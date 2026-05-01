Краснодар - Ростов, прогноз на 21 мая: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

Южное дерби «Краснодар» - «Ростов» - это всегда принципиально и зажигательно, а предстоящее - вдвойне интригующе. Хозяева проведут его в статусе финалистов первого Fonbet Кубка России, разыгрываемого по новой формуле, и, естественно, полны решимости доказать неслучайность своего успеха. В свою очередь для команды Карпина это дополнительный стимул показать, кто сейчас реальный флагман футбольного юга. Жарко будет во всех отношениях!
Турнир: чемпионат России, 28-й тур
Стадион: «Краснодар» (Краснодар)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|12
|13
|4
|51-38
|«Ростов»
|4
|13
|12
|38-51
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.0452023
|«Краснодар»
2:1
«Урал»
Кубок России
|13.05.2023
|«Зенит»
2:2
«Краснодар»
РПЛ
|07.05.2023
|«Краснодар»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|03.05.2023
|«Краснодар»
0:0, 4:2 пен.
«Акрон»
Кубок России
|29.04.2023
|«Краснодар»
1:1
«Урал»
РПЛ
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.05.2023
|«Сочи»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|06.05.2023
|«Ростов»
0:2
«Факел»
РПЛ
|29.04.2023
|«Спартак»
1:1
«Ростов»
РПЛ
|23.04.2023
|«Урал»
1:3
«Ростов»
РПЛ
|16.04.2023
|«Ростов»
0:0
«Зенит»
РПЛ
После 27 тура “Ростов” делит по очкам третье-четвертое место в таблице, тогда как “Краснодар” идет шестым.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|2. ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|3. Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|4. Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|5. Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|6. Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|7. Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|8. Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|9. Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|10. Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|11. Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|12. Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|13. Крылья Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|14. Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|15. Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|16. Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
Мотивация - ключевое слово на финише сезона в любом турнире. Кто больше голоден в турнирном отношении, тот чаще всего и выигрывает. Если отталкиваться от этого утверждения, то здесь и сейчас стимулы “Ростова” должны быть сильнее. Во-первых, “Краснодар” сделал ставку на Кубок и не скрывает этого; в РПЛ выше пятого места ему уже вряд ли подняться. В то же время дончане изо всех сил стараются подняться на пьедестал. Три матча без побед, в которых желто-синие набрали лишь одно очко из девяти возможных, поставили под угрозу уже даже не второе, но и третье место ростовчан. Поэтому на Кубани они будут сверхмотивированы. Осторожно предположим, что гости не проиграют. Очки им просто нужнее.
Южное дерби «Краснодар» - «Ростов» покажет в прямом эфире федеральный канал “Матч ТВ". Следить за игрой также можно с помощью видеотрансляций на сайтах букмекерских контор и текстовых онлайнов ведущих спортивных порталов:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Сорокин, Ленини, Кривцов, Кади (все травмы), Кобнан (дисквалификация)
«Ростов»: Комличенко (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Ростов»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Ростов»
|Вратарь
|39. Сафонов
|30. Песьяков
|Защитник
|82. Волков
|87. Лангович
|Защитник
|4. Хуниор Алонсо
|92. Мелехин
|Защитник
|31. Кайо
|55. Осипенко
|Защитник
|6. Рамирес
|5. Сильянов
|Полузащитник
|14. Баньяц
|38. Селява
|Полузащитник
|7. Ахметов
|15. Глебов
|Полузащитник
|10. Сперцян
|47. Уткин
|Нападающий
|19. Батчи
|23. Тугарев
|Нападающий
|11. Ионов
|19. Байрамян
|Нападающий
|9. Кордоба
|69. Голенков
|Главный тренер
|Владимир Ивич
|Валерий Карпин
|Победа «Краснодара»
|Ничья
|Победа «Ростова»
|PARI
|2,25
|3,70
|3,00
|«Бетбум»
|2,25
|3,67
|3,06
|«Бетсити»
|2,33
|4,00
|2,90
|«Лига Ставок»
|2,36
|3,55
|3,00
|«Фонбет»
|2,25
|3,70
|3,00
Если рассматриваете вариант с пари победу «Краснодара», можем посоветовать рассмотреть предложение «Лиги Ставок». Исход П2 выше всех оценила «Бетбум» (недаром генеральный партнер "Ростова"!). При ставке на ничью самый крупный выигрыш можно сорвать в «Бетсити».
Высокие - выше двойки - коэффициенты на три основных исхода матча указывают на непредсказуемость матча. На стороне хозяев, помимо поддержки родного стадиона, статистика: для “Ростова” “Краснодар” - один из самых неудобных противников: всего четыре победы при 12 поражениях.
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет матч в Краснодаре в прямом эфире.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Краснодар» или онлайн, на официальном сайте клуба. Продажа уже стартовала - поторопитесь!
Стоимость билетов на матч «Краснодар» - «Ростов» составляет от 300 (фан-сектор) до 3 500 рублей (VIP-ложи с посещением ресторана).
«Краснодар» разгромил «Ростов» со счетом 3:0 благодаря голам Ионова, Кордобы и Кокшарова.