Локомотив — СКА, прогноз на 6 октября: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Летом 2025 года совет директором СКА назначил на пост главного тренера команды Игоря Ларионова. Естественно, в клубе рассчитывали на ощутимый прогресс коллектива под руководством легендарного Профессора. Но пока надежды хоккейного Санкт-Петербурга не оправдываются. Слухи о возможной отставке тренера родились не на пустом месте: результаты армейцев, мягко говоря, не впечатляют. Из 11 матчей армейцы выиграли меньше половины - четыре в основное время и один в овертайме. Особенно обидными для Игоря Николаевича оказались два подряд поражения от нижегородского «Торпедо» - ведь в эту команду он три года вкладывал душу. Из пяти последних матчей СКА проиграл четыре.

«Локомотив» в последнем матче неожиданно крупно уступил в Омске «Авангарду» - 1:4. Но в целом дела у него идут гораздо веселее, чем у соперника. С середины сентября и до неудачного выезда в Минск (поражение по буллитам) ярославцы выдали серию из пяти побед подряд, а после вояжа в Беларусь разгромили «Барыс» в гостях (5:1). Поэтому даже свежая неудача не подорвала лидерство парней Боба Хартли на «Западе».

Нет ничего удивительного, что именно их и считают фаворитом предстоящей встречи аналитики. Тем более железнодорожники играют дома, где имеют 100-процентный результат в сезоне. Полагаем, что победная домашняя серия «Локо» в понедельник продолжится.