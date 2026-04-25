Краснодар – Динамо Махачкала, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

После 26-го тура «Краснодар» вновь стал лидером Российской премьер-лиги (РПЛ). Закрепить этот успех команда постарается в домашнем матче с махачкалинским «Динамо». Сумеет ли дагестанский клуб замахнуться на сенсацию?
Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур
Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)
Судьи: Иван Абросимов (главный), Кирилл Большаков, Егор Болховитин (оба – ассистенты), Андрей Прокопов (резервный), Сергей Карасёв (VAR), Роман Галимов (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|4
|1
|0
|11-3
|«Динамо Махачкала»
|0
|1
|4
|3-11
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2026
|«Спартак»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|19.04.2026
|«Краснодар»
2:2
«Балтика»
РПЛ
|12.04.2026
|«Зенит»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|08.04.2026
|«Динамо» (Москва)
0:0
«Краснодар»
Кубок России
|04.04.2026
|«Ахмат»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2026
|«Акрон»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|19.04.2026
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Зенит»
РПЛ
|12.04.2026
|«Локомотив»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|05.04.2026
|«Динамо» (Махачкала)
2:2
«Балтика»
РПЛ
|21.03.2026
|ЦСКА
3:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
После 26-го тура «Краснодар» лидирует, а махачкалинское «Динамо» находится в шаге от зоны стыковых матчей.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|26
|17
|6
|3
|53-20
|57
|2
|Зенит
|26
|16
|8
|2
|45-17
|56
|3
|Локомотив
|26
|13
|10
|3
|51-33
|49
|4
|Балтика
|26
|11
|13
|2
|37-16
|46
|5
|Спартак
|26
|13
|6
|7
|42-35
|45
|6
|ЦСКА
|26
|13
|5
|8
|38-28
|44
|7
|Рубин
|26
|10
|8
|8
|25-26
|38
|8
|Динамо Москва
|26
|9
|8
|9
|44-37
|35
|9
|Ахмат
|26
|8
|8
|10
|31-35
|32
|10
|Ростов
|26
|6
|9
|11
|20-28
|27
|11
|Акрон
|26
|5
|9
|12
|32-45
|24
|12
|Динамо Махачкала
|26
|5
|9
|12
|16-32
|24
|13
|Оренбург
|26
|5
|8
|13
|26-38
|23
|14
|Крылья Советов
|26
|5
|8
|13
|27-47
|23
|15
|Пари НН
|26
|6
|4
|16
|22-42
|22
|16
|Сочи
|26
|5
|3
|18
|24-54
|18
За недолгую историю очных матчей «Динамо» ни разу не обыграло «Краснодар» даже на товарищеском уровне. Была одна ничья, но рассчитывать на такой исход в воскресенье едва ли приходится. Действующие чемпионы вернулись на первое место, и терять очки им (в идеале) больше нельзя. И домашний матч с махачкалинцами – точно из тех, в котором «Краснодар» практически обязан побеждать. Тем более что «Динамо» уже шесть встреч подряд во всех турнирах не выигрывало (по три ничьи и поражения).
Попробуем комбинацию П1 и ТМ (4,5). Все-таки махачкалинцы достаточно организованы в обороне, чтобы не развалиться и пропустить экстремально много.
В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
Потери
«Краснодар»: Петров, Са, Стежко, Ловцов, Аугусто (все – травмы)
«Динамо»: Шумахов, Воронин, Ахмедов (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» – «Динамо Махачкала»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|27. Волк
|Вратарь
|Защитник
|20. Гонсалес
|13. Кагермазов
|Защитник
|Защитник
|3. Тормена
|43. Ахмедов
|Защитник
|Защитник
|4. Коста
|5. Табидзе
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|77. Сундуков
|Защитник
|Полузащитник
|88. Кривцов
|16. Мрезиг
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Черников
|6. Мубарик
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|22. Аззи
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Боселли
|47. Глушков
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Батчи
|25. Агаларов
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кордоба
|11. Миро
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Вадим Евсеев
|Главный тренер
По мнению аналитиков «БЕТСИТИ», шансы краснодарцев на победу значительно выше – коэффициент 1,36 на такой исход. Котировка на выигрыш краснодарской команды – 9,40, а на ничью – 5,00.
Winline покажет игру на своих ресурсах без оплаты как беттинговый партнер РПЛ. Также прямую трансляцию организует федеральный телеканал «Матч ТВ».