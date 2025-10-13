Ведомости
Северная Македония — Казахстан, 13 октября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Лидер группы J окажется Казахстану не по плечу?
Руслан Ипполитов

Сборная Казахстана прервала серию из четырех поражений подряд, обыграв в домашней встрече скромный Лихтенштейн со счетом 4:0. Следующий соперник более грозный — лидер группы в лице Северной Македонии. Сенсации не ждать?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная Северной Македонии

Место в рейтинге ФИФА: 63

13.09.2025, Вс

21:45 МСК

Сборная Казахстана

Место в рейтинге ФИФА: 118

П1 - 1,33

Х - 4,70

П2 - 11,50

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа J, 7-й тур

Стадион: «Национальная Арена Тоше Проески» (Скопье, Северная Македония)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Северная Македония2005-0
Казахстан0020-5

Последние пять матчей сборной Северной Македонии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.10.2025Бельгия

0:0

Северная Македония

Отбор ЧМ-2026

07.09.2025Северная Македония

5:0

Лихтенштейн

Отбор ЧМ-2026

04.09.2025Саудовская Аравия

2:1

Северная Македония

Товарищеский матч

09.06.2025Казахстан

0:1

Северная Македония

Отбор ЧМ-2026

06.06.2025Северная Македония

1:1

Бельгия

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Казахстана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.10.2025Казахстан

4:0

Лихтенштейн

Отбор ЧМ-2026

07.09.2025Бельгия

6:0

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

04.09.2025Казахстан

0:1

Уэльс

Отбор ЧМ-2026

09.06.2025Казахстан

0:1

Северная Македония

Отбор ЧМ-2026

05.06.2025Беларусь

4:1

Казахстан

Товарищеский матч

Место в таблице

Сборные Северной Македонии и Казахстана находятся в разных частях турнирной таблицы перед очным противостоянием.

МестоКомандыИВНПМО
1.Северная Македония633011-212
2.Бельгия532017-411
3.Уэльс531111-610
4.Казахстан62047-116
5.Лихтенштейн60060-230

Прогноз на матч

Сборная Северной Македонии оправданно подходит к очередному матчу квалификации ЧМ-2026 в роли фаворита. Коллектив Благоя Милевски не проигрывал в родных стенах с сентября 2023-го. За это время балканцы отобрали очки не только у сопоставимых по уровню сборных, но и у команд выше классом. На своем поле Северная Македония дала бой Италии, Англии и Бельгии, сыграв со всеми тремя соперниками вничью со счетом 1:1.

Казахстану удалось прервать серию из четырех поражений кряду, сломив сопротивление Лихтенштейна (4:0). Однако Северная Македония сейчас пребывает в потрясающей форме и может похвастаться организованной игрой на каждом участке поля. Считаем, что и на этот раз балканцы воспользуются огрехами своих соперников в обороне и добьются положительного результата. Берем победу Северной Македонии с форой -1,5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

На территории РФ игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Сборная Северной Македонии

Вратари: Столе Дмитриевски («Валенсия», Испания), Деян Илиев («УТА Арад», Румыния), Демьян Шишковски («Борац Баня Лука», Сербия).

Защитники: Никола Серафимов («Левски», Болгария), Андрей Стоишевски («Словацко», Чехия), Эгзиян Алиоски («Лугано», Швейцария), Дарко Велковски («Зрински Мостар», Босния и Герцеговина), Джеко Зайков («Аджман», ОАЭ), Висар Муслиу («Синт-Трейден», Бельгия).

Полузащитники: Элиф Элмас («Наполи», Италия), Лука Станковски («Раднички», Сербия), Тихомир Костадинов («Сигма Оломоуц», Чехия), Энис Барди («Коньяспор», Турция), Давид Бабунски («Вардар»), Яни Атанасов («Лариса», Греция).

Нападающие: Дарко Чурлинов («Коджаелиспор», Турция), Александр Трайковски, Милан Ристовски («Богемианс», Чехия), Боян Миовски («Рейнджерс», Шотландия), Стефан Ашковски («Раднички Ниш», Сербия).

Сборная Казахстана 

Вратари: Стас Покатилов («Сабах», Азербайджан), Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Кажымукан Толепберген («Окжетпес»).

Защитники: Сергей Малый, Султанбек Астанов (оба — «Ордабасы»), Алибек Касым, Багдат Каиров (оба — «Актобе»), Ян Вороговский («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Наурызбек Жагоров («Тобол»), Саги Совет («Женис»), Динмухаммед Кашкен («Жетысу»), Арсен Аширбек («Окжетпес»), Адильбек Жумаханов («Елимай»).

Полузащитники: Даурен Жумат («Окжетпес»), Исламбек Куат, Динмухамед Караман (оба — «Женис»), Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай (оба — «Елимай»), Ислам Чесноков («Тобол»), Бахтиер Зайнутдинов («Динамо» Москва, Россия), Муроджон Халматов («Ордабасы»), Дамир Касабулат («Кайрат»), Георгий Жуков («Актобе»).

Нападающие: Артур Шушеначев («Актобе»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Иван Свиридов, Галымжан Кенжебек (оба — «Елимай»).

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI не сомневаются в итоговом успехе хозяев поля, предложив за их победу коэффициент 1,33. Победа Казахстана оценивается в 11,50. На ничью можно поставить за 4,70.

Получить до 25 000 рублей от PARI

