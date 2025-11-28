Краснодар - Крылья Советов, 30 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Краснодар» явно настроился завершить 2025 год лидером. Чтобы обеспечить себе «зимнее чемпионство» вне зависимости от результатов конкурентов, южанам нужно выиграть два заключительных матча. Благо, что играют «быки» дома.

В текущем сезоне команды встретятся уже в четвертый раз с учетом кубкового турнира. В первом матче самарцы внезапно одолели чемпиона на его поле (2:1). Две следующие игры остались за фаворитом. По-настоящему больно волжанам вспоминать августовские 0:6 в Самаре.

Как ни странно, обе команды нечасто устраивают голевые представления. За последние 10 туров РПЛ краснодарцы всего дважды сыграли на «тотал больше 2.5», самарцы - трижды. Однако между собой они зачастую проводят «верховые» матчи. Начиная с 2023 года у них набралось их семь против всего двух «низовых». Причем пять раз за неполные три года фиксировался счет 2:1 - четырежды в пользу «Краснодара» и один раз - в пользу «КС».

Верим, что и в последнее воскресенье осени команды не оставят болельщиков без «сладкого». Наш прогноз: тотал больше 2.5 за 1.66 в БК «МАРАФОН».