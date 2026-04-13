Ливерпуль - ПСЖ, 14 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

На этой неделе пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА. Действующий обладатель трофея едет в Англию. Рассказываем о предматчевых раскладах и коэффициентах букмекеров на противостояние «Ливерпуля» с «ПСЖ».
Турнир: Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч
Первый матч: 0:2
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|3
|0
|4
|7-10
|«ПСЖ»
|4
|0
|3
|10-7
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2026
|«Ливерпуль»
2:0
«Фулхэм»
АПЛ
|08.04.2026
|«ПСЖ»
2:0
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|04.04.2026
|«Манчестер Сити»
4:0
«Ливерпуль»
Кубок Англии
|21.03.2026
|«Брайтон»
2:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|18.03.2026
|«Ливерпуль»
4:0
«Галатасарай»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.04.2026
|«ПСЖ»
2:0
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|03.04.2026
|«ПСЖ»
3:1
«Тулуза»
Лига 1
|21.03.2026
|«Ницца»
0:4
«ПСЖ»
Лига 1
|17.03.2026
|«Челси»
0:3
«ПСЖ»
Лига 1
|11.03.2026
|«ПСЖ»
5:2
«Челси»
Лига чемпионов
1/4 финала. Ответные матчи
14.04.2026, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «ПСЖ» (Париж, Франция). Первый матч - 0:2
14.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Барселона» (Испания). Первый матч - 2:0
15.04.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия). Первый матч - 1:0
15.04.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания). Первый матч - 2:1
В субботу «Ливерпуль» прервал серию из трех поражений подряд, обыграв дома «Фулхэм» - 2:0. Как минимум такого же размера ему нужна победа и в этот вторник. Однако добиться ее команде Арне Слота будет невероятно сложно. За последние четыре матча «ПСЖ» пропустил всего один мяч, в чем немалая заслуга и россиянина Сафонова. Плюс гости находятся в более выгодном положении относительно соперника в плане свежести: они, в отличие от «красных», тур чемпионата пропускали и неделю целенаправленно готовились к испытанию «Энфилдом».
Из актуальных трендов отметим тягу обоих клубов к результативному футболу. У хозяев из 10 последних матчей шесть были на тотал больше 2.5, у гостей - восемь. Травма основного голкипера «Ливерпуля» Алиссона повышает вероятность «верховой» игры.
При таких вводных перспективной нам кажется связка из двух исходов: победа «ПСЖ» или ничья и тотал больше 1.5.
Аналитики «МАРАФОНА» оценили вероятность такой комбинации котировкой 1.79.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«МАРАФОН»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ливерпуль»: Эндо, Брэдли, Леони, Алиссон (все - травмы)
«ПСЖ»: Руис, Нджанту, Баркола (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «ПСЖ»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«ПСЖ»
|Позиция
|Вратарь
|25. Мамардашвили
|39. Сафонов
|Вратарь
|Защитник
|5. Конате
|51. Пачо
|Защитник
|Защитник
|4. ван Дейк
|5. Маркиньос
|Защитник
|Защитник
|8. Собослаи
|25. Мендеш
|Защитник
|Защитник
|17. Джонс
|2. Хакими
|Защитник
|Полузащитник
|10. Мак Аллистер
|33. Заир-Эмери
|Полузащитник
|Полузащитник
|38. Гравенберх
|17. Витинья
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Вирц
|87. Невеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Собослаи
|7. Кварацхелия
|Нападающий
|Полузащитник
|11. Салах
|10. Дембеле
|Нападающий
|Нападающий
|22. Экитике
|14. Дуэ
|Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слот
|Луис Энрике
|Главный тренер
«МАРАФОН» установил близкие коэффициенты на победу обоих клубов: «Ливерпуль» - 2.45, «ПСЖ» - 2.50. На ничью предлагается поставить по котировке 4.50.
Самым вероятным счетом матча аналитики считают ничью 1:1. Этот вариант котируется за 8.30.
Коэффициент 1.40 на тотал больше 2.5 указывает на высокую вероятность «верха» в Англии.
Российский голкипер не дал причин тренеру для своей замены неделю назад и почти наверняка примет участие и в ответном матче.