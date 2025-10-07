КАМАЗ - Урал, 6 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Программу 13-го тура Лиги PARI закроет интригующая встреча в Набережных Челнах. В гости к боевитому и крайне редко уступающему дома «КАМАЗу» явился один из лидеров дивизиона. Удастся ли «Уралу» избежать третьей подряд потери очков?
Турнир: Лига PARI, 13-й тур
Стадион: «КАМАЗ» (Набережные Челны)
Главный судья: Капленков (Москва)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«КАМАЗ»
|15
|6
|8
|42-27
|«Урал»
|8
|6
|15
|27-42
Последние пять матчей «КАМАЗа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.09.2025
|«Черноморец»
1:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
|25.09.2025
|«КАМАЗ»
0:0, пен. 5:4
«Спартак» Кострома
Кубок России
|20.09.2025
|«КАМАЗ»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
|14.09.2025
|«Ротор»
3:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
|07.09.2025
|«КАМАЗ»
1:1
«Торпедо»
Лига PARI
Последние пять матчей «Урала»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
29.09.2025
«Урал»
1:2
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
15.09.2025
«ПСК Динская»
1:2
«Урал»
Кубок России
15.09.2025
«Уфа»
2:3
«Урал»
Лига PARI
08.09.2025
«Урал»
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
04.09.2025
«Спартак» Кострома
1:1
«Урал»
Лига PARI
Перед очной встречей соперников разделяют в таблице пять очков и четыре позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Спартак Кострома
|13
|8
|4
|1
|21-12
|28
|2. Факел
|13
|8
|3
|2
|12-8
|27
|3. Урал
|12
|7
|3
|2
|20-10
|24
|4. Челябинск
|12
|6
|4
|2
|18-10
|22
|5. Ротор
|13
|6
|4
|3
|18-7
|22
|6. Родина
|13
|5
|5
|3
|19-13
|20
|7. КАМАЗ
|12
|5
|4
|3
|16-13
|19
|8. СКА-Хабаровск
|13
|5
|4
|4
|15-14
|19
|9. Нефтехимик
|13
|4
|6
|3
|13-13
|18
|10. Шинник
|13
|4
|5
|4
|10-10
|17
|11. Арсенал
|13
|3
|6
|4
|18-16
|15
|12. Черноморец
|13
|4
|3
|6
|18-17
|15
|13. Волга
|13
|3
|3
|7
|13-23
|12
|14. Уфа
|13
|2
|6
|5
|13-14
|12
|15. Енисей
|12
|2
|4
|6
|7-14
|10
|16. Сокол
|13
|1
|6
|6
|6-14
|9
|17. Торпедо
|13
|2
|3
|8
|8-20
|9
|18. Чайка
|13
|1
|5
|7
|9-26
|8
«КАМАЗ» традиционно ни на что серьезное не претендует. Ограниченные финансовые возможности не позволяют клубу ставить самые высокие задачи. Но проблемы с этой командой неизбежно испытывают практически все соперники. Поэтому недавняя победа «Ротора» над челнинцами со счетом 3:0 стала локальной сенсацией.
Обычно «КАМАЗ» мало пропускает, но после домашней ничьей с «Торпедо» (1:1) он и забивать перестал. Четыре матча подряд атака Ахметзянова работает вхолостую. Выбить из Кубка костромской «Спартак» им это не помешало (серия пенальти все решила), но в первенстве результаты заметно ухудшились: всего одно очко из девяти возможных.
«Урал» тоже как будто на спаде: домашняя ничья с «Ротором» и, уж тем более, поражение от хабаровских армейцев в планы Мирослава Ромащенко точно не входили. То, что фаворит не добрал на своем поле, он постарается компенсировать в гостях.
Игра обещает быть крайне упорной и напряженной. У обеих команд из 10 последних матчей набралось по шесть «низовых». Полагаем, что и этот будет на «тотал меньше 2.5».
Прямая трансляция из Набережных Челнов пройдет на федеральном канале «Матч ТВ» и платформе БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«КАМАЗ»: нет
«Урал»: Селихов, Прищепа (оба - травмы)
PARI присвоила противостоянию в Челнах статус матча дня. Коэффициенты - соответствующие, повышенные. Победа хозяев поля котируется за 4.05, а успех фаворита - за 1.95. Ничью можно взять за 3.40.
Аналитики PARI установили коэффициент 6.50 на минимальную победу гостей со счетом 1:0. На 0.50 выше котировка на 0:0 и 1:1.
Федеральный канал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию из Набережных Челнов.
Для приобретения билета на матч рекомендуем пользоваться официальным сайтом «КАМАЗа». Диапазон цен - от 250 до 450 рублей.