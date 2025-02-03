Ливерпуль - Тоттенхэм, 6 февраля: где смотреть матч Кубка английской лиги, прогноз, составы

«Тоттенхэм» в этом розыгрыше Кубка лиги по-настоящему разбушевался. Банда Ангелоса Постекоглу не просто выиграла все четыре предыдущих матча в турнире - она вывела из игры обоих манчестерских топов! «Сити» - в 1/8 финала, «Юнайтед» - в четвертьфинале. Этого лондонцам показалось мало, и они удивили снова - победой над единоличным лидером АПЛ. Благо для «Ливерпуля», что полуфинальная стадия состоит из двух матчей, и еще есть возможность наверстать упущенное в гостях. Но в любом случае «красных» ожидает ожесточенное сопротивление. Не для того же «шпоры» зашли так далеко, чтобы в шаге от финала резко затормозить.

Обратим особое внимание, что два последних выездных матча - с «Хоффенхаймом» в Лиге Европы и «Брентфордом» в Премьер-лиге - «Тоттенхэм» выиграл. Аурой «Энфилда» гостей не испугать. И еще один тренд заслуживает внимания: четыре из пяти предыдущих встреч столичной команды были «верховыми». Чужие ворота она поражала во всех пяти. Наш прогноз на четверг: обе забьют.