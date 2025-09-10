Диего Лопес — Джин Силва, 14 сентября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Начнем с того, что разница в котировках кажется завышенной. Можно поспорить даже со статусом Силвы как фаворита, не говоря уж о таком разрыве в коэффициентах. Важный нюанс в том, что Джин еще не бился с оппонентами уровня Лопеса. Разумеется, Силва очень опасен и талантлив, но на бумаге хватает аргументов в пользу Диего.

Прежде всего, у Лопеса больше опыта. Чего стоит хотя бы недавний титульный бой, пусть он и без особых шансов проиграл Волкановски. Вдобавок спортсмен превосходит соотечественника в габаритах и при этом не уступает в жесткости. Наконец, Диего более универсален — он опасен как в стойке, так и в партере.

Силва же на нижнем этаже возиться не любит. Он делает акцент на агрессивный прессинг в стойке и брутальные комбинации. Нокаутирующий потенциал высочайший, однако не кажется, что Лопес радикально уступает в этом компоненте. И уж точно Диего умеет в нужные моменты вести себя осторожнее, тогда как Джин привык лететь вперед с открытым забралом и сносить соперников.

Резюмируя, видим повод воспользоваться высокими коэффициентами на Лопеса. Однако вполне возможно, что Силва оправдает авансы и подтвердит свой статус уже на топовом уровне. Так что со своей стороны остановимся на более аккуратном варианте с ТБ (2,5). Силва ни разу не уступал досрочно, а стойкого Лопеса с его каменным подбородком последний раз финишировали более семи лет назад.