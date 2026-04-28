Партнерский проект

Металлург - Ак Барс, прогноз на 27 апреля: ставки и коэффициенты на матч плей-офф КХЛ

Казанский клуб продолжает приятно удивлять
Валентин Васильев
Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги неудачно начал полуфинальную серию Кубка Гагарина. В понедельник игроки магнитогорского «Металлурга» постараются доказать своим болельщикам, что домашняя неудача в игре с  «Ак Барсом» была не более чем досадным недоразумением. Разумеется, гости из столицы Татарстана с этим не согласны. Изучаем котировки легальных букмекерских контор на вторую игру серии и подбираем сбалансированную ставку.

«Металлург» (Магнитогорск)  

27.04.2026, Пн

17:00 МСК

«Ак Барс» (Казань)  

П1 - 2.10

Х - 4.00

П2 - 3.05

Турнир: FONBET чемпионат КХЛ, плей-офф, 1/2 финала, второй матч

Счет серии: 0-1

Стадион: «Арена-Металлург»  (Магнитогорск, Россия)

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Металлург»321138171-188
«Ак Барс»381132188-171

Последние пять матчей «Металлурга»:

25.04.2026«Металлург»

2:5

«Ак Барс»

Плей-офф КХЛ

17.04.2026«Металлург»

4:3 ОТ

«Торпедо»

Плей-офф  КХЛ

15.04.2026«Торпедо»

3:2 ОТ 

«Металлург»

Плей-офф  КХЛ

13.04.2026«Торпедо»

2:4 

«Металлург»

Плей-офф  КХЛ

11.04.2026«Металлург»

4:1

«Торпедо»

Плей-офф  КХЛ

Последние пять матчей «Ак Барса»:

25.04.2026«Металлург»

2:5

«Ак Барс»

Плей-офф КХЛ

15.04.2026«Ак Барс»

3:2

«Динамо» Мн

Плей-офф  КХЛ

13.04.2026«Ак Барс»

4:0

«Динамо» Мн

Плей-офф  КХЛ

11.04.2026«Динамо» Мн

4:5 ОТ

«Ак Барс»

Плей-офф  КХЛ

09.04.2026«Динамо» Мн

1:2

«Ак Барс»

Плей-офф  КХЛ

На двух предыдущих стадиях плей-офф победитель регулярного чемпионата КХЛ потерпел всего по одному поражению (оба раза - в овертайме) и с одинаковым счетом 4:1 выиграл серии у «Сибири» и «Торпедо». Тем более неожиданным оказался провал магнитогорцев в первом полуфинальном матче. За один первый тайм фаворит сезона получил три шайбы в свои ворота и, как ни силился, исправить ситуацию за оставшееся время не сумел. Итог - сенсационная победа «Ак Барса» со счетом 5:2.

Казанский клуб в играх на вылет уступил этой весной лишь однажды - 2:3 «Трактору» в Челябинске. Победная серия парней Анвара Гатиятулина составляет уже семь матчей.  

Личные встречи этих команд традиционно отличает повышенная результативность. За последние восемь матчей «Магнитки» с «Ак Барсом» ставка на тотал больше 4.5 сыграла семь раз.  

Эксперты Winline оценили вероятность этого исхода в понедельничном матче коэффициентом 1.75.

Прямая видеотрансляция из Магнитогорска запланирована на каналах «Матч ТВ», «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Winline  дает коэффициент 2.10 на победу хозяев площадки и 3.05 - на их соперника. В случае ничьей БК выплатит выигрыш по соответствующим пари в четырехкратном размере.

Кто выиграет в матче «Металлург» - «Ак Барс»?

Аналитики прогнозируют конкурентную игру, но отдают предпочтение магнитогорскому клубу.

Где купить билет на матч «Металлург» - «Ак Барс»?

Билеты можно приобрести на официальном сайте магнитогорского клуба. Минимальная стоимость 1 000 рублей.

