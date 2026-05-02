Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Манчестер Юнайтед - Ливерпуль, 3 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Битва за третье место
  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В программе 35-го тура Английской Премьер-лиги особняком стоит противостояние в Манчестере. Местные «Юнайтед» принимают пока еще действующего чемпиона страны - «Ливерпуль». Обе команды практически гарантировали себе место в топ-5 таблицы, но каждая из них преисполнена желания финишировать в тройке. Победитель встречи на  «Олд Траффорд» получит стратегическое преимущество в этой борьбе. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед»

03.05.2026, Вс

17:30 МСК

«Ливерпуль» 

П1 - 2.40

Х - 3.80

П2 - 2.85

Турнир:   английская Премьер-лига, 35-й тур

Стадион: «Олд Траффорд»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Юнайтед»866173301-298
«Ливерпуль» 736186298-301

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.04.2026«Манчестер Юнайтед»

2:1

«Брентфорд»

АПЛ

18.04.2026«Челси»

0:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

13.04.2026«Манчестер Юнайтед»

1:2

«Лидс»

АПЛ

20.03.2026«Борнмут»

2:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

15.03.2026«Манчестер Юнайтед»

3:1

«Астон Вилла»

АПЛ

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.04.2026«Ливерпуль»

3:1

«Кристал Пэлас»

АПЛ

19.04.2026«Эвертон»

1:2

«Ливерпуль»

АПЛ

14.04.2026«Ливерпуль»

0:2

«ПСЖ»

Лига чемпионов

11.04.2026«Ливерпуль»

2:0

«Фулхэм»

АПЛ

08.04.2026«ПСЖ»

2:0

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

В турнирной таблице соперников разделяют три очка.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал34227564-2673
2Манчестер Сити33217566-2970
3Манчестер Юнайтед341710760-4661
4Ливерпуль341771057-4458
5Астон Вилла341771047-4258
6Брайтон3413111048-3950
7Борнмут341116752-5249
8Челси341391253-4548
9Брентфорд341391249-4648
10Фулхэм341461444-4648
11Эвертон341381341-4147
12Сандерленд3412101236-4546
13Кристал Пэлас3311101236-3943
14Ньюкасл341261646-5042
15Лидс349131244-5140
16Ноттингем Форест341091541-4539
17Вест Хэм34991642-5836
18Тоттенхэм348101643-5334
19Бернли34482234-6820
20Вулверхэмптон34382324-6217

Прогноз на матч

В чемпионате Англии не предусмотрено медалей для второго и третьего призеров сезона - только для победителя. Но место в тройке лучших команд само по себе престижно. В Манчестере как раз и сойдутся главные претенденты на эту позицию.

Оба клуба выиграли пару предыдущих матчей: «МЮ» - у «Челси» и «Брентфорда», «Ливерпуль» - у «Эвертона»  и «Крситал Пэлас».

За10 последних туров и те, и другие сделали по три «сухаря» и по семь раз обменивались голами с соперниками. Шесть предыдущих встреч команд были «верховыми».

При таких вводных перспективной представляется комбинация «обе забьют + тотал больше 2.5». 

В «БЕТСИТИ» поставить на этот вариант можно по коэффициенту 1.70.

Трансляции

Матч в Манчестере покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«МЮ»: Мартинес (дисквалификация)

«Ливерпуль»: Эндо, Брэдли, Леони, Алиссон, Экитике, Мамардашвили (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «Ливерпуль»:

Позиция«МЮ»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь31. Ламменс28. ВудмэнВратарь
Защитник2. Дало17. Джонс Защитник
Защитник5. Магуайр4. ван ДейкЗащитник
Защитник26. Хевен5. КонатеЗащитник
Защитник23. Шоу26. РобертсонПолузащитник
Полузащитник 18. Каземиро10. Мак АллистерПолузащитник
Полузащитник 16. Диалло8. СобослаиПолузащитник 
Полузащитник37. Майну7. ВирцПолузащитник
Полузащитник8. Фернандеш8. СобослаиПолузащитник
Полузащитник19. Мбемо18. ГакпоПолузащитник
Нападающий30. Шешко9. ИсакНападающий
Главный тренерМайкл КэррикАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» установила близкие коэффициенты на победу обеих команд: 2.40 на местную и 2.85 - на приезжую. Ничья в компании идет с котировкой 3.80.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»?

Эксперты находят наиболее вероятным исходом матча ничью  со счетом 1:1 (коэффициент 6.80).

Будет ли много голов в матче «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»?

Тотал больше 2.5 идет в «БЕТСИТИ» за 1.49. Относительно невысокий коэффициент на этот исход предполагает достаточно открытую и результативную игру в Манчестере. 

Где бесплатно смотреть матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»?

Следить за событиями матча в РФ в режиме онлайн можно на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - в частности, «БЕТСИТИ».

