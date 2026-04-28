Металлург - Ак Барс, прогноз на 27 апреля: ставки и коэффициенты на матч плей-офф КХЛ

Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги неудачно начал полуфинальную серию Кубка Гагарина. В понедельник игроки магнитогорского «Металлурга» постараются доказать своим болельщикам, что домашняя неудача в игре с «Ак Барсом» была не более чем досадным недоразумением. Разумеется, гости из столицы Татарстана с этим не согласны. Изучаем котировки легальных букмекерских контор на вторую игру серии и подбираем сбалансированную ставку.
Турнир: FONBET чемпионат КХЛ, плей-офф, 1/2 финала, второй матч
Счет серии: 0-1
Стадион: «Арена-Металлург» (Магнитогорск, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Металлург»
|32
|11
|38
|171-188
|«Ак Барс»
|38
|11
|32
|188-171
Последние пять матчей «Металлурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.04.2026
|«Металлург»
2:5
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|17.04.2026
|«Металлург»
4:3 ОТ
«Торпедо»
Плей-офф КХЛ
|15.04.2026
|«Торпедо»
3:2 ОТ
«Металлург»
Плей-офф КХЛ
|13.04.2026
|«Торпедо»
2:4
«Металлург»
Плей-офф КХЛ
|11.04.2026
|«Металлург»
4:1
«Торпедо»
Плей-офф КХЛ
Последние пять матчей «Ак Барса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.04.2026
|«Металлург»
2:5
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|15.04.2026
|«Ак Барс»
3:2
«Динамо» Мн
Плей-офф КХЛ
|13.04.2026
|«Ак Барс»
4:0
«Динамо» Мн
Плей-офф КХЛ
|11.04.2026
|«Динамо» Мн
4:5 ОТ
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|09.04.2026
|«Динамо» Мн
1:2
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
На двух предыдущих стадиях плей-офф победитель регулярного чемпионата КХЛ потерпел всего по одному поражению (оба раза - в овертайме) и с одинаковым счетом 4:1 выиграл серии у «Сибири» и «Торпедо». Тем более неожиданным оказался провал магнитогорцев в первом полуфинальном матче. За один первый тайм фаворит сезона получил три шайбы в свои ворота и, как ни силился, исправить ситуацию за оставшееся время не сумел. Итог - сенсационная победа «Ак Барса» со счетом 5:2.
Казанский клуб в играх на вылет уступил этой весной лишь однажды - 2:3 «Трактору» в Челябинске. Победная серия парней Анвара Гатиятулина составляет уже семь матчей.
Личные встречи этих команд традиционно отличает повышенная результативность. За последние восемь матчей «Магнитки» с «Ак Барсом» ставка на тотал больше 4.5 сыграла семь раз.
Эксперты Winline оценили вероятность этого исхода в понедельничном матче коэффициентом 1.75.
Прямая видеотрансляция из Магнитогорска запланирована на каналах «Матч ТВ», «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Winline дает коэффициент 2.10 на победу хозяев площадки и 3.05 - на их соперника. В случае ничьей БК выплатит выигрыш по соответствующим пари в четырехкратном размере.
Аналитики прогнозируют конкурентную игру, но отдают предпочтение магнитогорскому клубу.
Билеты можно приобрести на официальном сайте магнитогорского клуба. Минимальная стоимость 1 000 рублей.