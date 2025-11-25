Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



24 ноября 14:22ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Краснодар - Оренбург, 26 ноября: прогноз на матч Кубка России, трансляция, составы

Из всех топов РПЛ только «Краснодар» пока не брал Кубок
Валентин Васильев

Чемпионом страны «Краснодар» уже становился, а вот кубковый трофей никак не дается ему в руки. Устранить этот пробел «быки» постараются в этом сезоне. По крайней мере, путевка в полуфинал Пути РПЛ у них уже практически в кармане - осталось соблюсти формальности. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

26.11.2025, Ср

18:00 МСК

«Оренбург» 

П1 - 1.35

Х - 5.30

П2 - 8.00

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/4 финала, ответный матч

Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»104332-20
«Оренбург»341020-32

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2025«Локомотив»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

09.11.2025«Балтика»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

05.11.2025«Оренбург»

1:3

«Краснодар»

Кубок России

02.11.2025«Краснодар»

2:1

«Спартак» 

РПЛ

26.10.2025«Краснодар»

1:0

«Рубин» 

РПЛ

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.11.2025«Оренбург»

0:0

«Балтика»

РПЛ

09.11.2025«Локомотив» 

1:0

«Оренбург»

РПЛ

05.11.2025«Оренбург»

1:3

«Краснодар»

Кубок России

02.11.2025«Оренбург»

3:1

«Сочи»

РПЛ

25.10.2025«Спартак» 

1:0

«Оренбург»

РПЛ

Расписание и результаты матчей

Свернуть

1/4 финала

Путь регионов
25.11.2025, 18:00. «Торпедо» – «Балтика»
25.11.2025, 20:30. «Арсенал» – «Рубин»
26.11.2025, 20:30. «Нефтехимик» – «Ростов»
27.11.2025, 18:00. «КАМАЗ» – «Крылья Советов»  
Путь РПЛ. Ответные матчи
26.11.2025, 18:00. «Краснодар» – «Оренбург». Первый матч -  3:1
26.11.2025, 18:00. ЦСКА – «Динамо»   Мх. Первый матч -  0:1
26.11.2025, 20:30. «Локомотив» – «Спартак». Первый матч -  1:3
27.11.2025, 20:30. «Динамо» М – «Зенит». Первый матч -  3:1 

Прогнозы на матч

Свернуть

«Краснодар» добился комфортного преимущества в счете в первом четвертьфинальном матче. Гол Козлова и дубль Кордобы обеспечили чемпиону победу - 3:1. Трудно вообразить, чтобы дома сильнейшая команда страны растратила такую фору. 

Предстоящий матч будет интересен прежде всего с точки зрения оценки ближайшего резерва Мурада Мусаева. Очевидно, что состав, противостоявший в воскресенье «Локомотиву» в Москве, изменится кардинально, возможно, даже во всех 11 позициях. Ильдар Ахметзянов, видимо, тоже выделит игровое время многим дублерам. Широкая ротация привнесет в противостояние некий элемент неожиданности, но вряд существенно повлияет на исход. А в качестве прогноза выберем комбинированный вариант: 1Х и тотал больше 2.5 в PARI за 1.73.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2024 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». Текстовую трансляцию матча проведут  специализированные сайты:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Краснодар»: Кобнан, Петров (оба - травмы)

«Оренбург»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Оренбург»:

Позиция«Краснодар»«Оренбург»Позиция
Вратарь16. Корякин99. СысуевВратарь
Защитник49. Хмарин21. ЦеновЗащитник
Защитник2. Стежко88. КосерикЗащитник
Защитник17. Пальцев2. ПоройковЗащитник
Защитник6. Пина3. ВедерниковЗащитник
Полузащитник8. Козлов29. БубаняПолузащитник
Полузащитник 88. Кривцов77. РевазовПолузащитник 
Полузащитник23. Перрен57. БолотовПолузащитник
Нападающий14. Сантос19. ЖезусПолузащитник
Нападающий7. Са7. ГюрлюкНападающий
Нападающий67. Мукаилов85. ИгнатьевНападающий
Главный тренерМурад МусаевИльдар АхметзяновГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI умножит на восемь номинал сыгравшей ставки на победу «Оренбурга». Котировка на успех «Краснодара» почти в шесть раз ниже (1.35). Ничью в конторе можно взять за 5.30.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Краснодар» -  «Оренбург»?

В линии точного счета PARI самый низкий коэффициент - 7.50 - присвоен победе южан со счетом 2:0.

Где смотреть бесплатно матч «Краснодар» -  «Оренбург»?

По ТВ посмотреть игру можно на кабельном канале «Матч Премьер». 

Где купить билеты на матч  «Краснодар» - «Оренбург»? 

Билеты на матч доступны онлайн на официальном сайте краснодарского клуба

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer36 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer67 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer401 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer36 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer36 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer36 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer36 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer401 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer36 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer36 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer36 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё