Ювентус - Рома, 20 декабря: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

С начала ноября «Ювентус» потерпел всего одно поражение - 1:2 на выезды от «Наполи». Два последних матча - с «Пафосом» в Лиге чемпионов и «Болоньей» в чемпионате Италии - туринцы выиграли на ноль - соответственно, 2:0 и 1:0.

У «Ромы» за те же 10 матчей поражений набралось в три раза больше. Что характерно, все они были со счетом 0:1 - от «Милана», «Наполи» и «Кальяри».

У обеих команд из десятка предыдущих игр шесть были «низовыми». И столько же последних личных встреч содержали не больше двух забитых мячей на пару клубов. Поэтому наш выбор на субботний туринский вечер: тотал меньше 2.5.