Краснодар - ЦСКА, прогноз на 27 мая: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

Обновлено:
Репетиция кубкового суперфинала.
Валентин Васильев

Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогнозы на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Лучшие букмекеры на матч «Краснодар»&nbsp;- ЦСКА
  • Вопросы и ответы
  • UPD: результат

11 июня 2023 года ЦСКА с “Краснодаром” сойдутся в суперфинале первого Кубка России, проведенного по новой формуле. Но прежде им предстоит сразиться в рамках РПЛ. Чего ожидать от встречи команд в столице Кубани? Кому очки нужнее? Сейчас все расскажем. 

 Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар» 

27.05.2023, Сб

19:00 МСК

ЦСКА (Москва) 

П1 - 2,80

Х - 3,75

П2 - 2,30

Турнир: чемпионат России, 29-й тур

Стадион: «Краснодар» (Краснодар)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»881126-38
ЦСКА118838-26

Последние пять игр «Краснодара»: 

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.05.2023«Краснодар»

3:0

«Ростов»

РПЛ

17.05.2023«Краснодар»

2:1

«Урал»

Кубок России

13.05.2023«Зенит»

2:2

«Краснодар»

РПЛ

07.05.2023«Краснодар»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

03.05.2023«Краснодар»

0:0, 4:2 пен.

«Акрон»

Кубок России

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.05.2023«Спартак»

2:1

ЦСКА

РПЛ

13.05.2023ЦСКА

3:0

«Торпедо»

РПЛ

07.05.2023ЦСКА

2:1

«Оренбург»

РПЛ

03.05.2023«Урал»

1:2

ЦСКА

Кубок России

29.04.2023«Ахмат»

1:3

ЦСКА

РПЛ

Место в турнирной таблице

Поражением от “Спартака” ЦСКА поставил под угрозу сохранность второй позиции в таблице. Теперь преимущество армейцев над земляками измеряется всего одним очком. В свою очередь “Краснодар” как был, так и остался на шестом месте, но еще может побороться за место в топ-5.

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит28206272-1966
2. ЦСКА28166652-2654
3. Спартак28158560-3753
4. Ростов28148644-3850
5. Ахмат28154947-3449
6. Краснодар28137860-4446
7. Динамо28136947-3845
8. Оренбург281241252-5440
9. Локомотив281161147-4339
10. Сочи281141336-5237
11. Урал28861429-4530
12. Крылья Советов28781330-4329
13. Факел285121134-4627
14. Пари НН28751631-5026
15. Химки28461825-6218
16. Торпедо28342120-5513

Прогнозы на матч

Прогноз редакции

У обоих Владимиров - что Ивича, что Федотова - команды играющие. И те, и другие рациональной обороне предпочитают агрессивную атаку. Поэтому не нужно быть гадалкой, чтобы предсказать характер их очной встречи. 

Глобальный исход встречи во многом будет зависеть от настроя и состава хозяев. Тренер “Краснодара” наверняка испытывает соблазн поберечь ключевых исполнителей перед главным для клуба матчем года и немного ввести в заблуждение соперника относительно своего истинного потенциала. С другой стороны, кто бы ни вышел на поле в черно-зеленой форме, хозяева в любом случае не станут запираться в обороне и постараются доставить удовольствие болельщикам в последнем домашнем матче сезона. Словом, есть все предпосылки к “верховому” футболу. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Фонбет»

До 15 000 рублей новым игрокам

Приветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит

Трансляции

Бесплатная онлайн-видеотрансляция матча будет доступна на телеканале «Матч ТВ»  и ресурсах БК Winline.  Текстовую трансляцию матча “Краснодар” - ЦСКА вы найдете на специализированных сайтах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

 «Краснодар»: Сорокин, Черников, Кривцов, Кади (все  травмы)

ЦСКА:  Ермаков, Мухин (оба - травмы), Роша (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - ЦСКА:

Позиция«Краснодар»ЦСКАПозиция
Вратарь39. Сафонов35. АкинфеевВратарь
Защитник82. Волков27. МойзесЗащитник
Защитник4. Хуниор Алонсо78. ДивеевЗащитник
Защитник31. Кайо14. НабабкинЗащитник
Защитник6. Рамирес5. ЗделарПолузащитник
Полузащитник14. Баньяц88. МендесПолузащитник
Полузащитник 7. Ахметов22. ГайичПолузащитник 
Полузащитник10. Сперцян28. МединаПолузащитник
Нападающий19. Батчи10. ОбляковПолузащитник
Нападающий11. Ионов91. ЗаболотныйНападающий
Нападающий9. Кордоба9. ЧаловНападающий
Главный тренерВладимир ИвичВладимир ФедотовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

 Победа «Краснодара» НичьяПобеда ЦСКА
PARI2,803,752,30
«Бетбум»2,813,782,37
«Бетсити»3,003,802,27
«Лига Ставок»2,953,75 2,30
«Фонбет»2,803,752,30

Лучшие букмекеры на матч «Краснодар» - ЦСКА

Если рассматриваете вариант с пари победу «Краснодара» или ничью, вас наверняка заинтересует предложение «Бетсити». Вероятность победы ЦСКА выше всех оценила «Бетбум»

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Краснодар» - ЦСКА?

В другой ситуации расклад сил в паре, возможно, был бы иным, но здесь и сейчас победа москвичам нужнее. Этим и объясняются чуть более низкие коэффициенты на гостей, чем на хозяев. Впрочем, если ЦСКА и фаворит в матче, то не явный. 

Где смотреть бесплатно матч «Краснодар» - ЦСКА?

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет матч в Краснодаре в прямом эфире. 

Где лучшие коэффициенты на матч?

Эксперты беттинга советуют доверять легальным букмекерским конторам. Самые надежные из них представлены в нашем рейтинге.

Где купить билеты на матч  «Краснодар» - ЦСКА? 

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Краснодар» или онлайн, на официальном сайте клуба. Продажа уже стартовала - поторопитесь!

Сколько стоит билет на матч «Краснодар» - ЦСКА

Стоимость билетов на матч «Краснодар» - «Ростов» составляет от 300 (фан-сектор) до 3 500 рублей (VIP-ложи с посещением ресторана).

Где и когда финал Кубка России?

Решающий матч Fonbet Кубка России между ЦСКА и "Краснодаром" пройдет 11 июня 2023 года на стадионе “Лужники” в Москве.

UPD: результат

Матч завершился нулевой ничьей. У «Краснодара» красную карточку на 57-й минуте получил Литвинов.

