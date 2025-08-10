Ведомости
Карен Хачанов — Бен Шелтон, 8 августа: прогноз на финал турнира в Торонто

Россиянин в шаге от титула
Александр Бокулёв
Источник: ATP
Источник: ATP

В ночь на пятницу, 8 августа, по московскому времени, в финале хардового турнира ATP 1000 в канадском Торонто встретятся россиянин Карен Хачанов и американец Бен Шелтон. Кто окажется сильнее и заберет престижный титул?

Дата / Время: 08.08.2025, не ранее 02:30 по московскому времени

Арена: Aviva Center, Центральный корт (Торонто, Канада)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom

Турнирная сетка

Карен Хачанов (29 лет, 16-я ракетка мира, 11-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Хуан Пабло Фикович (Аргентина) — 6:4, 6:2
  • 3-й круг: Эмилио Нава (США) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:1
  • 4-й круг: Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 6:4, 7:5
  • 1/4 финала: Алекс Микельсен (США, 26) — 6:4, 7:6 (7:3)
  • 1/2 финала: Александр Зверев (Германия, 1) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4)

Бен Шелтон (22 года, 7-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Адриан Маннарино (Франция) — 6:2, 6:3
  • 3-й круг: Брэндон Накашима (США, 25) — 6:7 (8:10), 6:2, 7:6 (7:5)
  • 4-й круг: Флавио Коболли (Италия, 13) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:1)
  • 1/4 финала: Алекс де Минаур (Австралия, 9) — 6:3, 6:4
  • 1/2 финала: Тейлор Фритц (США, 2) — 6:4, 6:3

Карен Хачанов

Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальной дисциплине. Выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде, все — на хардовом покрытии. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Барселоне (грунт) и Галле (трава). На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге, на Уимблдоне пробился в четвертьфинал. Всего в 2025 году одержал 27 побед при 16 поражениях. На турнире в Торонто уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.

Бен Шелтон

Выиграл два турнира ATP в одиночном разряде, в том числе один хардовый. В нынешнем сезоне дошел до финала в Мюнхене (грунт) и полуфинала в Штутгарте (трава) и Вашингтоне (хард). На Australian Open также пробился в полуфинал, на «Ролан Гаррос» вылетел в четвертом круге, на Уимблдоне — в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержал 31 победу при 16 поражениях. На турнире в Торонто уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.

Личные встречи

Единственный официальный очный матч спортсмены провели в нынешнем сезоне на хардовом турнире в Индиан-Уэллсе. Тогда Шелтон одержал победу со счетом 6:3, 7:5.

Ставки на исход

Букмекеры считают американца фаворитом финала. Так, БЕТСИТИ предлагает коэффициенты 1,62 на его победу и 2,38 на успех россиянина.

Ставки на тоталы

Единственный очный матч соперников продлился 21 гейм. Сейчас компания БЕТСИТИ дает коэффициенты 1,90 на ТБ (24,5) и 1,98 на ТМ (24,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ХачановаПобеда ШелтонаТБ (24,5)ТМ (24,5)
БЕТСИТИ2,381,621,901,98

Прогноз и ставка

Шелтон по ходу турнира в Торонто набрал потрясающую форму. Если на старте соревнований он местами буксовал, то на высоких стадиях был близок к идеалу. Неслучайно и де Минауру, и Фритцу американец не отдал ни сета, уступив каждому по семь геймов. Шелтон здорово выглядит на подаче, которая остается одним из его главных козырей, уверенно и куражно играет в атаке.

В целом американец действует в Торонто, пожалуй, стабильнее Хачанова. Но россиянин за счет опыта и характера вырвал уже несколько трудовых побед. Трудно представить, что в финале он не навяжет борьбу номинальному фавориту.

Полагаем, как минимум один из сетов продлится больше десяти геймов. В четырех последних матчах Хачанова так и происходило. Рискнем поставить на то, что сценарий повторится и в финале. Ждем конкурентную и интригующую игру.

