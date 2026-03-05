Ведомости
4 марта 4:29

Милан - Интер, 8 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Ближайшие географические и турнирные соседи сразятся в центральном матче чемпионата Италии
Валентин Васильев

В воскресенье, 8 марта, в Италии грядет одно из самых статусных и принципиальных дерби планеты - столкновение миланских топов. Крупнейшие легальные букмекеры России уже представили широкие линии на предстоящий матч. Рассмотрим возможные варианты развития событий на «Сан-Сиро».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Милан» 

08.03.2026, Вс

22:45 МСК

«Интер» (Милан)  

П1 - 3.80

Х - 3.00

П2 - 2.30

Турнир: Серия А, 28-й тур

Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Милан»907698336-353
«Интер»987690353-336

Последние пять матчей «Милана»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2026«Кремонезе»

0:2

«Милан»

Серия А

22.02.2026«Милан»

0:1

«Парма» 

Серия А

18.02.2026«Милан»

1:1

«Комо» 

Серия А

13.02.2026«Пиза»

1:2

«Милан»

Серия А

03.02.2026«Болонья»

0:31

«Милан»

Серия А

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.03.2026«Комо»

0:0

«Интер»

Кубок Италии

28.02.2026«Интер»

2:0

«Дженоа»

Серия А

24.02.2026«Интер»

1:2

«Буде-Глимт»

Лига чемпионов

21.02.2026«Лечче»

0:2

«Интер»

Серия А

18.02.2026«Буде-Глимт»

3:1

«Интер»

Лига чемпионов

Турнирное положение

Перед матчем 28-го тура «Милан» занимает второе место, «Интер» - первое. Земляков разделяют в таблице 10 очков. 

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Интер27221464-2167
2Милан27169243-2057
3Наполи27165641-2853
4Рома27163837-1951
5Комо27139544-2048
6Ювентус27138646-2847
7Аталанта27129637-2445
8Болонья271161036-3239
9Сассуоло271151134-3638
10Удинезе271051231-3935
11Лацио27810926-2734
12Парма27891020-3233
13Кальяри27791129-3630
14Торино27861327-4730
15Дженоа27691232-3927
16Фиорентина27591330-4224
17Кремонезе27591321-3824
18Лечче27661518-3624
19Пиза271121420-4415
20Верона27291620-4815

Прогноз на матч

«Интер» в последнее время испытывает большие трудности в играх на вылет. Финалист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов застрял на стадии стыковых матчей в текущем сезоне, уступив по сумме двух матчей норвежскому «Буде-Глимт». В первом полуфинале Кубка Италии «нерадзурри» довольствовались только нулевой ничьей с «Комо». Только в Серии А дела у команды Кристиана Киву идут превосходно: победная серия насчитывает уже восемь матчей, беспроигрышная - 15. Интересно, что последнее поражение в чемпионате «Интернационале» нанес не кто иной, как «Милан» - 1:0 в ноябре прошлого года.

«Милан» не проигрывал в Серии А 24 матча - пока неожиданно не споткнулся дома на «Парме» (0:1). На сенсационное поражение «россонери» отреагировали победой в гостях над «Кремонезе» (2:0).

«Интер» уже шесть матчей не побеждает земляков ни в лиге, ни в Кубке, ни в Суперкубке. Два предыдущих дерби «Милан» выиграл всухую - 3:0 и 1:0. Нет сомнений, что новое противоборство итальянских топов будет носить крайне упорный характер. Однако забитых мячей ждем от обеих сторон - по крайней мере, по одному.

«БЕТСИТИ» дает коэффициент 1.69 на «обе забьют».

Свернуть
Трансляции

«Матч ТВ» проведет трансляцию из Милана.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Милан»: Габбиа, Лофтус-Чик (оба - травмы)

«Интер»: Бонни, Мартинес (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Интер»:

Позиция

«Милан»

«Интер»

Позиция

Вратарь

16. Меньян

1. Зоммер

Вратарь

Защитник

5. де Винтер

95. Бастони

Защитник

Защитник

23. Томори

15. Ачерби

Защитник

Защитник

31. Павлович

31. Биссек

Защитник

Полузащитник 

33. Бартесагни

32. ДимаркоПолузащитник 
Полузащитник 

2. Эступиньян

22. МхитарянПолузащитник 
Полузащитник 

4. Риччи

7. Зелиньски

Полузащитник 

Полузащитник

14. Модрич

8. Сучич

Полузащитник

Полузащитник

12. Рабьо

11. Луис Энрике

Полузащитник

Нападающий

11. Пулишич

17. Диуф

Полузащитник

Нападающий

10. Леау

9. Тюрам

Нападающий

Главный тренер

Массимилиано Аллегри

Кристиан Киву

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты «БЕТСИТИ» установили очень высокий коэффициент на победу «Милана» - 3.80. Успех номинальных гостей котируется за 2.30. Ничейный результат может увеличить банк беттору в три раза.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Милан» - «Интер» ?

В линии на точный счет коэффициент 5.50 присвоен ничьей 1:1.

Будет ли матч «Милан» - «Интер» результативным?

Коэффициенты на тотал больше 2.5 и ТМ 2.5 в «БЕТСИТИ» близки - соответственно, 1.96 и 1.86. Эксперты не исключают ни открытого, ни закрытого характера дерби.

Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта».

