Локомотив — Оренбург, 9 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Посреди недели обе команды потерпели одинаковые по счету (1:3) поражения в национальной Кубке: «Оренбург» - дома от «Краснодара», «Локомотив» - в гостях от «Спартака». На игру чемпионата соперники точно выйдут в более сильных составах и, возможно, с несколько иным настроем. По крайней мере для гостей чемпионат сейчас совершенно точно в приоритете. Да и «паровоз» не так далеко откатился в таблице от лидирующей позиции.

Явных трендов в выступлениях клубов не наблюдается. Оба чередуют «верховые» матчи с «низовыми» (по пять случаев одних и других за 10 игр). Можно предположить, что хозяева после трех матчей без побед будут много и разнообразно атаковать. Гости получат пространство для контрвыпадов. Сочинцам они забили три гола, чемпиону, «Краснодару», один. Обмен точными ударами в Черкизово точно не выглядит фантастическим сценарием.