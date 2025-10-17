Крылья Советов - Оренбург, 18 октября: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

В субботу, 18 октября, самарские «Крылья Советов» примут в Самаре «Оренбург» в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу. На первый взгляд, будничному матчу придает дополнительной интриги дебют в РПЛ одного из самых интересных выходцев из низших лиг - Ильдара Ахметзянова. Этот фактор может самым непосредственным образом повлиять на исход встречи.
Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|6
|9
|7
|29-30
|«Оренбург»
|7
|9
|6
|30-29
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2025
|«Рубин»
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|01.10.2025
|«Крылья Советов»
3:3, пен. 5:4
«Сочи»
Кубок России
|26.09.2025
|«Крылья Советов»
2:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|21.09.2025
|«Спартак»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|17.09.2025
|«Крылья Советов»
1:2
«Краснодар»
Кубок России
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.10.2025
|«Оренбург»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|30.09.2025
|«Ахмат»
0:1
«Оренбург»
Кубок России
|27.09.2025
|«Зенит»
5:2
«Оренбург»
РПЛ
|21.09.2025
|«Оренбург»
1:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|16.09.2025
|«Оренбург»
0:0, пен. 4:2
«Рубин»
Кубок России
После 11 туров «Крылья Советов» занимают 11-е место в таблице. «Оренбург» идет 14-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|2. Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|3. Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|4. Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|5. Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|6. Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|7. Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|8. Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|9. Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|10. Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|11. Крылья Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|12. Динамо Махачкала
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|13. Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|14. Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|15. Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|16. Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
Колоритный тренер Слишкович не доработал в «Оренбурге» до 12-го тура. В октябрьскую паузу ФИФА клуб заменил Владимира на Ильдара Ахметзянова. И именно в Самаре 41-летний специалист откроет новую страницу в своей биографии - дебютирует в руководящем качестве в РПЛ. Интересно, что ни с Магомедом Адиевым, ни с «Крыльями Советов» он тренером до сих пор не сталкивался. Получается своего рода тройная премьера. Разумеется, Ахметзянов рассчитывает дебютировать успешно, и футболисты это прекрасно понимают. Им самим вылетать второй сезон подряд совершенно не улыбается.
Но «Крылья Советов» тоже максимально мотивированы: после «Сочи» в середине сентября самарцы никого не побеждали (выигрыш по пенальти у тех же сочинцев не считается). В чемпионате волжане потерпели четыре поражения подряд, пропуская каждый раз не меньше двух мячей за матч.
Обе команды явно испытывают проблемы в обороне, а положение хозяев еще и усугубляют дисквалификации Рассказова и Костанцы. Прогноз на обмен голами тут выглядит вполне перспективным.
Встречу в Самаре покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Витюгов, Раков (оба - травмы), Рассказов, Костанца (оба - дисквалификации)
«Оренбург»: Камилов, Касимов (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|99. Сысуев
|Вратарь
|Защитник
|24. Евгеньев
|31. Зотов
|Защитник
|Защитник
|47. Божин
|44. Чичинадзе
|Защитник
|Защитник
|23. Чернов
|5. Татаев
|Защитник
|Полузащитник
|9. Сутормин
|4. Хотулев
|Защитник
|Полузащитник
|2. Печенин
|3. Ведерников
|Защитник
|Полузащитник
|14. Баньяц
|57. Болотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Бабкин
|33. Квеквескири
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Олейников
|20. Рыбчинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Рахманович
|7. Гюрлюк
|Нападающий
|Нападающий
|73. Шитов
|30. Гузина
|Нападающий
|Главный тренер
|Магомед Адиев
|Владимир Слишкович
|Главный тренер
Коэффициент на победу гостей в PARI почти в два раза превосходит коэффициент на успех хозяев - соответственно, 3.60 и 1.95. В случае ничьей букмекер умножит выигрышную ставку на 3.80.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.50 - установлен на ничью 1:1.
