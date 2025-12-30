Металлург - Трактор, прогноз на 29 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
На последний понедельник 2025 года Континентальная хоккейная лига вынесла одну игру регулярного чемпионата. В Магнитогорске «Металлург» примет «Трактор» из Челябинска. Рассказываем о наиболее интересных предложениях легальных букмекеров на казанское противостояние.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Татнефть Арена» (Казань, Россия)
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Металлург»
|45
|3
|28
|220-169
|«Трактор»
|28
|3
|45
|169-220
Последние пять матчей «Металлурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.12.2025
|«Авангард»
2:1 Б
«Металлург»
КХЛ
|22.12.2025
|«Металлург»
4:3 Б
«Нефтехимик»
КХЛ
|19.12.2025
|«Трактор»
4:7
«Металлург»
КХЛ
|17.12.2025
|«Сочи»
1:6
«Металлург»
КХЛ
|05.12.2025
|«Нефтехимик»
2:1 ОТ
«Металлург»
КХЛ
Последние пять игр «Трактора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.12.2025
|«Ак Барс»
3:2
«Трактор»
КХЛ
|25.12.2025
|«Лада»
1:6
«Трактор»
КХЛ
|23.12.2025
|«Барыс»
0:2
«Трактор»
КХЛ
|19.12.2025
|«Трактор»
4:7
«Металлург»
КХЛ
|07.12.2025
|«Трактор»
4:8
«Динамо» М
КХЛ
Несмотря на последнее поражение, «Магнитка» продолжает уверенно лидировать в таблице Восточной конференции. Челябинцы идут шестыми.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|23
|2
|3
|2
|2
|6
|149-102
|60
|2
|Ак Барс
|40
|23
|1
|2
|1
|1
|12
|119-102
|54
|3
|Авангард
|37
|20
|3
|2
|0
|3
|9
|127-92
|53
|4
|Автомобилист
|39
|17
|2
|3
|0
|3
|14
|121-97
|47
|5
|Нефтехимик
|40
|14
|4
|1
|2
|1
|18
|109-125
|41
|6
|Трактор
|40
|13
|3
|1
|3
|2
|18
|128-129
|39
|7
|Амур
|40
|14
|1
|1
|4
|2
|18
|91-108
|38
|8
|Салават Юлаев
|39
|14
|1
|1
|1
|2
|20
|98-104
|35
|9
|Барыс
|41
|9
|4
|1
|4
|2
|21
|98-126
|34
|10
|Сибирь
|40
|6
|1
|8
|2
|2
|21
|90-131
|34
|11
|Адмирал
|38
|8
|2
|2
|4
|3
|19
|85-111
|31
«Металлург» натужно вкатывался в новый сезон (победа по буллитам, два поражения), но, когда разогнался, далеко оторвался от преследователей. Редкие поражения на лидерских позициях магнитогорцев практически не отражаются. В пятницу главный фаворит КХЛ уступил в послематчевой «лотерее» в Омске, но все равно опережает «Ак Барс» на шесть очков при двух матчах в запасе.
У «Трактора» только недавно закончилась самая продолжительная «черная» серия в этом чемпионате - пять поражений в ряд. Но после двух побед челябинцев снова подстерегла неудача - поражение в Казани от «Ак Барса».
«Металлург» выиграл у «Трактора» три подряд матча с гостях. Нет сомнений, что в заключительной игре 2025 года лидер сезона постарается достойно поздравить своих болельщиков с наступающими праздниками. Наш прогноз на понедельник: победа «Магнитки».
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
«Матч ТВ» проведет бесплатную трансляцию из Магнитогорска.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|AllHockey
|Текстовая
|-
Аналитики PARI дают коэффициент 1.86 на выигрыш «Металлурга» и 3.60 - на его соперника. Ничья идет в конторе с котировкой 4.30.
Коэффициенты букмекеров, статистика личных встреч и диспозиция в турнирной таблице не оставляют сомнений относительно фаворита матча. Разумеется, это магнитогорский клуб.
Билеты стоимостью от 2 500 рублей Металлург» реализует через официальный сайт клуба.