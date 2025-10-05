Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



5 октября 13:36ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Локомотив — СКА, прогноз на 6 октября: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

У ярославцев 100-процентный результат дома
Валентин Васильев

Начало этой недели будет богато разнообразными хоккейными сражениями. В понедельничной программе Континентальной хоккейной лиги выделяется противостояние в Ярославле. Чемпион КХЛ, «Локомотив», принимает одного из главных соискателей трофея - СКА. Прикинем шансы сторон на успех в главном матче дня. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Ярославль)

06.10.2025, Пг

19:00 МСК

СКА (Санкт-Петербург)

П1 - 1.90

Х - 4.20

П2 - 3.60

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»32240143-179
СКА40232179-143

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.10.2025«Авангард»

4:1

«Локомотив»

КХЛ

01.10.2025«Барыс»

1:5

«Локомотив»

КХЛ

29.09.2025«Динамо» Мн

3:2

«Локомотив»

КХЛ

26.09.2025«Локомотив»

3:2 ОТ

«Автомобилист»

КХЛ

24.09.2025«Локомотив»

2:1

«Северсталь»

КХЛ

Последние пять игр СКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.10.2025«Спартак»

3:1

СКА

КХЛ

01.10.2025СКА

2:3 ОТ

«Торпедо»

КХЛ

29.09.2025СКА

2:5

«Торпедо»

КХЛ

27.09.2025«Сочи»

2:4

СКА

КХЛ

23.09.2025СКА

2:4

«Авангард»

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Чемпион КХЛ лидирует в таблице западной конференции, армейцы - пока только седьмые.

МестоКомандаИВ (ВО)П( ПО)ШО
1.Локомотив126 (2)2 (2)40-2418
2.Торпедо125 (3)3 (1)37-2717
3.Драконы104 (2)2 (2)33-2714
4.Динамо Мн104 (2)2 (2)28-2414
5.Спартак114 (1)3 (3)35-3513
6.Северсталь116 (0)5 (0)31-2712
7.СКА114 (1)4 (2)34-3212
8.ЦСКА115 (0)5 (1)32-3211
9.Динамо М101 (4)4 (1)27-3311
10.Сочи102 (2)5 (1)26-319
11.Лада112 (0)8 (1)21-485

Прогноз на матч

Свернуть

Летом 2025 года совет директором СКА назначил на пост главного тренера команды Игоря Ларионова. Естественно, в клубе рассчитывали на ощутимый прогресс коллектива под руководством легендарного Профессора. Но пока надежды хоккейного Санкт-Петербурга не оправдываются. Слухи о возможной отставке тренера родились не на пустом месте: результаты армейцев, мягко говоря, не впечатляют.  Из 11 матчей армейцы выиграли  меньше половины - четыре в основное время и один в овертайме. Особенно обидными для Игоря Николаевича оказались два подряд поражения от нижегородского  «Торпедо» - ведь в эту команду он три года вкладывал душу. Из пяти последних матчей СКА проиграл четыре. 

«Локомотив» в последнем матче неожиданно крупно уступил в Омске «Авангарду» - 1:4. Но в целом дела у него идут гораздо веселее, чем у соперника. С середины сентября  и до неудачного выезда в Минск (поражение по буллитам) ярославцы выдали серию из пяти побед подряд, а после вояжа в Беларусь разгромили  «Барыс» в гостях (5:1). Поэтому даже свежая неудача не подорвала лидерство парней Боба Хартли на «Западе». 

Нет ничего удивительного, что именно их и считают фаворитом предстоящей встречи аналитики. Тем более железнодорожники играют дома, где имеют 100-процентный результат в сезоне. Полагаем, что победная домашняя серия «Локо» в понедельник продолжится.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Прямая видеотрансляция игры «Локомотив» — СКА запланирована на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Локомотив»: нет

СКА: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекерская контора БЕТСИТИ  предлагает коэффициент 1.90 на выигрыш «Локомотива» и почти вдвое выше - на СКА (3.60). Ничья котируется в конторе за 4.20.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Локомотив» - СКА?

Эксперты отдают предпочтение хозяевам льда. Последняя встреча команд состоялась в январе 2025 года и принесла успех армейцам - 5:2. 

Где купить билет на матч «Локомотив» - СКА?

Билеты на игру еще есть в онлайн-кассе ярославского клуба. Минимальная стоимость составляет 900 рублей.

Кто выиграет Кубок Гагарина в сезоне-2025/26?

Аналитики считают действующего чемпиона главным фаворитом и нового сезона. Поставить на успешную защиту ярославцами титула можно по коэффициенту 4.00. Триумф ЦСКА и «Авангарда» котируется за 5.00. В случае успешного пари на чемпионство СКА БЕТСИТИ  умножит номинал пари на 25.

Вопросы и ответы

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer87 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer118 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer452 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer87 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer87 дней 7 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer87 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer73 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer87 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer452 дней 7 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer87 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer87 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer87 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё