Вероника Кудерметова — Жасмин Паолини, 17 августа: прогноз на полуфинал турнира в Цинциннати

Россиянка Вероника Кудерметова дошла уже до полуфинала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати. Путевку в решающий матч она оспорит с итальянкой Жасмин Паолини. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Дата / Время: 17.08.2025, не ранее 21:00 по московскому времени
Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Центральный корт (Мейсон, штат Огайо, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Вероника Кудерметова (28 лет, 36-я ракетка мира)
Жасмин Паолини (29 лет, 9-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Ига Швёнтек (Польша, 3)
Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде и действующая четвертая — в парном. Индивидуально выиграла два титула WTA — на грунте и харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Хобарте (хард) и Хертогенбосе (трава), на Australian Open вылетела в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержала 30 побед при 11 поражениях. На турнире в Цинциннати уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне эти соревнования пропустила.
Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в парном разряде. Выиграла три турнира WTA в одиночном разряде — два на харде и один на грунте. В нынешнем сезоне взяла титул в Риме (грунт), дошла до полуфинала в Майами (хард), Штутгарте (грунт) и Бад-Хомбурге (трава). На Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержала 32 победы при 13 поражениях. На турнире в Цинциннати уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
Соперницы провели четыре официальных очных матча. Паолини выиграла единственную встречу на грунте, а Кудерметова трижды победила на харде.
Букмекеры считают итальянку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,75 на её победу и 2,13 на успех россиянки.
Последний очный матч спортсменок продлился 17 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,77 на ТБ (21,5) и 2,03 на ТМ (21,5).
Паолини прекрасно провела вторую половину матча с Гауфф, перевернула встречу и добилась волевой победы. В такой расклад верилось с трудом, но итальянка показала, что не стоит её недооценивать, несмотря на системный спад по сравнению с прошлым сезоном. Бойцовский характер всегда при ней, а сейчас ещё и физические кондиции хороши.
Но Кудерметова впечатляет сильнее. Россиянка похожа на лучшую версию себя, которой покоряла теннисный турнир несколько лет назад. В Цинциннати она играет уверенно, агрессивно, а теперь ещё и на явном кураже.
Резюмируя, не ждем, что кто-то в данном матче одержит одностороннюю победу. Напрашиваются борьба и интрига, поэтому пробуем ставку на верховой тотал.