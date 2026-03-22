Крылья Советов – Рубин, 22 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Рубин» вышел на серию из двух побед РПЛ, а в последнем матче вовсе разгромил «Локомотив». «Крылья» же успели крупно уступить прямому конкуренту в лице «Пари НН», но зато прошли тот же «Локомотив» в Кубке России. В общем, к волжскому дерби обе команды подходят, скорее, на позитивной волне.

Для казанцев важно, что обилие травм не слишком сказалось на качестве игры. Помогли в том числе усиления зимнего трансферного окна. И в целом состав «Рубина» выглядит сильнее, чем у «Крыльев Советов». При этом самарцы дома не проигрывали казанцам на официальном уровне восемь матчей подряд – три победы и пять ничьих. И во всех этих случаях встречи были низовыми.

Резюмируя, ждем довольно конкурентный матч. «Крылья» много пропускают, но «Рубин» нельзя назвать результативной командой. Так что рискнем поставить на низовой тотал и в этот раз.