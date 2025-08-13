Ведомости
Анна Калинская — Аманда Анисимова, 11 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Россиянка в хорошей форме после возвращения на хард
Александр Бокулёв

Американка Аманда Анисимова без борьбы пробилась в третий круг на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати. На этой стадии ей предстоит встретиться с россиянкой Анной Калинской, которая недавно дошла до финала в Вашингтоне. Кто окажется сильнее?

Дата / Время: 11.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Теннисный центр семьи Линднер (Мейсон, штат Огайо, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Анна Калинская (26 лет, 34-я ракетка мира, 28-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Питон Стирнс (США) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:1

Аманда Анисимова (23 года, 8-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Леолия Жанжан (Франция) — отказ

Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Екатерина Александрова (Россия, 12) — Майя Джойнт (Австралия)

Анна Калинская

Бывшая девушка первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Титулов на уровне WTA не брала. В нынешнем сезоне дошла до финала в Вашингтоне и полуфинала в Сингапуре (оба — хард). На Australian Open не выступила из-за проблем со здоровьем, на «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержала 17 побед при 15 поражениях. На турнире в Цинциннати уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Аманда Анисимова

Победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, в том числе двух хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Дохе, также дошла до финала в Лондоне (трава). Пробилась в финал Уимблдона, на Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 33 победы при 14 поражениях. На турнире в Цинциннати уже повторила лучший результат, показанный в 2018-м. В прошлом сезоне эти соревнования пропустила.

Личные встречи

Единственный официальный очный матч спортсменки провели в прошлом году на хардовом турнире в Торонто. Тогда Анисимова выиграла первый сет со счетом 6:2, после чего Калинская снялась.

Ставки на исход

Букмекеры считают американку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,39 на её победу и 3,00 на успех россиянки.

Ставки на тоталы

Букмекеры ждут, что матч продлится не мене двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,99 на ТБ (21,5) и 1,81 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа КалинскойПобеда АнисимовойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE3,001,391,991,81

Прогноз и ставка

Анисимова благодаря статусу сеяной автоматически вышла во второй круг, но её соперница по этой стадии снялась до матча. Таким образом, американка пока так и не выходила на корт в Цинциннати, поэтому соревновательного тонуса, вероятно, побольше у россиянки. Да и вход в турнир у Калинской получился трудовым — трехсетовый матч с крепкой Стирнс был отличной проверкой.

Полагаем, на данный момент у россиянки есть хорошие шансы как минимум навязать упорную борьбу сопернице из топ-10. Да и в целом уровень Калинской в последние недели хорош — лишь бы не беспокоило здоровье. Резюмируя, не ждем быстрый матч и играем ТБ (19,5).

