в полусреднем весе. В 2023-м забрал и пояс Bellator благодаря победе над Ярославом Амосовым. В прошлом в июне потерял титул из-за поражения от Рамазана Курамагомедова единогласным решением судей. В последнем поединке в апреле дебютировал в PFL и победил Андрея Корешкова удушающим приемом во втором раунде.
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В профессиональных ММА выступает с 2021 года. В PFL начал биться в 2023-м и выиграл все пять боев. В последнем поединке в апреле нокаутировал Мухамеда Берхамова в первом раунде.
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Джексон — универсальный спортсмен, который за последние годы стал настоящим топом. Он действует вариативно и непредсказуемо, умеет разнообразно финишировать соперников и работать на длинной дистанции. Разумеется, у него гораздо более впечатляющий опыт, чем у Джина.
Но аналитики высоко котируют и гаитянина. Он тоже весьма универсален и заметно прогрессирует. Даже возраст говорит о том, что Джин пока не достиг своего потолка. Впрочем, нынешний уровень хорош, но всё же вряд ли достаточен для победы над Джексоном. Ямаец в последних десяти боях уступил лишь однажды, и с учетом коэффициентов выберем для ставки простой вариант с его победой.
Турнир стартует на арене «Nashvill Municipal Auditorium» в Нэшвилле (штат Теннесси, США) в пятницу, 13 июня, в 03:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому главный бой Джексон — Джин стоит ожидать около 07:30 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард