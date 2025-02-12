Копенгаген - Хайденхайм, 13 февраля: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

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В четверг, 13 февраля, будут сыграны первые стыковые матчи Лиги конференций. Довольно интересным может получиться германо-датское противостояние «Коппенгаген» - «Хайденхайм», которые разыграют путевку в 1/8 финала.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Копенгаген» (Дания)
13.02.2025, Чт
23:00 МСК
«Хайденхайм» (Германия)
|П1 - 1.75
Турнир: Лига конференций УЕФА, первый стыковой матч
Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания)
Судья: Анастасиос Папапетру (Греция)
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Последние пять игр «Копенгагена»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.12.2024
|«Рапид»
|3:0
|«Копенгаген»
|Лига конференций
|12.12.2024
|«Копенгаген»
2:0
«Хартс»
Лига конференций
|02.12.2024
|«Копенгаген»
|3:1
|«Норшелланн»
|Суперлига
|28.11.2024
|«Динамо Минск»
1:2
«Копенгаген»
Лига конференций
|24.11.2024
|«Копенгаген»
2:1
«Люнгбю»
Суперлига
Последние пять матчей «Хайденхайм»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2025
|«Фрайбург»
|1:0
|«Хайденхайм»
|Бундеслига
|01.02.2025
|«Хайденхайм»
|1:2
|«Боруссия Д»
|Бундеслига
|25.01.2025
|«Аугсбург»
|2:1
|«Хайденхайм»
|Бундеслига
|18.01.2025
|«Хайденхайм»
|0:2
|«Санкт-Паули»
|Бундеслига
|15.01.2025
|«Вердер»
|3:3
|«Хайденхайм»
|Бундеслига
«Хайденхайм» уверенно стоит на вылет в Бундеслиге, и мысли игроков и болельщиков немецкого клуба сейчас далеки от еврокубковых амбиций. В последних 16-ти турах национального первенства «Хайденхайм» одержал всего одну победу и набрал лишь пять очков, что довольно четко отображает состояние дел в клубе.
У «Копенгагена» свои проблемы. Последний официальный матч команда провела почти месяц назад. Удастся ли тренерскому штабу подвезти к безусловно важным матчам с «Хайденхамом» своих игроков в приемлемой игровой форме и тонусе - вопрос серьезный.
И все же представителю Бундеслиги сейчас точно не до еврокубковых баталий. Возможно, если в ответной домашней встрече «Хайденхайму» еще будет светить выход в 1/8 финала лиги конференций, немцы и заиграют в полную мощь, но ложиться костьми на поле «Паркена» сейчас не станут. Ставим на датчан.
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|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
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|Текстовая
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Потери
«Копенгаген»: Фальк, Корнелиус (оба - травма)
«Хайденхайм»: Дорш (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Копенгаген» - «Хайденхайм»:
|Позиция
|«Копенгаген»
|«Хайденхайм»
|Позиция
|Вратарь
|1. Тротт
|1. Мюллер
|Вратарь
|Защитник
|2. Дикс
|23. Траоре
|Защитник
|Защитник
|5. Перейра
|6. Майнка
|Защитник
|Защитник
|6. Хацидиакос
|5. Гимбер
|Защитник
|Защитник
|13. Хуэскас
|19. Ференбах
|Защитник
|Полузащитник
|27. Дилейни
|20. Кербер
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Клем
|3. Шеппнер
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Классон
|21. Бек
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Роберт
|17. Хонсак
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Эльюнусси
|13. Кретциг
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Шиаха
|13. Зивзивадзе
|Нападающий
|Главный тренер
|Якоб Неэструп
|Франк Шмидт
|Главный тренер
Самый скромный коэффициент (7.00) букмекеры предлагают за победу датчан с минимальным счетом 1:0. Вероятность ничьей 1:1 котируется за 7.50. На победу хозяев со счетом 2:0 можно поставить за 8.00
На сайтах букмекерских контор и в соцсетях можно отслеживать ситуацию в матче онлайн.
Тройка фаворитов первенства от PARI выглядит так:
«Челси» - 1.65
«Фиорентина» - 6.00
«Бетис» - 10.00
Партнерский проект