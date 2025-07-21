Никита Крылов — Богдан Гуськов, 26 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде ближайшего турнира UFC в Абу-Даби пройдет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между россиянином Никитой Крыловым и узбекистанцем Богданом Гуськовым. Кто упрочит свое положение в топ-15 дивизиона?
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Крылов
Гуськов
Россия
Страна
Узбекистан
33
Возраст
32
40
Бои
20
30 (12 / 16 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (14 / 3 / 0)
10 (2 / 6 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 1 / 1)
10
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
13
190,5
Рост (см)
190,5
197
Размах рук (см)
193
113
Размах ног (см)
104
Уроженец Красного Луча Луганской области. В десятилетнем возрасте начал заниматься кекусинкай, затем освоил смешанные единоборства. В профессиональных ММА выступает с 2012 года. В UFC дебютировал в 2013-м, но в 2016-м покинул лигу. Вернулся в нее после того, как стал чемпионом Fight Nights Global. Всего в UFC выиграл 11 боев и уступил в восьми. В последнем поединке в апреле потерпел поражение от Доминика Рейеса нокаутом в первом раунде и прервал серию из трех побед. Имеет украинский паспорт, но представляет в UFC Россию.
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Уроженец узбекистанского поселка Дукент. В детстве занимался легкой атлетикой, волейболом, затем увлекся боксом и кикбоксингом. С 2015 года выступает в профессиональных MMA. Бился в Fight Nights Global, RCC и менее известных промоушенах. Шел на серии из четырех побед нокаутами, но в дебютном бою в UFC в прошлом сентябре уступил Волкану Оздемиру удушающим приемом в первом раунде, выйдя на коротком уведомлении. Затем выиграл три поединка подряд. В последнем бою в январе во втором раунде победил Билли Элекану удушающим приемом.
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Гуськов сам признается, что Крылов — самый большой вызов в его карьере. Россиянин на порядок опытнее и ожидаемо идет фаворитом у букмекеров. В последнем поединке Крылов был бледной тенью себя, но тогда он вернулся после длительного простоя, в том числе связанного с травмами. Можно ожидать, что в предстоящем бою уроженец Донбасса окажется ближе к оптимальной форме.
Если будет так, то проблем у Гуськова наверняка возникнет немало. Узбекистанец привык агрессивно действовать в стойке, но ударная техника Крылова как минимум не хуже. В партере же россиянин на бумаге видится сильнее хотя бы за счет широкого арсенала сабмишенов.
Рискнем предположить, что Крылов всё же предстанет в хорошей форме и сумеет на практике продемонстрировать превосходство в уровне. Гуськов пока выглядит сыроватым для топ-10, поэтому играем победу представителя России.
Турнир UFC on ABC 9 пройдет на «Etihad Arena» на острове Яс (Абу-Даби, ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 26 июля, в 19:00 по московскому времени. Бой Крылов — Гуськов стоит ожидать около 21:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы