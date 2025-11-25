Краснодар - Оренбург, 26 ноября: прогноз на матч Кубка России, трансляция, составы

Партнерский проект
Чемпионом страны «Краснодар» уже становился, а вот кубковый трофей никак не дается ему в руки. Устранить этот пробел «быки» постараются в этом сезоне. По крайней мере, путевка в полуфинал Пути РПЛ у них уже практически в кармане - осталось соблюсти формальности.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/4 финала, ответный матч
Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|10
|4
|3
|32-20
|«Оренбург»
|3
|4
|10
|20-32
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2025
|«Локомотив»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|09.11.2025
|«Балтика»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|05.11.2025
|«Оренбург»
1:3
«Краснодар»
Кубок России
|02.11.2025
|«Краснодар»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|26.10.2025
|«Краснодар»
1:0
«Рубин»
РПЛ
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.11.2025
|«Оренбург»
0:0
«Балтика»
РПЛ
|09.11.2025
|«Локомотив»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|05.11.2025
|«Оренбург»
1:3
«Краснодар»
Кубок России
|02.11.2025
|«Оренбург»
3:1
«Сочи»
РПЛ
|25.10.2025
|«Спартак»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
1/4 финала
Путь регионов
25.11.2025, 18:00. «Торпедо» – «Балтика»
25.11.2025, 20:30. «Арсенал» – «Рубин»
26.11.2025, 20:30. «Нефтехимик» – «Ростов»
27.11.2025, 18:00. «КАМАЗ» – «Крылья Советов»
Путь РПЛ. Ответные матчи
26.11.2025, 18:00. «Краснодар» – «Оренбург». Первый матч - 3:1
26.11.2025, 18:00. ЦСКА – «Динамо» Мх. Первый матч - 0:1
26.11.2025, 20:30. «Локомотив» – «Спартак». Первый матч - 1:3
27.11.2025, 20:30. «Динамо» М – «Зенит». Первый матч - 3:1
«Краснодар» добился комфортного преимущества в счете в первом четвертьфинальном матче. Гол Козлова и дубль Кордобы обеспечили чемпиону победу - 3:1. Трудно вообразить, чтобы дома сильнейшая команда страны растратила такую фору.
Предстоящий матч будет интересен прежде всего с точки зрения оценки ближайшего резерва Мурада Мусаева. Очевидно, что состав, противостоявший в воскресенье «Локомотиву» в Москве, изменится кардинально, возможно, даже во всех 11 позициях. Ильдар Ахметзянов, видимо, тоже выделит игровое время многим дублерам. Широкая ротация привнесет в противостояние некий элемент неожиданности, но вряд существенно повлияет на исход. А в качестве прогноза выберем комбинированный вариант: 1Х и тотал больше 2.5 в PARI за 1.73.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2024 году
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». Текстовую трансляцию матча проведут специализированные сайты:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Кобнан, Петров (оба - травмы)
«Оренбург»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|16. Корякин
|99. Сысуев
|Вратарь
|Защитник
|49. Хмарин
|21. Ценов
|Защитник
|Защитник
|2. Стежко
|88. Косерик
|Защитник
|Защитник
|17. Пальцев
|2. Поройков
|Защитник
|Защитник
|6. Пина
|3. Ведерников
|Защитник
|Полузащитник
|8. Козлов
|29. Бубаня
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Кривцов
|77. Ревазов
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Перрен
|57. Болотов
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Сантос
|19. Жезус
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Са
|7. Гюрлюк
|Нападающий
|Нападающий
|67. Мукаилов
|85. Игнатьев
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Ильдар Ахметзянов
|Главный тренер
PARI умножит на восемь номинал сыгравшей ставки на победу «Оренбурга». Котировка на успех «Краснодара» почти в шесть раз ниже (1.35). Ничью в конторе можно взять за 5.30.
В линии точного счета PARI самый низкий коэффициент - 7.50 - присвоен победе южан со счетом 2:0.
По ТВ посмотреть игру можно на кабельном канале «Матч Премьер».
Билеты на матч доступны онлайн на официальном сайте краснодарского клуба.