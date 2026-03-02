Крылья Советов - Оренбург, 4 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Команды по-разному стартовали во второй части сезона. Если «Оренбург» порадовал своих болельщиков домашней победой над «Акроном», то «Крылья Советов» - огорчили крупным поражением в столице от «Динамо» - 0:4. Как следствие, расстояние между командами в таблице РПЛ сократилось до двух очков.

Можно предположить, что у обоих клубов весной в приоритете будет чемпионат. Задача номер один и для тех, и для других - не вылететь. Но в Кубке в любом случае кому-то еще придется задержаться как минимум на один матч. Полагаем, что у хозяев мотивация после столичного разгрома будет все же повыше, чем у соперника. В первом домашнем матче года волжане постараются реабилитироваться перед своими болельщиками.

Поэтому наш прогноз на среду: проход «Крыльев» в полуфинал. FONBET установил коэффициент 1.90 на этот исход.