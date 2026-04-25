Милан – Ювентус, 26 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Борьба за серебро в разгаре
Александр Бокулёв
В воскресенье, 26 апреля, «Милан» в рамках 34-го тура чемпионата Италии по футболу примет «Ювентус». Сумеют ли туринцы обыграть соперника и догнать его по очкам?

«Милан»

26.04.2026, Вс

21:45 МСК

«Ювентус» (Турин) 

П1 - 3,10

Х - 3,10

П2 - 2,60

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 34-й тур

Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

Судьи: Симоне Содза (главный), Джузеппе Перротти, Марчелло Росси (оба – ассистенты), Лука Цуфферли (резервный)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Милан» 8690105354-378
«Ювентус» 1059086378-354

Последние пять матчей «Милана»:

19.04.2026«Верона»

0:1

«Милан»

Серия А

11.04.2026«Милан»

0:3

«Удинезе»

Серия А

06.04.2026«Наполи»

1:0

«Милан» 

Серия А

21.03.2026«Милан»

3:2

«Торино»

Серия А

15.03.2026«Лацио»

1:0

«Милан»

Серия А

Последние пять матчей «Ювентуса»:

19.04.2026«Ювентус»

2:0

«Болонья»

Серия А

11.04.2026«Аталанта»

0:1

«Ювентус»

Серия А

06.04.2026«Ювентус»

2:0

«Дженоа» 

Серия А

21.03.2026«Ювентус»

1:1

«Сассуоло»

Серия А

14.03.2026«Удинезе»

0:1

«Ювентус»

Серия А

Место в турнирной таблице

Перед началом 34-го тура «Интер» почти обеспечил себе титул. «Милан» идет на второй позиции, а «Ювентус» замыкает топ-4.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Интер33253578-2978
2Милан33199548-2766
3Наполи33206748-3366
4Ювентус33189657-2963
5Комо331610757-2858
6Рома331841146-2958
7Аталанта331412745-2954
8Болонья331461342-3948
9Лацио3312111034-3047
10Сассуоло331361441-4445
11Удинезе331271438-4343
12Торино331171537-5440
13Дженоа301091440-4639
14Парма339121224-4039
15Фиорентина338121338-4536
16Кальяри33891633-4733
17Кремонезе336101726-4728
18Лечче33771922-4628
19Верона33392123-5618
20Пиза332121924-6018

Прогноз на матч

Обе команды почти обеспечили себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В нынешнем им остается локальная борьба за медали, но не за золотые. «Ювентус» после серии поражений не проигрывает уже восемь матчей подряд (шесть побед и две ничьи). Пять последних встреч получились низовыми. У «Милана» в семи из девяти последних матчей было забито не более двух мячей.

В официальных очных встречах команд тренд тоже явный. В девяти из 10 последних таких матчей также было не более двух голов. Кажется, соответствующая ставка напрашивается. А коэффициенты позволяют даже подстраховаться вариантом с возвратом – ТМ (3).

Трансляции

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». 

«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Футбол 1»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 руб. в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«БЕТСИТИ»Графическая-

Составы команд

Потери

«Милан»: нет

«Ювентус»: Кабаль, Влахович, Милик (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» – «Ювентус»:

Позиция«Милан»«Ювентус»Позиция
Вратарь16. Меньян16. Ди ГрегориоВратарь
Защитник23. Томори6. КеллиЗащитник
Защитник31. Павлович3. БремерЗащитник
Защитник46. Габбиа15. КалюлюЗащитник
Полузащитник33. Бартезаги2. ХольмПолузащитник
Полузащитник4. Риччи27. КамбьязоПолузащитник
Полузащитник12. Рабьо5. ЛокателлиПолузащитник
Полузащитник14. Модрич22. МаккенниПолузащитник
Полузащитник19. Фофана13. БогаНападающий
Нападающий10. Леау7. КонсейсауНападающий
Нападающий11. Пулишич30. ДэвидНападающий
Главный тренерМассимилиано АллегриЛучано СпаллеттиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

По мнению аналитиков «БЕТСИТИ», шансы туринцев на победу выше – коэффициент 2,60 на такой исход. Котировка на выигрыш миланской команды – 3,10, как и на ничью.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Милан» – «Ювентус»?

Букмекеры считают фаворитами гостей, но дают высокие коэффициенты на все три исхода.

Где смотреть бесплатно матч «Милан» – «Ювентус»?

Прямую трансляцию организует федеральный телеканал «Матч ТВ».

