Милан - Интер, 8 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Интер» в последнее время испытывает большие трудности в играх на вылет. Финалист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов застрял на стадии стыковых матчей в текущем сезоне, уступив по сумме двух матчей норвежскому «Буде-Глимт». В первом полуфинале Кубка Италии «нерадзурри» довольствовались только нулевой ничьей с «Комо». Только в Серии А дела у команды Кристиана Киву идут превосходно: победная серия насчитывает уже восемь матчей, беспроигрышная - 15. Интересно, что последнее поражение в чемпионате «Интернационале» нанес не кто иной, как «Милан» - 1:0 в ноябре прошлого года.

«Милан» не проигрывал в Серии А 24 матча - пока неожиданно не споткнулся дома на «Парме» (0:1). На сенсационное поражение «россонери» отреагировали победой в гостях над «Кремонезе» (2:0).

«Интер» уже шесть матчей не побеждает земляков ни в лиге, ни в Кубке, ни в Суперкубке. Два предыдущих дерби «Милан» выиграл всухую - 3:0 и 1:0. Нет сомнений, что новое противоборство итальянских топов будет носить крайне упорный характер. Однако забитых мячей ждем от обеих сторон - по крайней мере, по одному.

«БЕТСИТИ» дает коэффициент 1.69 на «обе забьют».