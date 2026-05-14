Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Краснодар - Оренбург, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
«Краснодар» теряет титул
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогнозы на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

Свой первый чемпионат в статусе сильнейшей команды России «Краснодар» завершает домашним матчем с «Оренбургом». Несмотря на разницу в классе и возможностях команд, повторить свой триумф «быкам» будет невероятно сложно. Поражение в Москве от «Динамо» поставило клуб Галицкого в крайне невыгодное положение на финише сезона. Теперь все зависит не от южан, а от главного соперника. В любом случае свой матч черно-зеленые должны выиграть - и только после этого узнавать, чем дело кончилось в Ростове-на-Дону.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

17.05.2026, Вс

18:00 МСК

«Оренбург» 

П1 - 1.30

Х - 5.60

П2 - 10.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур

Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»114336-20
«Оренбург»341120-36

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2026«Динамо» Москва

2:1

«Краснодар»

РПЛ

07.05.2025«Краснодар»

0:0, пен. 6:5

«Динамо» Москва

Кубок России

03.05.2026«Акрон»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

26.04.2026«Краснодар»

2:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

23.04.2026«Спартак»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2026«Оренбург»

1:0

«Крылья Советов»

РПЛ

03.05.2026«Сочи»

3:1

«Оренбург»

РПЛ

18.04.2026«Оренбург»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

11.04.2026«Рубин»

0:0

«Оренбург»

РПЛ

04.04.2026«Динамо» (Москва)

3:3

«Оренбург»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

За тур до конца сезона «Краснодар» на два очка отстает от «Зенита»  в таблице. «Оренбург» уже обезопасил себя от вылета из РПЛ - даже через стыковые матчи.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит29198252-1965
2Краснодар29196457-2363
3Локомотив291411453-3653
4Спартак29156847-3951
5ЦСКА29146941-3248
6Балтика291113537-1946
7Рубин29119927-2842
8Динамо Москва29119949-3942
9Ахмат29991134-3836
10Ростов29891225-3133
11Оренбург29781429-4129
12Крылья Советов29781431-4929
13Акрон29691434-4927
14Динамо Махачкала295101419-3725
15Пари НН29641924-4822
16Сочи29632028-5921

Прогнозы на матч

Свернуть

Большую часть сезона «Краснодар» лидировал в таблице РПЛ, а за неделю до финиша крайне болезненно споткнулся. «Динамо» зеркально ответило «быкам» за потерю чемпионского титула весной 2024 года. Теперь роковое поражение потерпела команда Мусаева. С высокой степенью вероятности оно будет стоить черно-зеленым титула. «Зениту» для оформления чемпионства вне зависимости от результата конкурента достаточно не проиграть в Ростове-на-Дону уже решившим все задачи на сезон местным футболистам. 

Так или иначе, «Краснодар» постарается достойно завершить чемпионат (но еще не сезон - не будем забывать про суперфинал Кубка). И тут его устремления совпадут с оренбуржскими. Парни Ахметзянова уже гарантировали себе продление прописки в РПЛ и наверняка хотят показать себя в наилучшем свете на фоне чемпиона. 

Так что игра намечается живая, обоюдоострая. Ждем голов от обоих клубов.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Свернуть

«Матч ТВ» в режиме live покажет все самые интересные моменты матчей последнего тура. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Краснодар»: Са, Мукаилов, Стежко, (все - травмы)

«Оренбург»: Муфи (дисквалификация), Татаев (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Оренбург»:

Позиция«Краснодар»«Оренбург»Позиция
Вратарь1. Агкацев1. ОвсянниковВратарь
Защитник17. Пальцев2. ПоройковЗащитник
Защитник4. Коста6. ПаласиосЗащитник
Защитник5. Жубал4. ХотулевЗащитник
Защитник15. Оласа32. КантероЗащитник
Полузащитник6. Ленини57. БолотовПолузащитник
Полузащитник 53. Черников37. ду КейросПолузащитник 
Полузащитник10. Сперцян8. ПуэблаПолузащитник
Нападающий88. Кривцов7. ГюрлюкПолузащитник
Нападающий11. Батчи16. ТомпсонПолузащитник
Нападающий9. Кордоба30. ГузинаНападающий
Главный тренерМурад МусаевИльдар АхметзяновГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI умножит на 10 номинал сыгравшей ставки на победу «Оренбурга». Котировка на успех «Краснодара» в семь с половиной раз ниже (1.30). Ничью в конторе можно взять за 5.60.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

Станет ли «Краснодар» чемпионом»?

Вероятность счастливого для южан сценария PARI  оценила коэффициентом 14.00. Котировка на чемпионство «Зенита» составляет 1.03.

Узнайте, где дают фрибет при регистрации, на сайте «Советский спорт». 

Где купить билеты на матч  «Краснодар» - «Оренбург»? 

Билеты на матч доступны онлайн на официальном сайте краснодарского клуба

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer47 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 4 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading