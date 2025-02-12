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12 февраля 15:42ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Копенгаген - Хайденхайм, 13 февраля: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

Немецкому клубу сейчас не до еврокубков
Руслан Ипполитов

В четверг, 13 февраля, будут сыграны первые стыковые матчи Лиги конференций. Довольно интересным может получиться германо-датское противостояние «Коппенгаген» - «Хайденхайм», которые разыграют путевку в 1/8 финала. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Копенгаген» (Дания)

13.02.2025, Чт

23:00 МСК

 «Хайденхайм» (Германия)

П1 - 1.75

Х - 3.65

П2 - 4.90

Турнир: Лига конференций УЕФА, первый стыковой матч

Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания)

Судья: Анастасиос Папапетру (Греция)

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Форма команд

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Последние пять игр «Копенгагена»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.12.2024«Рапид»3:0«Копенгаген»Лига конференций
12.12.2024«Копенгаген»

2:0

«Хартс»

Лига конференций

02.12.2024«Копенгаген»3:1«Норшелланн»Суперлига
28.11.2024«Динамо Минск»

1:2

«Копенгаген»

Лига конференций

24.11.2024«Копенгаген»

2:1

«Люнгбю»

Суперлига

Последние пять матчей «Хайденхайм»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025«Фрайбург»1:0«Хайденхайм» Бундеслига
01.02.2025«Хайденхайм» 1:2«Боруссия Д»Бундеслига
25.01.2025«Аугсбург»2:1«Хайденхайм» Бундеслига
18.01.2025«Хайденхайм» 0:2«Санкт-Паули»Бундеслига
15.01.2025«Вердер»3:3«Хайденхайм» Бундеслига

Прогноз на матч

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«Хайденхайм» уверенно стоит на вылет в Бундеслиге, и мысли игроков и болельщиков немецкого клуба сейчас далеки от еврокубковых амбиций. В последних 16-ти турах национального первенства «Хайденхайм» одержал всего одну победу и набрал лишь пять очков, что довольно четко отображает состояние дел в клубе.

У «Копенгагена» свои проблемы. Последний официальный матч команда провела почти месяц назад. Удастся ли тренерскому штабу подвезти к безусловно важным матчам с «Хайденхамом» своих игроков в приемлемой игровой форме и тонусе - вопрос серьезный.

И все же представителю Бундеслиги сейчас точно не до еврокубковых баталий. Возможно, если в ответной домашней встрече «Хайденхайму» еще будет светить выход в 1/8 финала лиги конференций, немцы и заиграют в полную мощь, но ложиться костьми на поле «Паркена» сейчас не станут. Ставим на датчан.   

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Найти трансляции можно на сайтах букмекеров и спортивных медиа. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Копенгаген»: Фальк, Корнелиус (оба - травма)

«Хайденхайм»: Дорш (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Копенгаген» - «Хайденхайм»:

Позиция«Копенгаген»«Хайденхайм»Позиция
Вратарь1. Тротт1. МюллерВратарь
Защитник2. Дикс23. ТраореЗащитник
Защитник5. Перейра6. МайнкаЗащитник
Защитник6. Хацидиакос5. ГимберЗащитник
Защитник 13. Хуэскас19. ФеренбахЗащитник
Полузащитник 27. Дилейни20. КерберПолузащитник 
Полузащитник 36. Клем3. ШеппнерПолузащитник 
Полузащитник7. Классон21. БекПолузащитник
Полузащитник16. Роберт17. ХонсакПолузащитник
Нападающий10. Эльюнусси13. КретцигПолузащитник
Нападающий19. Шиаха13. ЗивзивадзеНападающий
Главный тренерЯкоб НеэструпФранк ШмидтГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI предлагают довольно вкусный коэффициент на победу гостей, на которых можно поставить за 4.90. На успех хозяев ставки принимаются с кэфом 1.75. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.65.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Копенгаген» - «Хайденхайм»?

Самый скромный коэффициент (7.00) букмекеры предлагают за победу датчан с минимальным счетом 1:0. Вероятность ничьей 1:1 котируется за 7.50. На победу хозяев со счетом 2:0 можно поставить за 8.00

Где бесплатно смотреть матч «Копенгаген» - «Хайденхайм»?

На сайтах букмекерских контор и в соцсетях можно отслеживать ситуацию в матче онлайн.

Кто выиграет Лигу конференций?

Тройка фаворитов первенства от PARI выглядит так:

«Челси» - 1.65

«Фиорентина» - 6.00

«Бетис» - 10.00

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