28 декабря 12:31ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Металлург - Трактор, прогноз на 29 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Лидер не допустит второй осечки подряд
Валентин Васильев

На последний понедельник 2025 года Континентальная хоккейная лига вынесла одну игру регулярного чемпионата. В Магнитогорске «Металлург» примет «Трактор» из Челябинска. Рассказываем о наиболее интересных предложениях легальных букмекеров на казанское противостояние.   

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Металлург» (Магнитогорск)

29.12.2025, Пн

17:00 МСК

«Трактор» (Челябинск)

П1 - 1.85

Х - 4.30

П2 - 3.60

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Татнефть Арена» (Казань, Россия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Металлург»45328220-169
«Трактор»28345169-220

Последние пять матчей  «Металлурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.12.2025«Авангард»

2:1 Б

«Металлург»

КХЛ

22.12.2025«Металлург»

4:3 Б

«Нефтехимик»

КХЛ

19.12.2025«Трактор»

4:7

«Металлург»

КХЛ

17.12.2025«Сочи»

1:6

«Металлург»

КХЛ

05.12.2025«Нефтехимик»

2:1 ОТ

«Металлург»

КХЛ

Последние пять игр «Трактора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.12.2025«Ак Барс»

3:2

«Трактор»

КХЛ

25.12.2025«Лада»

1:6

«Трактор»

КХЛ

23.12.2025«Барыс»

0:2

«Трактор»

КХЛ

19.12.2025«Трактор»

4:7

«Металлург»

КХЛ

07.12.2025«Трактор»

4:8

«Динамо» М

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Несмотря на последнее поражение, «Магнитка» продолжает уверенно лидировать в таблице Восточной конференции. Челябинцы идут шестыми.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Металлург Мг382323226149-10260
2Ак Барс4023121112119-10254
3Авангард372032039127-9253
4Автомобилист3917230314121-9747
5Нефтехимик4014412118109-12541
6Трактор4013313218128-12939
7Амур401411421891-10838
8Салават Юлаев391411122098-10435
9Барыс41941422198-12634
10Сибирь40618222190-13134
11Адмирал38822431985-11131

Прогноз на матч

Свернуть

«Металлург» натужно вкатывался в новый сезон (победа по буллитам, два поражения), но, когда разогнался,  далеко оторвался от преследователей. Редкие поражения на лидерских позициях магнитогорцев практически не отражаются. В пятницу главный фаворит КХЛ уступил в послематчевой «лотерее» в Омске, но все равно опережает «Ак Барс» на шесть очков при двух матчах в запасе.

У «Трактора» только недавно закончилась самая продолжительная «черная» серия в этом чемпионате - пять поражений в ряд. Но после двух побед челябинцев снова подстерегла неудача - поражение в Казани от «Ак Барса».

«Металлург» выиграл у «Трактора» три подряд матча с гостях. Нет сомнений, что в заключительной игре 2025 года лидер сезона постарается достойно поздравить своих болельщиков с наступающими праздниками. Наш прогноз на понедельник: победа «Магнитки».

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

«Матч ТВ» проведет бесплатную трансляцию из Магнитогорска.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI дают коэффициент 1.86 на выигрыш «Металлурга» и 3.60 - на его соперника. Ничья идет в конторе с котировкой 4.30.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Металлург» - «Трактор»?

Коэффициенты букмекеров, статистика личных встреч и диспозиция в турнирной таблице не оставляют сомнений относительно фаворита матча. Разумеется, это магнитогорский клуб.

Где купить билет на матч «Металлург» - «Трактор»?

Билеты стоимостью от 2 500 рублей Металлург» реализует через официальный сайт клуба.

Вопросы и ответы

