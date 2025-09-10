Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



9 сентября 16:07ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Диего Лопес — Джин Силва, 14 сентября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Бразильцы — одни из ярчайших представителей полулегкого дивизиона
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между бразильцами Диего Лопесом и Джином Силвой. Ждем яркое противостояние и досрочную развязку?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Лопес

 

Силва

Бразилия

Страна

Бразилия

30

Возраст

28

33

Бои

18

26 (10 / 12 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

16 (12 / 3 / 1)

7 (2 / 0 / 5)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 0 / 2)

2

Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC

10

180,5

Рост (см)

170

184

Размах рук (см)

175

104

Размах ног (см)

93

Диего Лопес

Свернуть

На профессиональном уровне выступает с 2012 года. Бился под эгидой многих организаций, включая российскую лигу ACB (сейчас — ACA). В 2021 году уступил в Претендентской серии Дэйны Уайта и упустил возможность перейти в UFC. После этого потерпел ещё одно поражение и выиграл два боя подряд. В 2023 году всё-таки дебютировал в UFC и уступил Мовсару Евлоеву. Затем выиграл пять боев подряд и получил титульный шанс. В последнем поединке в апреле уступил Александру Волкановски единогласным решением судей и не смог забрать пояс.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Джин Силва

Свернуть

В профессиональных MMA выступает с 2016 года. В 2023-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл все пять боев. На данный момент идет на серии из 13 побед. В последнем поединке в апреле одолел Брайса Митчелла удушающим приемом во втором раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ЛопесаПобеда СилвыТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,751,482,851,40

Прогноз на бой

Свернуть

Начнем с того, что разница в котировках кажется завышенной. Можно поспорить даже со статусом Силвы как фаворита, не говоря уж о таком разрыве в коэффициентах. Важный нюанс в том, что Джин еще не бился с оппонентами уровня Лопеса. Разумеется, Силва очень опасен и талантлив, но на бумаге хватает аргументов в пользу Диего.

Прежде всего, у Лопеса больше опыта. Чего стоит хотя бы недавний титульный бой, пусть он и без особых шансов проиграл Волкановски. Вдобавок спортсмен превосходит соотечественника в габаритах и при этом не уступает в жесткости. Наконец, Диего более универсален — он опасен как в стойке, так и в партере. 

Силва же на нижнем этаже возиться не любит. Он делает акцент на агрессивный прессинг в стойке и брутальные комбинации. Нокаутирующий потенциал высочайший, однако не кажется, что Лопес радикально уступает в этом компоненте. И уж точно Диего умеет в нужные моменты вести себя осторожнее, тогда как Джин привык лететь вперед с открытым забралом и сносить соперников.

Резюмируя, видим повод воспользоваться высокими коэффициентами на Лопеса. Однако вполне возможно, что Силва оправдает авансы и подтвердит свой статус уже на топовом уровне. Так что со своей стороны остановимся на более аккуратном варианте с ТБ (2,5). Силва ни разу не уступал досрочно, а стойкого Лопеса с его каменным подбородком последний раз финишировали более семи лет назад.

Полный кард, где смотреть бой Лопес Силва

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 259 пройдет на арене «Frost Bank Center» в Сан-Антонио (штат Техас, США). Шоу стартует в субботу, 13 сентября, в 22:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 01:00 мск (14 сентября), поэтому главный бой Лопес Силва стоит ожидать около 03:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 01:00 мск (14 сентября).

Основной кард

  • Диего Лопес (Бразилия) Джин Силва (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Роб Фонт (Пуэрто-Рико) Дэвид Мартинес (Мексика). Легчайший вес;
  • Рафа Гарсия (Мексика) — Джаред Гордон (США). Легкий вес;
  • Келвин Гастелум (США) — Дастин Штольцфус (США). Средний вес;
  • Сантьяго Луна (Мексика) — Куанг Ле (Вьетнам). Легчайший вес;

Прелимы

  • Александр Эрнандес (США) — Диего Феррейра (Бразилия). Легкий вес;
  • Хосе Даниэль Медина (Боливия) — Душко Тодорович (Сербия). Средний вес;
  • Клаудио Пуэльес (Перу) — Йоахим Силва (Бразилия). Легкий вес;
  • Татьяна Суарес (Бразилия) — Аманда Лемос (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Хесус Агилар (Мексика) — Луис Гуруле (США). Наилегчайший вес;
  • Закари Рис (США) — Седрикес Думас (США). Средний вес;
  • Алессандро Коста (Бразилия) — Олдэн Кория (США). Наилегчайший вес;
  • Монтсеррат Рэндон (Мексика) — Элис Перейра (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Родриго Сезинандо (Бразилия) — Даниил Донченко (Украина). Полусредний вес. Финал The Ultimate Fighter.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer112 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer477 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer112 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer112 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer98 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer112 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer477 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer112 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer112 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer112 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё