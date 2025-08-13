Анна Калинская — Аманда Анисимова, 11 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Американка Аманда Анисимова без борьбы пробилась в третий круг на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати. На этой стадии ей предстоит встретиться с россиянкой Анной Калинской, которая недавно дошла до финала в Вашингтоне. Кто окажется сильнее?

Дата / Время: 11.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Теннисный центр семьи Линднер (Мейсон, штат Огайо, США)