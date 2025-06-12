Джейсон Джексон — Тэд Джин, 13 июня: прогноз на главный бой турнира PFL, трансляция и полный кард

Джексон — универсальный спортсмен, который за последние годы стал настоящим топом. Он действует вариативно и непредсказуемо, умеет разнообразно финишировать соперников и работать на длинной дистанции. Разумеется, у него гораздо более впечатляющий опыт, чем у Джина.

Но аналитики высоко котируют и гаитянина. Он тоже весьма универсален и заметно прогрессирует. Даже возраст говорит о том, что Джин пока не достиг своего потолка. Впрочем, нынешний уровень хорош, но всё же вряд ли достаточен для победы над Джексоном. Ямаец в последних десяти боях уступил лишь однажды, и с учетом коэффициентов выберем для ставки простой вариант с его победой.