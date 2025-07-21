Никита Крылов — Богдан Гуськов, 26 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Гуськов сам признается, что Крылов — самый большой вызов в его карьере. Россиянин на порядок опытнее и ожидаемо идет фаворитом у букмекеров. В последнем поединке Крылов был бледной тенью себя, но тогда он вернулся после длительного простоя, в том числе связанного с травмами. Можно ожидать, что в предстоящем бою уроженец Донбасса окажется ближе к оптимальной форме.

Если будет так, то проблем у Гуськова наверняка возникнет немало. Узбекистанец привык агрессивно действовать в стойке, но ударная техника Крылова как минимум не хуже. В партере же россиянин на бумаге видится сильнее хотя бы за счет широкого арсенала сабмишенов.

Рискнем предположить, что Крылов всё же предстанет в хорошей форме и сумеет на практике продемонстрировать превосходство в уровне. Гуськов пока выглядит сыроватым для топ-10, поэтому играем победу представителя России.