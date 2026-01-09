Металлург - СКА, прогноз на 10 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
В субботней программе Континентальной хоккейной лиги выделяется игра в Магнитогорске. В гости к лидеру сезона едет гость из Северной столицы. Рассказываем о наиболее интересных предложениях легальных букмекеров на противостояние «Металлурга» и СКА.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Арена Металлург» (Магнитогорск)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Металлург»
|14
|4
|24
|97-118
|СКА
|24
|4
|14
|118-97
Последние пять матчей «Металлурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.01.2025
|«Металлург»
2:1
«Авангард»
КХЛ
|06.01.2025
|«Металлург»
5:4 ОТ
«Локомотив»
КХЛ
|03.01.2025
|«Шанхайские драконы»
3:7
«Металлург»
КХЛ
|29.12.2025
|«Металлург»
5:4 ОТ
«Трактор»
КХЛ
|26.12.2025
|«Авангард»
2:1 Б
«Металлург»
КХЛ
Последние пять матчей СКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.01.2026
|СКА
5:4
«Лада»
КХЛ
|30.12.2025
|«Шанхайские драконы»
2:3
СКА
КХЛ
|28.12.2025
|«Сочи»
8:4
СКА
КХЛ
|26.12.2025
|«Динамо» Мн
1:4
СКА
КХЛ
|20.12.2025
|СКА
1:2
«Спартак»
КХЛ
«Магнитка» уверенно лидирует не только в Восточной конференции, но и в сводной таблице всего чемпионата. СКА пока довольствуется местом в середине общей классификации.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Металлург Мг
|42
|25
|4
|3
|2
|2
|6
|168-114
|68
|2
|Локомотив
|45
|21
|3
|4
|1
|4
|12
|125-95
|61
|3
|Северсталь
|44
|22
|5
|1
|2
|1
|13
|126-103
|59
|4
|Авангард
|42
|22
|3
|3
|0
|3
|11
|141-104
|59
|5
|Ак Барс
|44
|24
|1
|3
|1
|1
|14
|132-108
|58
|6
|Динамо Мн
|42
|21
|2
|3
|3
|2
|11
|151-95
|57
|7
|Динамо М
|43
|17
|2
|7
|2
|0
|15
|119-106
|54
|8
|Торпедо
|42
|18
|3
|3
|2
|2
|14
|117-115
|52
|9
|ЦСКА
|44
|20
|1
|0
|7
|1
|15
|113-108
|50
|10
|Автомобилист
|43
|18
|2
|3
|0
|3
|17
|127-112
|49
|11
|СКА
|40
|17
|5
|0
|2
|3
|13
|119-105
|49
|12
|Спартак
|42
|17
|2
|3
|2
|3
|15
|130-138
|49
|13
|Трактор
|43
|16
|3
|1
|3
|3
|17
|140-139
|46
|14
|Нефтехимик
|44
|15
|4
|2
|2
|1
|20
|119-131
|45
|15
|Шанхайские Драконы
|42
|13
|3
|1
|6
|3
|16
|111-139
|43
|16
|Салават Юлаев
|43
|16
|1
|2
|1
|3
|20
|108-110
|42
|17
|Амур
|43
|14
|1
|1
|4
|3
|20
|95-116
|39
|18
|Сибирь
|44
|7
|2
|8
|2
|3
|22
|102-143
|39
|19
|Барыс
|44
|10
|4
|1
|4
|2
|23
|105-134
|36
|20
|Адмирал
|41
|9
|2
|2
|5
|3
|20
|92-121
|34
|21
|ХК Сочи
|40
|11
|0
|2
|0
|6
|21
|92-133
|32
|22
|Лада
|43
|9
|1
|1
|3
|2
|27
|95-158
|27
СКА выиграл у «Металлурга» оба матча в 2025 году. Но, во-первых, они проходили в Санкт-Петербурге, а во-вторых, расстановка сил в паре была несколько иной, нежели сейчас. В Магнитогорске топы разных конференций сойдутся впервые с сентября 2024 года. И теперь уже «металлурги» считаются в паре фаворитами.
Команда Андрея Разина на каждую разовую неудачу в этом сезоне реагирует победной серией разной степени продолжительности. Актуальная, которая началась после поражения в Омске, насчитывает уже четыре матча. Характерно, что половину из этих побед «Магнитка» одержала в овертайме - с «физикой» и характером у лидера сезона полный порядок!
Армейцам о таком постоянстве пока остается только мечтать. Единственный раз в сезоне они собрали четыре выигрыша в ряд еще в сентябре прошлого года. Перед путешествием на Южный Урал питерцы не без труда, с разницей в одну шайбу, обыграли «Шанхайских драконов» и «Ладу».
Естественно, что на лидера сезона Игорь Ларионов настроит свою команду как следует. Игра обещает быть «от ножа». Соответственно, на голевое изобилие зрителю рассчитывать, наверное, не стоит. Наш прогноз на игру: тотал меньше 5.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
Трансляцию из Магнитогорска проведут тематические каналы «KHL» и «KHL Prime».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|AllHockey
|Текстовая
|-
Аналитики PARI дают коэффициент 1.70 на выигрыш «Металлурга» и 4.20 - на его соперника. Ничья идет в конторе с котировкой 4.40.
Коэффициенты букмекеров и положение в турнирной таблице говорят в пользу магнитогорского клуба. Победа армейцев станет мини-сенсацией.
Билеты стоимостью от 1 200 рублей можно приобрести на официальном сайте магнитогорского клуба.
Тройка главных фаворитов сезона от PARI выглядит следующим образом:
СКА в этой рейтинге пока только 12-й с коэффициентом на триумф 25.00.