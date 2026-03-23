Локомотив - Спартак, прогноз на 24 марта: ставки и коэффициенты на матч плей-офф FONBET КХЛ

«Локомотив» и «Спартак» стартуют в Кубке Гагарина во вторник, 24 марта. Игра пройдет в Ярославле на «Арене-2000», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Анализируем шансы сторон на успех, исходя из расчетов трейдеров и статистических трендов.
Турнир: FONBET КХЛ, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|31
|5
|16
|161-122
|«Спартак»
|16
|5
|31
|122-161
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2026
|«Локомотив»
4:1
«Металлург»
КХЛ
|15.03.2026
|«Динамо» Мн
2:1 Б
«Локомотив»
КХЛ
|13.03.2026
|«Лада»
2:4
«Локомотив»
КХЛ
|11.03.2026
|«Автомобилист»
4:1
«Локомотив»
КХЛ
|09.03.2026
|«Локомотив»
4:3
«Северсталь»
КХЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2026
|«Спартак»
2:3 Б
«Нефтехимик»
КХЛ
|18.03.2026
|«Спартак»
2:3 Б
ЦСКА
КХЛ
|16.03.2026
|«Спартак»
3:4
«Динамо» М
КХЛ
|13.03.2026
|«Спартак»
1:0 ОТ
«Амур»
КХЛ
|10.03.2026
|«Ак Барс»
4:1
«Спартак»
КХЛ
1/8 финала. Первые матчи
23.03.2026, 17:00. «Автомобилист» Екатеринбург – «Салават Юлаев» Уфа
23.03.2026, 19:30. «Ак Барс» Казань – «Трактор» Челябинск
23.03.2026, 19:30. «ЦСКА» Москва – «СКА» Санкт-Петербург
23.03.2026, 19:30. «Северсталь» Череповец – «Торпедо» Нижний Новгород
24.03.2026, 16:30. «Авангард» Омск – «Нефтехимик» Нижнекамск
24.03.2026, 17:00. «Металлург» Магнитогорск – «Сибирь» Новосибирск
24.03.2026, 19:30. «Локомотив» Ярославль – «Спартак» Москва
24.03.2026, 19:30. «Динамо» Минск – «Динамо» Москва
В этом сезоне команды встречались четырежды, и пока преимущество на стороне «Локомотива», одержавшего три победы. Первый матч в ноябре в Москве завершился разгромом «Спартака» — 6:3, а спустя шесть дней в Ярославле железнодорожники вновь были сильнее, забросив пять шайб (5:2). Вторая половина сезона сложилась для красно-белых чуть лучше: в январе они взяли реванш в гостях (4:2), но в феврале в Ярославле «Локомотив» подтвердил статус фаворита очного противостояния, победив 3:1.
Главная закономерность личных встреч последних двух лет — высокая результативность на площадке «Локомотива». В пяти последних домашних матчах против «Спартака» ярославцы неизменно забрасывали не менее трех шайб, а в четырех из пяти случаев команды пробивали тотал больше 5.5 (5:4, 4:5, 5:2, 3:1). Исключением стала лишь игра 31 января 2024 года, завершившаяся минимальной победой железнодорожников в Москве (2:1). «Спартак» традиционно лучше выступает дома: именно на своей площадке красно-белые в прошлом сезоне сумели обыграть «Локомотив» 4:2, а в текущем году уступили лишь в овертайме (2:3).
Титульный спонсор КХЛ дает коэффициент 1.70 на тотал больше 4.5.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Аналитики FONBET установили коэффициент 1.60 победу хозяев. Удачная ставка на успех гостей обещает пятикратный выигрыш относительно номинала пари. Ничья котируется за 4.30.
Билеты на игру доступны на официальном сайте ярославского клуба. Минимальная стоимость составляет 1 000 рублей.