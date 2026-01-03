Ведомости
3 января 10:36 Английская премьер-лига

Манчестер Сити - Челси, 4 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Хозяева не испытают проблем с нестабильным соперником, оставшимся без главного тренера?
Валентин Васильев

В Английской премьер-лиге (АПЛ) продолжается Boxing Day. В рамках 20-го тура «Манчестер Сити» постарается продолжить погоню за «Арсеналом» в таблице. Для этого необходимо побеждать «Челси», который подходит к очной встрече после тренерской отставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити» (Манчестер)

04.01.2026, Вс

20:30 МСК

«Челси» (Лондон)

П1 - 1.65

Х - 4.80

П2 - 4.60

Турнир:  английская Премьер-лига, 20-й тур

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)

Главный судья:

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»704271252-250
«Челси»714270250-252

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.01.2026«Сандерленд»

0:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

27.12.2025«Ноттингем Форест»

1:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

20.12.2025«Манчестер Сити»

3:0

«Вест Хэм»

    АПЛ
17.12.2025«Манчестер Сити»

2:0

«Брентфорд»

Кубок лиги

14.12.2025«Кристал Пэлас»

0:3

«Манчестер Сити»

АПЛ

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.12.2025«Челси»

2:2

«Борнмут»

АПЛ

27.12.2025«Челси»

1:2

«Астон Вилла»

АПЛ

20.12.2025«Ньюкасл Юнайтед»

2:2

«Челси»

АПЛ

16.12.2025«Кардифф»

1:3

«Челси»

Кубок лиги

13.12.2025«Челси»

2:0

«Эвертон»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Манчестер Сити» располагается в лидирующей группе. «Челси» замыкает первую пятерку, опережая другой «Манчестер» по дополнительным показателям.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал19143237-1245
2. Манчестер Сити19132443-1741
3. Астон Вилла19123430-3239
4. Ливерпуль19103630-2633
5. Челси1986532-2130
6. Манчестер Юнайтед1986533-2930
7. Сандерленд1978420-1829
8. Эвертон1984720-2028
9. Брентфорд1983828-2627
10. Кристал Пэлас1976622-2127
11. Фулхэм1983826-2727
12. Тоттенхэм1975727-2326
13. Ньюкасл1975726-2426
14. Тоттенхэм1967628-2725
15. Борнмут1958629-3523
16. Лидс1956825-3221
17. Ноттингем Форест19531118-3018
18. Вест Хэм19351121-3814
19. Бернли19331320-3712
20. Вулверхэмптон19031611-403

Прогноз на матч

Свернуть

«Манчестер Сити» подходит к матчу с «Челси» в отличной игровой форме. Несмотря на осечку в последнем матче с «Сандерлендом» (0:0), команда Хосепа Гвардиолы продолжает оставаться самой грозной командой лиги в линии нападения – 41 забитый мяч за 19 туров. Помимо этого, в состав «горожан» после травмы вернулся обладатель «Золотого мяча» Родри, а также крайний нападающий Доку, с которым появилась вариативность в атаке.

«Челси», в свою очередь, с самого начала 2026 года остался без главного тренера. Главная проблема «аристократов» в нынешнем сезоне – отсутствие стабильности. Лондонцы практически во всех турнирах чередуют разные результаты, из-за чего команда заметно отстала от первой тройки.

«Горожане» имеют впечатляющую серию в личных встречах с «Челси» – в последний раз «Сити» уступал лондонцам еще в мае 2021 года. Вероятнее всего, команда Гвардиолы воспользуется тренерскими перестроениями соперника и возьмет три очка. Не будем рисковать с форами и подстрахуемся чистой победой хозяев за хороший коэффициент.

Трансляции

Свернуть

Матч в Манчестере покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Манчестер Сити»: Аит Нури, Мармуш (оба - в сборной), Ковачич, Стоунз, Бобб (все - травмы).

«Челси»: Кайседо (перебор желтых), Мудрик (дисквалификация), Колвилл (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Челси»:

Позиция«Манчестер Сити»«Челси»Позиция
Вратарь25. Доннарума
  1. Санчес
Вратарь
Защитник33. О Райли34. АчемпонгЗащитник
Защитник6. Аке23. ЧалобаЗащитник
Защитник3. Диаш29. ФофанаЗащитник
Защитник27. Нуньеш27. ГустоЗащитник
Полузащитник 47. Фоден25. КайседоПолузащитник
Полузащитник 14. Нико8. ФернандесПолузащитник 
Полузащитник20. Силва41. ЭстеваоПолузащитник
Нападающий26. Савиньо10. ПадмерПолузащитник
Нападающий10. Шерки49. ГарчаноНападающий
Нападающий9. Холанд9. ДелапНападающий
Главный тренерХосеп Гвардиола Калум МакфарлейнИ. о. главного тренера

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Трейдеры «БЕТСИТИ» считают хозяев поля фаворитами предстоящей встречи - 1.65. Победа «аристократов» оценивается в 4.60, а коэффициент на ничью составляет 4.80.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Манчестер Сити» - «Челси»?

Эксперты «БЕТСИТИ» находят наиболее вероятным счетом в матче минимальную победу лидера - 2:1. Этот вариант котируется в БК за 8.00.

Будет ли много голов в матче «Манчестер Сити» - «Челси»?

Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.50, а на противоположный вариант - за 2.60. 

Где бесплатно смотреть матч «Манчестер Сити» - «Челси»?

Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».

