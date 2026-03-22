Партнерский проект

Крылья Советов – Рубин, 22 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Волжское дерби
Александр Бокулёв

В воскресенье, 22 марта, в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» примут казанский «Рубин». Кто победит в волжском дерби? Анализируем коэффициенты букмекеров и варианты для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

22.03.2026, Вс

16:30 МСК

«Рубин» (Казань) 

П1 - 3,00

Х - 3,15

П2 - 2,55

Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: Артём Чистяков (главный), Максим Гаврилин, Алексей Стипиди (оба – ассистенты), Юрий Матвеев (резервный), Анатолий Жабченко (VAR)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»15162358-76
«Рубин»23161576-58

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.03.2026«Крылья Советов»

2:2 (5:4 по пенальти)

«Локомотив»

Кубок России

15.03.2026«Пари НН»

3:0

«Крылья Советов»

РПЛ

08.03.2026«Крылья Советов»

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

04.03.2026«Крылья Советов»

2:0

«Оренбург»

Кубок России

01.03.2026«Динамо» (Москва)

4:0

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять матчей «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2026«Рубин»

3:0

«Локомотив»

РПЛ

08.03.2026«Рубин»

2:1

«Краснодар»

РПЛ

28.02.2026«Динамо» (Махачкала)

2:1

«Рубин»

РПЛ

20.02.2026«Оренбург»

1:0

«Рубин»

Товарищеский матч

15.02.2026«Рубин»

2:0

«Пахтакор»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

«Рубин» замыкает верхнюю половину таблицы, а вот «Крылья Советов» находятся в зоне стыковых матчей и имеют лишь два балла отрыва от зоны прямого вылета.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар21144342-1646
2Зенит21136238-1445
3Локомотив21118243-2941
4Балтика21109226-939
5ЦСКА21113731-2336
6Спартак21105633-3035
7Динамо Москва2186736-2730
8Рубин2185822-2529
9Ахмат2176826-2827
10Акрон2157926-3322
11Ростов2157917-2422
12Динамо Махачкала21561011-2421
13Пари НН21621318-3120
14Крылья Советов21551122-4020
15Оренбург21461121-3118
16Сочи21231620-489

Прогноз на матч

«Рубин» вышел на серию из двух побед РПЛ, а в последнем матче вовсе разгромил «Локомотив». «Крылья» же успели крупно уступить прямому конкуренту в лице «Пари НН», но зато прошли тот же «Локомотив» в Кубке России. В общем, к волжскому дерби обе команды подходят, скорее, на позитивной волне.

Для казанцев важно, что обилие травм не слишком сказалось на качестве игры. Помогли в том числе усиления зимнего трансферного окна. И в целом состав «Рубина» выглядит сильнее, чем у «Крыльев Советов». При этом самарцы дома не проигрывали казанцам на официальном уровне восемь матчей подряд – три победы и пять ничьих. И во всех этих случаях встречи были низовыми.

Резюмируя, ждем довольно конкурентный матч. «Крылья» много пропускают, но «Рубин» нельзя назвать результативной командой. Так что рискнем поставить на низовой тотал и в этот раз.

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Крылья Советов»: Сутормин (травма)

«Рубин»: Иву, Дрезгич, Швец, Даку, Шабанхаджай, Кабутов (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Рубин»:

Позиция«Крылья Советов»«Рубин»
Вратарь30. Песьяков38. Ставер
Защитник31. Рекена5. Вуячич
Защитник5. Ороз3. Мальдонадо
Защитник47. Божин2. Тесленко
Полузащитник3. Гальдамес51. Рожков
Полузащитник72. Фернандес12. Арройо
Полузащитник22. Костанца22. Ходжа
Полузащитник6. Бабкин14. Кузяев
Полузащитник14. Баньяц8. Йочич
Нападающий70. Шуманский11. Грипши
Нападающий99. Чинеду23. Безруков
Главный тренерМагомед АдиевФранк Артига

 

 

 

 

Коэффициенты букмекеров

По мнению аналитиков PARI, шансы казанцев на победу выше – коэффициент 2,55 на такой исход. Котировка на выигрыш самарской команды – 3,00, а на ничью – 3,15.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Крылья Советов» – «Рубин»?

Букмекеры считают фаворитами гостей, но дают высокие коэффициенты на все три базовых исхода.

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» – «Рубин»?

Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

