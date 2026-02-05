Краснодар - Зенит, 6 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, прогноз, составы

«Зенит» победно начал защиту титула, добытого в Эмиратах год назад. В первом матче турнира команда Сергея Семака сломила сопротивление «Динамо» и единолично возглавила турнирную таблицу.

«Краснодар» на старте проявил характер, отыгравшись с 0:2 против ЦСКА. Но в серии пенальти удача сопутствовала армейцев. Согласно регламенту турнира, «быки» приобрели один турнирный балл.

Этой зимой обе команды исправно забивают больше одного гола. «Краснодар» провел по паре мячей в ворота «Елимая» и ЦСКА. «Зенит» в два захода забил 10 «Шанхаю Порт» (4:1, 6:0) и еще два гола - динамовцам. Есть надежда, что очная встреча чемпиона и вице-чемпиона России получится яркой и результативной. Winline оценила вероятность «верха» в Абу-Даби коэффициентом 1.71.