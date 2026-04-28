Металлург - Ак Барс, прогноз на 27 апреля: ставки и коэффициенты на матч плей-офф КХЛ

На двух предыдущих стадиях плей-офф победитель регулярного чемпионата КХЛ потерпел всего по одному поражению (оба раза - в овертайме) и с одинаковым счетом 4:1 выиграл серии у «Сибири» и «Торпедо». Тем более неожиданным оказался провал магнитогорцев в первом полуфинальном матче. За один первый тайм фаворит сезона получил три шайбы в свои ворота и, как ни силился, исправить ситуацию за оставшееся время не сумел. Итог - сенсационная победа «Ак Барса» со счетом 5:2.

Казанский клуб в играх на вылет уступил этой весной лишь однажды - 2:3 «Трактору» в Челябинске. Победная серия парней Анвара Гатиятулина составляет уже семь матчей.

Личные встречи этих команд традиционно отличает повышенная результативность. За последние восемь матчей «Магнитки» с «Ак Барсом» ставка на тотал больше 4.5 сыграла семь раз.

