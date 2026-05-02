Локомотив - Динамо Москва, 1 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На первый день мая в российской Премьер-лиге запланировано два матча. В столице грядет дерби «Локомотив» - «Динамо». Рассказываем, чего ждать от противостояния в Черкизово любителям отечественного футбола, выделяем перспективные варианты для пари в линиях крупнейших легальных букмекеров страны.
Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|51
|37
|89
|247-375
|«Динамо» (Москва)
|89
|37
|51
|375-247
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.04.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Локомотив»
РПЛ
|22.04.2026
|«Локомотив»
0:0
«Зенит»
РПЛ
|18.04.2026
|«Оренбург»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|12.04.2026
|«Локомотив»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|05.04.2026
|«Спартак»
2:1
«Локомотив»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2026
|«Динамо» (Москва)
2:0
«Сочи»
РПЛ
|22.04.2026
|«Динамо» (Москва)
0:1
«Рубин»
РПЛ
|18.04.2026
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|13.04.2026
|«Акрон»
2:3
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|08.04.2026
|«Динамо» (Москва)
0:0
«Краснодар»
Кубок России
Земляков разделяют в таблице 11 очков и пять турнирных позиций.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|27
|18
|6
|3
|55-21
|60
|2
|Зенит
|27
|17
|8
|2
|47-17
|59
|3
|Локомотив
|27
|13
|10
|4
|51-35
|49
|4
|Спартак
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|5
|Балтика
|27
|11
|13
|3
|37-17
|46
|6
|ЦСКА
|27
|13
|6
|8
|38-28
|45
|7
|Рубин
|27
|10
|9
|8
|25-26
|39
|8
|Динамо Москва
|27
|10
|8
|9
|46-37
|38
|9
|Ахмат
|27
|8
|8
|11
|31-37
|32
|10
|Акрон
|27
|6
|9
|12
|33-45
|27
|11
|Ростов
|27
|6
|9
|12
|20-29
|27
|12
|Оренбург
|27
|6
|8
|13
|27-38
|26
|13
|Крылья Советов
|27
|6
|8
|13
|29-47
|26
|14
|Динамо Махачкала
|27
|5
|9
|13
|17-34
|24
|15
|Пари НН
|27
|6
|4
|17
|23-44
|22
|16
|Сочи
|27
|5
|3
|19
|24-56
|18
Турнирные приоритеты команд на финише сезона существенно отличаются. Для динамовцев сейчас нет ничего важнее ответного кубкового матча с «Краснодаром», тогда как «железнодорожники» ведут ожесточенную борьбу за бронзу чемпионата со «Спартаком», «Балтикой» и ЦСКА. Очевидно, что хозяева в дерби в очках нуждаются больше гостей.
Это не значит, что бело-голубые выйдут на поле отбывать номер. Но избавиться от мыслей о предстоящем визите в Краснодар им будет крайне сложно.
Обе команды нечасто играют на ноль в обороне: у хозяев за 10 матчей набралось всего два «сухаря», у гостей - три.
Считаем, что вероятность обмена голами в пятницу на Большой Черкизовской достаточно высока.
Узнайте, где дают фрибет при регистрации, на сайте «Советский спорт».
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Прямая трансляция из Москвы запланирована на федеральном канале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: нет
«Динамо» (Москва): Зайнутдинов, Фернандес, Рубенс (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Динамо»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|1. Митрюшкин
|40. Расулов
|Вратарь
|Защитник
|45. Сильянов
|4. Касерес
|Защитник
|Защитник
|85. Морозов
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|23. Монтес
|57. Рикардо
|Защитник
|Защитник
|3. Фассон
|7. Скопинцев
|Защитник
|Полузащитник
|25. Пруцев
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|10. Бителло
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Батраков
|21. Миранчук
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Бакаев
|13. Нгамалё
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Руденко
|11. Артур
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Воробьёв
|70. Тюкавин
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Ролан Гусев
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» дает коэффициент 2.18 на победу хозяев поля и 3.10 - на гостей. Ничья котируется в конторе за 3.80.
Аналитики ожидают конкурентную игру, в которой отдают небольшое предпочтение хозяевам поля.
Билеты на игру можно приобрести в кассах «РЖД Арены» и онлайн - на официальном сайте «Локомотива». Минимальная цена - 800 рублей.