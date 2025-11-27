КАМАЗ - Крылья Советов, 27 ноября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

«КАМАЗ» в разгар сезона лишился своего многолетнего наставника Ильда Ахметзянова, но это не помешало автозаводцам достичь четвертьфинала нижней половины сетки Кубка России. Уже с Антоном Хазовым челницы преодолели очень непростой барьер в лице «Челябинска». Решающими в серии пенальти стали два подряд сейва вратаря Евгения Замереца. При этом «КАМАЗ» остается самой результативной командой Лиги PARI - 36 голов в 20 турах. У досрочного «зимнего чемпиона» дивизиона, «Факела», сейчас на девять забитых мячей меньше!

В последний раз кубкового четвертьфинала представитель Татарстана достигал в далеком сезоне-1995/96, еще до реформы турнира. Так что предстоящий матч для него в любом случае исторический. Соответствующим будет и настрой на игру.

«Крылья» Адиева в последнее время тяготеют к «низовым» результатам. С учетом недавнего спарринга с брестским «Динамо» у самарцев их набралось уже пять подряд. А на столь далекой стадии Кубка сверх меры рисковать не станут ни одни, ни другие. Ждем упорной, тягучей игры с небольшим количеством голов (если они вообще будут в основной время).