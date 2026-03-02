Крылья Советов - Оренбург, 4 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдут четвертьфинальные матчи в нижней половине сетки FONBET Кубка России по футболу. «Крылья Советов» после встряски в столице примут «Оренбург». Попробуем предугадать развитие событий в Самаре, сопоставив совокупность предматчевых факторов.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/4 финала
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|6
|10
|7
|30-31
|«Оренбург»
|7
|10
|6
|31-30
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2026
|«Динамо» Москва
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|22.02.2026
|«Крылья Советов»
0:1
«Балтика»
Товарищеский матч
|20.02.2026
|«Чайка»
3:5
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|17.02.2026
|«Челябинск»
2:3
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|09.02.2026
|«Крылья Советов»
0:1
КАМАЗ
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.02.2026
|«Оренбург»
2:0
«Акрон»
РПЛ
|20.02.2026
|«Оренбург»
1:0
«Рубин»
Товарищеский матч
|13.02.2026
|«Оренбург»
0:1
«Кайрат»
Товарищеский матч
|13.02.2026
|«Оренбург»
2:1
«Алашкерт»
Товарищеский матч
|06.02.2026
|«Оренбург»
5:1
«Бунедкор»
Товарищеский матч
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03.03.2026, 20:00. «Балтика» – «Зенит»
04.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Оренбург»
04.03.2026, 18:30. «Ростов» – «Динамо» Мх
05.03.2026, 18:30. «Арсенал» – «Локомотив»
1/2 финала (Путь РПЛ)
04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар»
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак»
17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М
Команды по-разному стартовали во второй части сезона. Если «Оренбург» порадовал своих болельщиков домашней победой над «Акроном», то «Крылья Советов» - огорчили крупным поражением в столице от «Динамо» - 0:4. Как следствие, расстояние между командами в таблице РПЛ сократилось до двух очков.
Можно предположить, что у обоих клубов весной в приоритете будет чемпионат. Задача номер один и для тех, и для других - не вылететь. Но в Кубке в любом случае кому-то еще придется задержаться как минимум на один матч. Полагаем, что у хозяев мотивация после столичного разгрома будет все же повыше, чем у соперника. В первом домашнем матче года волжане постараются реабилитироваться перед своими болельщиками.
Поэтому наш прогноз на среду: проход «Крыльев» в полуфинал. FONBET установил коэффициент 1.90 на этот исход.
По ТВ трансляция из Самары запланирована на канале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Сутормин, Раков (все - травмы)
«Оренбург»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|88. Рудаков
|Вратарь
|Защитник
|15. Рассказов
|18. Муфи
|Защитник
|Защитник
|47. Чернов
|5. Татаев
|Защитник
|Защитник
|23. Божин
|38. Касимов
|Защитник
|Защитник
|18. Лепский
|32. Кантеро
|Защитник
|Полузащитник
|3. Гальдамес
|59. Аванесян
|Защитник
|Полузащитник
|6. Бабкин
|33. Квеквескири
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Костанца
|37. Ду Кейрус
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Баньяц
|20. Рыбчинский
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Олейников
|7. Гюрлук
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Игнатенко
|30. Гузина
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Ильдар Ахметзянов
|Главный тренер
В FONBET наблюдаются максимально близкие коэффициенты на победу обеих команд в основное время: 2.60 на хозяев и 2.65 - на гостей. Ничья котируется за 3.60.
Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».
Эксперты находят шансы команд на успех абсолютно равными
Бесплатно игру покажет титульный букмекер Кубра России.
Приобрести билеты на игру можно онлайн - на официальном сайте «Крыльев». Минимальная стоимость составляет 200 рублей.