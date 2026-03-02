Ведомости
Крылья Советов - Оренбург, 4 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Хозяевам победа нужнее?
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут четвертьфинальные матчи в нижней половине сетки FONBET Кубка России по футболу. «Крылья Советов» после встряски в столице примут «Оренбург». Попробуем предугадать развитие событий в Самаре, сопоставив совокупность предматчевых факторов. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

04.03.2026, Ср

18:30 МСК

«Оренбург»

П1 - 2.60

Х - 3.60

П2 - 2.65

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/4 финала

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»610730-31
«Оренбург»710631-30

Последние пять матчей  «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2026«Динамо» Москва

4:0

«Крылья Советов»

РПЛ

22.02.2026«Крылья Советов»

0:1

«Балтика»

Товарищеский матч

20.02.2026«Чайка»

3:5

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

17.02.2026«Челябинск»

2:3

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

09.02.2026«Крылья Советов»

0:1

КАМАЗ

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.02.2026«Оренбург»

2:0

«Акрон»

РПЛ

20.02.2026«Оренбург»

1:0

«Рубин»

Товарищеский матч

13.02.2026«Оренбург»

0:1

«Кайрат»

Товарищеский матч

13.02.2026«Оренбург»

2:1

«Алашкерт»

Товарищеский матч

06.02.2026«Оренбург»

5:1

«Бунедкор»

Товарищеский матч

1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)

03.03.2026, 20:00. «Балтика» – «Зенит»
04.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Оренбург»
04.03.2026, 18:30. «Ростов» – «Динамо»  Мх
05.03.2026, 18:30. «Арсенал» – «Локомотив»  

1/2 финала (Путь РПЛ)

04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар»
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак»  

17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М

Прогноз на матч

Команды по-разному стартовали во второй части сезона. Если «Оренбург» порадовал своих болельщиков домашней победой над «Акроном», то «Крылья Советов» - огорчили крупным поражением в столице от «Динамо» - 0:4. Как следствие, расстояние между командами в таблице РПЛ сократилось до двух очков.

Можно предположить, что у обоих клубов весной в приоритете будет чемпионат. Задача номер один и для тех, и для других - не вылететь. Но в Кубке в любом случае кому-то еще придется задержаться как минимум на один матч.  Полагаем, что у хозяев мотивация после столичного разгрома будет все же повыше, чем у соперника. В первом домашнем матче года волжане постараются реабилитироваться перед своими болельщиками.

Поэтому наш прогноз на среду: проход «Крыльев» в полуфинал. FONBET установил коэффициент 1.90 на этот исход.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

По ТВ трансляция из Самары  запланирована на канале «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Крылья Советов»: Сутормин,  Раков  (все - травмы)

«Оренбург»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»:

Позиция«Крылья Советов»«Оренбург»Позиция
Вратарь30. Песьяков88. РудаковВратарь
Защитник15. Рассказов18. МуфиЗащитник
Защитник47. Чернов5. ТатаевЗащитник
Защитник23. Божин38. КасимовЗащитник
Защитник18. Лепский32. КантероЗащитник
Полузащитник3. Гальдамес59. АванесянЗащитник
Полузащитник 6. Бабкин33. КвеквескириПолузащитник 
Полузащитник22. Костанца37. Ду КейрусПолузащитник
Полузащитник14. Баньяц20. РыбчинскийПолузащитник
Нападающий19. Олейников7. ГюрлукПолузащитник
Нападающий91. Игнатенко30. ГузинаНападающий
Главный тренерИгорь ОсинькинИльдар АхметзяновГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

В FONBET наблюдаются максимально близкие коэффициенты на победу обеих команд в основное время: 2.60 на хозяев и 2.65 - на гостей. Ничья котируется за 3.60.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта». 

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Крылья Советов» - «Оренбург?

Эксперты находят шансы команд на успех абсолютно равными  

Где бесплатно смотреть матч «Крылья Советов» - «Оренбург»?

Бесплатно игру покажет титульный букмекер Кубра России.

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»? 

Приобрести билеты на игру можно онлайн - на официальном сайте «Крыльев». Минимальная стоимость составляет 200 рублей. 

