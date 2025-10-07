Ведомости
Казахстан - Лихтенштейн, 10 октября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Уж этот-то соперник Казахстану точно по зубам
Валентин Васильев

В отборочном цикле чемпионата мира 2026 года по футболу сборная Казахстана набирала очки только раз. И вот новая встреча с единственным априори более слабым соперником, теперь в Астане. У хозяев назревает вторая победа в квалификации. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная Казахстана

Место в рейтинге ФИФА: 118

07.09.2025, Вс

21:45 МСК

Сборная Лихтенштейна

Место в рейтинге ФИФА: 204

П1 - 1.15

Х - 7.50

П2 - 22.00

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа J, 7-й тур

Стадион: «Астана-Арена»   (Астана, Казахстан)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Казахстан1002-0
Лихтенштейн0010-2

Последние пять матчей сборной Казахстана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.09.2025Бельгия

6:0

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

04.09.2025Казахстан

0:1

Уэльс

Отбор ЧМ-2026

09.06.2025Казахстан

0:1

Северная Македония

Отбор ЧМ-2026

05.06.2025Беларусь

4:1

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

25.03.2025Лихтенштейн

0:2

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Лихтенштейна:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.09.2025Северная Македония

5:0

Лихтенштейн

Отбор ЧМ-2026

04.09.2025Лихтенштейн

0:6

Бельгия

Отбор ЧМ-2026

09.06.2025Лихтенштейн

0:4

Шотландия

Отбор ЧМ-2026

06.06.2025Уэльс

3:0

Лихтенштейн

Отбор ЧМ-2026

25.03.2025Лихтенштейн

0:2

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

Место в таблице

Свернуть

Сборные Казахстана и Лихтенштейна занимают два последних места в группе.  

МестоКомандыИВНПМО
1.Северная Македония532011-211
2.Бельгия431017-410
3.Уэльс531111-610
4.Казахстан51043-113
5.Лихтенштейн50050-190

Прогноз на матч

Свернуть

Сборной Казахстана периодически выдает в этом отборе качественные игры, но реализация ее сильно подводит. Так было, например, в домашнем матче с Уэльсом, где хозяев запороли несколько убойных моментов и минимально уступили. При равной игре казахстанцы уступили и Северной Македонии. Без вопросов они «влетели» только бельгийцам, но там силы соперников заведомо были неравны.

Но есть соперники, на фоне которых сборная Казахстана выглядит если не топом, то очень квалифицированной командой. В текущем отборе это Лихтенштейн. Представитель карликового европейского государства в последний раз выигрывал еще год назад - 1:0 у Гонконга. После была еще нулевая ничья дома с Гибралтаром - и восемь подряд поражений с суммарным счетом 1:28. Шесть последних поражений были сухими.  

Дополнительно хозяев должен взбодрить приход нового-старого тренера - Талгата Байсуфинова. Нет сомнений в том, что забитые мячи в Астане будут. На ком еще отводить душу казахстанским футболистам, если не на одном из главных аутсайдеров мирового футбола? Наш прогноз на матч: победа хозяев поля и тотал больше 2.5. 

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Трансляции

Свернуть

На территории РФ игру в Астане покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Сборная Казахстана 

Вратари: Стас Покатилов («Сабах», Азербайджан), Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Кажымукан Толепберген («Окжетпес»).

Защитники: Сергей Малый, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все — «Ордабасы»), Алибек Касым, Багдат Каиров (оба — «Актобе»), Ян Вороговский, («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Александр Зуев, Наурызбек Жагоров (оба — «Тобол»), Александр Мрынский, Еркин Тапалов (оба — «Кайрат»), Адильбек Жумаханов («Елимай»).

Полузащитники: Серикжан Мужиков, Даурен Жумат (оба — «Окжетпес»), Исламбек Куат, Динмухамед Караман (оба — «Женис»), Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек (все — «Елимай»), Ислам Чесноков («Тобол»), Бахтиер Зайнутдинов («Динамо» Москва, Россия), Муроджон Халматов, Эльхан Астанов (оба — «Ордабасы»), Дамир Касабулат («Кайрат»), Георгий Жуков («Актобе»), Айбол Абикен («Кайсар»).

Нападающие: Оралхан Омиртаев, Артур Шушеначев (оба — «Актобе»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Алияр Мухамед («Окжетпес»), Иван Свиридов («Елимай»), Рамазан Каримов («Астана»).

Аналитики БК PARI оценили вероятность победы гостей коэффициентом 22.00. Котировка на Казахстан в 19 раз ниже! На ничью можно поставить за 7.50.

