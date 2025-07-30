Нил Мэгни — Элизеу Залески дос Сантос, 3 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американцем Нилом Мэгни и бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом. Кто из опытных спортсменов вернется на победную тропу?
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Мэгни
дос Сантос
США
Страна
Бразилия
37
Возраст
38
42
Бои
35
29 (8 / 4 / 17)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
25 (15 / 3 / 7)
13 (4 / 6 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
9 (2 / 2 / 5)
0
Ничьи
1
190,5
Рост (см)
180,5
203
Размах рук (см)
185,5
114,5
Размах ног (см)
104
В школьные годы занимался борьбой и футболом, владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, с 2013-го бьется в UFC. Под эгидой промоушена выиграл 22 боя и уступил в 12. На данный момент идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в ноябре проиграл Карлосу Пратесу нокаутом в первом раунде.
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В девятилетнем возрасте начал заниматься капоэйрой, впоследствии перешел в смешанные единоборства, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 года. В 2014-м стал чемпионом Jungle Fight в полусреднем весе, после одной успешной защиты перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал 11 побед при пяти поражениях и одной ничьей. В последнем поединке в марте уступил Чиди Нджокуани техническим нокаутом во втором раунде.
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Мэгни — легенда полусреднего дивизиона UFC, да и по меркам всей лиги его карьера впечатляет. Однако в последние годы американец явно на спаде, поражений становится больше. Создается впечатление, что на высшем уровне он уже менее конкурентоспособен, чем тот же дос Сантос.
Впрочем, в поединке двух универсальных ветеранов ожидать можно всего. Рефлексы сгорают, но опыт на месте. Не удивимся, если и у Мэгни, и у дос Сантос в очном бою будут как яркие моменты, так и откровенные провалы. Рискнем предположить, что в итоге соперники пройдут все три раунда и доберутся до судейского решения.
Турнир UFC on ESPN 71 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 3 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Мэгни — дос Сантос стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы