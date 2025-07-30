Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



30 июля 15:46ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Нил Мэгни — Элизеу Залески дос Сантос, 3 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В последних поединках оба проиграли
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американцем Нилом Мэгни и бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом. Кто из опытных спортсменов вернется на победную тропу?

ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Статистика

Свернуть

Мэгни

 

дос Сантос

США

Страна

Бразилия

37

Возраст

38

42

Бои

35

29 (8 / 4 / 17)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

25 (15 / 3 / 7)

13 (4 / 6 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

9 (2 / 2 / 5)

0

Ничьи

1

190,5

Рост (см)

180,5

203

Размах рук (см)

185,5

114,5

Размах ног (см)

104

Нил Мэгни

Свернуть

В школьные годы занимался борьбой и футболом, владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, с 2013-го бьется в UFC. Под эгидой промоушена выиграл 22 боя и уступил в 12. На данный момент идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в ноябре проиграл Карлосу Пратесу нокаутом в первом раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Элизеу дос Сантос

Свернуть

В девятилетнем возрасте начал заниматься капоэйрой, впоследствии перешел в смешанные единоборства, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 года. В 2014-м стал чемпионом Jungle Fight в полусреднем весе, после одной успешной защиты перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал 11 побед при пяти поражениях и одной ничьей. В последнем поединке в марте уступил Чиди Нджокуани техническим нокаутом во втором раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа МэгниПобеда дос СантосаТМ (2,5)ТБ (2,5)
FONBET2,551,542,661,44

Прогноз на бой

Свернуть

Мэгни — легенда полусреднего дивизиона UFC, да и по меркам всей лиги его карьера впечатляет. Однако в последние годы американец явно на спаде, поражений становится больше. Создается впечатление, что на высшем уровне он уже менее конкурентоспособен, чем тот же дос Сантос.

Впрочем, в поединке двух универсальных ветеранов ожидать можно всего. Рефлексы сгорают, но опыт на месте. Не удивимся, если и у Мэгни, и у дос Сантос в очном бою будут как яркие моменты, так и откровенные провалы. Рискнем предположить, что в итоге соперники пройдут все три раунда и доберутся до судейского решения.

Полный кард, где смотреть бой Мэгни дос Сантос

Свернуть

Турнир UFC on ESPN 71 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 3 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Мэгни дос Сантос стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Ринья Накамура (Япония) — Натан Флетчер (Англия). Легчайший вес;
  • Родолфо Виейра (Бразилия) — Трейшон Гор (США). Средний вес;
  • Ник Клайн (США) — Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Остин Баши (США) — Джон Яннис (США). Полулегкий вес;
  • Рафаэль Эстевам (Бразилия) — Фелипе Бунес (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Пиера Родригес (Венесуэла) — Кетлен Соуза (Бразилия). Женский минимальный вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитом
Смотреть полный список
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer154 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer185 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer519 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer154 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer154 дней 5 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer140 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer154 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer154 дней 3 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer519 дней 5 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer154 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё