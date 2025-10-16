Ведомости
Локомотив — ЦСКА, 18 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

И снова железнодорожно-армейское дерби! Теперь - в чемпионате
Валентин Васильев

В первый день октября  «Локомотив» с ЦСКА бились в Черкизово в рамках Кубка России. В ближайшую субботу они сразятся в РПЛ. Столичное дерби обещает стать украшением 12-го тура Премьер-лиги. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

18.10.2025, Сб

19:45 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 2.77

Х - 3.50

П2 - 2.55

Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»573780200-305
ЦСКА803757305-200

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2025«Динамо» Москва

3:5

«Локомотив»

РПЛ

01.10.2025«Локомотив»

0:0, пен. 2:4

ЦСКА

Кубок России

27.09.2025«Локомотив»

1:0

«Рубин»

РПЛ

20.09.2025«Динамо» Махачкала

1:1

«Локомотив»

РПЛ

16.09.2025«Акрон»

1:3

«Локомотив»

 Кубок России

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.10.2025ЦСКА

3:2

«Спартак»

РПЛ

01.10.2025«Локомотив»

0:0, пен. 2:4

ЦСКА

Кубок России 

28.09.2025ЦСКА

1:0

«Балтика»

РПЛ

22.09.2025«Сочи»

1:3

ЦСКА

РПЛ

18.09.2025ЦСКА

1:1, пен. 9:10

«Балтика»

Кубок России 

Последние пять матчей «Локомотива» и ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.10.2025«Локомотив»

0:0, пен. 2:4

ЦСКА

Кубок России 

30.07.2025ЦСКА

2:1

«Локомотив»

Кубок России 

19.05.2025«Локомотив»

2:2

ЦСКА

РПЛ

18.08.2024ЦСКА

0:1

«Локомотив»

РПЛ

13.04.2024«Локомотив»

3:3

ЦСКА

РПЛ

Место в таблице

Перед очной встречей земляки занимают два первых места в таблице. Если не это главный матч тура, то что?!

КлубИВНПМячиОчки
1. ЦСКА1173122-1024
2. Локомотив1165026-1623
3. Краснодар1172222-723
4. Зенит1155121-1020
5. Балтика1155115-620
6. Спартак1153319-1718
7. Рубин1153315-1518
8. Динамо1143418-1715
9. Ахмат1143414-1315
10. Ростов113449-1213
11. Крылья Советов1133516-2112
12. Динамо Махачкала112455-1310
13. Акрон1115513-188
14. Оренбург1114613-227
15. Пари НН112099-226
16. Сочи111287-255

Прогноз на матч

В последнем туре перед октябрьской паузой ФИФА обе команды славно покуражились в московских «междусобойчиках». «Локомотив» выиграл в Петровском парке у «Динамо» с чудным для футбола счетом 5:2. ЦСКА со «Спартаком» ограничились «всего» пятью голами; армейцы забили на один больше.

«Локо» остается последним участником чемпионата с нулем в графе «поражения». В активе команды Галактионова больше всего забитых голов (26). Причин для оптимизма красно-зеленого  сообщества предостаточно.

Но именно ЦСКА нанес в начале октября «Локомотиву» поражение в Кубке. Да, только в серии пенальти, но осадочек у «железнодорожников» наверняка остался. В целом та «нулевка» была нетипичной для обеих команд. За 10 последних матчей у них только по три «сухаря». Ставка на «обе забьют» заходила в семи играх красно-зеленых и шести - красно-синих. Ждем голов и в этом случае - в обоих направлениях. Тем более гостям придется обойтись без столпов обороны - Акинфеева и Мойзеса.

Свернуть
Трансляции

Посмотреть дерби «Локомотив» - ЦСКА можно на «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Sports.ruТекстовая-
Составы команд

Потери

«Локомотив»: нет

ЦСКА: Акинфеев, Ди Лусиано, Мусаев (все - травмы), Мойзес (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - ЦСКА:

Позиция«Локомотив»ЦСКАПозиция
Вратарь1. Митрюшкин49. ТоропВратарь
Защитник24. Ненахов22. ГаичЗащитник
Защитник23. Монтес90. ЛукинЗащитник
Защитник85. Морозов78. ДивеевЗащитник
Защитник45. Сильянов3. КруговойЗащитник
Полузащитник6. Баринов31. КислякПолузащитник
Полузащитник 93. Карпукас10. ОбляковПолузащитник 
Полузащитник83. Батраков7. АлвесПолузащитник
Полузащитник9. Пиняев30. ПополитовПолузащитник
Полузащитник7. Бакаев17. ГлебовПолузащитник
Нападающий10. Воробьев9. АлеррандроНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовФабио ЧелестиниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Марафон»  установили близкие коэффициенты на победу обоих столичных клубов: 2.77  на хозяев и 2.55 - на гостей. Ничья котируется в конторе за 3.50.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Локомотив» - ЦСКА?

Аналитики «Марафона» установили коэффициент 6.05 на результативную ничью - 1:1.

Будет ли играть Акинфеев?

Участие капитана и легенды ЦСКА в дерби практически исключено из-за травмы связок. 

Где бесплатно смотреть матч «Локомотив» - ЦСКА?

«Матч ТВ» покажет игру на общедоступном канале.

Где купить билеты на матч «Локомотив» - ЦСКА

Билет еще имеются в наличии на официальном сайте «Локомотива». Минимальная стоимость - 700 рублей.

