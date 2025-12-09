Ведомости
Кайрат - Олимпиакос, 9 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Холод в помощь чемпиону Казахстана
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут заключительные матчи Лиги чемпионов в 2025 году. В гости к «Кайрату» едет греческий «Олимпиакос». Удастся ли чемпиону Казахстана одержать первую победу в групповом турнире?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) 

09.12.2025, Вт

18:30 МСК

«Олимпиакос» (Пирей, Греция) 

П1 - 6.20

Х - 4.40

П2 - 1.50

Турнир:  Лига чемпионов, Общий этап, 6-й тур 

Стадион: «Центральный»  (Алма-Ата, Казахстан)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

Ранее соперники не встречались.

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Кайрат»0000-0
«Олимпиакос»0000-0

Последние пять матчей «Кайрата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.11.2025«Копенгаген»

3:2

«Кайрат»

Лига чемпионов

05.11.2025«Интер»

2:1

«Кайрат»

Лига чемпионов

26.10.2025«Кайрат»

1:1

«Астана»

Премьер-лига Казахстана

21.10.2025«Кайрат»

0:0

«Пафос»

Лига чемпионов

17.10.2025«Кызыл-Жар»

1:1

«Кайрат»

Премьер-лига Казахстана

Последние пять матчей «Олимпиакоса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Олимпиакос»

3:0

ОФИ

Суперлига Греции

03.12.2025«Эллас Сирос»

2:5

«Олимпиакос»

Кубок Греции

30.11.2025«Панетоликос»

0:1

«Олимпиакос»

Суперлига Греции

26.11.2025«Олимпиакос»

3:4

«Реал»

Лига чемпионов

22.11.2025«Олимпиакос»

3:0

«Атромитос»

Суперлига Греции

Место в турнирной таблице

Свернуть

После пяти туров турнирная таблица Общего этапа выглядит так:

КомандаИВНПМО
1. Арсенал550014-115
2. ПСЖ540119-812
3. Бавария540115-612
4. Интер540112-312
5. Реал Мадрид540112-512
6. Боруссия Д531117-1110
7. Челси531112-610
8. Спортинг531111-510
9. Манчестер Сити531110-510
10. Аталанта53116-510
11. Ньюкасл530211-49
12. Атлетико530212-109
13. Ливерпуль530210-89
14. Галатасарай53028-79
15. ПСВ522113-88
16. Тоттенхэм522110-78
17. Байер52218-108
18. Барселона521212-107
19. Карабах52128-97
20. Наполи52126-97
21. Марсель52038-66
22. Ювентус513110-106
23. Монако51316-86
24. Пафос51314-76
25. Юнион52035-126
26. Брюгге51138-134
27. Атлетик51134-94
28. Айнтрахт51137-144
29. Копенгаген51137-144
30. Бенфика51044-83
31. Славия Прага50322-83
32. Буде-Глимт50237-112
33. Олимпиакос50235-132
34. Вильярреал50142-101
35. Кайрат50144-141
36. Аякс50051-160

Прогноз на матч

Свернуть

«Кайрат» завершает знаменательный для себя год встречей с греческим «Олимпиакосом». Чемпионат Казахстана завершился еще в конце октября, и с тех пор команда Рафаэля Уразбахтина провела всего два официальных матча - достойно уступила «Интеру» (1:2) и «Копенгагену» (2:3). Понятно, что одно очко после пяти туров не позволяет «Кайрату» всерьез претендовать на выход в плей-офф, но на позитиве закончить год ему, безусловно, по силам.

«Олимпиакос» к концу года набрал хороший ход. Из 10 последних матчей пирейцы проиграли только один - мадридскому «Реалу» (3:4) - и лишь однажды сыграли вничью. В остальных восьми случаях красно-белые праздновали успех.

Однако в Алма-Ате «Оли» придется превозмогать не только сопротивление соперника, но и непривычные погодные условия. Казахстанский морозец, безусловно, доставим теплолюбивым гостям определенный  дискомфорт и может в некоторой степени помочь хозяевам. Если казахстанцы забили в Милане и Копенгагене, почему им этого не сделать дома? Полагаем, что стартовые нули на табло местного стадиона до финального свистка не сохранятся.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана (оба  - травмы)

«Олимпиакос»: Пахалакис, Кабелла, Языджи, Ангелакис, Манча (все - запрет на участие в матчах), Рецос (травма)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики FONBET установили коэффициент 1.50 на победу греков и боле чем в четыре раза выше - на успех чемпиона Казахстана (6.20). Ничья котируется за 4.40.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».

💰 Получить фрибет 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч  «Кайрат» - «Олимпиакос»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом матча является победа греков со счетом 1:0 или ничья 1:1. Оба варианта сулят восьмикратный выигрыш при соответствующей ставке. 

Будет ли играть Сатпаев?

Главная звездочка «Кайрата»  готовится к выходу на поле во вторник.

С кем еще сыграет в Лиге чемпионов «Кайрат»?

Премьеру в групповом турнире Лиги чемпионов команда Уразбахтина завершит в январе 2025 года домашним матчем с «Брюгге» и выездным с «Арсеналом».

