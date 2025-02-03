Ливерпуль - Тоттенхэм, 6 февраля: где смотреть матч Кубка английской лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе в Кубке английской лиги пройдут ответные полуфинальные матчи. Лидер АПЛ на своем поле примет «Тоттенхэм». Для выхода в финал «Ливерпулю» обязательно нужно побеждать. Прикинем шансы команд.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ливерпуль»
06.02.2025, Чт
23:00 МСК
«Тоттенхэм» (Лондон)
|П1 - 1.25
Турнир: Кубок английской лиги, ½ финала, ответный матч
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Судьи: еще не назначены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|88
|44
|49
|295-210
|«Тоттенхэм»
|49
|44
|88
|210-295
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Борнмут»
0:2
|«Ливерпуль»
|АПЛ
|29.01.2025
|«ПСВ Эйндховен»
3:2
|«Ливерпуль»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Ливерпуль»
4:1
|«Ипсвич»
|АПЛ
|21.01.2025
|«Ливерпуль»
2:1
|«Лилль»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Брентфорд»
0:2
|«Ливерпуль»
|АПЛ
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2025
|«Брентфорд»
0:2
|«Тоттенхэм»
|АПЛ
|30.01.2025
|«Тоттенхэм»
3:0
|«Эльфсборг»
|Лига Европы
|26.01.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
|«Лестер»
|АПЛ
|23.01.2025
|«Хоффенхайм»
2:3
|«Тоттенхэм»
|Лига Европы
|19.01.2025
|«Эвертон»
3:2
|«Тоттенхэм»
|АПЛ
05.02.2025
«Ньюкасл» - «Арсенал». Первый матч - 2:0
06.02.2025
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм». Первый матч - 0:1
16.03.2025
«Тоттенхэм» в этом розыгрыше Кубка лиги по-настоящему разбушевался. Банда Ангелоса Постекоглу не просто выиграла все четыре предыдущих матча в турнире - она вывела из игры обоих манчестерских топов! «Сити» - в 1/8 финала, «Юнайтед» - в четвертьфинале. Этого лондонцам показалось мало, и они удивили снова - победой над единоличным лидером АПЛ. Благо для «Ливерпуля», что полуфинальная стадия состоит из двух матчей, и еще есть возможность наверстать упущенное в гостях. Но в любом случае «красных» ожидает ожесточенное сопротивление. Не для того же «шпоры» зашли так далеко, чтобы в шаге от финала резко затормозить.
Обратим особое внимание, что два последних выездных матча - с «Хоффенхаймом» в Лиге Европы и «Брентфордом» в Премьер-лиге - «Тоттенхэм» выиграл. Аурой «Энфилда» гостей не испугать. И еще один тренд заслуживает внимания: четыре из пяти предыдущих встреч столичной команды были «верховыми». Чужие ворота она поражала во всех пяти. Наш прогноз на четверг: обе забьют.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Ливерпуль»: Гомес, Жота, Джонс (все - травмы)
«Тоттенхэм»: Вернер, Соланке, Викариу, Мэддисон, Ромеро, Джонсон, Удогие, Дрэгушин, Одобер (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Тоттенхэм»
|Позиция
|Вратарь
|1. Бекер
|31. Кински
|Вратарь
|Защитник
|26. Робертсон
|23. Порро
|Защитник
|Защитник
|4. ван Дейк
|14. Грей
|Защитник
|Защитник
|5. Конате
|33. Дэвис
|Защитник
|Защитник
|66. Александер-Арнольд
|24. Спенс
|Защитник
|Полузащитник
|10. Мак Аллистер
|30. Бентанкур
|Полузащитник
|Полузащитник
|38. Гравенберх
|21. Кулушевски
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Собослаи
|8. Биссума
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Гакпо
|47. Мур
|Нападающий
|Нападающий
|11. Салах
|7. Мин
|Нападающий
|Нападающий
|7. Диас
|9. Ришарлисон
|Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слот
|Ангелос Постекоглу
|Главный тренер
Мизерный коэффициент (1.25) на победу «Ливерпуля» говорит о безоговорочном фаворитском статусе хозяев поля. В случае сенсационного успеха гостей PARI умножит номинал ставки на 10.5. Кэф на ничью тоже солидный - 6.60.
Судя по линиям букмекеров, любой исход здесь, кроме победы хозяев, станет сенсацией. Хотя за четыре последних столкновения побед и поражений и соперников поровну - по два.
Следить за кубковым противостоянием в Ливерпуле онлайн можно на сайтах некоторых букмекерских контор.
Предыдущий розыгрыш увенчался победой «Ливерпуля». Он же является самым титулованным участником Кубка лиги (10 трофеев).
Партнерский проект