Металлург - Трактор, прогноз на 29 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

«Металлург» натужно вкатывался в новый сезон (победа по буллитам, два поражения), но, когда разогнался, далеко оторвался от преследователей. Редкие поражения на лидерских позициях магнитогорцев практически не отражаются. В пятницу главный фаворит КХЛ уступил в послематчевой «лотерее» в Омске, но все равно опережает «Ак Барс» на шесть очков при двух матчах в запасе.

У «Трактора» только недавно закончилась самая продолжительная «черная» серия в этом чемпионате - пять поражений в ряд. Но после двух побед челябинцев снова подстерегла неудача - поражение в Казани от «Ак Барса».

«Металлург» выиграл у «Трактора» три подряд матча с гостях. Нет сомнений, что в заключительной игре 2025 года лидер сезона постарается достойно поздравить своих болельщиков с наступающими праздниками. Наш прогноз на понедельник: победа «Магнитки».