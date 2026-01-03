Манчестер Сити - Челси, 4 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В Английской премьер-лиге (АПЛ) продолжается Boxing Day. В рамках 20-го тура «Манчестер Сити» постарается продолжить погоню за «Арсеналом» в таблице. Для этого необходимо побеждать «Челси», который подходит к очной встрече после тренерской отставки.
Турнир: английская Премьер-лига, 20-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья:
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|70
|42
|71
|252-250
|«Челси»
|71
|42
|70
|250-252
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.01.2026
|«Сандерленд»
0:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|27.12.2025
|«Ноттингем Форест»
1:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|20.12.2025
|«Манчестер Сити»
3:0
«Вест Хэм»
|АПЛ
|17.12.2025
|«Манчестер Сити»
2:0
«Брентфорд»
Кубок лиги
|14.12.2025
|«Кристал Пэлас»
0:3
«Манчестер Сити»
АПЛ
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.12.2025
|«Челси»
2:2
«Борнмут»
АПЛ
|27.12.2025
|«Челси»
1:2
«Астон Вилла»
АПЛ
|20.12.2025
|«Ньюкасл Юнайтед»
2:2
«Челси»
АПЛ
|16.12.2025
|«Кардифф»
1:3
«Челси»
Кубок лиги
|13.12.2025
|«Челси»
2:0
«Эвертон»
АПЛ
«Манчестер Сити» располагается в лидирующей группе. «Челси» замыкает первую пятерку, опережая другой «Манчестер» по дополнительным показателям.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|19
|14
|3
|2
|37-12
|45
|2. Манчестер Сити
|19
|13
|2
|4
|43-17
|41
|3. Астон Вилла
|19
|12
|3
|4
|30-32
|39
|4. Ливерпуль
|19
|10
|3
|6
|30-26
|33
|5. Челси
|19
|8
|6
|5
|32-21
|30
|6. Манчестер Юнайтед
|19
|8
|6
|5
|33-29
|30
|7. Сандерленд
|19
|7
|8
|4
|20-18
|29
|8. Эвертон
|19
|8
|4
|7
|20-20
|28
|9. Брентфорд
|19
|8
|3
|8
|28-26
|27
|10. Кристал Пэлас
|19
|7
|6
|6
|22-21
|27
|11. Фулхэм
|19
|8
|3
|8
|26-27
|27
|12. Тоттенхэм
|19
|7
|5
|7
|27-23
|26
|13. Ньюкасл
|19
|7
|5
|7
|26-24
|26
|14. Тоттенхэм
|19
|6
|7
|6
|28-27
|25
|15. Борнмут
|19
|5
|8
|6
|29-35
|23
|16. Лидс
|19
|5
|6
|8
|25-32
|21
|17. Ноттингем Форест
|19
|5
|3
|11
|18-30
|18
|18. Вест Хэм
|19
|3
|5
|11
|21-38
|14
|19. Бернли
|19
|3
|3
|13
|20-37
|12
|20. Вулверхэмптон
|19
|0
|3
|16
|11-40
|3
«Манчестер Сити» подходит к матчу с «Челси» в отличной игровой форме. Несмотря на осечку в последнем матче с «Сандерлендом» (0:0), команда Хосепа Гвардиолы продолжает оставаться самой грозной командой лиги в линии нападения – 41 забитый мяч за 19 туров. Помимо этого, в состав «горожан» после травмы вернулся обладатель «Золотого мяча» Родри, а также крайний нападающий Доку, с которым появилась вариативность в атаке.
«Челси», в свою очередь, с самого начала 2026 года остался без главного тренера. Главная проблема «аристократов» в нынешнем сезоне – отсутствие стабильности. Лондонцы практически во всех турнирах чередуют разные результаты, из-за чего команда заметно отстала от первой тройки.
«Горожане» имеют впечатляющую серию в личных встречах с «Челси» – в последний раз «Сити» уступал лондонцам еще в мае 2021 года. Вероятнее всего, команда Гвардиолы воспользуется тренерскими перестроениями соперника и возьмет три очка. Не будем рисковать с форами и подстрахуемся чистой победой хозяев за хороший коэффициент.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
Матч в Манчестере покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Манчестер Сити»: Аит Нури, Мармуш (оба - в сборной), Ковачич, Стоунз, Бобб (все - травмы).
«Челси»: Кайседо (перебор желтых), Мудрик (дисквалификация), Колвилл (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Челси»:
|Позиция
|«Манчестер Сити»
|«Челси»
|Позиция
|Вратарь
|25. Доннарума
|Вратарь
|Защитник
|33. О Райли
|34. Ачемпонг
|Защитник
|Защитник
|6. Аке
|23. Чалоба
|Защитник
|Защитник
|3. Диаш
|29. Фофана
|Защитник
|Защитник
|27. Нуньеш
|27. Густо
|Защитник
|Полузащитник
|47. Фоден
|25. Кайседо
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Нико
|8. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Силва
|41. Эстевао
|Полузащитник
|Нападающий
|26. Савиньо
|10. Падмер
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Шерки
|49. Гарчано
|Нападающий
|Нападающий
|9. Холанд
|9. Делап
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Калум Макфарлейн
|И. о. главного тренера
Трейдеры «БЕТСИТИ» считают хозяев поля фаворитами предстоящей встречи - 1.65. Победа «аристократов» оценивается в 4.60, а коэффициент на ничью составляет 4.80.
Эксперты «БЕТСИТИ» находят наиболее вероятным счетом в матче минимальную победу лидера - 2:1. Этот вариант котируется в БК за 8.00.
Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.50, а на противоположный вариант - за 2.60.
Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».