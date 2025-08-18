Ведомости
Вероника Кудерметова — Жасмин Паолини, 17 августа: прогноз на полуфинал турнира в Цинциннати

Обе удивили на нынешних соревнованиях
Александр Бокулёв

Россиянка Вероника Кудерметова дошла уже до полуфинала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати. Путевку в решающий матч она оспорит с итальянкой Жасмин Паолини. Какую ставку выбрать на это противостояние?

Дата / Время: 17.08.2025, не ранее 21:00 по московскому времени

Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Центральный корт (Мейсон, штат Огайо, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Вероника Кудерметова (28 лет, 36-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 6:1, 6:3
  • 2-й круг: Белинда Бенчич (Швейцария, 17) — 6:4, 7:6 (7:0)
  • 3-й круг: Клара Таусон (Дания, 16) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:4
  • 4-й круг: Магда Линетт (Польша, 31) — 6:4, 6:3
  • 1/4 финала: Варвара Грачева (Франция) — 6:1, 6:2

Жасмин Паолини (29 лет, 9-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Мария Саккари (Греция) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)
  • 3-й круг: Эшлин Крюгер (США, 26) — 7:6 (7:2), 6:1
  • 4-й круг: Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:1, 6:2
  • 1/4 финала: Коко Гауфф (США, 2) — 2:6, 6:4, 6:3

Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Ига Швёнтек (Польша, 3)

Вероника Кудерметова

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде и действующая четвертая — в парном. Индивидуально выиграла два титула WTA — на грунте и харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Хобарте (хард) и Хертогенбосе (трава), на Australian Open вылетела в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержала 30 побед при 11 поражениях. На турнире в Цинциннати уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне эти соревнования пропустила.

Жасмин Паолини

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в парном разряде. Выиграла три турнира WTA в одиночном разряде — два на харде и один на грунте. В нынешнем сезоне взяла титул в Риме (грунт), дошла до полуфинала в Майами (хард), Штутгарте (грунт) и Бад-Хомбурге (трава). На Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержала 32 победы при 13 поражениях. На турнире в Цинциннати уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в третьем круге.

Личные встречи

Соперницы провели четыре официальных очных матча. Паолини выиграла единственную встречу на грунте, а Кудерметова трижды победила на харде.

Ставки на исход

Букмекеры считают итальянку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,75 на её победу и 2,13 на успех россиянки.

Ставки на тоталы

Последний очный матч спортсменок продлился 17 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,77 на ТБ (21,5) и 2,03 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа КудерметовойПобеда ПаолиниТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,131,751,772,03

Прогноз и ставка

Паолини прекрасно провела вторую половину матча с Гауфф, перевернула встречу и добилась волевой победы. В такой расклад верилось с трудом, но итальянка показала, что не стоит её недооценивать, несмотря на системный спад по сравнению с прошлым сезоном. Бойцовский характер всегда при ней, а сейчас ещё и физические кондиции хороши.

Но Кудерметова впечатляет сильнее. Россиянка похожа на лучшую версию себя, которой покоряла теннисный турнир несколько лет назад. В Цинциннати она играет уверенно, агрессивно, а теперь ещё и на явном кураже. 

Резюмируя, не ждем, что кто-то в данном матче одержит одностороннюю победу. Напрашиваются борьба и интрига, поэтому пробуем ставку на верховой тотал.

