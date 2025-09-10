Диего Лопес — Джин Силва, 14 сентября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между бразильцами Диего Лопесом и Джином Силвой. Ждем яркое противостояние и досрочную развязку?
Лопес
Силва
Бразилия
Страна
Бразилия
30
Возраст
28
33
Бои
18
26 (10 / 12 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
16 (12 / 3 / 1)
7 (2 / 0 / 5)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 0 / 2)
2
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
10
180,5
Рост (см)
170
184
Размах рук (см)
175
104
Размах ног (см)
93
На профессиональном уровне выступает с 2012 года. Бился под эгидой многих организаций, включая российскую лигу ACB (сейчас — ACA). В 2021 году уступил в Претендентской серии Дэйны Уайта и упустил возможность перейти в UFC. После этого потерпел ещё одно поражение и выиграл два боя подряд. В 2023 году всё-таки дебютировал в UFC и уступил Мовсару Евлоеву. Затем выиграл пять боев подряд и получил титульный шанс. В последнем поединке в апреле уступил Александру Волкановски единогласным решением судей и не смог забрать пояс.
В профессиональных MMA выступает с 2016 года. В 2023-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл все пять боев. На данный момент идет на серии из 13 побед. В последнем поединке в апреле одолел Брайса Митчелла удушающим приемом во втором раунде.
Начнем с того, что разница в котировках кажется завышенной. Можно поспорить даже со статусом Силвы как фаворита, не говоря уж о таком разрыве в коэффициентах. Важный нюанс в том, что Джин еще не бился с оппонентами уровня Лопеса. Разумеется, Силва очень опасен и талантлив, но на бумаге хватает аргументов в пользу Диего.
Прежде всего, у Лопеса больше опыта. Чего стоит хотя бы недавний титульный бой, пусть он и без особых шансов проиграл Волкановски. Вдобавок спортсмен превосходит соотечественника в габаритах и при этом не уступает в жесткости. Наконец, Диего более универсален — он опасен как в стойке, так и в партере.
Силва же на нижнем этаже возиться не любит. Он делает акцент на агрессивный прессинг в стойке и брутальные комбинации. Нокаутирующий потенциал высочайший, однако не кажется, что Лопес радикально уступает в этом компоненте. И уж точно Диего умеет в нужные моменты вести себя осторожнее, тогда как Джин привык лететь вперед с открытым забралом и сносить соперников.
Резюмируя, видим повод воспользоваться высокими коэффициентами на Лопеса. Однако вполне возможно, что Силва оправдает авансы и подтвердит свой статус уже на топовом уровне. Так что со своей стороны остановимся на более аккуратном варианте с ТБ (2,5). Силва ни разу не уступал досрочно, а стойкого Лопеса с его каменным подбородком последний раз финишировали более семи лет назад.
Турнир UFC Fight Night 259 пройдет на арене «Frost Bank Center» в Сан-Антонио (штат Техас, США). Шоу стартует в субботу, 13 сентября, в 22:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 01:00 мск (14 сентября), поэтому главный бой Лопес — Силва стоит ожидать около 03:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 01:00 мск (14 сентября).
Основной кард
Прелимы