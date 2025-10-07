Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



6 октября 7:12ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

КАМАЗ - Урал, 6 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Повышенные коэффициенты на матч дня
Валентин Васильев

Программу 13-го тура Лиги PARI закроет интригующая встреча в Набережных Челнах. В гости к боевитому и крайне редко уступающему дома «КАМАЗу» явился один из лидеров дивизиона. Удастся ли «Уралу» избежать третьей подряд потери очков?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

06.10.2025, Пн

19:30 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 4.05

Х - 3.40

П2 - 1.95

Турнир: Лига PARI, 13-й тур

Стадион:  «КАМАЗ» (Набережные Челны)

Главный судья: Капленков (Москва)

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«КАМАЗ»156842-27
«Урал»861527-42

Последние пять матчей «КАМАЗа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.09.2025«Черноморец»

1:0

«КАМАЗ»

Лига PARI

25.09.2025«КАМАЗ»

0:0, пен. 5:4

«Спартак» Кострома

Кубок России

20.09.2025«КАМАЗ»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

14.09.2025«Ротор»

3:0

«КАМАЗ»

Лига PARI

07.09.2025«КАМАЗ»

1:1

«Торпедо»

Лига PARI

Последние пять матчей «Урала»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.09.2025

«Урал»

1:2

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

15.09.2025

«ПСК Динская»

1:2

«Урал»

Кубок России

15.09.2025

«Уфа»

2:3

«Урал»

Лига PARI

08.09.2025

«Урал»

1:1

«Нефтехимик»

Лига PARI

04.09.2025

«Спартак» Кострома

1:1

«Урал»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед очной встречей соперников разделяют в таблице пять очков и четыре позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. Спартак Кострома1384121-1228
2. Факел1383212-827
3. Урал1273220-1024
4. Челябинск1264218-1022
5. Ротор1364318-722
6. Родина1355319-1320
7. КАМАЗ1254316-1319
8. СКА-Хабаровск1354415-1419
9. Нефтехимик1346313-1318
10. Шинник1345410-1017
11. Арсенал1336418-1615
12. Черноморец1343618-1715
13. Волга1333713-2312
14. Уфа1326513-1412
15. Енисей122467-1410
16. Сокол131666-149
17. Торпедо132388-209
18. Чайка131579-268

Прогноз на матч

Свернуть

«КАМАЗ» традиционно ни на что серьезное не претендует. Ограниченные финансовые возможности не позволяют клубу ставить самые высокие задачи. Но проблемы с этой командой неизбежно испытывают практически все соперники. Поэтому недавняя победа «Ротора» над челнинцами со счетом 3:0 стала локальной сенсацией.  

Обычно «КАМАЗ» мало пропускает, но после домашней ничьей с «Торпедо» (1:1) он и забивать перестал. Четыре матча подряд атака Ахметзянова работает вхолостую. Выбить из Кубка костромской «Спартак» им это не помешало (серия пенальти все решила), но в первенстве результаты заметно ухудшились: всего одно очко из девяти возможных.

«Урал» тоже как будто на спаде: домашняя ничья с «Ротором» и, уж тем более, поражение от хабаровских армейцев в планы Мирослава Ромащенко точно не входили. То, что фаворит не добрал на своем поле, он постарается компенсировать в гостях.

Игра обещает быть крайне упорной и напряженной. У обеих команд из 10 последних матчей набралось по шесть «низовых». Полагаем, что и этот будет на «тотал меньше 2.5».

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Прямая трансляция из Набережных Челнов пройдет на федеральном канале «Матч ТВ» и платформе БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«КАМАЗ»: нет

«Урал»: Селихов, Прищепа (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI присвоила противостоянию в Челнах статус матча дня. Коэффициенты - соответствующие, повышенные. Победа хозяев поля котируется за 4.05, а успех фаворита - за 1.95. Ничью можно взять за 3.40.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «КАМАЗ» - «Урал»? 

Аналитики PARI установили коэффициент 6.50 на минимальную победу гостей со счетом 1:0. На 0.50 выше котировка на 0:0 и 1:1.

Где смотреть бесплатно матч «КАМАЗ» - «Урал»?

Федеральный канал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию из Набережных Челнов.

Где купить билеты на матч «КАМАЗ» - «Урал»?

Для приобретения билета на матч рекомендуем пользоваться официальным сайтом «КАМАЗа». Диапазон цен - от 250 до 450 рублей.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer116 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer450 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer71 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer450 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё