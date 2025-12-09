Кайрат - Олимпиакос, 9 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Кайрат» завершает знаменательный для себя год встречей с греческим «Олимпиакосом». Чемпионат Казахстана завершился еще в конце октября, и с тех пор команда Рафаэля Уразбахтина провела всего два официальных матча - достойно уступила «Интеру» (1:2) и «Копенгагену» (2:3). Понятно, что одно очко после пяти туров не позволяет «Кайрату» всерьез претендовать на выход в плей-офф, но на позитиве закончить год ему, безусловно, по силам.

«Олимпиакос» к концу года набрал хороший ход. Из 10 последних матчей пирейцы проиграли только один - мадридскому «Реалу» (3:4) - и лишь однажды сыграли вничью. В остальных восьми случаях красно-белые праздновали успех.

Однако в Алма-Ате «Оли» придется превозмогать не только сопротивление соперника, но и непривычные погодные условия. Казахстанский морозец, безусловно, доставим теплолюбивым гостям определенный дискомфорт и может в некоторой степени помочь хозяевам. Если казахстанцы забили в Милане и Копенгагене, почему им этого не сделать дома? Полагаем, что стартовые нули на табло местного стадиона до финального свистка не сохранятся.