Крылья Советов — Сочи, 23 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

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“Крылья Советов" - возможно, главная сенсация первой трети сезона в РПЛ. Команда Осинькина держится в лидирующей тройке и постарается продлить этот момент как можно дольше. В ближайшем туре волжане примут на своем поле “Сочи”. Еще три очка в копилочку?
Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|6
|0
|0
|13-3
|«Сочи»
|0
|0
|6
|3-13
Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.09.2023
|«Балтика»
1:2
«Крылья Советов»
Кубок России
|16.09.2023
|ЦСКА
2:2
«Крылья Советов»
РПЛ
|03.09.2023
|«Крылья Советов»
3:0
«Факел»
РПЛ
|30.08.2023
|«Ахмат»
3:1
«Крылья Советов»
Кубок России
|27.08.2023
|«Крылья Советов»
2:1
«Балтика»
РПЛ
Последние пять игр «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.09.2023
|ЦСКА
1:1, пен. 5:3
«Сочи»
Кубок России
|16.09.2023
|«Спартак»
1:0
«Сочи»
РПЛ
|03.09.2023
|«Оренбург»
3:0
«Сочи»
РПЛ
|30.08.2023
|«Сочи»
0:0, пен. 4:5
ЦСКА
Кубок России
|27.08.2023
|«Сочи»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
После восьми туров “Крылья” занимают непривычно высокое для себя третье место, тогда как “Сочи” обосновался внизу таблицы, на 13-й позиции. До зоны вылета - всего одно очко.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|2. Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|3. Крылья Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|4. Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|5. Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|6. Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|7. ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|8. Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|9. Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|10. Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|11. Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|12 Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|13. Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|14. Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|15. Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|16. Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
После разгрома “Ростова” “Сочи” не побеждает ни в чемпионате, ни в Кубке. Безвыигрышная серия южан достигла уже пяти матчей и, скорее всего, продлится еще как минимум на неделю. “Крылья Советов” сейчас выглядят банально сильнее соперника, даже невзирая на большое количество травмированных футболистов. И с мотивацией у них полнейший порядок: место в тройке - мощный стимул для любого клуба за исключением, может быть, только “Зенита”.
У волжан выдающаяся статистика против сочинцев: шесть побед в шести матчах, 100-процентный результат! Рискнем предположить, что серия продолжится. Вряд ли новому тренеру гостей Александру Точилину удалось в сжатые сроки что-то кардинально улучшить в игре команды.
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|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
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|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Крылья Советов»: Солдатенков, Костанца (оба - дисквалификации), Якуба, Цыпченко, Соколов, Ежов, Ушаков (все - травмы)
«Сочи»: Дркушич, Кравцов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Сочи»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Сочи»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ломаев
|13. Гойло
|Вратарь
|Защитник
|23. Бейл
|20. Юрганов
|Защитник
|Защитник
|24. Евгеньев
|33. Алвес
|Защитник
|Защитник
|44. Барач
|71. Медведев
|Защитник
|Защитник
|31. Зотов
|34. Маргасов
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Иванисеня
|26. Мещанинов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Бабкин
|8. Батырев
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Салтыков
|5. Ангбан
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Горшков
|24. Силвейра
|Полузащитник
|Нападающий
|73. Шитов
|18. Бурмистров
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Писарский
|9. Мелкадзе
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Александр Точилин
|Главный тренер
Поставить на победу «Крыльев Советов» в PARI можно за 1.95. Коэффициент на ничью почти вдвое выше - 3.70, а на победу «Сочи» - еще более солидный (3.95).
Букмекеры ожидаемо считают хозяев фаворитами встречи. Хотя обилие травм и дисквалификаций у “КС” повышает шансы сочинцев на первые очки в этом противостоянии.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у Winline). Также игру покажет платный канал «Матч Премьер».
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Солидарность Арена» или онлайн - на официальном сайте «Крыльев Советов». Цены более чем демократичные - от 250 до 2 000 рублей. Для приобретения билета и прохода на стадион потребуется FAN ID.
Наша ставка выиграла. «Крылья Советов» одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам Салтыкова (4 минута) и Рахмановича (41). У «Сочи» с пенальти отличился Нобоа (90+7).
Партнерский проект