Краснодар - Оренбург, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Свой первый чемпионат в статусе сильнейшей команды России «Краснодар» завершает домашним матчем с «Оренбургом». Несмотря на разницу в классе и возможностях команд, повторить свой триумф «быкам» будет невероятно сложно. Поражение в Москве от «Динамо» поставило клуб Галицкого в крайне невыгодное положение на финише сезона. Теперь все зависит не от южан, а от главного соперника. В любом случае свой матч черно-зеленые должны выиграть - и только после этого узнавать, чем дело кончилось в Ростове-на-Дону.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Краснодар»
17.05.2026, Вс
18:00 МСК
«Оренбург»
|П1 - 1.30
Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур
Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|11
|4
|3
|36-20
|«Оренбург»
|3
|4
|11
|20-36
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2026
|«Динамо» Москва
2:1
«Краснодар»
РПЛ
|07.05.2025
|«Краснодар»
0:0, пен. 6:5
«Динамо» Москва
Кубок России
|03.05.2026
|«Акрон»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|26.04.2026
|«Краснодар»
2:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|23.04.2026
|«Спартак»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2026
|«Оренбург»
1:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|03.05.2026
|«Сочи»
3:1
«Оренбург»
РПЛ
|18.04.2026
|«Оренбург»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|11.04.2026
|«Рубин»
0:0
«Оренбург»
РПЛ
|04.04.2026
|«Динамо» (Москва)
3:3
«Оренбург»
РПЛ
За тур до конца сезона «Краснодар» на два очка отстает от «Зенита» в таблице. «Оренбург» уже обезопасил себя от вылета из РПЛ - даже через стыковые матчи.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|52-19
|65
|2
|Краснодар
|29
|19
|6
|4
|57-23
|63
|3
|Локомотив
|29
|14
|11
|4
|53-36
|53
|4
|Спартак
|29
|15
|6
|8
|47-39
|51
|5
|ЦСКА
|29
|14
|6
|9
|41-32
|48
|6
|Балтика
|29
|11
|13
|5
|37-19
|46
|7
|Рубин
|29
|11
|9
|9
|27-28
|42
|8
|Динамо Москва
|29
|11
|9
|9
|49-39
|42
|9
|Ахмат
|29
|9
|9
|11
|34-38
|36
|10
|Ростов
|29
|8
|9
|12
|25-31
|33
|11
|Оренбург
|29
|7
|8
|14
|29-41
|29
|12
|Крылья Советов
|29
|7
|8
|14
|31-49
|29
|13
|Акрон
|29
|6
|9
|14
|34-49
|27
|14
|Динамо Махачкала
|29
|5
|10
|14
|19-37
|25
|15
|Пари НН
|29
|6
|4
|19
|24-48
|22
|16
|Сочи
|29
|6
|3
|20
|28-59
|21
Большую часть сезона «Краснодар» лидировал в таблице РПЛ, а за неделю до финиша крайне болезненно споткнулся. «Динамо» зеркально ответило «быкам» за потерю чемпионского титула весной 2024 года. Теперь роковое поражение потерпела команда Мусаева. С высокой степенью вероятности оно будет стоить черно-зеленым титула. «Зениту» для оформления чемпионства вне зависимости от результата конкурента достаточно не проиграть в Ростове-на-Дону уже решившим все задачи на сезон местным футболистам.
Так или иначе, «Краснодар» постарается достойно завершить чемпионат (но еще не сезон - не будем забывать про суперфинал Кубка). И тут его устремления совпадут с оренбуржскими. Парни Ахметзянова уже гарантировали себе продление прописки в РПЛ и наверняка хотят показать себя в наилучшем свете на фоне чемпиона.
Так что игра намечается живая, обоюдоострая. Ждем голов от обоих клубов.
«Матч ТВ» в режиме live покажет все самые интересные моменты матчей последнего тура.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Са, Мукаилов, Стежко, (все - травмы)
«Оренбург»: Муфи (дисквалификация), Татаев (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|1. Овсянников
|Вратарь
|Защитник
|17. Пальцев
|2. Поройков
|Защитник
|Защитник
|4. Коста
|6. Паласиос
|Защитник
|Защитник
|5. Жубал
|4. Хотулев
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|32. Кантеро
|Защитник
|Полузащитник
|6. Ленини
|57. Болотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Черников
|37. ду Кейрос
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|8. Пуэбла
|Полузащитник
|Нападающий
|88. Кривцов
|7. Гюрлюк
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Батчи
|16. Томпсон
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Кордоба
|30. Гузина
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Ильдар Ахметзянов
|Главный тренер
PARI умножит на 10 номинал сыгравшей ставки на победу «Оренбурга». Котировка на успех «Краснодара» в семь с половиной раз ниже (1.30). Ничью в конторе можно взять за 5.60.
Вероятность счастливого для южан сценария PARI оценила коэффициентом 14.00. Котировка на чемпионство «Зенита» составляет 1.03.
