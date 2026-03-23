Локомотив - Спартак, прогноз на 24 марта: ставки и коэффициенты на матч плей-офф FONBET КХЛ

В этом сезоне команды встречались четырежды, и пока преимущество на стороне «Локомотива», одержавшего три победы. Первый матч в ноябре в Москве завершился разгромом «Спартака» — 6:3, а спустя шесть дней в Ярославле железнодорожники вновь были сильнее, забросив пять шайб (5:2). Вторая половина сезона сложилась для красно-белых чуть лучше: в январе они взяли реванш в гостях (4:2), но в феврале в Ярославле «Локомотив» подтвердил статус фаворита очного противостояния, победив 3:1.

Главная закономерность личных встреч последних двух лет — высокая результативность на площадке «Локомотива». В пяти последних домашних матчах против «Спартака» ярославцы неизменно забрасывали не менее трех шайб, а в четырех из пяти случаев команды пробивали тотал больше 5.5 (5:4, 4:5, 5:2, 3:1). Исключением стала лишь игра 31 января 2024 года, завершившаяся минимальной победой железнодорожников в Москве (2:1). «Спартак» традиционно лучше выступает дома: именно на своей площадке красно-белые в прошлом сезоне сумели обыграть «Локомотив» 4:2, а в текущем году уступили лишь в овертайме (2:3).

