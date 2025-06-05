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18 сентября 15:51ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Манчестер Сити — Црвена Звезда, 19 сентября: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

Расклад сил кажется максимально очевидным
Александр Бокулёв

Во вторник, 19 сентября, сербская «Црвена Звезда» приедет в гости к английскому «Манчестер Сити» в рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов. Без шансов для номинального аутсайдера?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) 

19.09.2023, Вт

22:00 МСК

«Црвена Звезда» (Белград, Сербия)

П1 - 1,06

Х - 15,00

П2 - 35,00

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, группа G, первый тур

Стадион: «Этихад» / «Сити оф Манчестер» (Манчестер, Англия)

Судьи: Жоау Педру Пиньейру (главный арбитр, Португалия), Бруну Жезуш, Лусиану Мая (ассистенты, Португалия)

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды ни разу не играли друг с другом.

Последние пять игр «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.09.2023«Вест Хэм»

1:3

«Манчестер Сити»

АПЛ

02.09.2023«Манчестер Сити»

5:1

«Фулхэм»

АПЛ

27.08.2023«Шеффилд Юнайтед»

1:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

19.08.2023«Манчестер Сити»

1:0

«Ньюкасл»

АПЛ

16.08.2023«Манчестер Сити»

1:1 (5:4 пен.)

«Севилья»

Суперкубок УЕФА

Последние пять игр «Црвены Звезды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.09.2023«Чукарички»

2:1

«Црвена Звезда»

Чемпионат Сербии

02.09.2023«Црвена Звезда»

2:1

«Нови-Пазар»

Чемпионат Сербии

26.08.2023«Вождовац»

3:2

«Црвена Звезда»

Чемпионат Сербии

19.08.2023«Црвена Звезда»

3:0

«Спартак» (Суботица)

Чемпионат Сербии

11.08.2023«Младость Лучане»

1:4

«Црвена Звезда»

Чемпионат Сербии

Место в турнирной таблице

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Перед стартом группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал максимальные 15 очков в пяти турах АПЛ и единолично возглавляет таблицу. У «Црвены Звезды» столько же баллов после семи сыгранных встреч в Высшей лиге Сербии, где команда идет на третьей позиции.

Прогноз на матч

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Согласимся, что предварительные расклады максимально очевидны. «Манчестер Сити» и так на несколько порядков сильнее соперника, а «Црвена Звезда» ещё и не слишком уверенно стартовала в чемпионате Сербии (относительно собственного уровня). Полагаем, зрителям обеспечен сценарий, при котором хозяева будут доминировать весь матч. В таком случае вполне можно ожидать, что манчестерцы выиграют оба тайма. Такую ставку и выберем.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу «Манчестер Сити» и «Црвены Звезды» покажет платный канал «Матч! Футбол 2».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 2»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Манчестер Сити»: де Брюйне (травма), Грилиш, Стоунз, Ковачич (все - под вопросом)

«Црвена Звезда»: Катаи, Фалько (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Црвена Звезда»:

Позиция«Манчестер Сити»«Црвена Звезда»Позиция
Вратарь31. Эдерсон18. ГлазерВратарь
Защитник2. Уокер2. НедельковичЗащитник
Защитник25. Аканджи15. ДраговичЗащитник
Защитник3. Диаш5. СпайичЗащитник
Защитник24. Гвардиол23. РодичЗащитник
Полузащитник20. Силва6. СтаменичПолузащитник
Полузащитник 16. Родри4. ИваничПолузащитник 
Полузащитник11. Доку14. ОлайинкаПолузащитник
Полузащитник47. Фоден20. КангваПолузащитник
Нападающий19. Альварес66. Хван Ин БомПолузащитник
Нападающий9. Холанд9. НдиайеНападающий
Главный тренерХосеп ГвардиолаБарак БахарГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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 Победа «Манчестер Сити»НичьяПобеда «Црвены Звезды»
«Фонбет»1,0714,0036,00
«Марафон»1,0514,2532,00
«Олимп»1,0615,0035,00

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Ман Сити» – «Црвена Звезда»?

Букмекеры ожидаемо считают хозяев явными фаворитами и почти не оставляют гостям шансов.

Где смотреть бесплатно матч «Ман Сити» – «Црвена Звезда»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна на ресурсах некоторых букмекерских контор.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

В 1/8 финала турнира попадут две сильнейшие команды каждой из восьми групп.

Кто играет в группе с «Ман Сити» и «Црвеной Звездой»?

Две другие команды группы G - швейцарский «Янг Бойз» (Берн) и немецкий «РБ Лейпциг».

UPD: результат

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«Ман Сити» одержал волевую победу со счетом 3:1 благодаря дублю Альвареса (47 и 60 минуты), а также голу Родри (73). У «Црвены Звезды» отличился Букари (45). 

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