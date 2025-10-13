Висенте Люке — Йоэль Альварес, 12 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

У бразильца Висенте Люке был запланирован бой с аргентинцем Сантьяго Понзиниббио, но последний выбыл из-за травмы. На замену вышел испанец Йоэль Альварес. Чего ждать от новой афиши в полусреднем весе (до 77,1 кг) UFC?
Люке
Альварес
Бразилия
Страна
Испания
33
Возраст
32
35
Бои
25
23 (11 / 9 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
22 (5 / 17 / 0)
11 (2 / 3 / 6)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (2 / 0 / 1)
1
Ничьи
0
180,5
Рост (см)
188
192
Размах рук (см)
195,5
96,5
Размах ног (см)
106,5
В трехлетнем возрасте начал заниматься карате, затем освоил тайским боксом и бразильским джиу-джитсу, в котором получил черный пояс. В профессиональных MMA выступает с 2009 года. В 2015-м уступил в финале шоу The Ultimate Fighter, однако получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал 16 побед при шести поражениях. В последнем поединке в июне уступил Кевину Холланду удушающим приемом во втором раунде.
Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2013 года. В 2018-м стал чемпионом AFL в легком весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене выиграл семь боев и уступил в двух. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в декабре нокаутировал Драккара Клозе в первом раунде.
Люке — проверенный и качественный универсал. Предпочитает биться в стойке, но опасен и в партере благодаря довольно широкому арсеналу сабмишенов. Однако на обоих этажах у него есть проблемы в защите, что привело к серьезному накопленному урону за карьеру. При этом бразильцу, как правило, тяжело приходится именно с агрессивными бойцами, чей темп он поддерживает с трудом.
К последней категории как раз относится Альварес — амбассадор досрочных побед. Испанец — очень жесткий боец, который постоянно нацелен на финиш и также весьма универсален. Потенциально он может просесть по выносливости, но в полной мере этот фактор редко бывает актуальным, ведь лишь один поединок Альвареса дошел до решения судей.
Возможно, Люке все же попробует затащить соперника в «глубокие воды», но мы полагаем, что у испанца больше шансов для того, чтобы снести оппонента. Рискнем предположить, что Альварес финиширует бразильца до середины третьего раунда.
Турнир UFC Fight Night 261 пройдет на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Шоу стартует в субботу, 11 октября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск, поэтому бой Люке — Альварес стоит ожидать около 03:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
