Северная Македония — Казахстан, 13 октября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Казахстана прервала серию из четырех поражений подряд, обыграв в домашней встрече скромный Лихтенштейн со счетом 4:0. Следующий соперник более грозный — лидер группы в лице Северной Македонии. Сенсации не ждать?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Сборная Северной Македонии
Место в рейтинге ФИФА: 63
13.09.2025, Вс
21:45 МСК
Сборная Казахстана
|П1 - 1,33
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа J, 7-й тур
Стадион: «Национальная Арена Тоше Проески» (Скопье, Северная Македония)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Северная Македония
|2
|0
|0
|5-0
|Казахстан
|0
|0
|2
|0-5
Последние пять матчей сборной Северной Македонии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.10.2025
|Бельгия
0:0
Северная Македония
Отбор ЧМ-2026
|07.09.2025
|Северная Македония
5:0
Лихтенштейн
Отбор ЧМ-2026
|04.09.2025
|Саудовская Аравия
2:1
Северная Македония
Товарищеский матч
|09.06.2025
|Казахстан
0:1
Северная Македония
Отбор ЧМ-2026
|06.06.2025
|Северная Македония
1:1
Бельгия
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Казахстана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.10.2025
|Казахстан
4:0
Лихтенштейн
Отбор ЧМ-2026
|07.09.2025
|Бельгия
6:0
Казахстан
Отбор ЧМ-2026
|04.09.2025
|Казахстан
0:1
Уэльс
Отбор ЧМ-2026
|09.06.2025
|Казахстан
0:1
Северная Македония
Отбор ЧМ-2026
|05.06.2025
|Беларусь
4:1
Казахстан
Товарищеский матч
Сборные Северной Македонии и Казахстана находятся в разных частях турнирной таблицы перед очным противостоянием.
|Место
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.
|Северная Македония
|6
|3
|3
|0
|11-2
|12
|2.
|Бельгия
|5
|3
|2
|0
|17-4
|11
|3.
|Уэльс
|5
|3
|1
|1
|11-6
|10
|4.
|Казахстан
|6
|2
|0
|4
|7-11
|6
|5.
|Лихтенштейн
|6
|0
|0
|6
|0-23
|0
Сборная Северной Македонии оправданно подходит к очередному матчу квалификации ЧМ-2026 в роли фаворита. Коллектив Благоя Милевски не проигрывал в родных стенах с сентября 2023-го. За это время балканцы отобрали очки не только у сопоставимых по уровню сборных, но и у команд выше классом. На своем поле Северная Македония дала бой Италии, Англии и Бельгии, сыграв со всеми тремя соперниками вничью со счетом 1:1.
Казахстану удалось прервать серию из четырех поражений кряду, сломив сопротивление Лихтенштейна (4:0). Однако Северная Македония сейчас пребывает в потрясающей форме и может похвастаться организованной игрой на каждом участке поля. Считаем, что и на этот раз балканцы воспользуются огрехами своих соперников в обороне и добьются положительного результата. Берем победу Северной Македонии с форой -1,5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
На территории РФ игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|Winline
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Вратари: Столе Дмитриевски («Валенсия», Испания), Деян Илиев («УТА Арад», Румыния), Демьян Шишковски («Борац Баня Лука», Сербия).
Защитники: Никола Серафимов («Левски», Болгария), Андрей Стоишевски («Словацко», Чехия), Эгзиян Алиоски («Лугано», Швейцария), Дарко Велковски («Зрински Мостар», Босния и Герцеговина), Джеко Зайков («Аджман», ОАЭ), Висар Муслиу («Синт-Трейден», Бельгия).
Полузащитники: Элиф Элмас («Наполи», Италия), Лука Станковски («Раднички», Сербия), Тихомир Костадинов («Сигма Оломоуц», Чехия), Энис Барди («Коньяспор», Турция), Давид Бабунски («Вардар»), Яни Атанасов («Лариса», Греция).
Нападающие: Дарко Чурлинов («Коджаелиспор», Турция), Александр Трайковски, Милан Ристовски («Богемианс», Чехия), Боян Миовски («Рейнджерс», Шотландия), Стефан Ашковски («Раднички Ниш», Сербия).
Вратари: Стас Покатилов («Сабах», Азербайджан), Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Кажымукан Толепберген («Окжетпес»).
Защитники: Сергей Малый, Султанбек Астанов (оба — «Ордабасы»), Алибек Касым, Багдат Каиров (оба — «Актобе»), Ян Вороговский («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Наурызбек Жагоров («Тобол»), Саги Совет («Женис»), Динмухаммед Кашкен («Жетысу»), Арсен Аширбек («Окжетпес»), Адильбек Жумаханов («Елимай»).
Полузащитники: Даурен Жумат («Окжетпес»), Исламбек Куат, Динмухамед Караман (оба — «Женис»), Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай (оба — «Елимай»), Ислам Чесноков («Тобол»), Бахтиер Зайнутдинов («Динамо» Москва, Россия), Муроджон Халматов («Ордабасы»), Дамир Касабулат («Кайрат»), Георгий Жуков («Актобе»).
Нападающие: Артур Шушеначев («Актобе»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Иван Свиридов, Галымжан Кенжебек (оба — «Елимай»).
Аналитики БК PARI не сомневаются в итоговом успехе хозяев поля, предложив за их победу коэффициент 1,33. Победа Казахстана оценивается в 11,50. На ничью можно поставить за 4,70.
Получить до 25 000 рублей от PARI