Манчестер Сити - Челси, 4 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Манчестер Сити» подходит к матчу с «Челси» в отличной игровой форме. Несмотря на осечку в последнем матче с «Сандерлендом» (0:0), команда Хосепа Гвардиолы продолжает оставаться самой грозной командой лиги в линии нападения – 41 забитый мяч за 19 туров. Помимо этого, в состав «горожан» после травмы вернулся обладатель «Золотого мяча» Родри, а также крайний нападающий Доку, с которым появилась вариативность в атаке.

«Челси», в свою очередь, с самого начала 2026 года остался без главного тренера. Главная проблема «аристократов» в нынешнем сезоне – отсутствие стабильности. Лондонцы практически во всех турнирах чередуют разные результаты, из-за чего команда заметно отстала от первой тройки.

«Горожане» имеют впечатляющую серию в личных встречах с «Челси» – в последний раз «Сити» уступал лондонцам еще в мае 2021 года. Вероятнее всего, команда Гвардиолы воспользуется тренерскими перестроениями соперника и возьмет три очка. Не будем рисковать с форами и подстрахуемся чистой победой хозяев за хороший коэффициент.