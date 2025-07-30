Нил Мэгни — Элизеу Залески дос Сантос, 3 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Мэгни — легенда полусреднего дивизиона UFC, да и по меркам всей лиги его карьера впечатляет. Однако в последние годы американец явно на спаде, поражений становится больше. Создается впечатление, что на высшем уровне он уже менее конкурентоспособен, чем тот же дос Сантос.

Впрочем, в поединке двух универсальных ветеранов ожидать можно всего. Рефлексы сгорают, но опыт на месте. Не удивимся, если и у Мэгни, и у дос Сантос в очном бою будут как яркие моменты, так и откровенные провалы. Рискнем предположить, что в итоге соперники пройдут все три раунда и доберутся до судейского решения.