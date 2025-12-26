Металлург - Нефтехимик, прогноз на 22 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Последнюю полноформатную неделю 2025 года лидер сезона Континентальной хоккейной лиги откроет домашней игрой с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Рассмотрим встреч у в Магнитогорске на предмет интересных вариантов для пари.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Арена Металлург» (Магнитогорск, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Металлург»
|30
|5
|23
|171-145
|«Нефтехимик»
|23
|5
|30
|145-171
Последние пять матчей «Металлурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.12.2025
|«Трактор»
4:7
«Металлург»
КХЛ
|17.12.2025
|«Сочи»
1:6
«Металлург»
КХЛ
|05.12.2025
|«Нефтехимик»
2:1 ОТ
«Металлург»
КХЛ
|03.12.2025
|«Автомобилист»
5:6
«Металлург»
КХЛ
|29.12.2025
|«Металлург»
5:2
«Шанхайские драконы»
КХЛ
Последние пять матчей «Нефтехимика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.12.2025
|«Нефтехимик»
0:3
«Авангард»
КХЛ
|16.12.2025
|«Нефтехимик»
2:5
«Торпедо»
КХЛ
|07.12.2025
|«Нефтехимик»
1:3
«Ак Барс»
КХЛ
|05.12.2025
|«Нефтехимик»
2:1 ОТ
«Металлург»
КХЛ
|28.11.2025
|«Нефтехимик»
7:5
«Шанхайские драконы»
КХЛ
«Металлург» уверенно лидирует в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» идет пятым.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Металлург Мг
|36
|23
|2
|2
|1
|2
|6
|144-97
|57
|2
|Ак Барс
|39
|22
|1
|2
|1
|1
|12
|116-100
|52
|3
|Авангард
|35
|20
|2
|1
|0
|3
|9
|121-88
|49
|4
|Автомобилист
|36
|14
|2
|3
|0
|3
|14
|109-94
|41
|5
|Нефтехимик
|37
|14
|3
|1
|1
|0
|18
|99-114
|37
|6
|Трактор
|37
|11
|3
|1
|3
|2
|17
|118-125
|35
|7
|Амур
|36
|12
|1
|1
|4
|2
|16
|79-97
|34
|8
|Барыс
|37
|9
|4
|1
|4
|2
|17
|95-111
|34
|9
|Салават Юлаев
|37
|13
|1
|1
|1
|2
|19
|92-98
|33
|10
|Адмирал
|34
|8
|2
|2
|4
|2
|16
|77-98
|30
|11
|Сибирь
|36
|4
|0
|8
|2
|2
|20
|79-120
|28
Восемь матчей составила домашняя серия «Нефтехимика» в ноябре-декабре. Выиграли из них нижнекамцы меньше половины - три. Но одна из этих побед была одержана над лидером дивизиона и всей лиги - 2:1 в овертайме.
«Металлург» на поражение в Нижнекамске отреагировал двумя уверенными гостевыми победами - 6:1 над «Сочи» и 7:4 - над Трактором». В сводной таблице КХЛ команда Андрея Разина на пять очков опережает «Ак Барс» - при том, что провела на три матча меньше ближайшего преследователя.
Магнитогорцы демонстрируют самый результативный хоккей в лиге (144 гола в 36 матчах). В восьми из 10 последних игр «Металлурга» забрасывалось не менее семи шайб. Ждем чего-то подобного и в понедельник. Прогноз редакции на игру: тотал больше 5.5.
Прямая видеотрансляция из Магнитогорска запланирована на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Металлург»: нет
«Нефтехимик»: нет
PARI умножит на полтора номинал успешной ставки на победу лидера сезона. Пятикратный выигрыш сулит успешное пари на ничью. Победа гостей котируется на 0.40 выше.
Эксперты предсказуемо отдают предпочтение хозяевам. При этом два последних противостояния завершились в пользу нижнекамцев.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт магнитогорского клуба. Минимальная стоимость составляет 800 рублей.
Топ фаворитов сезона от PARI возглавляет «Локомотив» (коэффициент на чемпионство 2.80). Но «Металлург» уже совсем рядом. Сыгравшая ставка на триумф команды Разина обещает трехкратный выигрыш.