Металлург - СКА, прогноз на 10 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Армейцы больше года не были в Магнитогорске
Валентин Васильев

В субботней программе Континентальной хоккейной лиги выделяется игра в Магнитогорске. В гости к лидеру сезона едет гость из Северной столицы. Рассказываем о наиболее интересных предложениях легальных букмекеров на противостояние  «Металлурга» и СКА.   

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Металлург» (Магнитогорск)

10.01.2026, Сб

14:30 МСК

СКА (Санкт-Петербург)

П1 - 1.70

Х - 4.40

П2 - 4.20

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Арена Металлург» (Магнитогорск)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Металлург»1442497-118
СКА24414118-97

Последние пять матчей  «Металлурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.01.2025«Металлург»

2:1

«Авангард»

КХЛ

06.01.2025«Металлург»

5:4 ОТ

«Локомотив»

КХЛ

03.01.2025«Шанхайские драконы»

3:7

«Металлург»

КХЛ

29.12.2025«Металлург»

5:4 ОТ

«Трактор»

КХЛ

26.12.2025«Авангард»

2:1 Б

«Металлург»

КХЛ

Последние пять матчей  СКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.01.2026СКА

5:4

«Лада» 

КХЛ

30.12.2025«Шанхайские драконы» 

2:3

СКА

КХЛ

28.12.2025«Сочи» 

8:4

СКА

КХЛ

26.12.2025«Динамо» Мн 

1:4

СКА

КХЛ

20.12.2025СКА

1:2

«Спартак» 

КХЛ

Место в турнирной таблице

«Магнитка» уверенно лидирует не только в Восточной конференции, но и в сводной таблице всего чемпионата. СКА пока довольствуется местом в середине общей классификации. 

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Металлург Мг422543226168-11468
2Локомотив4521341412125-9561
3Северсталь4422512113126-10359
4Авангард4222330311141-10459
5Ак Барс4424131114132-10858
6Динамо Мн4221233211151-9557
7Динамо М4317272015119-10654
8Торпедо4218332214117-11552
9ЦСКА4420107115113-10850
10Автомобилист4318230317127-11249
11СКА4017502313119-10549
12Спартак4217232315130-13849
13Трактор4316313317140-13946
14Нефтехимик4415422120119-13145
15Шанхайские Драконы4213316316111-13943
16Салават Юлаев4316121320108-11042
17Амур431411432095-11639
18Сибирь447282322102-14339
19Барыс4410414223105-13436
20Адмирал41922532092-12134
21ХК Сочи401102062192-13332
22Лада43911322795-15827

Прогноз на матч

СКА выиграл у «Металлурга» оба матча в 2025 году. Но, во-первых, они проходили в Санкт-Петербурге, а во-вторых,  расстановка сил в паре была несколько иной, нежели сейчас. В Магнитогорске топы разных конференций сойдутся впервые с сентября 2024 года. И теперь уже  «металлурги» считаются в паре фаворитами. 

Команда Андрея Разина на каждую разовую неудачу в этом сезоне реагирует победной серией разной степени продолжительности. Актуальная, которая началась после поражения в Омске, насчитывает уже четыре матча. Характерно, что половину из этих побед «Магнитка» одержала в овертайме - с «физикой» и характером у лидера сезона полный порядок!

Армейцам о таком постоянстве пока остается только мечтать. Единственный раз в сезоне они собрали четыре выигрыша в ряд еще в сентябре прошлого года. Перед путешествием на Южный Урал питерцы не без труда, с разницей в одну шайбу, обыграли «Шанхайских драконов» и «Ладу».

Естественно, что на лидера сезона Игорь Ларионов настроит свою команду как следует. Игра обещает быть «от ножа». Соответственно, на голевое изобилие зрителю рассчитывать, наверное, не стоит. Наш прогноз на игру: тотал меньше 5.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Трансляцию из Магнитогорска проведут тематические каналы «KHL» и  «KHL Prime».

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI дают коэффициент 1.70 на выигрыш «Металлурга» и 4.20 - на его соперника. Ничья идет в конторе с котировкой 4.40.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Металлург» - СКА?

Коэффициенты букмекеров и положение в турнирной таблице говорят в пользу магнитогорского клуба. Победа армейцев станет мини-сенсацией.

Где купить билет на матч «Металлург» - СКА?

Билеты стоимостью от 1 200 рублей можно приобрести на официальном сайте магнитогорского клуба.

Кто выиграет Кубок Гагарина?

Тройка главных фаворитов сезона от PARI выглядит следующим образом:

  1. «Локомотив» - 3.10
  2. «Металлург» - 3.60
  3. «Авангард» - 6.50

СКА в этой рейтинге пока только 12-й с коэффициентом на триумф 25.00.

Вопросы и ответы

