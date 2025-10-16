Локомотив — ЦСКА, 18 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В последнем туре перед октябрьской паузой ФИФА обе команды славно покуражились в московских «междусобойчиках». «Локомотив» выиграл в Петровском парке у «Динамо» с чудным для футбола счетом 5:2. ЦСКА со «Спартаком» ограничились «всего» пятью голами; армейцы забили на один больше.

«Локо» остается последним участником чемпионата с нулем в графе «поражения». В активе команды Галактионова больше всего забитых голов (26). Причин для оптимизма красно-зеленого сообщества предостаточно.

Но именно ЦСКА нанес в начале октября «Локомотиву» поражение в Кубке. Да, только в серии пенальти, но осадочек у «железнодорожников» наверняка остался. В целом та «нулевка» была нетипичной для обеих команд. За 10 последних матчей у них только по три «сухаря». Ставка на «обе забьют» заходила в семи играх красно-зеленых и шести - красно-синих. Ждем голов и в этом случае - в обоих направлениях. Тем более гостям придется обойтись без столпов обороны - Акинфеева и Мойзеса.