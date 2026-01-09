Металлург - СКА, прогноз на 10 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

СКА выиграл у «Металлурга» оба матча в 2025 году. Но, во-первых, они проходили в Санкт-Петербурге, а во-вторых, расстановка сил в паре была несколько иной, нежели сейчас. В Магнитогорске топы разных конференций сойдутся впервые с сентября 2024 года. И теперь уже «металлурги» считаются в паре фаворитами.

Команда Андрея Разина на каждую разовую неудачу в этом сезоне реагирует победной серией разной степени продолжительности. Актуальная, которая началась после поражения в Омске, насчитывает уже четыре матча. Характерно, что половину из этих побед «Магнитка» одержала в овертайме - с «физикой» и характером у лидера сезона полный порядок!

Армейцам о таком постоянстве пока остается только мечтать. Единственный раз в сезоне они собрали четыре выигрыша в ряд еще в сентябре прошлого года. Перед путешествием на Южный Урал питерцы не без труда, с разницей в одну шайбу, обыграли «Шанхайских драконов» и «Ладу».

Естественно, что на лидера сезона Игорь Ларионов настроит свою команду как следует. Игра обещает быть «от ножа». Соответственно, на голевое изобилие зрителю рассчитывать, наверное, не стоит. Наш прогноз на игру: тотал меньше 5.5.