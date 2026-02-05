Краснодар - Зенит, 6 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В первом туре Winline Зимнего Кубка РПЛ по футболу две сильнейшие команды страны по итогам прошлого сезона выступили по-разному. Во второй игровой день они встретятся между собой. Противостояния «Краснодара» и «Зенита» в последние годы приобрели повышенную принципиальность. Не станет исключением и столкновение в Абу-Даби. Рассмотрим его сквозь призму цифр букмекеров и статистиков.
Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, 2-й тур
Стадион: «Аль-Нахайян» Абу-Даби (ОАЭ)
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|4
|7
|19
|31-62
|«Зенит»
|19
|7
|4
|62-31
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.02.2026
|ЦСКА
2:2, пен. 5:4
«Краснодар»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|27.01.2026
|«Краснодар»
2:1
«Елимай»
Товарищеский матч
|07.12.2025
|«Краснодар»
3:2
ЦСКА
РПЛ
|30.11.2025
|«Краснодар»
5:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|26.11.2025
|«Краснодар»
4:0
«Спартак»
Кубок России
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.02.2026
|«Зенит»
2:1
«Динамо» Москва
Winline Зимний Кубок РПЛ
|26.01.2026
|«Зенит»
6:0
«Шанхай Порт»
Товарищеский матч
|22.01.2026
|«Зенит»
4:1
«Шанхай Порт»
Товарищеский матч
|06.12.2025
|«Зенит»
2:0
«Акрон»
РПЛ
|30.11.2025
|«Зенит»
1:0
«Рубин»
РПЛ
Winline Зимний Кубок РПЛ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|2. ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-2
|2
|3. Краснодар
|1
|0
|0
|1
|2-2
|1
|4. Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
«Зенит» победно начал защиту титула, добытого в Эмиратах год назад. В первом матче турнира команда Сергея Семака сломила сопротивление «Динамо» и единолично возглавила турнирную таблицу.
«Краснодар» на старте проявил характер, отыгравшись с 0:2 против ЦСКА. Но в серии пенальти удача сопутствовала армейцев. Согласно регламенту турнира, «быки» приобрели один турнирный балл.
Этой зимой обе команды исправно забивают больше одного гола. «Краснодар» провел по паре мячей в ворота «Елимая» и ЦСКА. «Зенит» в два захода забил 10 «Шанхаю Порт» (4:1, 6:0) и еще два гола - динамовцам. Есть надежда, что очная встреча чемпиона и вице-чемпиона России получится яркой и результативной. Winline оценила вероятность «верха» в Абу-Даби коэффициентом 1.71.
Прямую трансляцию из ОАЭ проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также Winline.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Стежко, Петров, Кобнан, Кокшаров (все - травмы)
«Зенит»: Шилов (травма)
Редко увидишь столь высокий коэффициент на успех чемпиона России, как в этом случае в Winline. Победе южан аналитики присвоили котировку 3.66. На «Зенит» она на 1.21 ниже. На ничью можно поставить за 3.45.
Эксперты отдают предпочтение вице-чемпиону России. В прошлом году в РПЛ «Зенит» победил краснодарцев и дома (4:1), и в гостях (2:0).
В прямом эфире встречу покажут «Матч ТВ» и БК Winline.
«Зенит» зимой-2026 защищает титул, добытый в ОАЭ в прошлом году. Помимо него турнир выигрывал только «Спартак» (дважды).