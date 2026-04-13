Ливерпуль - ПСЖ, 14 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В субботу «Ливерпуль» прервал серию из трех поражений подряд, обыграв дома «Фулхэм» - 2:0. Как минимум такого же размера ему нужна победа и в этот вторник. Однако добиться ее команде Арне Слота будет невероятно сложно. За последние четыре матча «ПСЖ» пропустил всего один мяч, в чем немалая заслуга и россиянина Сафонова. Плюс гости находятся в более выгодном положении относительно соперника в плане свежести: они, в отличие от «красных», тур чемпионата пропускали и неделю целенаправленно готовились к испытанию «Энфилдом».

Из актуальных трендов отметим тягу обоих клубов к результативному футболу. У хозяев из 10 последних матчей шесть были на тотал больше 2.5, у гостей - восемь. Травма основного голкипера «Ливерпуля» Алиссона повышает вероятность «верховой» игры.

При таких вводных перспективной нам кажется связка из двух исходов: победа «ПСЖ» или ничья и тотал больше 1.5.

Аналитики «МАРАФОНА» оценили вероятность такой комбинации котировкой 1.79.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».