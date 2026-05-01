Краснодар - ЦСКА, прогноз на 27 мая: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

11 июня 2023 года ЦСКА с “Краснодаром” сойдутся в суперфинале первого Кубка России, проведенного по новой формуле. Но прежде им предстоит сразиться в рамках РПЛ. Чего ожидать от встречи команд в столице Кубани? Кому очки нужнее? Сейчас все расскажем.
Турнир: чемпионат России, 29-й тур
Стадион: «Краснодар» (Краснодар)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|8
|8
|11
|26-38
|ЦСКА
|11
|8
|8
|38-26
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.05.2023
|«Краснодар»
3:0
«Ростов»
РПЛ
|17.05.2023
|«Краснодар»
2:1
«Урал»
Кубок России
|13.05.2023
|«Зенит»
2:2
«Краснодар»
РПЛ
|07.05.2023
|«Краснодар»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|03.05.2023
|«Краснодар»
0:0, 4:2 пен.
«Акрон»
Кубок России
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.05.2023
|«Спартак»
2:1
ЦСКА
РПЛ
|13.05.2023
|ЦСКА
3:0
«Торпедо»
РПЛ
|07.05.2023
|ЦСКА
2:1
«Оренбург»
РПЛ
|03.05.2023
|«Урал»
1:2
ЦСКА
Кубок России
|29.04.2023
|«Ахмат»
1:3
ЦСКА
РПЛ
Поражением от “Спартака” ЦСКА поставил под угрозу сохранность второй позиции в таблице. Теперь преимущество армейцев над земляками измеряется всего одним очком. В свою очередь “Краснодар” как был, так и остался на шестом месте, но еще может побороться за место в топ-5.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|2. ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|3. Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|4. Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|5. Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|6. Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|7. Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|8. Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|9. Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|10. Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|11. Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|12. Крылья Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|13. Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|14. Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|15. Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|16. Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
У обоих Владимиров - что Ивича, что Федотова - команды играющие. И те, и другие рациональной обороне предпочитают агрессивную атаку. Поэтому не нужно быть гадалкой, чтобы предсказать характер их очной встречи.
Глобальный исход встречи во многом будет зависеть от настроя и состава хозяев. Тренер “Краснодара” наверняка испытывает соблазн поберечь ключевых исполнителей перед главным для клуба матчем года и немного ввести в заблуждение соперника относительно своего истинного потенциала. С другой стороны, кто бы ни вышел на поле в черно-зеленой форме, хозяева в любом случае не станут запираться в обороне и постараются доставить удовольствие болельщикам в последнем домашнем матче сезона. Словом, есть все предпосылки к “верховому” футболу.
Бесплатная онлайн-видеотрансляция матча будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и ресурсах БК Winline. Текстовую трансляцию матча “Краснодар” - ЦСКА вы найдете на специализированных сайтах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Сорокин, Черников, Кривцов, Кади (все травмы)
ЦСКА: Ермаков, Мухин (оба - травмы), Роша (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - ЦСКА:
|Позиция
|«Краснодар»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|39. Сафонов
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|82. Волков
|27. Мойзес
|Защитник
|Защитник
|4. Хуниор Алонсо
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|31. Кайо
|14. Набабкин
|Защитник
|Защитник
|6. Рамирес
|5. Зделар
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Баньяц
|88. Мендес
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Ахметов
|22. Гайич
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|28. Медина
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Батчи
|10. Обляков
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Ионов
|91. Заболотный
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кордоба
|9. Чалов
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Ивич
|Владимир Федотов
|Главный тренер
|Победа «Краснодара»
|Ничья
|Победа ЦСКА
|PARI
|2,80
|3,75
|2,30
|«Бетбум»
|2,81
|3,78
|2,37
|«Бетсити»
|3,00
|3,80
|2,27
|«Лига Ставок»
|2,95
|3,75
|2,30
|«Фонбет»
|2,80
|3,75
|2,30
В другой ситуации расклад сил в паре, возможно, был бы иным, но здесь и сейчас победа москвичам нужнее. Этим и объясняются чуть более низкие коэффициенты на гостей, чем на хозяев. Впрочем, если ЦСКА и фаворит в матче, то не явный.
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет матч в Краснодаре в прямом эфире.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Краснодар» или онлайн, на официальном сайте клуба. Продажа уже стартовала - поторопитесь!
Стоимость билетов на матч «Краснодар» - «Ростов» составляет от 300 (фан-сектор) до 3 500 рублей (VIP-ложи с посещением ресторана).
Решающий матч Fonbet Кубка России между ЦСКА и "Краснодаром" пройдет 11 июня 2023 года на стадионе “Лужники” в Москве.
Матч завершился нулевой ничьей. У «Краснодара» красную карточку на 57-й минуте получил Литвинов.