Висенте Люке — Йоэль Альварес, 12 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Люке — проверенный и качественный универсал. Предпочитает биться в стойке, но опасен и в партере благодаря довольно широкому арсеналу сабмишенов. Однако на обоих этажах у него есть проблемы в защите, что привело к серьезному накопленному урону за карьеру. При этом бразильцу, как правило, тяжело приходится именно с агрессивными бойцами, чей темп он поддерживает с трудом.

К последней категории как раз относится Альварес — амбассадор досрочных побед. Испанец — очень жесткий боец, который постоянно нацелен на финиш и также весьма универсален. Потенциально он может просесть по выносливости, но в полной мере этот фактор редко бывает актуальным, ведь лишь один поединок Альвареса дошел до решения судей.

Возможно, Люке все же попробует затащить соперника в «глубокие воды», но мы полагаем, что у испанца больше шансов для того, чтобы снести оппонента. Рискнем предположить, что Альварес финиширует бразильца до середины третьего раунда.