Ювентус - Рома, 20 декабря: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
Центральный матч 16-го тура Серии А грядет в Турине. В гости к «Ювентусу» едет столичная «Рома». Выбираем перспективный вариант для пари на игру, исходя из предматчевых раскладов и расчетов аналитиков.
Турнир: Серия А, 16-й тур
Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)
Главный судья: Симоне Содза (Италия)
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|96
|60
|49
|313-217
|«Рома»
|49
|60
|96
|217-313
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
14.12.2025
«Болонья»
0:1
«Ювентус»
Серия А
10.12.2025
«Ювентус»
2:0
«Пафос»
Лига чемпионов
07.12.2025
«Наполи»
2:1
«Ювентус»
Серия А
02.12.2025
«Ювентус»
2:0
«Удинезе»
Кубок Италии
29.11.2025
«Ювентус»
2:1
«Кальяри»
Серия А
Последние пять матчей «Ромы»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
15.12.2025
«Рома»
1:0
«Комо»
Серия А
11.12.2025
«Селтик»
0:3
«Рома»
Лига Европы
07.12.2025
«Кальяри»
1:0
«Рома»
Серия А
30.11.2025
«Рома»
0:1
«Наполи»
Серия А
27.11.2025
«Рома»
2:1
«Мидъюлланн»
Лига Европы
Команды находятся на соседних местах в таблице. Римляне на четыре очка опережают туринцев.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|15
|11
|0
|4
|34-14
|33
|2. Милан
|15
|9
|5
|1
|24-13
|32
|3. Наполи
|15
|10
|1
|4
|22-13
|31
|4. Рома
|15
|10
|0
|5
|16-8
|30
|5. Ювентус
|15
|7
|5
|3
|19-14
|26
|6. Болонья
|15
|7
|4
|4
|23-13
|25
|7. Комо
|15
|6
|6
|3
|19-12
|24
|8. Лацио
|15
|6
|4
|5
|17-11
|22
|9. Сассуоло
|15
|6
|3
|6
|21-19
|21
|10. Удинезе
|15
|6
|3
|6
|16-22
|21
|11. Кремонезе
|15
|5
|5
|5
|18-18
|20
|12. Аталанта
|15
|4
|7
|4
|19-18
|19
|13. Торино
|15
|4
|5
|6
|15-26
|17
|14. Лечче
|15
|4
|4
|7
|11-19
|16
|15. Кальяри
|15
|3
|5
|7
|15-21
|14
|16. Дженоа
|15
|3
|5
|7
|16-23
|14
|17. Парма
|15
|3
|5
|7
|10-18
|14
|18. Верона
|15
|2
|6
|7
|13-22
|12
|19. Пиза
|15
|1
|7
|7
|10-20
|10
|20. Фиорентина
|15
|0
|6
|9
|12-26
|6
С начала ноября «Ювентус» потерпел всего одно поражение - 1:2 на выезды от «Наполи». Два последних матча - с «Пафосом» в Лиге чемпионов и «Болоньей» в чемпионате Италии - туринцы выиграли на ноль - соответственно, 2:0 и 1:0.
У «Ромы» за те же 10 матчей поражений набралось в три раза больше. Что характерно, все они были со счетом 0:1 - от «Милана», «Наполи» и «Кальяри».
У обеих команд из десятка предыдущих игр шесть были «низовыми». И столько же последних личных встреч содержали не больше двух забитых мячей на пару клубов. Поэтому наш выбор на субботний туринский вечер: тотал меньше 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|БЕТСИТИ
|До 100 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Матч в Турине в прямом эфире можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 1»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|БЕТСИТИ
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Ювентус»: Гатти, Влахович (оба – травмы), Копмейнерс (дисквалификация)
«Рома»: Бове, Довбик (оба – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Рома»:
|Позиция
|«Ювентус»
|«Рома»
|Позиция
|Вратарь
|16. ди Грегорио
|99. Свилар
|Вратарь
|Защитник
|3. Бремер
|19. Челик
|Защитник
|Защитник
|6. Келли
|22. Эрмосо
|Защитник
|Защитник
|15. Калюлю
|23. Манчини
|Защитник
|Полузащитник
|27. Камбьязо
|2. Ренч
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Локателли
|4. Кристанте
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Тюрам
|7. Пеллегрини
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Костич
|17. Коне
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Консейсау
|18. Суле
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Йылдыз
|43. Уэсли
|Нападающий
|Нападающий
|20. Опенда
|11. Фергюсон
|Нападающий
|Главный тренер
|Лучано Спаллетти
|Джан Пьеро Гасперини
|Главный тренер
БЕТСИТИ предлагает повышенные коэффициенты на главный матч дня в Италии: 2.02 на победу хозяев поля, 3.40 на ничью и 4.10 - на успех гостей.
Аналитики БЕТСИТИ находят наиболее вероятным счетом в противостоянии итальянских топов 1:1. Результативная ничья в отдельной линии компании котируется за 5.60.
Коэффициент 1.64 на тотал меньше 2.5 свидетельствует о высокой вероятности «низа» в Турине.