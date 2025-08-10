Карен Хачанов — Бен Шелтон, 8 августа: прогноз на финал турнира в Торонто

Шелтон по ходу турнира в Торонто набрал потрясающую форму. Если на старте соревнований он местами буксовал, то на высоких стадиях был близок к идеалу. Неслучайно и де Минауру, и Фритцу американец не отдал ни сета, уступив каждому по семь геймов. Шелтон здорово выглядит на подаче, которая остается одним из его главных козырей, уверенно и куражно играет в атаке.

В целом американец действует в Торонто, пожалуй, стабильнее Хачанова. Но россиянин за счет опыта и характера вырвал уже несколько трудовых побед. Трудно представить, что в финале он не навяжет борьбу номинальному фавориту.

Полагаем, как минимум один из сетов продлится больше десяти геймов. В четырех последних матчах Хачанова так и происходило. Рискнем поставить на то, что сценарий повторится и в финале. Ждем конкурентную и интригующую игру.