Локомотив — ЦСКА, 18 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В первый день октября «Локомотив» с ЦСКА бились в Черкизово в рамках Кубка России. В ближайшую субботу они сразятся в РПЛ. Столичное дерби обещает стать украшением 12-го тура Премьер-лиги.
Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|57
|37
|80
|200-305
|ЦСКА
|80
|37
|57
|305-200
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2025
|«Динамо» Москва
3:5
«Локомотив»
РПЛ
|01.10.2025
|«Локомотив»
0:0, пен. 2:4
ЦСКА
Кубок России
|27.09.2025
|«Локомотив»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|20.09.2025
|«Динамо» Махачкала
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|16.09.2025
|«Акрон»
1:3
«Локомотив»
Кубок России
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.10.2025
|ЦСКА
3:2
«Спартак»
РПЛ
|01.10.2025
|«Локомотив»
0:0, пен. 2:4
ЦСКА
Кубок России
|28.09.2025
|ЦСКА
1:0
«Балтика»
РПЛ
|22.09.2025
|«Сочи»
1:3
ЦСКА
РПЛ
|18.09.2025
|ЦСКА
1:1, пен. 9:10
«Балтика»
Кубок России
Последние пять матчей «Локомотива» и ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.10.2025
|«Локомотив»
0:0, пен. 2:4
ЦСКА
Кубок России
|30.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Локомотив»
Кубок России
|19.05.2025
|«Локомотив»
2:2
ЦСКА
РПЛ
|18.08.2024
|ЦСКА
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|13.04.2024
|«Локомотив»
3:3
ЦСКА
РПЛ
Перед очной встречей земляки занимают два первых места в таблице. Если не это главный матч тура, то что?!
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|2. Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|3. Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|4. Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|5. Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|6. Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|7. Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|8. Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|9. Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|10. Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|11. Крылья Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|12. Динамо Махачкала
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|13. Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|14. Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|15. Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|16. Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
В последнем туре перед октябрьской паузой ФИФА обе команды славно покуражились в московских «междусобойчиках». «Локомотив» выиграл в Петровском парке у «Динамо» с чудным для футбола счетом 5:2. ЦСКА со «Спартаком» ограничились «всего» пятью голами; армейцы забили на один больше.
«Локо» остается последним участником чемпионата с нулем в графе «поражения». В активе команды Галактионова больше всего забитых голов (26). Причин для оптимизма красно-зеленого сообщества предостаточно.
Но именно ЦСКА нанес в начале октября «Локомотиву» поражение в Кубке. Да, только в серии пенальти, но осадочек у «железнодорожников» наверняка остался. В целом та «нулевка» была нетипичной для обеих команд. За 10 последних матчей у них только по три «сухаря». Ставка на «обе забьют» заходила в семи играх красно-зеленых и шести - красно-синих. Ждем голов и в этом случае - в обоих направлениях. Тем более гостям придется обойтись без столпов обороны - Акинфеева и Мойзеса.
Посмотреть дерби «Локомотив» - ЦСКА можно на «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|Sports.ru
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: нет
ЦСКА: Акинфеев, Ди Лусиано, Мусаев (все - травмы), Мойзес (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - ЦСКА:
|Позиция
|«Локомотив»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|1. Митрюшкин
|49. Тороп
|Вратарь
|Защитник
|24. Ненахов
|22. Гаич
|Защитник
|Защитник
|23. Монтес
|90. Лукин
|Защитник
|Защитник
|85. Морозов
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|45. Сильянов
|3. Круговой
|Защитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Батраков
|7. Алвес
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Пиняев
|30. Пополитов
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Бакаев
|17. Глебов
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Воробьев
|9. Алеррандро
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Фабио Челестини
|Главный тренер
Аналитики БК «Марафон» установили близкие коэффициенты на победу обоих столичных клубов: 2.77 на хозяев и 2.55 - на гостей. Ничья котируется в конторе за 3.50.
Аналитики «Марафона» установили коэффициент 6.05 на результативную ничью - 1:1.
Участие капитана и легенды ЦСКА в дерби практически исключено из-за травмы связок.
«Матч ТВ» покажет игру на общедоступном канале.
Билет еще имеются в наличии на официальном сайте «Локомотива». Минимальная стоимость - 700 рублей.