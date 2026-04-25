Краснодар – Динамо Махачкала, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Действующие чемпионы идут за второй подряд победой
Александр Бокулёв
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

После 26-го тура «Краснодар» вновь стал лидером Российской премьер-лиги (РПЛ). Закрепить этот успех команда постарается в домашнем матче с махачкалинским «Динамо». Сумеет ли дагестанский клуб замахнуться на сенсацию?

«Краснодар»

26.04.2026, Вс

17:00 МСК

«Динамо» (Махачкала) 

П1 - 1,36

Х - 5,00

П2 - 9,40

Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур

Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)

Судьи: Иван Абросимов (главный), Кирилл Большаков, Егор Болховитин (оба – ассистенты), Андрей Прокопов (резервный), Сергей Карасёв (VAR), Роман Галимов (AVAR)

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар» 41011-3
«Динамо Махачкала» 0143-11

Последние пять матчей «Краснодара»:

23.04.2026«Спартак»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

19.04.2026«Краснодар»

2:2

«Балтика»

РПЛ

12.04.2026«Зенит»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

08.04.2026«Динамо» (Москва)

0:0

«Краснодар»

Кубок России

04.04.2026«Ахмат»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо»:

23.04.2026«Акрон»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

19.04.2026«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Зенит»

РПЛ

12.04.2026«Локомотив»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

05.04.2026«Динамо» (Махачкала)

2:2

«Балтика»

РПЛ

21.03.2026ЦСКА

3:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

После 26-го тура «Краснодар» лидирует, а махачкалинское «Динамо» находится в шаге от зоны стыковых матчей.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар26176353-2057
2Зенит26168245-1756
3Локомотив261310351-3349
4Балтика261113237-1646
5Спартак26136742-3545
6ЦСКА26135838-2844
7Рубин26108825-2638
8Динамо Москва2698944-3735
9Ахмат26881031-3532
10Ростов26691120-2827
11Акрон26591232-4524
12Динамо Махачкала26591216-3224
13Оренбург26581326-3823
14Крылья Советов26581327-4723
15Пари НН26641622-4222
16Сочи26531824-5418

За недолгую историю очных матчей «Динамо» ни разу не обыграло «Краснодар» даже на товарищеском уровне. Была одна ничья, но рассчитывать на такой исход в воскресенье едва ли приходится. Действующие чемпионы вернулись на первое место, и терять очки им (в идеале) больше нельзя. И домашний матч с махачкалинцами – точно из тех, в котором «Краснодар» практически обязан побеждать. Тем более что «Динамо» уже шесть встреч подряд во всех турнирах не выигрывало (по три ничьи и поражения).

Попробуем комбинацию П1 и ТМ (4,5). Все-таки махачкалинцы достаточно организованы в обороне, чтобы не развалиться и пропустить экстремально много.

💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ БЕТСИТИ

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
FONBETДо 15 000 рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«БЕТСИТИ»Графическая-

Потери

«Краснодар»: Петров, Са, Стежко, Ловцов, Аугусто (все – травмы)

«Динамо»: Шумахов, Воронин, Ахмедов (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» – «Динамо Махачкала»:

Позиция«Краснодар»«Динамо»Позиция
Вратарь1. Агкацев27. ВолкВратарь
Защитник20. Гонсалес13. КагермазовЗащитник
Защитник3. Тормена43. АхмедовЗащитник
Защитник4. Коста5. ТабидзеЗащитник
Защитник15. Оласа77. СундуковЗащитник
Полузащитник88. Кривцов16. МрезигПолузащитник
Полузащитник53. Черников6. МубарикПолузащитник
Полузащитник10. Сперцян22. АззиПолузащитник
Нападающий23. Боселли47. ГлушковПолузащитник
Нападающий11. Батчи25. АгаларовНападающий
Нападающий9. Кордоба11. МироНападающий
Главный тренерМурад МусаевВадим ЕвсеевГлавный тренер

По мнению аналитиков «БЕТСИТИ», шансы краснодарцев на победу значительно выше – коэффициент 1,36 на такой исход. Котировка на выигрыш краснодарской команды – 9,40, а на ничью – 5,00.

Кто победит в матче «Краснодар» – «Динамо Махачкала»?

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев поля.

Winline покажет игру на своих ресурсах без оплаты как беттинговый партнер РПЛ. Также прямую трансляцию организует федеральный телеканал «Матч ТВ».

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/marathon_e34c698cee.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer66 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 8 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
