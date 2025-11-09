Локомотив — Оренбург, 9 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресной программе Премьер-лиги значится четыре матча 15-го тура. В Черкизово встретятся «Локомотив» с «Оренбургом». Рассмотрим игру с точки зрения перспективных вариантов для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|10
|3
|2
|33-16
|«Оренбург»
|2
|3
|10
|16-33
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.11.2025
|«Спартак»
3:1
«Локомотив»
Кубок России
|01.11.2025
|«Зенит»
2:0
«Локомотив»
РПЛ
|26.10.2025
|«Акрон»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|23.10.2025
|«Балтика»
1:2
«Локомотив»
Кубок России
|18.10.2025
|«Локомотив»
3:0
ЦСКА
РПЛ
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.11.2025
|«Оренбург»
1:3
«Краснодар»
Кубок России
|02.11.2025
|«Оренбург»
3:1
«Сочи»
РПЛ
|25.10.2025
|«Спартак»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|22.10.2025
|«Зенит»
6:0
«Оренбург»
Кубок России
|18.10.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Оренбург»
РПЛ
После 14 туров «Локо» занимает пятую позицию, «Оренбург» - 14-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|14
|10
|2
|2
|27-8
|32
|2. ЦСКА
|14
|9
|3
|2
|25-13
|30
|3. Зенит
|14
|8
|5
|1
|28-11
|29
|4. Балтика
|14
|7
|6
|1
|20-6
|27
|5. Локомотив
|14
|7
|6
|1
|30-19
|27
|6. Спартак
|14
|6
|4
|4
|22-20
|22
|7. Рубин
|14
|5
|4
|5
|15-19
|19
|8. Динамо Москва
|14
|4
|5
|5
|21-21
|17
|9. Ахмат
|14
|4
|4
|6
|18-21
|16
|10. Акрон
|14
|3
|6
|5
|16-19
|15
|11. Ростов
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12. Динамо Махачкала
|14
|3
|5
|6
|8-16
|14
|13. Крылья Советов
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|14. Оренбург
|14
|2
|5
|7
|17-25
|11
|15. Сочи
|14
|2
|2
|10
|12-33
|8
|16. Пари НН
|14
|2
|1
|11
|9-25
|7
Посреди недели обе команды потерпели одинаковые по счету (1:3) поражения в национальной Кубке: «Оренбург» - дома от «Краснодара», «Локомотив» - в гостях от «Спартака». На игру чемпионата соперники точно выйдут в более сильных составах и, возможно, с несколько иным настроем. По крайней мере для гостей чемпионат сейчас совершенно точно в приоритете. Да и «паровоз» не так далеко откатился в таблице от лидирующей позиции.
Явных трендов в выступлениях клубов не наблюдается. Оба чередуют «верховые» матчи с «низовыми» (по пять случаев одних и других за 10 игр). Можно предположить, что хозяева после трех матчей без побед будут много и разнообразно атаковать. Гости получат пространство для контрвыпадов. Сочинцам они забили три гола, чемпиону, «Краснодару», один. Обмен точными ударами в Черкизово точно не выглядит фантастическим сценарием.
Смотреть игру «Локомотив» - «Оренбург» можно будет на канале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|По подписке (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|Sports.ru
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Батраков (дисквалификация)
«Оренбург»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|1. Митрюшкин
|1. Овсянников
|Вратарь
|Защитник
|3. Фассон
|21. Зотов
|Защитник
|Защитник
|5. Ньямси
|4. Хотулев
|Защитник
|Защитник
|45. Сильянов
|44. Чичинадзе
|Защитник
|Защитник
|59. Погостнов
|18. Муфи
|Защитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|57. Болотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|37. Ду Кейрос
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Пруцев
|20. Рыбчинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Бакаев
|16. Томпсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Руденко
|9. Савельев
|Нападающий
|Нападающий
|10. Воробьев
|19. Жезус
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Ильдар Ахметзянов
|Главный тренер
Букмекерская контора PARI умножит на шесть номинал успешной ставки на команду Ахметзянова. Коэффициент на ничью тоже выглядит заманчиво - 4.80. Победа москвичей идет в конторе за 1.48.
Аналитики PARI установили коэффициент 8.50 на два варианта хозяйской победы - 2:0 и 2:1.
По ТВ игру покажет «Матч Премьер». Бесплатная видеотрансляция - на Winline.
Клуб-хозяев реализует билеты через свой официальный сайт. Минимальная стоимость - 400 рублей.