Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



11 октября 10:29ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Висенте Люке — Йоэль Альварес, 12 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Испанец одержит очередную досрочную победу?
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

У бразильца Висенте Люке был запланирован бой с аргентинцем Сантьяго Понзиниббио, но последний выбыл из-за травмы. На замену вышел испанец Йоэль Альварес. Чего ждать от новой афиши в полусреднем весе (до 77,1 кг) UFC?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Люке

 

Альварес

Бразилия

Страна

Испания

33

Возраст

32

35

Бои

25

23 (11 / 9 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

22 (5 / 17 / 0)

11 (2 / 3 / 6)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (2 / 0 / 1)

1

Ничьи

0

180,5

Рост (см)

188

192

Размах рук (см)

195,5

96,5

Размах ног (см)

106,5

Висенте Люке

Свернуть

В трехлетнем возрасте начал заниматься карате, затем освоил тайским боксом и бразильским джиу-джитсу, в котором получил черный пояс. В профессиональных MMA выступает с 2009 года. В 2015-м уступил в финале шоу The Ultimate Fighter, однако получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал 16 побед при шести поражениях. В последнем поединке в июне уступил Кевину Холланду удушающим приемом во втором раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Йоэль Альварес

Свернуть

Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2013 года. В 2018-м стал чемпионом AFL в легком весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене выиграл семь боев и уступил в двух. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в декабре нокаутировал Драккара Клозе в первом раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ЛюкеПобеда АльваресаДосрочное завершениеПолный бой
PARI5,351,171,194,40

Прогноз на бой

Свернуть

Люке — проверенный и качественный универсал. Предпочитает биться в стойке, но опасен и в партере благодаря довольно широкому арсеналу сабмишенов. Однако на обоих этажах у него есть проблемы в защите, что привело к серьезному накопленному урону за карьеру. При этом бразильцу, как правило, тяжело приходится именно с агрессивными бойцами, чей темп он поддерживает с трудом.

К последней категории как раз относится Альварес — амбассадор досрочных побед. Испанец — очень жесткий боец, который постоянно нацелен на финиш и также весьма универсален. Потенциально он может просесть по выносливости, но в полной мере этот фактор редко бывает актуальным, ведь лишь один поединок Альвареса дошел до решения судей.

Возможно, Люке все же попробует затащить соперника в «глубокие воды», но мы полагаем, что у испанца больше шансов для того, чтобы снести оппонента. Рискнем предположить, что Альварес финиширует бразильца до середины третьего раунда.

Полный кард, где смотреть бой Люке Альварес

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 261 пройдет на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Шоу стартует в субботу, 11 октября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск, поэтому бой Люке Альварес стоит ожидать около 03:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Джафел Фильо (Бразилия) — Клейтон Карпентер (США). Наилегчайший вес;
  • Витор Петрино (Бразилия) — Томас Петерсен (США). Тяжелый вес;
  • Беатрис Мескита (Бразилия) — Ирина Алексеева (Россия). Женский легчайший вес;
  • Лукас Роша (Бразилия) — Стюарт Николл (Австралия). Наилегчайший вес;
  • Вальтер Уокер (Бразилия) — Мухаммед Усман (Нигерия). Тяжелый вес;
  • Джулия Поластри (Бразилия) — Каролина Ковалькевич (Польша). Женский минимальный вес;
  • Луан Ласерда (Бразилия) — Саймон Оливейра (Бразилия). Легчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer110 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer444 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer65 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer444 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё