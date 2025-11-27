Ведомости
КАМАЗ - Крылья Советов, 27 ноября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Один представитель Лиги PARI в полуфинал Пути регионов уже прорвался - пробьется ли второй?
Валентин Васильев

В четверг, 27 ноября, определятся последние полуфиналисты Кубка России по футболу в Пути регионов. За место в четверке побьются футболисты «КАМАЗа» и «Крыльев Советов». Рассмотрим игру в Набережных Челнах в контексте букмекерских и статистических раскладов.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

27.11.2025, Чт

18:00 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 3.60

Х - 3.60

П2 - 2.02

Турнир: FONBET Кубок России, Путь регионов, 1/4 финала

Стадион:  «КАМАЗ» (Набережные Челны)

Главный судья: Станислав Матвеев  (Московская область)

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«КАМАЗ»53413-16
«Крылья Советов»43516-13

Последние пять матчей «КАМАЗа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2025«КАМАЗ»

1:1

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

16.11.2025«Челябинск»

3:3

«КАМАЗ»

Лига PARI

08.11.2025«КАМАЗ»

2:3

«Волга»

Лига PARI

03.11.2025«Чайка»

0:2

«КАМАЗ»

Лига PARI

28.10.2025«Челябинск»

0:0, пен. 3:4

«КАМАЗ»

Кубок России

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2025«Крылья Советов»

2:0

«Ростов»

РПЛ

09.11.2025«Крылья Советов»

1:1

«Зенит»

РПЛ

01.11.2025«Динамо» Махачкала

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

25.10.2025ЦСКА

1:0

«Крылья Советов»

РПЛ

22.10.2025«Динамо» Москва

4:0

«Крылья Советов»

Кубок России 

Расписание и результаты матчей

1/4 финала

Путь регионов
25.11.2025, 18:00. «Торпедо» – «Балтика» - 0:2
25.11.2025, 20:30. «Арсенал Т» – «Рубин» - 0:0, пен. - 3:2
26.11.2025, 20:30. «Нефтехимик» – «Ростов»
27.11.2025, 18:00. «КАМАЗ» – «Крылья Советов»  
Путь РПЛ. Ответные матчи
26.11.2025, 18:00. «Краснодар» – «Оренбург». Первый матч -  3:1
26.11.2025, 18:00. ЦСКА – «Динамо»   Мх. Первый матч -  0:1
26.11.2025, 20:30. «Локомотив» – «Спартак». Первый матч -  1:3
27.11.2025, 20:30. «Динамо» М – «Зенит». Первый матч -  3:1 

Прогноз на матч

«КАМАЗ» в разгар сезона лишился своего многолетнего наставника Ильда Ахметзянова, но это не помешало автозаводцам достичь четвертьфинала нижней половины сетки Кубка России. Уже с Антоном Хазовым челницы преодолели очень непростой барьер в лице «Челябинска». Решающими в серии пенальти стали два подряд сейва вратаря Евгения Замереца. При этом «КАМАЗ» остается самой результативной командой Лиги PARI - 36 голов в 20 турах. У досрочного «зимнего чемпиона» дивизиона, «Факела», сейчас на девять забитых мячей меньше!

В последний раз кубкового четвертьфинала представитель Татарстана достигал в далеком сезоне-1995/96, еще до реформы турнира. Так что предстоящий матч для него в любом случае исторический. Соответствующим будет и настрой на игру.

«Крылья» Адиева в последнее время тяготеют к «низовым» результатам. С учетом недавнего спарринга с брестским «Динамо» у самарцев их набралось уже пять подряд. А на столь далекой стадии Кубка сверх меры рисковать не станут ни одни, ни другие. Ждем упорной, тягучей игры с небольшим количеством голов (если они вообще будут в основной время).

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

«Советский спорт» рассказывает про фрибеты, что это такое и как их получить сегодня.

Трансляции

Прямая трансляция из Набережных Челнов пройдет на федеральном канале «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«КАМАЗ»: Маругин, Тананеев, Моторин (все - травмы)

«Крылья Советов»: Божин, Ороз, Кокарев, Гальдамес, Раков (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Ростов»:

Позиция«КАМАЗ»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь30. Замерец30. ПесьяковВратарь
Защитник7. Аюкин24. ЕвгеньевЗащитник
Защитник6. Калистратов18. ЛепскийЗащитник
Защитник27. Мануйлов23. ЧерновЗащитник
Полузащитник 21. Юдинцев15. РассказовПолузащитник
Полузащитник53. Дерюгин2. ПеченинПолузащитник
Полузащитник 10. Защепкин14. БаньяцПолузащитник 
Полузащитник14. Абдуллаев77. АхметовПолузащитник
Полузащитник22. Солодухин19. ОлейниковПолузащитник
Нападающий24. Шамкин11. РахмановичПолузащитник
Нападающий9. Караев91.  ИгнатенкоНападающий
Главный тренерАнтон ХазовМагомед АдиевГлавный тренер

 

Коэффициенты букмекеров

PARI установила высокие коэффициенты на противостояние делегатов разных лиг. Естественно, на победу хозяев он выше (3.60), но и на успех гостей не сказать, что маленький - 2.02. Ничью в основное время можно взять за 3.60.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «КАМАЗ» - «Крылья Советов»? 

Аналитики PARI установили коэффициент 7.00 на ничью 1:1.

Кто пройдет в полуфинал?

Итоговая победа челнинцев (с учетом возможной серии пенальти) котируется за 2.35, а самарцев - за 1.60. 

Где смотреть бесплатно матч «КАМАЗ» - «Крылья Советов»?

Федеральный канал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию из Набережных Челнов.

Где купить билеты на матч «КАМАЗ» - «Крылья Советов»?

Вся необходимая информация о билетной программе «КАМАЗа» представлена на  официальном сайте клуба. Диапазон цен - от 250 до 450 рублей.

