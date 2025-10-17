Крылья Советов - Оренбург, 18 октября: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Колоритный тренер Слишкович не доработал в «Оренбурге» до 12-го тура. В октябрьскую паузу ФИФА клуб заменил Владимира на Ильдара Ахметзянова. И именно в Самаре 41-летний специалист откроет новую страницу в своей биографии - дебютирует в руководящем качестве в РПЛ. Интересно, что ни с Магомедом Адиевым, ни с «Крыльями Советов» он тренером до сих пор не сталкивался. Получается своего рода тройная премьера. Разумеется, Ахметзянов рассчитывает дебютировать успешно, и футболисты это прекрасно понимают. Им самим вылетать второй сезон подряд совершенно не улыбается.

Но «Крылья Советов» тоже максимально мотивированы: после «Сочи» в середине сентября самарцы никого не побеждали (выигрыш по пенальти у тех же сочинцев не считается). В чемпионате волжане потерпели четыре поражения подряд, пропуская каждый раз не меньше двух мячей за матч.

Обе команды явно испытывают проблемы в обороне, а положение хозяев еще и усугубляют дисквалификации Рассказова и Костанцы. Прогноз на обмен голами тут выглядит вполне перспективным.