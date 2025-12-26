Ведомости
20 декабря 9:12

Ювентус - Рома, 20 декабря: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Мощная интеллектуальная дуэль - Спаллетти против Гасперини!
Валентин Васильев

Центральный матч 16-го тура Серии А грядет в Турине. В гости к  «Ювентусу» едет столичная «Рома». Выбираем перспективный вариант для пари на игру, исходя из предматчевых раскладов и расчетов аналитиков. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин)  

20.12.2025, Сб

22:45 МСК

«Рома» (Рим)  

П1 - 2.02

Х - 3.40

П2 - 4.10

Турнир: Серия А, 16-й тур

Стадион: «Альянц»  (Турин, Италия)

Главный судья: Симоне Содза (Италия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ювентус»966049313-217
«Рома»496096217-313

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.12.2025

«Болонья»

0:1

«Ювентус»

Серия А

10.12.2025

«Ювентус»

2:0

«Пафос»

Лига чемпионов

07.12.2025

«Наполи»

2:1

«Ювентус»

Серия А

02.12.2025

«Ювентус»

2:0

«Удинезе»

Кубок Италии

29.11.2025

«Ювентус»

2:1

«Кальяри»

Серия А

Последние пять матчей «Ромы»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.12.2025

«Рома»

1:0

«Комо»

Серия А

11.12.2025

«Селтик»

0:3

«Рома»

Лига Европы

07.12.2025

«Кальяри»

1:0

«Рома»

Серия А

30.11.2025

«Рома»

0:1

«Наполи»

Серия А

27.11.2025

«Рома»

2:1

«Мидъюлланн»

Лига Европы

Место в турнирной таблице

Свернуть

Команды находятся на соседних местах в таблице. Римляне на четыре очка опережают туринцев.  

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер15110434-1433
2. Милан1595124-1332
3. Наполи15101422-1331
4. Рома15100516-830
5. Ювентус1575319-1426
6. Болонья1574423-1325
7. Комо1566319-1224
8. Лацио1564517-1122
9. Сассуоло1563621-1921
10. Удинезе1563616-2221
11. Кремонезе1555518-1820
12. Аталанта1547419-1819
13. Торино1545615-2617
14. Лечче1544711-1916
15. Кальяри1535715-2114
16. Дженоа1535716-2314
17. Парма1535710-1814
18. Верона1526713-2212
19. Пиза1517710-2010
20. Фиорентина1506912-266

Прогноз на матч

Свернуть

С начала ноября «Ювентус» потерпел всего одно поражение - 1:2 на выезды от «Наполи». Два последних матча - с «Пафосом» в Лиге чемпионов и «Болоньей» в чемпионате Италии - туринцы выиграли на ноль - соответственно, 2:0 и 1:0. 

У «Ромы» за те же 10 матчей поражений набралось в три раза больше. Что характерно, все они были со счетом 0:1 - от «Милана», «Наполи» и «Кальяри».

У обеих команд из десятка предыдущих игр шесть были «низовыми». И столько же последних личных встреч содержали не больше двух забитых мячей на пару клубов. Поэтому наш выбор на субботний туринский вечер: тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Матч в Турине в прямом эфире можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 1»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
БЕТСИТИГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Ювентус»: Гатти, Влахович (оба – травмы), Копмейнерс (дисквалификация)

«Рома»: Бове, Довбик (оба – травмы)
 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Рома»:

Позиция«Ювентус»«Рома»Позиция
Вратарь16. ди Грегорио99. СвиларВратарь
Защитник3. Бремер19. ЧеликЗащитник
Защитник6. Келли22. ЭрмосоЗащитник
Защитник15. Калюлю23. МанчиниЗащитник
Полузащитник27. Камбьязо2. РенчПолузащитник
Полузащитник5. Локателли4. КристантеПолузащитник
Полузащитник 19. Тюрам7. ПеллегриниПолузащитник 
Полузащитник18. Костич17. КонеПолузащитник
Полузащитник7. Консейсау18. СулеПолузащитник
Полузащитник10. Йылдыз43. УэслиНападающий
Нападающий20. Опенда11. ФергюсонНападающий
Главный тренерЛучано СпаллеттиДжан Пьеро ГаспериниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БЕТСИТИ  предлагает повышенные коэффициенты на главный матч дня в Италии: 2.02 на победу хозяев поля, 3.40 на ничью и 4.10 - на успех гостей.

Вопросы и ответы 

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Ювентус» - «Рома»?

Аналитики БЕТСИТИ  находят наиболее вероятным счетом в противостоянии итальянских топов 1:1. Результативная ничья в отдельной линии компании котируется за 5.60.

Матч «Ювентус» - «Рома» будет результативным?

Коэффициент 1.64 на тотал меньше 2.5 свидетельствует о высокой вероятности «низа» в Турине.

