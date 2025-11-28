Краснодар - Крылья Советов, 30 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Чемпион России два последних матча в 2025 году проведет на своем красавце-стадионе. В первом из них «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов». Рассмотрим встречу на Кубани с точки зрения перспективных ставок.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Краснодар»
30.07.2025, Вс
14:00 МСК
«Крылья Советов» (Самара)
|П1 - 1.30
Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур
Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар)
Главный судья: еще не определен
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ МАРАФОН
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|12
|11
|9
|45-34
|«Крылья Советов»
|9
|11
|12
|34-45
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.11.2025
|«Краснодар»
4:0
«Спартак»
Кубок России
|23.11.2025
|«Локомотив»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|09.11.2025
|«Балтика»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|05.11.2025
|«Оренбург»
1:3
«Краснодар»
Кубок России
|02.11.2025
|«Краснодар»
2:1
«Спартак»
РПЛ
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.11.2025
|«КАМАЗ»
«Крылья Советов»
Кубок России
|23.11.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Ростов»
РПЛ
|09.11.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|01.11.2025
|«Динамо» Махачкала
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|25.10.2025
|ЦСКА
1:0
«Крылья Советов»
РПЛ
После 16 туров «Краснодар» опережает на одно очко ЦСКА с «Зенитом». «Крылья» идут 11-ми.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|16
|10
|4
|2
|29-10
|34
|2. ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|3. Зенит
|16
|9
|6
|1
|31-12
|33
|4. Локомотив
|16
|8
|7
|1
|32-20
|31
|5. Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|6. Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|7. Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|8. Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|9. Динамо Москва
|16
|5
|5
|6
|25-23
|20
|10. Ростов
|16
|4
|6
|6
|12-17
|18
|11. Крылья Советов
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|12. Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|13. Динамо Махачкала
|16
|3
|5
|8
|8-20
|14
|14. Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|15. Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|16. Пари НН
|16
|2
|2
|12
|9-27
|8
«Краснодар» явно настроился завершить 2025 год лидером. Чтобы обеспечить себе «зимнее чемпионство» вне зависимости от результатов конкурентов, южанам нужно выиграть два заключительных матча. Благо, что играют «быки» дома.
В текущем сезоне команды встретятся уже в четвертый раз с учетом кубкового турнира. В первом матче самарцы внезапно одолели чемпиона на его поле (2:1). Две следующие игры остались за фаворитом. По-настоящему больно волжанам вспоминать августовские 0:6 в Самаре.
Как ни странно, обе команды нечасто устраивают голевые представления. За последние 10 туров РПЛ краснодарцы всего дважды сыграли на «тотал больше 2.5», самарцы - трижды. Однако между собой они зачастую проводят «верховые» матчи. Начиная с 2023 года у них набралось их семь против всего двух «низовых». Причем пять раз за неполные три года фиксировался счет 2:1 - четырежды в пользу «Краснодара» и один раз - в пользу «КС».
Верим, что и в последнее воскресенье осени команды не оставят болельщиков без «сладкого». Наш прогноз: тотал больше 2.5 за 1.66 в БК «МАРАФОН».
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта».
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». Текстовую трансляцию матча проведут специализированные сайты:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«МАРАФОН»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Кобнан, Петров (оба - травмы)
«Крылья Советов»: Ороз (дисквалификация), Гальдамес, Раков (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|20. Гонсалес
|24. Евгеньев
|Защитник
|Защитник
|3. Тормена
|18. Лепский
|Защитник
|Защитник
|4. Коста
|23. Чернов
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|9. Сутормин
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Ленини
|2. Печенин
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Черников
|14. Баньяц
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Батчи
|6. Бабкин
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|19. Олейников
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Са
|11. Рахманович
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Кордоба
|73. Шитов
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Магомед Адиев
|Главный тренер
11-кратный выигрыш сулит удачная ставка на победу «Крылья Советов». Котировка на ничью в БК «МАРАФОН» ровно в два раза ниже. Коэффициент на успех чемпиона составляет 1.30.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 5.80 - установлен на вариант 2:0.
Игру в Краснодаре бесплатно покажут ресурсы некоторых легальных букмекеров.
Проще и надежнее всего это сделать на официальном сайте краснодарского клуба. Минимальная стоимость стандартного билета составляет 700 рублей.