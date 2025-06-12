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12 июня 14:23ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Джейсон Джексон — Тэд Джин, 13 июня: прогноз на главный бой турнира PFL, трансляция и полный кард

В четвертьфинале Гран-при оба победили россиян
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

Ближайший турнир PFL возглавит полуфинал Гран-при в полусреднем весе (до 77,1 кг) между ямайцем Джейсоном Джексоном и гаитянином Тэдом Джином. Кто из обидчиков россиян окажется сильнее?

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Статистика

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Джексон

 

Джин

Ямайка

Страна

Гаити

34

Возраст

26

24

Бои

9

19 (6 / 4 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

9 (5 / 1 / 3)

5 (2 / 0 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

185

Рост (см)

188

198

Размах рук (см)

193

112

Размах ног (см)

101,5

Джейсон Джексон

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В школе начал заниматься борьбой, а в 19-летнем возрасте перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, был чемпионом VFC, Titan FC и LFA в полусреднем весе. В 2023-м забрал и пояс Bellator благодаря победе над Ярославом Амосовым. В прошлом в июне потерял титул из-за поражения от Рамазана Курамагомедова единогласным решением судей. В последнем поединке в апреле дебютировал в PFL и победил Андрея Корешкова удушающим приемом во втором раунде. 

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Тэд Джин

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В профессиональных ММА выступает с 2021 года. В PFL начал биться в 2023-м и выиграл все пять боев. В последнем поединке в апреле нокаутировал Мухамеда Берхамова в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ДжексонаПобеда ДжинаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,652,252,001,72

Прогноз на бой

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Джексон — универсальный спортсмен, который за последние годы стал настоящим топом. Он действует вариативно и непредсказуемо, умеет разнообразно финишировать соперников и работать на длинной дистанции. Разумеется, у него гораздо более впечатляющий опыт, чем у Джина.

Но аналитики высоко котируют и гаитянина. Он тоже весьма универсален и заметно прогрессирует. Даже возраст говорит о том, что Джин пока не достиг своего потолка. Впрочем, нынешний уровень хорош, но всё же вряд ли достаточен для победы над Джексоном. Ямаец в последних десяти боях уступил лишь однажды, и с учетом коэффициентов выберем для ставки простой вариант с его победой.

Полный кард, где смотреть бой Джексон — Джин

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Турнир стартует на арене «Nashvill Municipal Auditorium» в Нэшвилле (штат Теннесси, США) в пятницу, 13 июня, в 03:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому главный бой Джексон — Джин стоит ожидать около 07:30 мск.

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Основной кард

Предварительный кард

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