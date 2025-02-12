Копенгаген - Хайденхайм, 13 февраля: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

«Хайденхайм» уверенно стоит на вылет в Бундеслиге, и мысли игроков и болельщиков немецкого клуба сейчас далеки от еврокубковых амбиций. В последних 16-ти турах национального первенства «Хайденхайм» одержал всего одну победу и набрал лишь пять очков, что довольно четко отображает состояние дел в клубе.

У «Копенгагена» свои проблемы. Последний официальный матч команда провела почти месяц назад. Удастся ли тренерскому штабу подвезти к безусловно важным матчам с «Хайденхамом» своих игроков в приемлемой игровой форме и тонусе - вопрос серьезный.

И все же представителю Бундеслиги сейчас точно не до еврокубковых баталий. Возможно, если в ответной домашней встрече «Хайденхайму» еще будет светить выход в 1/8 финала лиги конференций, немцы и заиграют в полную мощь, но ложиться костьми на поле «Паркена» сейчас не станут. Ставим на датчан.