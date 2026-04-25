Краснодар – Динамо Махачкала, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

За недолгую историю очных матчей «Динамо» ни разу не обыграло «Краснодар» даже на товарищеском уровне. Была одна ничья, но рассчитывать на такой исход в воскресенье едва ли приходится. Действующие чемпионы вернулись на первое место, и терять очки им (в идеале) больше нельзя. И домашний матч с махачкалинцами – точно из тех, в котором «Краснодар» практически обязан побеждать. Тем более что «Динамо» уже шесть встреч подряд во всех турнирах не выигрывало (по три ничьи и поражения).

Попробуем комбинацию П1 и ТМ (4,5). Все-таки махачкалинцы достаточно организованы в обороне, чтобы не развалиться и пропустить экстремально много.