Партнерский проект

Локомотив - Спартак, прогноз на 24 марта: ставки и коэффициенты на матч плей-офф FONBET КХЛ

Ярославцы побеждают в паре почти вдвое чаще
Валентин Васильев

«Локомотив» и «Спартак» стартуют в Кубке Гагарина во вторник, 24 марта. Игра пройдет в Ярославле на «Арене-2000», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Анализируем шансы сторон на успех, исходя из расчетов трейдеров и статистических трендов.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Ярославль)

24.03.2026, Вт

19:30 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 1.60

Х - 4.30

П2 - 5.00

Турнир: FONBET КХЛ, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»31516161-122
«Спартак»16531122-161

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.03.2026«Локомотив»

4:1

«Металлург»

КХЛ

15.03.2026«Динамо» Мн

2:1 Б

«Локомотив»

КХЛ

13.03.2026«Лада»

2:4

«Локомотив»

КХЛ

11.03.2026«Автомобилист»

4:1

«Локомотив»

КХЛ

09.03.2026«Локомотив»

4:3

«Северсталь»

КХЛ

Последние пять матчей  «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.03.2026«Спартак»

2:3 Б

«Нефтехимик»

КХЛ

18.03.2026«Спартак»

2:3 Б

ЦСКА

КХЛ

16.03.2026«Спартак»

3:4

«Динамо» М

КХЛ

13.03.2026«Спартак»

1:0 ОТ

«Амур»

КХЛ

10.03.2026«Ак Барс»

4:1

«Спартак»

КХЛ

Календарь игр

1/8 финала. Первые матчи

23.03.2026, 17:00. «Автомобилист» Екатеринбург – «Салават Юлаев» Уфа  

23.03.2026, 19:30. «Ак Барс» Казань – «Трактор» Челябинск  

23.03.2026, 19:30. «ЦСКА» Москва – «СКА» Санкт-Петербург  

23.03.2026, 19:30. «Северсталь» Череповец – «Торпедо» Нижний Новгород  

24.03.2026, 16:30. «Авангард» Омск – «Нефтехимик» Нижнекамск  

24.03.2026, 17:00. «Металлург» Магнитогорск – «Сибирь» Новосибирск  

24.03.2026, 19:30. «Локомотив» Ярославль – «Спартак» Москва  

24.03.2026, 19:30. «Динамо» Минск – «Динамо» Москва

Прогноз на матч

В этом сезоне команды встречались четырежды, и пока преимущество на стороне «Локомотива», одержавшего три победы. Первый матч в ноябре в Москве завершился разгромом «Спартака» — 6:3, а спустя шесть дней в Ярославле железнодорожники вновь были сильнее, забросив пять шайб (5:2). Вторая половина сезона сложилась для красно-белых чуть лучше: в январе они взяли реванш в гостях (4:2), но в феврале в Ярославле «Локомотив» подтвердил статус фаворита очного противостояния, победив 3:1.

Главная закономерность личных встреч последних двух лет — высокая результативность на площадке «Локомотива». В пяти последних домашних матчах против «Спартака» ярославцы неизменно забрасывали не менее трех шайб, а в четырех из пяти случаев команды пробивали тотал больше 5.5 (5:4, 4:5, 5:2, 3:1). Исключением стала лишь игра 31 января 2024 года, завершившаяся минимальной победой железнодорожников в Москве (2:1). «Спартак» традиционно лучше выступает дома: именно на своей площадке красно-белые в прошлом сезоне сумели обыграть «Локомотив» 4:2, а в текущем году уступили лишь в овертайме (2:3).

Титульный спонсор КХЛ дает коэффициент 1.70 на тотал больше 4.5. 

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Аналитики FONBET  установили коэффициент 1.60 победу хозяев. Удачная ставка на успех гостей обещает пятикратный выигрыш относительно номинала пари. Ничья котируется за 4.30.

Вопросы и ответы

Кто выиграет в матче «Локомотив» - «Спартак»?

Аналитики отдают преимущество хозяевам льда. 

Где купить билет на матч «Локомотив» - «Спартак»?

Билеты на игру  доступны на официальном сайте ярославского клуба. Минимальная стоимость составляет 1 000 рублей.

