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3 февраля 12:21ГлавнаяПрогнозыФутболКубок английской лиги

Ливерпуль - Тоттенхэм, 6 февраля: где смотреть матч Кубка английской лиги, прогноз, составы

«Шпоры» нацелились на трофей!
Валентин Васильев

На этой неделе в Кубке английской лиги пройдут ответные полуфинальные матчи. Лидер АПЛ на своем поле примет «Тоттенхэм». Для выхода в финал «Ливерпулю» обязательно нужно побеждать. Прикинем шансы команд.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль»

06.02.2025, Чт

23:00 МСК

«Тоттенхэм» (Лондон)

П1 - 1.25

Х - 6.60

П2 - 10.50

Турнир: Кубок английской лиги, ½ финала, ответный матч

Стадион: «Энфилд»  (Ливерпуль, Англия)

Судьи: еще не назначены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»884449295-210
«Тоттенхэм»494488210-295

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Борнмут»

0:2

«Ливерпуль»АПЛ
29.01.2025«ПСВ Эйндховен»

3:2

«Ливерпуль»Лига чемпионов
25.01.2025«Ливерпуль»

4:1

«Ипсвич»АПЛ
21.01.2025«Ливерпуль»

2:1

«Лилль»Лига чемпионов
18.01.2025«Брентфорд»

0:2

«Ливерпуль»АПЛ

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025«Брентфорд»

0:2

«Тоттенхэм»АПЛ
30.01.2025«Тоттенхэм»

3:0

«Эльфсборг»Лига Европы
26.01.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Лестер»АПЛ
23.01.2025«Хоффенхайм»

2:3

«Тоттенхэм»Лига Европы
19.01.2025«Эвертон»

3:2

«Тоттенхэм»АПЛ

Календарь игр

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1/2 финала. Ответные матчи

05.02.2025

«Ньюкасл» - «Арсенал». Первый матч - 2:0

06.02.2025

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм». Первый матч - 0:1

Финал

16.03.2025

Прогноз на матч

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«Тоттенхэм» в этом розыгрыше Кубка лиги по-настоящему разбушевался. Банда Ангелоса Постекоглу не просто выиграла все четыре предыдущих матча в турнире - она вывела из игры обоих манчестерских топов! «Сити» - в 1/8 финала, «Юнайтед» - в четвертьфинале. Этого лондонцам показалось мало, и они удивили снова - победой над единоличным лидером АПЛ. Благо для «Ливерпуля», что полуфинальная стадия состоит из двух матчей, и еще есть возможность наверстать упущенное в гостях. Но в любом случае «красных» ожидает ожесточенное сопротивление. Не для того же «шпоры» зашли так далеко, чтобы в шаге от финала резко затормозить. 

Обратим особое внимание, что два последних выездных матча - с «Хоффенхаймом» в Лиге Европы и «Брентфордом» в Премьер-лиге - «Тоттенхэм» выиграл. Аурой «Энфилда» гостей не испугать. И еще один тренд заслуживает внимания: четыре из пяти предыдущих встреч столичной команды были «верховыми». Чужие ворота она поражала во всех пяти. Наш прогноз на четверг: обе забьют.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Легальных видеотрансляций английского футбола на российском ТВ нет.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ливерпуль»:  Гомес, Жота, Джонс (все - травмы)

«Тоттенхэм»: Вернер, Соланке, Викариу, Мэддисон, Ромеро, Джонсон, Удогие, Дрэгушин, Одобер (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»:

Позиция«Ливерпуль»«Тоттенхэм»Позиция
Вратарь1. Бекер31. КинскиВратарь
Защитник26. Робертсон23. ПорроЗащитник
Защитник4. ван Дейк14. ГрейЗащитник
Защитник5. Конате33. ДэвисЗащитник
Защитник66. Александер-Арнольд24. СпенсЗащитник
Полузащитник 10. Мак Аллистер30. БентанкурПолузащитник
Полузащитник 38. Гравенберх21. КулушевскиПолузащитник 
Полузащитник8. Собослаи8. БиссумаПолузащитник
Нападающий18. Гакпо47. МурНападающий
Нападающий11. Салах7. МинНападающий
Нападающий7. Диас9. РишарлисонНападающий
Главный тренерАрне СлотАнгелос ПостекоглуГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Мизерный коэффициент (1.25) на победу «Ливерпуля» говорит о безоговорочном фаворитском статусе хозяев поля. В случае сенсационного успеха гостей PARI умножит номинал ставки на 10.5. Кэф на ничью тоже солидный - 6.60.

Вопросы и ответы

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Кто выиграет в матче «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»?

Судя по линиям букмекеров, любой исход здесь, кроме победы хозяев, станет сенсацией. Хотя за четыре последних столкновения побед и поражений и соперников поровну - по два.

Где бесплатно смотреть матч «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»?

Следить за кубковым противостоянием в Ливерпуле онлайн можно на сайтах некоторых букмекерских контор.

Кто выиграл Кубок лиги?

Предыдущий розыгрыш увенчался победой «Ливерпуля». Он же является самым титулованным участником Кубка лиги (10 трофеев).

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