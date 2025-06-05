Манчестер Сити — Црвена Звезда, 19 сентября: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

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Во вторник, 19 сентября, сербская «Црвена Звезда» приедет в гости к английскому «Манчестер Сити» в рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов. Без шансов для номинального аутсайдера?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия)
19.09.2023, Вт
22:00 МСК
«Црвена Звезда» (Белград, Сербия)
|П1 - 1,06
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, группа G, первый тур
Стадион: «Этихад» / «Сити оф Манчестер» (Манчестер, Англия)
Судьи: Жоау Педру Пиньейру (главный арбитр, Португалия), Бруну Жезуш, Лусиану Мая (ассистенты, Португалия)
История матчей:
Ранее команды ни разу не играли друг с другом.
Последние пять игр «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.09.2023
|«Вест Хэм»
1:3
«Манчестер Сити»
АПЛ
|02.09.2023
|«Манчестер Сити»
5:1
«Фулхэм»
АПЛ
|27.08.2023
|«Шеффилд Юнайтед»
1:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|19.08.2023
|«Манчестер Сити»
1:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|16.08.2023
|«Манчестер Сити»
1:1 (5:4 пен.)
«Севилья»
Суперкубок УЕФА
Последние пять игр «Црвены Звезды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.09.2023
|«Чукарички»
2:1
«Црвена Звезда»
Чемпионат Сербии
|02.09.2023
|«Црвена Звезда»
2:1
«Нови-Пазар»
Чемпионат Сербии
|26.08.2023
|«Вождовац»
3:2
«Црвена Звезда»
Чемпионат Сербии
|19.08.2023
|«Црвена Звезда»
3:0
«Спартак» (Суботица)
Чемпионат Сербии
|11.08.2023
|«Младость Лучане»
1:4
«Црвена Звезда»
Чемпионат Сербии
Перед стартом группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал максимальные 15 очков в пяти турах АПЛ и единолично возглавляет таблицу. У «Црвены Звезды» столько же баллов после семи сыгранных встреч в Высшей лиге Сербии, где команда идет на третьей позиции.
Согласимся, что предварительные расклады максимально очевидны. «Манчестер Сити» и так на несколько порядков сильнее соперника, а «Црвена Звезда» ещё и не слишком уверенно стартовала в чемпионате Сербии (относительно собственного уровня). Полагаем, зрителям обеспечен сценарий, при котором хозяева будут доминировать весь матч. В таком случае вполне можно ожидать, что манчестерцы выиграют оба тайма. Такую ставку и выберем.
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В прямом эфире встречу «Манчестер Сити» и «Црвены Звезды» покажет платный канал «Матч! Футбол 2».
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|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Манчестер Сити»: де Брюйне (травма), Грилиш, Стоунз, Ковачич (все - под вопросом)
«Црвена Звезда»: Катаи, Фалько (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Црвена Звезда»:
|Позиция
|«Манчестер Сити»
|«Црвена Звезда»
|Позиция
|Вратарь
|31. Эдерсон
|18. Глазер
|Вратарь
|Защитник
|2. Уокер
|2. Неделькович
|Защитник
|Защитник
|25. Аканджи
|15. Драгович
|Защитник
|Защитник
|3. Диаш
|5. Спайич
|Защитник
|Защитник
|24. Гвардиол
|23. Родич
|Защитник
|Полузащитник
|20. Силва
|6. Стаменич
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Родри
|4. Иванич
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Доку
|14. Олайинка
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Фоден
|20. Кангва
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Альварес
|66. Хван Ин Бом
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Холанд
|9. Ндиайе
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Барак Бахар
|Главный тренер
Букмекеры ожидаемо считают хозяев явными фаворитами и почти не оставляют гостям шансов.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна на ресурсах некоторых букмекерских контор.
В 1/8 финала турнира попадут две сильнейшие команды каждой из восьми групп.
Две другие команды группы G - швейцарский «Янг Бойз» (Берн) и немецкий «РБ Лейпциг».
«Ман Сити» одержал волевую победу со счетом 3:1 благодаря дублю Альвареса (47 и 60 минуты), а также голу Родри (73). У «Црвены Звезды» отличился Букари (45).