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20 июля 13:24ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Никита Крылов — Богдан Гуськов, 26 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Борьба за место в топ-10 дивизиона
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В предварительном карде ближайшего турнира UFC в Абу-Даби пройдет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между россиянином Никитой Крыловым и узбекистанцем Богданом Гуськовым. Кто упрочит свое положение в топ-15 дивизиона?

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Статистика

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Крылов

 

Гуськов

Россия

Страна

Узбекистан

33

Возраст

32

40

Бои

20

30 (12 / 16 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (14 / 3 / 0)

10 (2 / 6 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 1 / 1)

10

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

13

190,5

Рост (см)

190,5

197

Размах рук (см)

193

113

Размах ног (см)

104

Никита Крылов

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Уроженец Красного Луча Луганской области. В десятилетнем возрасте начал заниматься кекусинкай, затем освоил смешанные единоборства. В профессиональных ММА выступает с 2012 года. В UFC дебютировал в 2013-м, но в 2016-м покинул лигу. Вернулся в нее после того, как стал чемпионом Fight Nights Global. Всего в UFC выиграл 11 боев и уступил в восьми. В последнем поединке в апреле потерпел поражение от Доминика Рейеса нокаутом в первом раунде и прервал серию из трех побед. Имеет украинский паспорт, но представляет в UFC Россию.

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Богдан Гуськов

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Уроженец узбекистанского поселка Дукент. В детстве занимался легкой атлетикой, волейболом, затем увлекся боксом и кикбоксингом. С 2015 года выступает в профессиональных MMA. Бился в Fight Nights Global, RCC и менее известных промоушенах. Шел на серии из четырех побед нокаутами, но в дебютном бою в UFC в прошлом сентябре уступил Волкану Оздемиру удушающим приемом в первом раунде, выйдя на коротком уведомлении. Затем выиграл три поединка подряд. В последнем бою в январе во втором раунде победил Билли Элекану удушающим приемом.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КрыловаПобеда ГуськоваТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI1,502,662,301,58

Прогноз на бой

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Гуськов сам признается, что Крылов — самый большой вызов в его карьере. Россиянин на порядок опытнее и ожидаемо идет фаворитом у букмекеров. В последнем поединке Крылов был бледной тенью себя, но тогда он вернулся после длительного простоя, в том числе связанного с травмами. Можно ожидать, что в предстоящем бою уроженец Донбасса окажется ближе к оптимальной форме.

Если будет так, то проблем у Гуськова наверняка возникнет немало. Узбекистанец привык агрессивно действовать в стойке, но ударная техника Крылова как минимум не хуже. В партере же россиянин на бумаге видится сильнее хотя бы за счет широкого арсенала сабмишенов.

Рискнем предположить, что Крылов всё же предстанет в хорошей форме и сумеет на практике продемонстрировать превосходство в уровне. Гуськов пока выглядит сыроватым для топ-10, поэтому играем победу представителя России.

Полный кард, где смотреть бой Крылов Гуськов

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Турнир UFC on ABC 9 пройдет на «Etihad Arena» на острове Яс (Абу-Даби, ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 26 июля, в 19:00 по московскому времени. Бой Крылов Гуськов стоит ожидать около 21:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Никита Крылов (Россия) — Богдан Гуськов (Узбекистан). Полутяжелый вес;
  • Аманда Рибас (Бразилия) — Табата Риччи (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Муслим Салихов (Россия) — Карлос Леал (Бразилия). Полусредний вес;
  • Ибо Аслан (Турция) — Билли Элекана (США). Полутяжелый вес;
  • Мартин Будай (Словакия) — Маркус Бучеча (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Мохаммад Яя (ОАЭ) — Стивен Нгуен (США). Полулегкий вес;
  • Дэйви Грант (Англия) — Д'Амон Блэкшир (США). Легчайший вес.

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