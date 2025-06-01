Крылья Советов — Сочи, 23 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

После разгрома “Ростова” “Сочи” не побеждает ни в чемпионате, ни в Кубке. Безвыигрышная серия южан достигла уже пяти матчей и, скорее всего, продлится еще как минимум на неделю. “Крылья Советов” сейчас выглядят банально сильнее соперника, даже невзирая на большое количество травмированных футболистов. И с мотивацией у них полнейший порядок: место в тройке - мощный стимул для любого клуба за исключением, может быть, только “Зенита”.

У волжан выдающаяся статистика против сочинцев: шесть побед в шести матчах, 100-процентный результат! Рискнем предположить, что серия продолжится. Вряд ли новому тренеру гостей Александру Точилину удалось в сжатые сроки что-то кардинально улучшить в игре команды.