Милан - Интер, 8 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В воскресенье, 8 марта, в Италии грядет одно из самых статусных и принципиальных дерби планеты - столкновение миланских топов. Крупнейшие легальные букмекеры России уже представили широкие линии на предстоящий матч. Рассмотрим возможные варианты развития событий на «Сан-Сиро».
Турнир: Серия А, 28-й тур
Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Милан»
|90
|76
|98
|336-353
|«Интер»
|98
|76
|90
|353-336
Последние пять матчей «Милана»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2026
|«Кремонезе»
0:2
«Милан»
Серия А
|22.02.2026
|«Милан»
0:1
«Парма»
Серия А
|18.02.2026
|«Милан»
1:1
«Комо»
Серия А
|13.02.2026
|«Пиза»
1:2
«Милан»
Серия А
|03.02.2026
|«Болонья»
0:31
«Милан»
Серия А
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.03.2026
|«Комо»
0:0
«Интер»
Кубок Италии
|28.02.2026
|«Интер»
2:0
«Дженоа»
Серия А
|24.02.2026
|«Интер»
1:2
«Буде-Глимт»
Лига чемпионов
|21.02.2026
|«Лечче»
0:2
«Интер»
Серия А
|18.02.2026
|«Буде-Глимт»
3:1
«Интер»
Лига чемпионов
Перед матчем 28-го тура «Милан» занимает второе место, «Интер» - первое. Земляков разделяют в таблице 10 очков.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Интер
|27
|22
|1
|4
|64-21
|67
|2
|Милан
|27
|16
|9
|2
|43-20
|57
|3
|Наполи
|27
|16
|5
|6
|41-28
|53
|4
|Рома
|27
|16
|3
|8
|37-19
|51
|5
|Комо
|27
|13
|9
|5
|44-20
|48
|6
|Ювентус
|27
|13
|8
|6
|46-28
|47
|7
|Аталанта
|27
|12
|9
|6
|37-24
|45
|8
|Болонья
|27
|11
|6
|10
|36-32
|39
|9
|Сассуоло
|27
|11
|5
|11
|34-36
|38
|10
|Удинезе
|27
|10
|5
|12
|31-39
|35
|11
|Лацио
|27
|8
|10
|9
|26-27
|34
|12
|Парма
|27
|8
|9
|10
|20-32
|33
|13
|Кальяри
|27
|7
|9
|11
|29-36
|30
|14
|Торино
|27
|8
|6
|13
|27-47
|30
|15
|Дженоа
|27
|6
|9
|12
|32-39
|27
|16
|Фиорентина
|27
|5
|9
|13
|30-42
|24
|17
|Кремонезе
|27
|5
|9
|13
|21-38
|24
|18
|Лечче
|27
|6
|6
|15
|18-36
|24
|19
|Пиза
|27
|1
|12
|14
|20-44
|15
|20
|Верона
|27
|2
|9
|16
|20-48
|15
«Интер» в последнее время испытывает большие трудности в играх на вылет. Финалист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов застрял на стадии стыковых матчей в текущем сезоне, уступив по сумме двух матчей норвежскому «Буде-Глимт». В первом полуфинале Кубка Италии «нерадзурри» довольствовались только нулевой ничьей с «Комо». Только в Серии А дела у команды Кристиана Киву идут превосходно: победная серия насчитывает уже восемь матчей, беспроигрышная - 15. Интересно, что последнее поражение в чемпионате «Интернационале» нанес не кто иной, как «Милан» - 1:0 в ноябре прошлого года.
«Милан» не проигрывал в Серии А 24 матча - пока неожиданно не споткнулся дома на «Парме» (0:1). На сенсационное поражение «россонери» отреагировали победой в гостях над «Кремонезе» (2:0).
«Интер» уже шесть матчей не побеждает земляков ни в лиге, ни в Кубке, ни в Суперкубке. Два предыдущих дерби «Милан» выиграл всухую - 3:0 и 1:0. Нет сомнений, что новое противоборство итальянских топов будет носить крайне упорный характер. Однако забитых мячей ждем от обеих сторон - по крайней мере, по одному.
«Матч ТВ» проведет трансляцию из Милана.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Милан»: Габбиа, Лофтус-Чик (оба - травмы)
«Интер»: Бонни, Мартинес (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Интер»:
|Позиция
«Милан»
|«Интер»
Позиция
|Вратарь
16. Меньян
|1. Зоммер
Вратарь
|Защитник
5. де Винтер
|95. Бастони
Защитник
|Защитник
23. Томори
|15. Ачерби
Защитник
|Защитник
31. Павлович
|31. Биссек
Защитник
|Полузащитник
33. Бартесагни
|32. Димарко
|Полузащитник
|Полузащитник
2. Эступиньян
|22. Мхитарян
|Полузащитник
|Полузащитник
4. Риччи
|7. Зелиньски
Полузащитник
|Полузащитник
14. Модрич
|8. Сучич
Полузащитник
|Полузащитник
12. Рабьо
|11. Луис Энрике
Полузащитник
|Нападающий
11. Пулишич
|17. Диуф
Полузащитник
|Нападающий
10. Леау
|9. Тюрам
Нападающий
|Главный тренер
Массимилиано Аллегри
|Кристиан Киву
Главный тренер
Эксперты «БЕТСИТИ» установили очень высокий коэффициент на победу «Милана» - 3.80. Успех номинальных гостей котируется за 2.30. Ничейный результат может увеличить банк беттору в три раза.
В линии на точный счет коэффициент 5.50 присвоен ничьей 1:1.
Коэффициенты на тотал больше 2.5 и ТМ 2.5 в «БЕТСИТИ» близки - соответственно, 1.96 и 1.86. Эксперты не исключают ни открытого, ни закрытого характера дерби.
