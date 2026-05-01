Партнерский проект

Краснодар - Ростов, прогноз на 21 мая: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

Обновлено:
"Ростов" рискует и с третьего места слететь!
Валентин Васильев

Южное дерби «Краснодар» - «Ростов» - это всегда принципиально и зажигательно, а предстоящее - вдвойне интригующе. Хозяева проведут его в статусе финалистов первого Fonbet Кубка России, разыгрываемого по новой формуле, и, естественно, полны решимости доказать неслучайность своего успеха. В свою очередь для команды Карпина это дополнительный стимул показать, кто сейчас реальный флагман футбольного юга. Жарко будет во всех отношениях!

 Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар» 

21.05.2023, Вс

19:00 МСК

«Ростов» 

П1 - 2,25

Х - 3,70

П2 - 3,00

Турнир: чемпионат России, 28-й тур

Стадион: «Краснодар» (Краснодар)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»1213451-38
«Ростов»4131238-51

Последние пять игр «Краснодара»: 

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.0452023«Краснодар»

2:1

«Урал»

Кубок России

13.05.2023«Зенит»

2:2

«Краснодар»

РПЛ

07.05.2023«Краснодар»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

03.05.2023«Краснодар»

0:0, 4:2 пен.

«Акрон»

Кубок России

29.04.2023«Краснодар»

1:1

«Урал»

РПЛ

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.05.2023«Сочи»

1:0

«Ростов»

РПЛ

06.05.2023«Ростов»

0:2

«Факел»

РПЛ

29.04.2023«Спартак»

1:1

«Ростов»

РПЛ

23.04.2023«Урал»

1:3

«Ростов»

РПЛ

16.04.2023«Ростов»

0:0

«Зенит»

РПЛ

Место в турнирной таблице

После 27 тура “Ростов” делит по очкам третье-четвертое место в таблице, тогда как “Краснодар” идет шестым. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит27205270-1765
2. ЦСКА27166551-2454
3. Ростов27148544-3550
4. Спартак27148558-3650
5. Ахмат27144944-3446
6. Краснодар27127857-4443
7. Динамо27126944-3842
8. Оренбург271231250-5239
9. Сочи271141236-4837
10. Локомотив271061146-4336
11. Урал27861329-4230
12. Факел275121034-4527
13. Крылья Советов27681327-4326
14. Пари НН27651627-5023
15. Химки27461725-5918
16. Торпедо27342020-5213

Прогнозы на матч

Прогноз редакции

Мотивация - ключевое слово на финише сезона в любом турнире. Кто больше голоден в турнирном отношении, тот чаще всего и выигрывает. Если отталкиваться от этого утверждения, то здесь и сейчас стимулы “Ростова” должны быть сильнее. Во-первых, “Краснодар” сделал ставку на Кубок и не скрывает этого; в РПЛ выше пятого места ему уже вряд ли подняться. В то же время дончане изо всех сил стараются подняться на пьедестал. Три матча без побед, в которых желто-синие набрали лишь одно очко из девяти возможных, поставили под угрозу уже даже не второе, но и третье место ростовчан. Поэтому на Кубани они будут сверхмотивированы. Осторожно предположим, что гости не проиграют. Очки им просто нужнее.

Трансляции

Южное дерби «Краснодар» - «Ростов» покажет в прямом эфире федеральный канал “Матч ТВ". Следить за игрой также можно с помощью видеотрансляций на сайтах букмекерских контор и текстовых онлайнов ведущих спортивных порталов:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

 «Краснодар»: Сорокин, Ленини, Кривцов, Кади (все  травмы), Кобнан (дисквалификация) 

«Ростов»: Комличенко (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Ростов»:

Позиция«Краснодар»«Ростов»
Вратарь39. Сафонов30. Песьяков
Защитник82. Волков87. Лангович
Защитник4. Хуниор Алонсо92. Мелехин
Защитник31. Кайо55. Осипенко
Защитник6. Рамирес5. Сильянов
Полузащитник14. Баньяц38. Селява
Полузащитник 7. Ахметов15. Глебов
Полузащитник10. Сперцян47. Уткин
Нападающий19. Батчи23. Тугарев
Нападающий11. Ионов 19. Байрамян
Нападающий9. Кордоба69. Голенков
Главный тренерВладимир ИвичВалерий Карпин

Коэффициенты букмекеров

 Победа «Краснодара» НичьяПобеда «Ростова» 
PARI2,253,703,00
«Бетбум»2,253,673,06
«Бетсити»2,334,002,90
«Лига Ставок»2,363,55 3,00
«Фонбет»2,253,703,00

Лучшие букмекеры на матч «Краснодар» - «Ростов»

Если рассматриваете вариант с пари победу «Краснодара», можем посоветовать рассмотреть предложение «Лиги Ставок». Исход П2 выше всех оценила «Бетбум» (недаром генеральный партнер “Ростова”!). При ставке на ничью самый крупный выигрыш можно сорвать в «Бетсити».

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Краснодар» - «Ростов»?

Высокие - выше двойки - коэффициенты на три основных исхода матча указывают на непредсказуемость матча. На стороне хозяев, помимо поддержки родного стадиона, статистика: для “Ростова” “Краснодар” - один из самых неудобных противников: всего четыре победы при 12 поражениях.

Где смотреть бесплатно матч «Краснодар» - «Ростов»?

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет матч в Краснодаре в прямом эфире. 

Где лучшие коэффициенты на матч?

Эксперты беттинга советуют доверять легальным букмекерским конторам. Самые надежные из них представлены в нашем рейтинге.

Где купить билеты на матч «Краснодар» - «Ростов»? 

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Краснодар» или онлайн, на официальном сайте клуба. Продажа уже стартовала - поторопитесь!

Сколько стоит билет на матч «Краснодар» - «Ростов»? 

Стоимость билетов на матч «Краснодар» - «Ростов» составляет от 300 (фан-сектор) до 3 500 рублей (VIP-ложи с посещением ресторана).

UPD: результат

«Краснодар» разгромил «Ростов» со счетом 3:0 благодаря голам Ионова, Кордобы и Кокшарова.

