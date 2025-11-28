Ведомости
Краснодар - Крылья Советов, 30 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Чемпион не повторит июльских ошибок
Валентин Васильев

Чемпион России два последних матча в 2025 году проведет на своем красавце-стадионе. В первом из них «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов». Рассмотрим встречу на Кубани с точки зрения перспективных ставок.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»  

30.07.2025, Вс

14:00 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 1.30

Х - 5.50

П2 - 11.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур

Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар» 1211945-34
«Крылья Советов» 9111234-45

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.11.2025«Краснодар»

4:0

«Спартак» 

Кубок России

23.11.2025«Локомотив»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

09.11.2025«Балтика»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

05.11.2025«Оренбург»

1:3

«Краснодар»

Кубок России

02.11.2025«Краснодар»

2:1

«Спартак» 

РПЛ

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.11.2025«КАМАЗ»

 

«Крылья Советов»

Кубок России 

23.11.2025«Крылья Советов»

2:0

«Ростов»

РПЛ

09.11.2025«Крылья Советов»

1:1

«Зенит»

РПЛ

01.11.2025«Динамо» Махачкала

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

25.10.2025ЦСКА

1:0

«Крылья Советов»

РПЛ

Место в таблице

После 16 туров «Краснодар» опережает на одно очко ЦСКА с «Зенитом». «Крылья» идут 11-ми.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар16104229-1034
2. ЦСКА16103326-1433
3. Зенит1696131-1233
4. Локомотив1687132-2031
5. Балтика1678121-729
6. Спартак1684425-2128
7. Рубин1665516-1923
8. Акрон1656521-2221
9. Динамо Москва1655625-2320
10. Ростов1646612-1718
11. Крылья Советов1645720-2617
12. Ахмат1644819-2416
13. Динамо Махачкала163588-2014
14. Оренбург1626817-2612
15. Сочи16221214-378
16. Пари НН1622129-278

Прогноз на матч

«Краснодар» явно настроился завершить 2025 год лидером. Чтобы обеспечить себе «зимнее чемпионство» вне зависимости от результатов конкурентов, южанам нужно выиграть два заключительных матча. Благо, что играют «быки» дома.

В текущем сезоне команды встретятся уже в четвертый раз с учетом кубкового турнира. В первом матче самарцы внезапно одолели чемпиона на его поле (2:1). Две следующие игры остались за фаворитом. По-настоящему больно волжанам вспоминать августовские 0:6 в Самаре.

Как ни странно, обе команды нечасто устраивают голевые представления. За последние 10 туров РПЛ краснодарцы всего дважды сыграли на «тотал больше 2.5», самарцы - трижды. Однако между собой они зачастую проводят «верховые» матчи. Начиная с 2023 года у них набралось их семь против всего двух «низовых». Причем пять раз за неполные три года фиксировался счет 2:1 - четырежды в пользу «Краснодара» и один раз - в пользу «КС». 

Верим, что и в последнее воскресенье осени команды не оставят болельщиков без «сладкого». Наш прогноз: тотал больше 2.5 за 1.66 в БК «МАРАФОН».

Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта». 

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». Текстовую трансляцию матча проведут  специализированные сайты:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«МАРАФОН»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Краснодар»: Кобнан, Петров (оба - травмы)

«Крылья Советов»: Ороз (дисквалификация), Гальдамес, Раков (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Крылья Советов»:

Позиция«Краснодар»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь1. Агкацев30. ПесьяковВратарь
Защитник20. Гонсалес24. ЕвгеньевЗащитник
Защитник3. Тормена18. ЛепскийЗащитник
Защитник4. Коста23. ЧерновЗащитник
Защитник15. Оласа9. СуторминПолузащитник
Полузащитник6. Ленини2. ПеченинПолузащитник
Полузащитник 53. Черников14. БаньяцПолузащитник 
Полузащитник11. Батчи6. БабкинПолузащитник
Полузащитник10. Сперцян19. ОлейниковПолузащитник
Полузащитник7. Са11. РахмановичПолузащитник
Нападающий9. Кордоба73. ШитовНападающий
Главный тренерМурад МусаевМагомед АдиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

11-кратный выигрыш сулит удачная ставка на победу «Крылья Советов». Котировка на ничью в БК «МАРАФОН» ровно в два раза ниже. Коэффициент на успех чемпиона составляет 1.30.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Краснодар» - «Крылья Советов»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 5.80 - установлен на вариант 2:0. 

Где смотреть бесплатно матч «Краснодар» - «Крылья Советов»?

Игру  в Краснодаре бесплатно покажут ресурсы некоторых легальных букмекеров. 

Где купить билет на матч «Краснодар» - «Крылья Советов»?

Проще и надежнее всего это сделать на официальном сайте краснодарского клуба. Минимальная стоимость стандартного билета составляет 700 рублей.

