Крылья Советов - Оренбург, 18 октября: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Ахметзянов стартует в высшем дивизионе
Валентин Васильев

В субботу, 18 октября, самарские «Крылья Советов» примут в Самаре «Оренбург» в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу. На первый взгляд, будничному матчу придает дополнительной интриги дебют в РПЛ одного из самых интересных выходцев из низших лиг - Ильдара Ахметзянова. Этот фактор может самым непосредственным образом повлиять на исход встречи.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

18.10.2025, Сб

13:00 МСК

«Оренбург»

П1 - 1.95

Х - 3.80

П2 - 3.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов» 69729-30
«Оренбург» 79630-29

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2025«Рубин»

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

01.10.2025«Крылья Советов»

3:3, пен. 5:4

«Сочи»

Кубок России 

26.09.2025«Крылья Советов»

2:3

«Динамо» Москва

РПЛ

21.09.2025«Спартак»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

17.09.2025«Крылья Советов»

1:2

«Краснодар»

Кубок России 

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.10.2025«Оренбург» 

0:1

«Ростов»

РПЛ

30.09.2025«Ахмат»

0:1

«Оренбург» 

Кубок России 

27.09.2025«Зенит»

5:2

«Оренбург» 

РПЛ

21.09.2025«Оренбург» 

1:3

«Динамо» Москва

РПЛ

16.09.2025«Оренбург» 

0:0, пен. 4:2

«Рубин»

Кубок России 

Место в турнирной таблице

После 11 туров «Крылья Советов» занимают 11-е место в таблице. «Оренбург» идет 14-м.

КлубИВНПМячиОчки
1. ЦСКА1173122-1024
2. Локомотив1165026-1623
3. Краснодар1172222-723
4. Зенит1155121-1020
5. Балтика1155115-620
6. Спартак1153319-1718
7. Рубин1153315-1518
8. Динамо1143418-1715
9. Ахмат1143414-1315
10. Ростов113449-1213
11. Крылья Советов1133516-2112
12. Динамо Махачкала112455-1310
13. Акрон1115513-188
14. Оренбург1114613-227
15. Пари НН112099-226
16. Сочи111287-255

Прогноз на матч

Колоритный тренер Слишкович не доработал в «Оренбурге» до 12-го тура. В октябрьскую паузу ФИФА клуб заменил Владимира на Ильдара Ахметзянова. И именно в Самаре 41-летний специалист откроет новую страницу в своей биографии - дебютирует в руководящем качестве в РПЛ. Интересно, что ни с Магомедом Адиевым, ни с «Крыльями Советов» он тренером до сих пор не сталкивался. Получается своего рода тройная премьера. Разумеется, Ахметзянов рассчитывает дебютировать успешно, и футболисты это прекрасно понимают. Им самим вылетать второй сезон подряд совершенно не улыбается.

Но «Крылья Советов» тоже максимально мотивированы: после «Сочи» в середине сентября самарцы никого не побеждали (выигрыш по пенальти у тех же сочинцев не считается). В чемпионате волжане потерпели четыре поражения подряд, пропуская каждый раз не меньше двух мячей за матч. 

Обе команды явно испытывают проблемы в обороне, а положение хозяев еще и усугубляют дисквалификации Рассказова и Костанцы. Прогноз на обмен голами тут выглядит вполне перспективным.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Встречу в Самаре покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Крылья Советов»: Витюгов, Раков (оба - травмы), Рассказов, Костанца (оба - дисквалификации)

«Оренбург»: Камилов, Касимов (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»:

Позиция«Крылья Советов»«Оренбург»Позиция
Вратарь30. Песьяков99. СысуевВратарь
Защитник24. Евгеньев31. ЗотовЗащитник
Защитник47. Божин44. ЧичинадзеЗащитник
Защитник23. Чернов5. ТатаевЗащитник
Полузащитник9. Сутормин4. ХотулевЗащитник
Полузащитник2. Печенин3. ВедерниковЗащитник
Полузащитник 14. Баньяц57. БолотовПолузащитник 
Полузащитник6. Бабкин33. КвеквескириПолузащитник
Полузащитник19. Олейников20. РыбчинскийПолузащитник
Полузащитник11. Рахманович7. ГюрлюкНападающий
Нападающий73. Шитов30. ГузинаНападающий
Главный тренерМагомед АдиевВладимир СлишковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент на победу гостей в PARI почти в два раза превосходит коэффициент на успех хозяев - соответственно, 3.60 и 1.95. В случае ничьей букмекер умножит выигрышную ставку на 3.80.

🎁 Получить до 25 тысяч рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Крылья Советов» - «Оренбург»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.50 - установлен на ничью 1:1. 

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Оренбург»?

На официальном сайте Winline доступны трансляции всех матчей РПЛ. Платить за их просмотр не требуется - только зарегистрироваться в системе.

