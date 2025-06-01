Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
22 сентября 6:38ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Крылья Советов — Сочи, 23 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Самый неудобный соперник для южан!
Валентин Васильев

“Крылья Советов" - возможно, главная сенсация первой трети сезона в РПЛ. Команда Осинькина держится в лидирующей тройке и постарается продлить этот момент как можно дольше. В ближайшем туре волжане примут на своем поле “Сочи”. Еще три очка в копилочку?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

23.09.2023, Сб

14:00 МСК

«Сочи» 

П1 - 1.95

Х - 3.70

П2 - 3.95

Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»60013-3
«Сочи»0063-13

Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.09.2023«Балтика»

1:2

«Крылья Советов»

Кубок России

16.09.2023ЦСКА

2:2

«Крылья Советов»

РПЛ

03.09.2023«Крылья Советов»

3:0

«Факел»

РПЛ

30.08.2023«Ахмат»

3:1

«Крылья Советов»

Кубок России

27.08.2023«Крылья Советов»

2:1

«Балтика»

РПЛ

Последние пять игр «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.09.2023ЦСКА

1:1, пен. 5:3

«Сочи»

Кубок России

16.09.2023«Спартак»

1:0

«Сочи»

РПЛ

03.09.2023«Оренбург»

3:0

«Сочи»

РПЛ

30.08.2023«Сочи»

0:0, пен. 4:5

ЦСКА

Кубок России

27.08.2023«Сочи»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

Турнирная таблица

Свернуть

После восьми туров “Крылья” занимают непривычно высокое для себя третье место, тогда как “Сочи” обосновался внизу таблицы, на 13-й позиции. До зоны вылета - всего одно очко.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар853012-318
2. Зенит852118-617
3. Крылья Советов843119-1115
4. Динамо843116-1315
5. Урал84228-814
6. Спартак841313-1213
7. ЦСКА833216-1212
8. Локомотив833213-1312
9. Пари НН83236-711
10. Ахмат832311-911
11. Оренбург82249-138
12 Ростов822410-168
13. Сочи82068-126
14. Рубин81349-186
15. Факел81255-135
16. Балтика81168-154

Прогноз на матч

Свернуть

После разгрома “Ростова” “Сочи” не побеждает ни в чемпионате, ни в Кубке. Безвыигрышная серия южан достигла уже пяти матчей и, скорее всего, продлится еще как минимум на неделю. “Крылья Советов” сейчас выглядят банально сильнее соперника, даже невзирая на большое количество травмированных футболистов. И с мотивацией у них полнейший порядок: место в тройке - мощный стимул для любого клуба за исключением, может быть, только “Зенита”. 

У волжан выдающаяся статистика против сочинцев: шесть побед в шести матчах, 100-процентный результат! Рискнем предположить, что серия продолжится. Вряд ли новому тренеру гостей Александру Точилину удалось в сжатые сроки что-то кардинально улучшить в игре команды.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит
PARIДо миллиона рублейКонкурс, акция
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Посмотреть игру «КС» - «Сочи» можно будет на кабельном канале «Матч Премьер». Также встречу покажут некоторые букмекерские компании на своих ресурсах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Крылья Советов»: Солдатенков, Костанца (оба - дисквалификации), Якуба, Цыпченко, Соколов, Ежов, Ушаков  (все - травмы)

«Сочи»: Дркушич, Кравцов (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Сочи»:

Позиция«Крылья Советов»«Сочи»Позиция
Вратарь1. Ломаев13. ГойлоВратарь
Защитник23. Бейл20. ЮргановЗащитник
Защитник24. Евгеньев33. АлвесЗащитник
Защитник44. Барач71. МедведевЗащитник
Защитник31. Зотов34. МаргасовПолузащитник
Полузащитник21. Иванисеня26. МещаниновПолузащитник
Полузащитник 6. Бабкин8. БатыревПолузащитник
Полузащитник14. Салтыков5. АнгбанПолузащитник
Полузащитник5. Горшков24. СилвейраПолузащитник
Нападающий73. Шитов18. БурмистровПолузащитник
Нападающий77. Писарский9. МелкадзеНападающий
Главный тренерИгорь ОсинькинАлександр ТочилинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Поставить на победу  «Крыльев Советов» в PARI можно за 1.95. Коэффициент на ничью почти вдвое выше - 3.70, а на победу «Сочи» - еще более солидный (3.95). 

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Крылья Советов» - «Сочи»?

Букмекеры ожидаемо считают хозяев фаворитами встречи. Хотя обилие травм и дисквалификаций у “КС” повышает шансы сочинцев на первые очки в этом противостоянии.

Где бесплатно смотреть матч «Крылья Советов» - «Сочи»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у Winline). Также игру покажет платный канал «Матч Премьер».

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Сочи»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Солидарность Арена» или онлайн - на официальном сайте «Крыльев Советов». Цены более чем демократичные - от 250 до 2 000 рублей. Для приобретения билета и прохода на стадион потребуется FAN ID.

UPD: результат

Свернуть

Наша ставка выиграла. «Крылья Советов» одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам Салтыкова (4 минута) и Рахмановича (41). У «Сочи» с пенальти отличился Нобоа (90+7).

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Ролан Гарросhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_akcii_e027c20385.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 150 000 ₽
Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Ролан Гаррос
Получить бонусПодробнее
bonus timer7 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer578 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer213 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer213 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer199 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer213 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer213 дней 12 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer213 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных