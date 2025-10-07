Казахстан - Лихтенштейн, 10 октября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборной Казахстана периодически выдает в этом отборе качественные игры, но реализация ее сильно подводит. Так было, например, в домашнем матче с Уэльсом, где хозяев запороли несколько убойных моментов и минимально уступили. При равной игре казахстанцы уступили и Северной Македонии. Без вопросов они «влетели» только бельгийцам, но там силы соперников заведомо были неравны.

Но есть соперники, на фоне которых сборная Казахстана выглядит если не топом, то очень квалифицированной командой. В текущем отборе это Лихтенштейн. Представитель карликового европейского государства в последний раз выигрывал еще год назад - 1:0 у Гонконга. После была еще нулевая ничья дома с Гибралтаром - и восемь подряд поражений с суммарным счетом 1:28. Шесть последних поражений были сухими.

Дополнительно хозяев должен взбодрить приход нового-старого тренера - Талгата Байсуфинова. Нет сомнений в том, что забитые мячи в Астане будут. На ком еще отводить душу казахстанским футболистам, если не на одном из главных аутсайдеров мирового футбола? Наш прогноз на матч: победа хозяев поля и тотал больше 2.5.