Металлург - Нефтехимик, прогноз на 22 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Восемь матчей составила домашняя серия «Нефтехимика» в ноябре-декабре. Выиграли из них нижнекамцы меньше половины - три. Но одна из этих побед была одержана над лидером дивизиона и всей лиги - 2:1 в овертайме.

«Металлург» на поражение в Нижнекамске отреагировал двумя уверенными гостевыми победами - 6:1 над «Сочи» и 7:4 - над Трактором». В сводной таблице КХЛ команда Андрея Разина на пять очков опережает «Ак Барс» - при том, что провела на три матча меньше ближайшего преследователя.

Магнитогорцы демонстрируют самый результативный хоккей в лиге (144 гола в 36 матчах). В восьми из 10 последних игр «Металлурга» забрасывалось не менее семи шайб. Ждем чего-то подобного и в понедельник. Прогноз редакции на игру: тотал больше 5.5.