Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Ливерпуль - ПСЖ, 14 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обновлено:
Сафонов не допустит «камбэка» англичан?
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА. Действующий обладатель трофея едет в Англию. Рассказываем о предматчевых раскладах и коэффициентах букмекеров на противостояние «Ливерпуля» с «ПСЖ».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль» (Англия) 

14.04.2026, Вт

22:00 МСК

«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция)

П1 - 2.45

Х - 4.50

П2 - 2.50

Турнир:  Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

Первый матч: 0:2

Стадион: «Энфилд»  (Ливерпуль, Англия)

Главный судья:  еще не определен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Ливерпуль»3047-10
«ПСЖ»40310-7

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.04.2026«Ливерпуль»

2:0

«Фулхэм»

АПЛ

08.04.2026«ПСЖ»

2:0

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

04.04.2026«Манчестер Сити»

4:0

«Ливерпуль»

Кубок Англии

21.03.2026«Брайтон»

2:1

«Ливерпуль»

АПЛ

18.03.2026«Ливерпуль»

4:0

«Галатасарай»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.04.2026«ПСЖ»

2:0

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

03.04.2026«ПСЖ»

3:1

«Тулуза»

Лига 1

21.03.2026«Ницца»

0:4

«ПСЖ»

Лига 1

17.03.2026«Челси»

0:3

«ПСЖ»

Лига 1

11.03.2026«ПСЖ»

5:2

«Челси»

Лига чемпионов

Календарь матчей

Свернуть

1/4 финала. Ответные матчи

14.04.2026, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «ПСЖ» (Париж, Франция). Первый матч - 0:2

14.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Барселона» (Испания). Первый матч - 2:0

15.04.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия). Первый матч - 1:0

15.04.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания). Первый матч - 2:1

Прогноз на матч

Свернуть

В субботу «Ливерпуль» прервал серию из трех поражений подряд, обыграв дома «Фулхэм» - 2:0. Как минимум такого же размера ему нужна победа и в этот вторник. Однако добиться ее команде Арне Слота будет невероятно сложно. За последние четыре матча «ПСЖ» пропустил всего один мяч, в чем немалая заслуга и россиянина Сафонова. Плюс гости находятся в более выгодном положении относительно соперника в плане свежести: они, в отличие от «красных», тур чемпионата пропускали и неделю целенаправленно готовились к испытанию «Энфилдом».

Из актуальных трендов отметим тягу обоих клубов к результативному футболу. У хозяев из 10 последних матчей шесть были на тотал больше 2.5, у гостей - восемь. Травма основного голкипера «Ливерпуля» Алиссона повышает вероятность «верховой» игры.

При таких вводных перспективной нам кажется связка из двух исходов: победа «ПСЖ» или ничья и тотал больше 1.5. 

Аналитики «МАРАФОНА» оценили вероятность такой комбинации котировкой 1.79.

Свернуть
Трансляции

Свернуть

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«МАРАФОН»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ливерпуль»: Эндо, Брэдли, Леони, Алиссон (все - травмы)

«ПСЖ»: Руис, Нджанту, Баркола (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «ПСЖ»:

Позиция«Ливерпуль»«ПСЖ»Позиция
Вратарь25. Мамардашвили39. СафоновВратарь
Защитник5. Конате51. ПачоЗащитник
Защитник4. ван Дейк5. МаркиньосЗащитник
Защитник8. Собослаи25. МендешЗащитник
Защитник17. Джонс2. ХакимиЗащитник
Полузащитник 10. Мак Аллистер33.  Заир-ЭмериПолузащитник
Полузащитник 38. Гравенберх17. ВитиньяПолузащитник 
Полузащитник7. Вирц87. НевешПолузащитник
Полузащитник8. Собослаи7. КварацхелияНападающий
Полузащитник11. Салах10. ДембелеНападающий
Нападающий22. Экитике14. ДуэНападающий
Главный тренерАрне СлотЛуис ЭнрикеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«МАРАФОН» установил близкие коэффициенты на победу обоих клубов:  «Ливерпуль» - 2.45, «ПСЖ» - 2.50. На ничью предлагается поставить по котировке 4.50.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Ливерпуль» - «ПСЖ»?

Самым вероятным счетом матча аналитики считают ничью 1:1. Этот  вариант котируется за 8.30. 

Будет ли матч «Ливерпуль» - «ПСЖ» результативным?

Коэффициент 1.40 на тотал больше 2.5 указывает на высокую вероятность «верха» в Англии.

Будет ли играть Сафонов?

Российский голкипер не дал причин тренеру для своей замены неделю назад и почти наверняка примет участие и в ответном матче.

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
