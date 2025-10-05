Локомотив — СКА, прогноз на 6 октября: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Начало этой недели будет богато разнообразными хоккейными сражениями. В понедельничной программе Континентальной хоккейной лиги выделяется противостояние в Ярославле. Чемпион КХЛ, «Локомотив», принимает одного из главных соискателей трофея - СКА. Прикинем шансы сторон на успех в главном матче дня.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|32
|2
|40
|143-179
|СКА
|40
|2
|32
|179-143
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.10.2025
|«Авангард»
4:1
«Локомотив»
КХЛ
|01.10.2025
|«Барыс»
1:5
«Локомотив»
КХЛ
|29.09.2025
|«Динамо» Мн
3:2
«Локомотив»
КХЛ
|26.09.2025
|«Локомотив»
3:2 ОТ
«Автомобилист»
КХЛ
|24.09.2025
|«Локомотив»
2:1
«Северсталь»
КХЛ
Последние пять игр СКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.10.2025
|«Спартак»
3:1
СКА
КХЛ
|01.10.2025
|СКА
2:3 ОТ
«Торпедо»
КХЛ
|29.09.2025
|СКА
2:5
«Торпедо»
КХЛ
|27.09.2025
|«Сочи»
2:4
СКА
КХЛ
|23.09.2025
|СКА
2:4
«Авангард»
КХЛ
Чемпион КХЛ лидирует в таблице западной конференции, армейцы - пока только седьмые.
|Место
|Команда
|И
|В (ВО)
|П( ПО)
|Ш
|О
|1.
|Локомотив
|12
|6 (2)
|2 (2)
|40-24
|18
|2.
|Торпедо
|12
|5 (3)
|3 (1)
|37-27
|17
|3.
|Драконы
|10
|4 (2)
|2 (2)
|33-27
|14
|4.
|Динамо Мн
|10
|4 (2)
|2 (2)
|28-24
|14
|5.
|Спартак
|11
|4 (1)
|3 (3)
|35-35
|13
|6.
|Северсталь
|11
|6 (0)
|5 (0)
|31-27
|12
|7.
|СКА
|11
|4 (1)
|4 (2)
|34-32
|12
|8.
|ЦСКА
|11
|5 (0)
|5 (1)
|32-32
|11
|9.
|Динамо М
|10
|1 (4)
|4 (1)
|27-33
|11
|10.
|Сочи
|10
|2 (2)
|5 (1)
|26-31
|9
|11.
|Лада
|11
|2 (0)
|8 (1)
|21-48
|5
Летом 2025 года совет директором СКА назначил на пост главного тренера команды Игоря Ларионова. Естественно, в клубе рассчитывали на ощутимый прогресс коллектива под руководством легендарного Профессора. Но пока надежды хоккейного Санкт-Петербурга не оправдываются. Слухи о возможной отставке тренера родились не на пустом месте: результаты армейцев, мягко говоря, не впечатляют. Из 11 матчей армейцы выиграли меньше половины - четыре в основное время и один в овертайме. Особенно обидными для Игоря Николаевича оказались два подряд поражения от нижегородского «Торпедо» - ведь в эту команду он три года вкладывал душу. Из пяти последних матчей СКА проиграл четыре.
«Локомотив» в последнем матче неожиданно крупно уступил в Омске «Авангарду» - 1:4. Но в целом дела у него идут гораздо веселее, чем у соперника. С середины сентября и до неудачного выезда в Минск (поражение по буллитам) ярославцы выдали серию из пяти побед подряд, а после вояжа в Беларусь разгромили «Барыс» в гостях (5:1). Поэтому даже свежая неудача не подорвала лидерство парней Боба Хартли на «Западе».
Нет ничего удивительного, что именно их и считают фаворитом предстоящей встречи аналитики. Тем более железнодорожники играют дома, где имеют 100-процентный результат в сезоне. Полагаем, что победная домашняя серия «Локо» в понедельник продолжится.
Прямая видеотрансляция игры «Локомотив» — СКА запланирована на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: нет
СКА: нет
Букмекерская контора БЕТСИТИ предлагает коэффициент 1.90 на выигрыш «Локомотива» и почти вдвое выше - на СКА (3.60). Ничья котируется в конторе за 4.20.
Эксперты отдают предпочтение хозяевам льда. Последняя встреча команд состоялась в январе 2025 года и принесла успех армейцам - 5:2.
Билеты на игру еще есть в онлайн-кассе ярославского клуба. Минимальная стоимость составляет 900 рублей.
Аналитики считают действующего чемпиона главным фаворитом и нового сезона. Поставить на успешную защиту ярославцами титула можно по коэффициенту 4.00. Триумф ЦСКА и «Авангарда» котируется за 5.00. В случае успешного пари на чемпионство СКА БЕТСИТИ умножит номинал пари на 25.