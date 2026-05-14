Краснодар - Оренбург, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Большую часть сезона «Краснодар» лидировал в таблице РПЛ, а за неделю до финиша крайне болезненно споткнулся. «Динамо» зеркально ответило «быкам» за потерю чемпионского титула весной 2024 года. Теперь роковое поражение потерпела команда Мусаева. С высокой степенью вероятности оно будет стоить черно-зеленым титула. «Зениту» для оформления чемпионства вне зависимости от результата конкурента достаточно не проиграть в Ростове-на-Дону уже решившим все задачи на сезон местным футболистам.

Так или иначе, «Краснодар» постарается достойно завершить чемпионат (но еще не сезон - не будем забывать про суперфинал Кубка). И тут его устремления совпадут с оренбуржскими. Парни Ахметзянова уже гарантировали себе продление прописки в РПЛ и наверняка хотят показать себя в наилучшем свете на фоне чемпиона.

Так что игра намечается живая, обоюдоострая. Ждем голов от обоих клубов.