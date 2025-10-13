Северная Македония — Казахстан, 13 октября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Северной Македонии оправданно подходит к очередному матчу квалификации ЧМ-2026 в роли фаворита. Коллектив Благоя Милевски не проигрывал в родных стенах с сентября 2023-го. За это время балканцы отобрали очки не только у сопоставимых по уровню сборных, но и у команд выше классом. На своем поле Северная Македония дала бой Италии, Англии и Бельгии, сыграв со всеми тремя соперниками вничью со счетом 1:1.

Казахстану удалось прервать серию из четырех поражений кряду, сломив сопротивление Лихтенштейна (4:0). Однако Северная Македония сейчас пребывает в потрясающей форме и может похвастаться организованной игрой на каждом участке поля. Считаем, что и на этот раз балканцы воспользуются огрехами своих соперников в обороне и добьются положительного результата. Берем победу Северной Македонии с форой -1,5.