КАМАЗ - Крылья Советов, 27 ноября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

В четверг, 27 ноября, определятся последние полуфиналисты Кубка России по футболу в Пути регионов. За место в четверке побьются футболисты «КАМАЗа» и «Крыльев Советов». Рассмотрим игру в Набережных Челнах в контексте букмекерских и статистических раскладов.
Турнир: FONBET Кубок России, Путь регионов, 1/4 финала
Стадион: «КАМАЗ» (Набережные Челны)
Главный судья: Станислав Матвеев (Московская область)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«КАМАЗ»
|5
|3
|4
|13-16
|«Крылья Советов»
|4
|3
|5
|16-13
Последние пять матчей «КАМАЗа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2025
|«КАМАЗ»
1:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|16.11.2025
|«Челябинск»
3:3
«КАМАЗ»
Лига PARI
|08.11.2025
|«КАМАЗ»
2:3
«Волга»
Лига PARI
|03.11.2025
|«Чайка»
0:2
«КАМАЗ»
Лига PARI
|28.10.2025
|«Челябинск»
0:0, пен. 3:4
«КАМАЗ»
Кубок России
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Ростов»
РПЛ
|09.11.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|01.11.2025
|«Динамо» Махачкала
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|25.10.2025
|ЦСКА
1:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|22.10.2025
|«Динамо» Москва
4:0
«Крылья Советов»
Кубок России
1/4 финала
Путь регионов
25.11.2025, 18:00. «Торпедо» – «Балтика» - 0:2
25.11.2025, 20:30. «Арсенал Т» – «Рубин» - 0:0, пен. - 3:2
26.11.2025, 20:30. «Нефтехимик» – «Ростов»
27.11.2025, 18:00. «КАМАЗ» – «Крылья Советов»
Путь РПЛ. Ответные матчи
26.11.2025, 18:00. «Краснодар» – «Оренбург». Первый матч - 3:1
26.11.2025, 18:00. ЦСКА – «Динамо» Мх. Первый матч - 0:1
26.11.2025, 20:30. «Локомотив» – «Спартак». Первый матч - 1:3
27.11.2025, 20:30. «Динамо» М – «Зенит». Первый матч - 3:1
«КАМАЗ» в разгар сезона лишился своего многолетнего наставника Ильда Ахметзянова, но это не помешало автозаводцам достичь четвертьфинала нижней половины сетки Кубка России. Уже с Антоном Хазовым челницы преодолели очень непростой барьер в лице «Челябинска». Решающими в серии пенальти стали два подряд сейва вратаря Евгения Замереца. При этом «КАМАЗ» остается самой результативной командой Лиги PARI - 36 голов в 20 турах. У досрочного «зимнего чемпиона» дивизиона, «Факела», сейчас на девять забитых мячей меньше!
В последний раз кубкового четвертьфинала представитель Татарстана достигал в далеком сезоне-1995/96, еще до реформы турнира. Так что предстоящий матч для него в любом случае исторический. Соответствующим будет и настрой на игру.
«Крылья» Адиева в последнее время тяготеют к «низовым» результатам. С учетом недавнего спарринга с брестским «Динамо» у самарцев их набралось уже пять подряд. А на столь далекой стадии Кубка сверх меры рисковать не станут ни одни, ни другие. Ждем упорной, тягучей игры с небольшим количеством голов (если они вообще будут в основной время).
Прямая трансляция из Набережных Челнов пройдет на федеральном канале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«КАМАЗ»: Маругин, Тананеев, Моторин (все - травмы)
«Крылья Советов»: Божин, Ороз, Кокарев, Гальдамес, Раков (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Ростов»:
|Позиция
|«КАМАЗ»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|30. Замерец
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|7. Аюкин
|24. Евгеньев
|Защитник
|Защитник
|6. Калистратов
|18. Лепский
|Защитник
|Защитник
|27. Мануйлов
|23. Чернов
|Защитник
|Полузащитник
|21. Юдинцев
|15. Рассказов
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Дерюгин
|2. Печенин
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Защепкин
|14. Баньяц
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Абдуллаев
|77. Ахметов
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Солодухин
|19. Олейников
|Полузащитник
|Нападающий
|24. Шамкин
|11. Рахманович
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Караев
|91. Игнатенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Антон Хазов
|Магомед Адиев
|Главный тренер
PARI установила высокие коэффициенты на противостояние делегатов разных лиг. Естественно, на победу хозяев он выше (3.60), но и на успех гостей не сказать, что маленький - 2.02. Ничью в основное время можно взять за 3.60.
Аналитики PARI установили коэффициент 7.00 на ничью 1:1.
Итоговая победа челнинцев (с учетом возможной серии пенальти) котируется за 2.35, а самарцев - за 1.60.
Федеральный канал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию из Набережных Челнов.
Вся необходимая информация о билетной программе «КАМАЗа» представлена на официальном сайте клуба. Диапазон цен - от 250 до 450 рублей.