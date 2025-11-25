Краснодар - Оренбург, 26 ноября: прогноз на матч Кубка России, трансляция, составы

«Краснодар» добился комфортного преимущества в счете в первом четвертьфинальном матче. Гол Козлова и дубль Кордобы обеспечили чемпиону победу - 3:1. Трудно вообразить, чтобы дома сильнейшая команда страны растратила такую фору.

Предстоящий матч будет интересен прежде всего с точки зрения оценки ближайшего резерва Мурада Мусаева. Очевидно, что состав, противостоявший в воскресенье «Локомотиву» в Москве, изменится кардинально, возможно, даже во всех 11 позициях. Ильдар Ахметзянов, видимо, тоже выделит игровое время многим дублерам. Широкая ротация привнесет в противостояние некий элемент неожиданности, но вряд существенно повлияет на исход. А в качестве прогноза выберем комбинированный вариант: 1Х и тотал больше 2.5 в PARI за 1.73.