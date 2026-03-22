Крылья Советов – Рубин, 22 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 22 марта, в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» примут казанский «Рубин». Кто победит в волжском дерби? Анализируем коэффициенты букмекеров и варианты для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: Артём Чистяков (главный), Максим Гаврилин, Алексей Стипиди (оба – ассистенты), Юрий Матвеев (резервный), Анатолий Жабченко (VAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|15
|16
|23
|58-76
|«Рубин»
|23
|16
|15
|76-58
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.03.2026
|«Крылья Советов»
2:2 (5:4 по пенальти)
«Локомотив»
Кубок России
|15.03.2026
|«Пари НН»
3:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|08.03.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|04.03.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Оренбург»
Кубок России
|01.03.2026
|«Динамо» (Москва)
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2026
|«Рубин»
3:0
«Локомотив»
РПЛ
|08.03.2026
|«Рубин»
2:1
«Краснодар»
РПЛ
|28.02.2026
|«Динамо» (Махачкала)
2:1
«Рубин»
РПЛ
|20.02.2026
|«Оренбург»
1:0
«Рубин»
Товарищеский матч
|15.02.2026
|«Рубин»
2:0
«Пахтакор»
Товарищеский матч
«Рубин» замыкает верхнюю половину таблицы, а вот «Крылья Советов» находятся в зоне стыковых матчей и имеют лишь два балла отрыва от зоны прямого вылета.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|21
|14
|4
|3
|42-16
|46
|2
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|38-14
|45
|3
|Локомотив
|21
|11
|8
|2
|43-29
|41
|4
|Балтика
|21
|10
|9
|2
|26-9
|39
|5
|ЦСКА
|21
|11
|3
|7
|31-23
|36
|6
|Спартак
|21
|10
|5
|6
|33-30
|35
|7
|Динамо Москва
|21
|8
|6
|7
|36-27
|30
|8
|Рубин
|21
|8
|5
|8
|22-25
|29
|9
|Ахмат
|21
|7
|6
|8
|26-28
|27
|10
|Акрон
|21
|5
|7
|9
|26-33
|22
|11
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|17-24
|22
|12
|Динамо Махачкала
|21
|5
|6
|10
|11-24
|21
|13
|Пари НН
|21
|6
|2
|13
|18-31
|20
|14
|Крылья Советов
|21
|5
|5
|11
|22-40
|20
|15
|Оренбург
|21
|4
|6
|11
|21-31
|18
|16
|Сочи
|21
|2
|3
|16
|20-48
|9
«Рубин» вышел на серию из двух побед РПЛ, а в последнем матче вовсе разгромил «Локомотив». «Крылья» же успели крупно уступить прямому конкуренту в лице «Пари НН», но зато прошли тот же «Локомотив» в Кубке России. В общем, к волжскому дерби обе команды подходят, скорее, на позитивной волне.
Для казанцев важно, что обилие травм не слишком сказалось на качестве игры. Помогли в том числе усиления зимнего трансферного окна. И в целом состав «Рубина» выглядит сильнее, чем у «Крыльев Советов». При этом самарцы дома не проигрывали казанцам на официальном уровне восемь матчей подряд – три победы и пять ничьих. И во всех этих случаях встречи были низовыми.
Резюмируя, ждем довольно конкурентный матч. «Крылья» много пропускают, но «Рубин» нельзя назвать результативной командой. Так что рискнем поставить на низовой тотал и в этот раз.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Сутормин (травма)
«Рубин»: Иву, Дрезгич, Швец, Даку, Шабанхаджай, Кабутов (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Рубин»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Рубин»
|Вратарь
|30. Песьяков
|38. Ставер
|Защитник
|31. Рекена
|5. Вуячич
|Защитник
|5. Ороз
|3. Мальдонадо
|Защитник
|47. Божин
|2. Тесленко
|Полузащитник
|3. Гальдамес
|51. Рожков
|Полузащитник
|72. Фернандес
|12. Арройо
|Полузащитник
|22. Костанца
|22. Ходжа
|Полузащитник
|6. Бабкин
|14. Кузяев
|Полузащитник
|14. Баньяц
|8. Йочич
|Нападающий
|70. Шуманский
|11. Грипши
|Нападающий
|99. Чинеду
|23. Безруков
|Главный тренер
|Магомед Адиев
|Франк Артига
По мнению аналитиков PARI, шансы казанцев на победу выше – коэффициент 2,55 на такой исход. Котировка на выигрыш самарской команды – 3,00, а на ничью – 3,15.
Букмекеры считают фаворитами гостей, но дают высокие коэффициенты на все три базовых исхода.
Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.