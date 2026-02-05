Ведомости
Краснодар - Зенит, 6 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, прогноз, составы

Чемпион и вице-чемпион России сразятся в ОАЭ
Валентин Васильев

В первом туре  Winline Зимнего Кубка РПЛ по футболу две сильнейшие команды страны по итогам прошлого сезона выступили по-разному. Во второй игровой день они встретятся между собой. Противостояния «Краснодара» и «Зенита» в последние годы приобрели повышенную принципиальность. Не станет исключением и столкновение в Абу-Даби. Рассмотрим его сквозь призму цифр букмекеров и статистиков.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар» 

06.02.2026, Пт

19:15 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 3.66

Х - 3.45

П2 - 2.05

Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, 2-й тур

Стадион: «Аль-Нахайян» Абу-Даби (ОАЭ)

Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар» 471931-62
«Зенит»197462-31

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.02.2026ЦСКА

2:2, пен. 5:4

«Краснодар»

Winline Зимний Кубок РПЛ

27.01.2026«Краснодар»

2:1

«Елимай» 

Товарищеский матч

07.12.2025«Краснодар»

3:2

ЦСКА

РПЛ

30.11.2025«Краснодар»

5:0

«Крылья Советов» 

РПЛ

26.11.2025«Краснодар»

4:0

«Спартак» 

Кубок России

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.02.2026«Зенит»

2:1

«Динамо» Москва

Winline Зимний Кубок РПЛ

26.01.2026«Зенит»

6:0

«Шанхай Порт»

Товарищеский матч

22.01.2026«Зенит»

4:1

«Шанхай Порт»

Товарищеский матч

06.12.2025«Зенит»

2:0

«Акрон»

РПЛ

30.11.2025«Зенит»

1:0

«Рубин»

РПЛ

Расписание и результаты матчей

Winline Зимний Кубок РПЛ

  • 03.02.2026, 15:00. «Зенит» – «Динамо» - 2:1
  • 03.02.2026, 19:15. ЦСКА – «Краснодар» - 2:2, пен. 5:4
  • 06.02.2026, 15:00. ЦСКА – «Динамо М»
  • 06.02.2026, 19:15. «Краснодар» – «Зенит»
  • 10.02.2026, 10:00. «Зенит» – ЦСКА
  • 10.02.2026, 16:00. «Динамо» – «Краснодар»

Турнирная таблица

КомандаИВНПМО
1. Зенит11002-13
2. ЦСКА11002-22
3. Краснодар10012-21
4. Динамо10011-20

Прогноз на матч

«Зенит» победно начал защиту титула, добытого в Эмиратах год назад. В первом матче турнира команда Сергея Семака сломила сопротивление «Динамо» и единолично возглавила турнирную таблицу.

«Краснодар» на старте проявил характер, отыгравшись с 0:2 против ЦСКА. Но в серии пенальти удача сопутствовала армейцев. Согласно регламенту турнира, «быки» приобрели один турнирный балл. 

Этой зимой обе команды исправно забивают больше одного гола. «Краснодар» провел по паре мячей в ворота «Елимая» и ЦСКА. «Зенит» в два захода забил 10 «Шанхаю Порт» (4:1, 6:0) и еще два гола - динамовцам. Есть надежда, что очная встреча чемпиона и вице-чемпиона России получится яркой и результативной. Winline оценила вероятность «верха» в Абу-Даби коэффициентом 1.71.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Прямую трансляцию из ОАЭ проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также Winline. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Краснодар»:  Стежко, Петров, Кобнан, Кокшаров (все - травмы)

«Зенит»: Шилов (травма)

Коэффициенты букмекеров

Редко увидишь столь высокий коэффициент на успех чемпиона России, как в этом случае в Winline. Победе южан аналитики присвоили котировку 3.66. На «Зенит» она на 1.21 ниже.  На ничью можно поставить за 3.45.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Краснодар» - «Зенит»?

Эксперты отдают предпочтение вице-чемпиону России. В прошлом году в РПЛ «Зенит» победил краснодарцев и дома (4:1), и в гостях (2:0).

Где смотреть бесплатно матч «Краснодар» - «Зенит»?

В прямом эфире встречу покажут «Матч ТВ» и БК Winline.

Кто выигрывал Winline Зимний Кубок РПЛ?

«Зенит» зимой-2026 защищает титул, добытый в ОАЭ в прошлом году. Помимо него турнир выигрывал только «Спартак» (дважды).

