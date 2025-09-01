Анна Калинская — Юлия Путинцева, 28 августа: прогноз на матч US Open

В преддверии US Open Путинцева шла на ужасной серии из шести поражений. На пяти прошлых турнирах она вылетела уже после стартовых матчей. Причем казахстанка действительно выглядела крайне бледной тенью себя. В первом круге US Open она также была далека от идеала, но всё же просвет наметился.

Что касается Калинской, то в прошлом матче она снесла Нгуну в стартовом сете, а затем сбавила обороты и поплатилась выходом на три сета. Наверняка работа над ошибками проделана, и в следующей игре россиянка постарается не терять фокус и не придумывать проблемы для самой себя.

Однако допущенный спад всё же не позволяет рассматривать Калинскую как явную фаворитку. Путинцева же будет упираться и выжимать из себя максимум. Если казахстанке удастся совладеть с эмоциями, она вполне может удержать, например, фору в 5,5 гейма.