КАМАЗ - Урал, 6 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«КАМАЗ» традиционно ни на что серьезное не претендует. Ограниченные финансовые возможности не позволяют клубу ставить самые высокие задачи. Но проблемы с этой командой неизбежно испытывают практически все соперники. Поэтому недавняя победа «Ротора» над челнинцами со счетом 3:0 стала локальной сенсацией.

Обычно «КАМАЗ» мало пропускает, но после домашней ничьей с «Торпедо» (1:1) он и забивать перестал. Четыре матча подряд атака Ахметзянова работает вхолостую. Выбить из Кубка костромской «Спартак» им это не помешало (серия пенальти все решила), но в первенстве результаты заметно ухудшились: всего одно очко из девяти возможных.

«Урал» тоже как будто на спаде: домашняя ничья с «Ротором» и, уж тем более, поражение от хабаровских армейцев в планы Мирослава Ромащенко точно не входили. То, что фаворит не добрал на своем поле, он постарается компенсировать в гостях.

Игра обещает быть крайне упорной и напряженной. У обеих команд из 10 последних матчей набралось по шесть «низовых». Полагаем, что и этот будет на «тотал меньше 2.5».