Кайрат - Олимпиакос, 9 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

На этой неделе пройдут заключительные матчи Лиги чемпионов в 2025 году. В гости к «Кайрату» едет греческий «Олимпиакос». Удастся ли чемпиону Казахстана одержать первую победу в групповом турнире?
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 6-й тур
Стадион: «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан)
Главный судья: еще не назначен
Ранее соперники не встречались.
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Кайрат»
|0
|0
|0
|0-0
|«Олимпиакос»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Кайрата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.11.2025
|«Копенгаген»
3:2
«Кайрат»
Лига чемпионов
|05.11.2025
|«Интер»
2:1
«Кайрат»
Лига чемпионов
|26.10.2025
|«Кайрат»
1:1
«Астана»
Премьер-лига Казахстана
|21.10.2025
|«Кайрат»
0:0
«Пафос»
Лига чемпионов
|17.10.2025
|«Кызыл-Жар»
1:1
«Кайрат»
Премьер-лига Казахстана
Последние пять матчей «Олимпиакоса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Олимпиакос»
3:0
ОФИ
Суперлига Греции
|03.12.2025
|«Эллас Сирос»
2:5
«Олимпиакос»
Кубок Греции
|30.11.2025
|«Панетоликос»
0:1
«Олимпиакос»
Суперлига Греции
|26.11.2025
|«Олимпиакос»
3:4
«Реал»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Олимпиакос»
3:0
«Атромитос»
Суперлига Греции
После пяти туров турнирная таблица Общего этапа выглядит так:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|5
|5
|0
|0
|14-1
|15
|2. ПСЖ
|5
|4
|0
|1
|19-8
|12
|3. Бавария
|5
|4
|0
|1
|15-6
|12
|4. Интер
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|5. Реал Мадрид
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|6. Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|17-11
|10
|7. Челси
|5
|3
|1
|1
|12-6
|10
|8. Спортинг
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|9. Манчестер Сити
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|10. Аталанта
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|11. Ньюкасл
|5
|3
|0
|2
|11-4
|9
|12. Атлетико
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|13. Ливерпуль
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|14. Галатасарай
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|15. ПСВ
|5
|2
|2
|1
|13-8
|8
|16. Тоттенхэм
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|17. Байер
|5
|2
|2
|1
|8-10
|8
|18. Барселона
|5
|2
|1
|2
|12-10
|7
|19. Карабах
|5
|2
|1
|2
|8-9
|7
|20. Наполи
|5
|2
|1
|2
|6-9
|7
|21. Марсель
|5
|2
|0
|3
|8-6
|6
|22. Ювентус
|5
|1
|3
|1
|10-10
|6
|23. Монако
|5
|1
|3
|1
|6-8
|6
|24. Пафос
|5
|1
|3
|1
|4-7
|6
|25. Юнион
|5
|2
|0
|3
|5-12
|6
|26. Брюгге
|5
|1
|1
|3
|8-13
|4
|27. Атлетик
|5
|1
|1
|3
|4-9
|4
|28. Айнтрахт
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|29. Копенгаген
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|30. Бенфика
|5
|1
|0
|4
|4-8
|3
|31. Славия Прага
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|32. Буде-Глимт
|5
|0
|2
|3
|7-11
|2
|33. Олимпиакос
|5
|0
|2
|3
|5-13
|2
|34. Вильярреал
|5
|0
|1
|4
|2-10
|1
|35. Кайрат
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
|36. Аякс
|5
|0
|0
|5
|1-16
|0
«Кайрат» завершает знаменательный для себя год встречей с греческим «Олимпиакосом». Чемпионат Казахстана завершился еще в конце октября, и с тех пор команда Рафаэля Уразбахтина провела всего два официальных матча - достойно уступила «Интеру» (1:2) и «Копенгагену» (2:3). Понятно, что одно очко после пяти туров не позволяет «Кайрату» всерьез претендовать на выход в плей-офф, но на позитиве закончить год ему, безусловно, по силам.
«Олимпиакос» к концу года набрал хороший ход. Из 10 последних матчей пирейцы проиграли только один - мадридскому «Реалу» (3:4) - и лишь однажды сыграли вничью. В остальных восьми случаях красно-белые праздновали успех.
Однако в Алма-Ате «Оли» придется превозмогать не только сопротивление соперника, но и непривычные погодные условия. Казахстанский морозец, безусловно, доставим теплолюбивым гостям определенный дискомфорт и может в некоторой степени помочь хозяевам. Если казахстанцы забили в Милане и Копенгагене, почему им этого не сделать дома? Полагаем, что стартовые нули на табло местного стадиона до финального свистка не сохранятся.
Потери
«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана (оба - травмы)
«Олимпиакос»: Пахалакис, Кабелла, Языджи, Ангелакис, Манча (все - запрет на участие в матчах), Рецос (травма)
Аналитики FONBET установили коэффициент 1.50 на победу греков и боле чем в четыре раза выше - на успех чемпиона Казахстана (6.20). Ничья котируется за 4.40.
По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом матча является победа греков со счетом 1:0 или ничья 1:1. Оба варианта сулят восьмикратный выигрыш при соответствующей ставке.
Премьеру в групповом турнире Лиги чемпионов команда Уразбахтина завершит в январе 2025 года домашним матчем с «Брюгге» и выездным с «Арсеналом».