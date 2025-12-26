Ведомости
21 декабря 11:42ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Металлург - Нефтехимик, прогноз на 22 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Недавняя встреча команд завершилась неожиданной развязкой
Валентин Васильев

Последнюю полноформатную неделю 2025 года лидер сезона Континентальной хоккейной лиги откроет домашней игрой с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Рассмотрим встреч у в Магнитогорске на предмет интересных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Металлург» (Магнитогорск)

22.12.2025, Пн

17:00 МСК

«Нефтехимик» (Нижнекамск) 

П1 - 1.50

Х - 5.00

П2 - 5.40

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Арена Металлург» (Магнитогорск, Россия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Металлург»30523171-145
«Нефтехимик»23530145-171

Последние пять матчей  «Металлурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.12.2025«Трактор»

4:7

«Металлург»

КХЛ

17.12.2025«Сочи»

1:6

«Металлург»

КХЛ

05.12.2025«Нефтехимик»

2:1 ОТ

«Металлург»

КХЛ

03.12.2025«Автомобилист»

5:6

«Металлург»

КХЛ

29.12.2025«Металлург»

5:2

«Шанхайские драконы»

КХЛ

Последние пять матчей «Нефтехимика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.12.2025«Нефтехимик»

0:3

«Авангард»

КХЛ

16.12.2025«Нефтехимик»

2:5

«Торпедо»

КХЛ

07.12.2025«Нефтехимик»

1:3

«Ак Барс»

КХЛ

05.12.2025«Нефтехимик»

2:1 ОТ

«Металлург»

КХЛ

28.11.2025«Нефтехимик»

7:5

«Шанхайские драконы»

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Металлург» уверенно лидирует в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» идет пятым.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Металлург Мг362322126144-9757
2Ак Барс3922121112116-10052
3Авангард352021039121-8849
4Автомобилист3614230314109-9441
5Нефтехимик371431101899-11437
6Трактор3711313217118-12535
7Амур361211421679-9734
8Барыс37941421795-11134
9Салават Юлаев371311121992-9833
10Адмирал34822421677-9830
11Сибирь36408222079-12028

Прогноз на матч

Свернуть

Восемь матчей составила домашняя серия «Нефтехимика» в ноябре-декабре. Выиграли из них нижнекамцы меньше половины - три. Но одна из этих побед была одержана над лидером дивизиона и всей лиги - 2:1 в овертайме.

«Металлург» на поражение в Нижнекамске отреагировал двумя уверенными гостевыми победами - 6:1 над «Сочи» и 7:4 - над Трактором». В сводной таблице КХЛ команда Андрея Разина на пять очков опережает «Ак Барс» - при том, что провела на три матча меньше ближайшего преследователя. 

Магнитогорцы демонстрируют самый результативный хоккей в лиге (144 гола в 36 матчах). В восьми из 10 последних игр «Металлурга» забрасывалось не менее семи шайб. Ждем чего-то подобного и в понедельник. Прогноз редакции на игру: тотал больше 5.5.

Трансляции

Свернуть

Прямая видеотрансляция из Магнитогорска запланирована на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Металлург»: нет

«Нефтехимик»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI умножит на полтора номинал успешной ставки на победу лидера сезона. Пятикратный выигрыш сулит успешное пари на ничью. Победа гостей котируется на 0.40 выше. 

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Металлург» - «Нефтехимик»?

Эксперты предсказуемо отдают предпочтение хозяевам. При этом два последних противостояния завершились в пользу нижнекамцев.

Где купить билет на матч «Металлург» - «Нефтехимик»?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт магнитогорского клуба. Минимальная стоимость составляет 800 рублей.

Кто выиграет Кубок Гагарина?

Топ фаворитов сезона от PARI возглавляет «Локомотив» (коэффициент на чемпионство 2.80). Но «Металлург» уже совсем рядом. Сыгравшая ставка на триумф команды Разина обещает трехкратный выигрыш. 

Вопросы и ответы

