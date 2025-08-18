Вероника Кудерметова — Жасмин Паолини, 17 августа: прогноз на полуфинал турнира в Цинциннати

Паолини прекрасно провела вторую половину матча с Гауфф, перевернула встречу и добилась волевой победы. В такой расклад верилось с трудом, но итальянка показала, что не стоит её недооценивать, несмотря на системный спад по сравнению с прошлым сезоном. Бойцовский характер всегда при ней, а сейчас ещё и физические кондиции хороши.

Но Кудерметова впечатляет сильнее. Россиянка похожа на лучшую версию себя, которой покоряла теннисный турнир несколько лет назад. В Цинциннати она играет уверенно, агрессивно, а теперь ещё и на явном кураже.

Резюмируя, не ждем, что кто-то в данном матче одержит одностороннюю победу. Напрашиваются борьба и интрига, поэтому пробуем ставку на верховой тотал.