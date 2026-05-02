Манчестер Юнайтед - Ливерпуль, 3 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В программе 35-го тура Английской Премьер-лиги особняком стоит противостояние в Манчестере. Местные «Юнайтед» принимают пока еще действующего чемпиона страны - «Ливерпуль». Обе команды практически гарантировали себе место в топ-5 таблицы, но каждая из них преисполнена желания финишировать в тройке. Победитель встречи на «Олд Траффорд» получит стратегическое преимущество в этой борьбе.
Турнир: английская Премьер-лига, 35-й тур
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Юнайтед»
|86
|61
|73
|301-298
|«Ливерпуль»
|73
|61
|86
|298-301
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2026
|«Манчестер Юнайтед»
2:1
«Брентфорд»
АПЛ
|18.04.2026
|«Челси»
0:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|13.04.2026
|«Манчестер Юнайтед»
1:2
«Лидс»
АПЛ
|20.03.2026
|«Борнмут»
2:2
|«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|15.03.2026
|«Манчестер Юнайтед»
3:1
«Астон Вилла»
АПЛ
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.04.2026
|«Ливерпуль»
3:1
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|19.04.2026
|«Эвертон»
1:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|14.04.2026
|«Ливерпуль»
0:2
«ПСЖ»
Лига чемпионов
|11.04.2026
|«Ливерпуль»
2:0
«Фулхэм»
АПЛ
|08.04.2026
|«ПСЖ»
2:0
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
В турнирной таблице соперников разделяют три очка.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|34
|22
|7
|5
|64-26
|73
|2
|Манчестер Сити
|33
|21
|7
|5
|66-29
|70
|3
|Манчестер Юнайтед
|34
|17
|10
|7
|60-46
|61
|4
|Ливерпуль
|34
|17
|7
|10
|57-44
|58
|5
|Астон Вилла
|34
|17
|7
|10
|47-42
|58
|6
|Брайтон
|34
|13
|11
|10
|48-39
|50
|7
|Борнмут
|34
|11
|16
|7
|52-52
|49
|8
|Челси
|34
|13
|9
|12
|53-45
|48
|9
|Брентфорд
|34
|13
|9
|12
|49-46
|48
|10
|Фулхэм
|34
|14
|6
|14
|44-46
|48
|11
|Эвертон
|34
|13
|8
|13
|41-41
|47
|12
|Сандерленд
|34
|12
|10
|12
|36-45
|46
|13
|Кристал Пэлас
|33
|11
|10
|12
|36-39
|43
|14
|Ньюкасл
|34
|12
|6
|16
|46-50
|42
|15
|Лидс
|34
|9
|13
|12
|44-51
|40
|16
|Ноттингем Форест
|34
|10
|9
|15
|41-45
|39
|17
|Вест Хэм
|34
|9
|9
|16
|42-58
|36
|18
|Тоттенхэм
|34
|8
|10
|16
|43-53
|34
|19
|Бернли
|34
|4
|8
|22
|34-68
|20
|20
|Вулверхэмптон
|34
|3
|8
|23
|24-62
|17
В чемпионате Англии не предусмотрено медалей для второго и третьего призеров сезона - только для победителя. Но место в тройке лучших команд само по себе престижно. В Манчестере как раз и сойдутся главные претенденты на эту позицию.
Оба клуба выиграли пару предыдущих матчей: «МЮ» - у «Челси» и «Брентфорда», «Ливерпуль» - у «Эвертона» и «Крситал Пэлас».
За10 последних туров и те, и другие сделали по три «сухаря» и по семь раз обменивались голами с соперниками. Шесть предыдущих встреч команд были «верховыми».
При таких вводных перспективной представляется комбинация «обе забьют + тотал больше 2.5».
В «БЕТСИТИ» поставить на этот вариант можно по коэффициенту 1.70.
Матч в Манчестере покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«МЮ»: Мартинес (дисквалификация)
«Ливерпуль»: Эндо, Брэдли, Леони, Алиссон, Экитике, Мамардашвили (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«МЮ»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|31. Ламменс
|28. Вудмэн
|Вратарь
|Защитник
|2. Дало
|17. Джонс
|Защитник
|Защитник
|5. Магуайр
|4. ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|26. Хевен
|5. Конате
|Защитник
|Защитник
|23. Шоу
|26. Робертсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Каземиро
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Диалло
|8. Собослаи
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Майну
|7. Вирц
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандеш
|8. Собослаи
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Мбемо
|18. Гакпо
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Шешко
|9. Исак
|Нападающий
|Главный тренер
|Майкл Кэррик
|Арне Слот
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» установила близкие коэффициенты на победу обеих команд: 2.40 на местную и 2.85 - на приезжую. Ничья в компании идет с котировкой 3.80.
Эксперты находят наиболее вероятным исходом матча ничью со счетом 1:1 (коэффициент 6.80).
Тотал больше 2.5 идет в «БЕТСИТИ» за 1.49. Относительно невысокий коэффициент на этот исход предполагает достаточно открытую и результативную игру в Манчестере.
Следить за событиями матча в РФ в режиме онлайн можно на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний.