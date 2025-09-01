Анна Калинская — Юлия Путинцева, 28 августа: прогноз на матч US Open

Партнерский проект
Во втором круге Открытого чемпионата США по теннису 2025 года встретятся россиянка Анна Калинская и казахстанка Юлия Путинцева. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Дата / Время: 28.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Анна Калинская (26 лет, 29-я ракетка мира, 29-й номер посева)
Юлия Путинцева (30 лет, 55-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Ига Швёнтек (Польша, 2)
Бывшая девушка первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Титулов на уровне WTA не брала. В нынешнем сезоне дошла до финала в Вашингтоне и полуфинала в Сингапуре (оба — хард). На Australian Open не выступила из-за проблем со здоровьем, на «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержала 20 побед при 16 поражениях. На US Open лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до третьего круга.
Выиграла три турнира WTA: два — на грунте, один — на траве. В нынешнем сезоне на харде дошла до полуфинала в Аделаиде, на Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в третьем круге, на Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержала 16 побед при 20 поражениях. На US Open лучший результат показала в 2020-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
Ранее спортсменки не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,30 на её победу и 3,50 на успех казахстанки.
Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас компания FONBET дает коэффициент 1,90 и на ТБ (20,5), и на ТМ (20,5).
В преддверии US Open Путинцева шла на ужасной серии из шести поражений. На пяти прошлых турнирах она вылетела уже после стартовых матчей. Причем казахстанка действительно выглядела крайне бледной тенью себя. В первом круге US Open она также была далека от идеала, но всё же просвет наметился.
Что касается Калинской, то в прошлом матче она снесла Нгуну в стартовом сете, а затем сбавила обороты и поплатилась выходом на три сета. Наверняка работа над ошибками проделана, и в следующей игре россиянка постарается не терять фокус и не придумывать проблемы для самой себя.
Однако допущенный спад всё же не позволяет рассматривать Калинскую как явную фаворитку. Путинцева же будет упираться и выжимать из себя максимум. Если казахстанке удастся совладеть с эмоциями, она вполне может удержать, например, фору в 5,5 гейма.