Казахстан - Лихтенштейн, 10 октября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

В отборочном цикле чемпионата мира 2026 года по футболу сборная Казахстана набирала очки только раз. И вот новая встреча с единственным априори более слабым соперником, теперь в Астане. У хозяев назревает вторая победа в квалификации.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Сборная Казахстана
Место в рейтинге ФИФА: 118
07.09.2025, Вс
21:45 МСК
Сборная Лихтенштейна
|П1 - 1.15
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа J, 7-й тур
Стадион: «Астана-Арена» (Астана, Казахстан)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Казахстан
|1
|0
|0
|2-0
|Лихтенштейн
|0
|0
|1
|0-2
Последние пять матчей сборной Казахстана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.09.2025
|Бельгия
6:0
Казахстан
Отбор ЧМ-2026
|04.09.2025
|Казахстан
0:1
Уэльс
Отбор ЧМ-2026
|09.06.2025
|Казахстан
0:1
Северная Македония
Отбор ЧМ-2026
|05.06.2025
|Беларусь
4:1
Казахстан
Отбор ЧМ-2026
|25.03.2025
|Лихтенштейн
0:2
Казахстан
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Лихтенштейна:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.09.2025
|Северная Македония
5:0
Лихтенштейн
Отбор ЧМ-2026
|04.09.2025
|Лихтенштейн
0:6
Бельгия
Отбор ЧМ-2026
|09.06.2025
|Лихтенштейн
0:4
Шотландия
Отбор ЧМ-2026
|06.06.2025
|Уэльс
3:0
Лихтенштейн
Отбор ЧМ-2026
|25.03.2025
|Лихтенштейн
0:2
Казахстан
Отбор ЧМ-2026
Сборные Казахстана и Лихтенштейна занимают два последних места в группе.
|Место
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.
|Северная Македония
|5
|3
|2
|0
|11-2
|11
|2.
|Бельгия
|4
|3
|1
|0
|17-4
|10
|3.
|Уэльс
|5
|3
|1
|1
|11-6
|10
|4.
|Казахстан
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|5.
|Лихтенштейн
|5
|0
|0
|5
|0-19
|0
Сборной Казахстана периодически выдает в этом отборе качественные игры, но реализация ее сильно подводит. Так было, например, в домашнем матче с Уэльсом, где хозяев запороли несколько убойных моментов и минимально уступили. При равной игре казахстанцы уступили и Северной Македонии. Без вопросов они «влетели» только бельгийцам, но там силы соперников заведомо были неравны.
Но есть соперники, на фоне которых сборная Казахстана выглядит если не топом, то очень квалифицированной командой. В текущем отборе это Лихтенштейн. Представитель карликового европейского государства в последний раз выигрывал еще год назад - 1:0 у Гонконга. После была еще нулевая ничья дома с Гибралтаром - и восемь подряд поражений с суммарным счетом 1:28. Шесть последних поражений были сухими.
Дополнительно хозяев должен взбодрить приход нового-старого тренера - Талгата Байсуфинова. Нет сомнений в том, что забитые мячи в Астане будут. На ком еще отводить душу казахстанским футболистам, если не на одном из главных аутсайдеров мирового футбола? Наш прогноз на матч: победа хозяев поля и тотал больше 2.5.
На территории РФ игру в Астане покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|Winline
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Вратари: Стас Покатилов («Сабах», Азербайджан), Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Кажымукан Толепберген («Окжетпес»).
Защитники: Сергей Малый, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все — «Ордабасы»), Алибек Касым, Багдат Каиров (оба — «Актобе»), Ян Вороговский, («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Александр Зуев, Наурызбек Жагоров (оба — «Тобол»), Александр Мрынский, Еркин Тапалов (оба — «Кайрат»), Адильбек Жумаханов («Елимай»).
Полузащитники: Серикжан Мужиков, Даурен Жумат (оба — «Окжетпес»), Исламбек Куат, Динмухамед Караман (оба — «Женис»), Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек (все — «Елимай»), Ислам Чесноков («Тобол»), Бахтиер Зайнутдинов («Динамо» Москва, Россия), Муроджон Халматов, Эльхан Астанов (оба — «Ордабасы»), Дамир Касабулат («Кайрат»), Георгий Жуков («Актобе»), Айбол Абикен («Кайсар»).
Нападающие: Оралхан Омиртаев, Артур Шушеначев (оба — «Актобе»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Алияр Мухамед («Окжетпес»), Иван Свиридов («Елимай»), Рамазан Каримов («Астана»).
