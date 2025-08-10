Карен Хачанов — Бен Шелтон, 8 августа: прогноз на финал турнира в Торонто

Партнерский проект
В ночь на пятницу, 8 августа, по московскому времени, в финале хардового турнира ATP 1000 в канадском Торонто встретятся россиянин Карен Хачанов и американец Бен Шелтон. Кто окажется сильнее и заберет престижный титул?
Дата / Время: 08.08.2025, не ранее 02:30 по московскому времени
Арена: Aviva Center, Центральный корт (Торонто, Канада)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Карен Хачанов (29 лет, 16-я ракетка мира, 11-й номер посева)
Бен Шелтон (22 года, 7-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальной дисциплине. Выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде, все — на хардовом покрытии. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Барселоне (грунт) и Галле (трава). На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге, на Уимблдоне пробился в четвертьфинал. Всего в 2025 году одержал 27 побед при 16 поражениях. На турнире в Торонто уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.
Выиграл два турнира ATP в одиночном разряде, в том числе один хардовый. В нынешнем сезоне дошел до финала в Мюнхене (грунт) и полуфинала в Штутгарте (трава) и Вашингтоне (хард). На Australian Open также пробился в полуфинал, на «Ролан Гаррос» вылетел в четвертом круге, на Уимблдоне — в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержал 31 победу при 16 поражениях. На турнире в Торонто уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.
Единственный официальный очный матч спортсмены провели в нынешнем сезоне на хардовом турнире в Индиан-Уэллсе. Тогда Шелтон одержал победу со счетом 6:3, 7:5.
Букмекеры считают американца фаворитом финала. Так, БЕТСИТИ предлагает коэффициенты 1,62 на его победу и 2,38 на успех россиянина.
Единственный очный матч соперников продлился 21 гейм. Сейчас компания БЕТСИТИ дает коэффициенты 1,90 на ТБ (24,5) и 1,98 на ТМ (24,5).
Шелтон по ходу турнира в Торонто набрал потрясающую форму. Если на старте соревнований он местами буксовал, то на высоких стадиях был близок к идеалу. Неслучайно и де Минауру, и Фритцу американец не отдал ни сета, уступив каждому по семь геймов. Шелтон здорово выглядит на подаче, которая остается одним из его главных козырей, уверенно и куражно играет в атаке.
В целом американец действует в Торонто, пожалуй, стабильнее Хачанова. Но россиянин за счет опыта и характера вырвал уже несколько трудовых побед. Трудно представить, что в финале он не навяжет борьбу номинальному фавориту.
Полагаем, как минимум один из сетов продлится больше десяти геймов. В четырех последних матчах Хачанова так и происходило. Рискнем поставить на то, что сценарий повторится и в финале. Ждем конкурентную и интригующую игру.