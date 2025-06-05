Манчестер Сити — Црвена Звезда, 19 сентября: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

Согласимся, что предварительные расклады максимально очевидны. «Манчестер Сити» и так на несколько порядков сильнее соперника, а «Црвена Звезда» ещё и не слишком уверенно стартовала в чемпионате Сербии (относительно собственного уровня). Полагаем, зрителям обеспечен сценарий, при котором хозяева будут доминировать весь матч. В таком случае вполне можно ожидать, что манчестерцы выиграют оба тайма. Такую ставку и выберем.