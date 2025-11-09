Ведомости
Локомотив — Оренбург, 9 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Железнодорожники постараются вернуться в топ-3
Валентин Васильев

В воскресной программе Премьер-лиги значится четыре матча 15-го тура. В Черкизово встретятся «Локомотив» с «Оренбургом». Рассмотрим игру с точки зрения перспективных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

09.11.2025, Вс

15:15 МСК

«Оренбург» 

П1 - 1.48

Х - 4.80

П2 - 6.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»103233-16
«Оренбург»231016-33

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.11.2025«Спартак»

3:1

«Локомотив»

Кубок России

01.11.2025«Зенит»

2:0

«Локомотив»

РПЛ

26.10.2025«Акрон»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

23.10.2025«Балтика»

1:2

«Локомотив»

Кубок России

18.10.2025«Локомотив»

3:0

ЦСКА

РПЛ

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.11.2025«Оренбург»

1:3

«Краснодар»

Кубок России

02.11.2025«Оренбург»

3:1

«Сочи»

РПЛ

25.10.2025«Спартак» 

1:0

«Оренбург»

РПЛ

22.10.2025«Зенит»

6:0

«Оренбург»

Кубок России

18.10.2025«Крылья Советов» 

1:1

«Оренбург»

РПЛ

Свернуть

После 14 туров «Локо» занимает пятую позицию, «Оренбург» - 14-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар14102227-832
2. ЦСКА1493225-1330
3. Зенит1485128-1129
4. Балтика1476120-627
5. Локомотив1476130-1927
6. Спартак1464422-2022
7. Рубин1454515-1919
8. Динамо Москва1445521-2117
9. Ахмат1444618-2116
10. Акрон1436516-1915
11. Ростов1436511-1515
12. Динамо Махачкала143568-1614
13. Крылья Советов1434717-2513
14. Оренбург1425717-2511
15. Сочи14221012-338
16. Пари НН1421119-257

Свернуть

Посреди недели обе команды потерпели одинаковые по счету (1:3) поражения в национальной Кубке: «Оренбург» - дома от «Краснодара», «Локомотив» - в гостях от «Спартака». На игру чемпионата соперники точно выйдут в более сильных составах и, возможно, с несколько иным настроем. По крайней мере для гостей чемпионат сейчас совершенно точно в приоритете. Да и «паровоз» не так далеко откатился в таблице от лидирующей позиции.

Явных трендов в выступлениях клубов не наблюдается. Оба чередуют «верховые» матчи с «низовыми» (по пять случаев одних и других за 10 игр). Можно предположить, что хозяева после трех матчей без побед будут много и разнообразно атаковать. Гости получат пространство для контрвыпадов. Сочинцам они забили три гола, чемпиону, «Краснодару», один. Обмен точными ударами в Черкизово точно не выглядит фантастическим сценарием.

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Свернуть

Смотреть игру «Локомотив» - «Оренбург» можно будет на канале «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Sports.ruТекстовая-
Лучшие букмекеры с лайв-ставками

Свернуть

Потери

«Локомотив»: Батраков (дисквалификация)

«Оренбург»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Оренбург»:

Позиция«Локомотив»«Оренбург»Позиция
Вратарь1. Митрюшкин1. ОвсянниковВратарь
Защитник3. Фассон21. ЗотовЗащитник
Защитник5. Ньямси4. ХотулевЗащитник
Защитник45. Сильянов44. ЧичинадзеЗащитник
Защитник59. Погостнов18. МуфиЗащитник
Полузащитник6. Баринов57. БолотовПолузащитник
Полузащитник 93. Карпукас37. Ду КейросПолузащитник 
Полузащитник25. Пруцев20. РыбчинскийПолузащитник
Полузащитник7. Бакаев16. ТомпсонПолузащитник
Полузащитник19. Руденко 9. СавельевНападающий
Нападающий10. Воробьев19. ЖезусНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовИльдар АхметзяновГлавный тренер

Свернуть

Букмекерская контора PARI умножит на шесть номинал успешной ставки на команду Ахметзянова. Коэффициент на ничью тоже выглядит заманчиво - 4.80. Победа москвичей идет в конторе за 1.48.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Локомотив» - «Оренбург»?

Аналитики PARI  установили коэффициент 8.50 на два варианта хозяйской победы - 2:0 и 2:1.

Где бесплатно смотреть матч «Локомотив» - «Оренбург»?

По ТВ игру покажет «Матч Премьер». Бесплатная видеотрансляция - на Winline.

Где купить билеты на матч «Локомотив» - «Оренбург»

Клуб-хозяев реализует билеты через свой официальный сайт. Минимальная стоимость - 400 рублей.

