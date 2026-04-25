Милан – Ювентус, 26 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В воскресенье, 26 апреля, «Милан» в рамках 34-го тура чемпионата Италии по футболу примет «Ювентус». Сумеют ли туринцы обыграть соперника и догнать его по очкам?
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 34-й тур
Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)
Судьи: Симоне Содза (главный), Джузеппе Перротти, Марчелло Росси (оба – ассистенты), Лука Цуфферли (резервный)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Милан»
|86
|90
|105
|354-378
|«Ювентус»
|105
|90
|86
|378-354
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2026
|«Верона»
0:1
«Милан»
Серия А
|11.04.2026
|«Милан»
0:3
«Удинезе»
Серия А
|06.04.2026
|«Наполи»
1:0
«Милан»
Серия А
|21.03.2026
|«Милан»
3:2
«Торино»
Серия А
|15.03.2026
|«Лацио»
1:0
«Милан»
Серия А
Последние пять матчей «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2026
|«Ювентус»
2:0
«Болонья»
Серия А
|11.04.2026
|«Аталанта»
0:1
«Ювентус»
Серия А
|06.04.2026
|«Ювентус»
2:0
«Дженоа»
Серия А
|21.03.2026
|«Ювентус»
1:1
«Сассуоло»
Серия А
|14.03.2026
|«Удинезе»
0:1
«Ювентус»
Серия А
Перед началом 34-го тура «Интер» почти обеспечил себе титул. «Милан» идет на второй позиции, а «Ювентус» замыкает топ-4.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Интер
|33
|25
|3
|5
|78-29
|78
|2
|Милан
|33
|19
|9
|5
|48-27
|66
|3
|Наполи
|33
|20
|6
|7
|48-33
|66
|4
|Ювентус
|33
|18
|9
|6
|57-29
|63
|5
|Комо
|33
|16
|10
|7
|57-28
|58
|6
|Рома
|33
|18
|4
|11
|46-29
|58
|7
|Аталанта
|33
|14
|12
|7
|45-29
|54
|8
|Болонья
|33
|14
|6
|13
|42-39
|48
|9
|Лацио
|33
|12
|11
|10
|34-30
|47
|10
|Сассуоло
|33
|13
|6
|14
|41-44
|45
|11
|Удинезе
|33
|12
|7
|14
|38-43
|43
|12
|Торино
|33
|11
|7
|15
|37-54
|40
|13
|Дженоа
|30
|10
|9
|14
|40-46
|39
|14
|Парма
|33
|9
|12
|12
|24-40
|39
|15
|Фиорентина
|33
|8
|12
|13
|38-45
|36
|16
|Кальяри
|33
|8
|9
|16
|33-47
|33
|17
|Кремонезе
|33
|6
|10
|17
|26-47
|28
|18
|Лечче
|33
|7
|7
|19
|22-46
|28
|19
|Верона
|33
|3
|9
|21
|23-56
|18
|20
|Пиза
|33
|2
|12
|19
|24-60
|18
Обе команды почти обеспечили себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В нынешнем им остается локальная борьба за медали, но не за золотые. «Ювентус» после серии поражений не проигрывает уже восемь матчей подряд (шесть побед и две ничьи). Пять последних встреч получились низовыми. У «Милана» в семи из девяти последних матчей было забито не более двух мячей.
В официальных очных встречах команд тренд тоже явный. В девяти из 10 последних таких матчей также было не более двух голов. Кажется, соответствующая ставка напрашивается. А коэффициенты позволяют даже подстраховаться вариантом с возвратом – ТМ (3).
В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Футбол 1»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 руб. в месяц
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
Потери
«Милан»: нет
«Ювентус»: Кабаль, Влахович, Милик (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» – «Ювентус»:
|Позиция
|«Милан»
|«Ювентус»
|Позиция
|Вратарь
|16. Меньян
|16. Ди Грегорио
|Вратарь
|Защитник
|23. Томори
|6. Келли
|Защитник
|Защитник
|31. Павлович
|3. Бремер
|Защитник
|Защитник
|46. Габбиа
|15. Калюлю
|Защитник
|Полузащитник
|33. Бартезаги
|2. Хольм
|Полузащитник
|Полузащитник
|4. Риччи
|27. Камбьязо
|Полузащитник
|Полузащитник
|12. Рабьо
|5. Локателли
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Модрич
|22. Маккенни
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Фофана
|13. Бога
|Нападающий
|Нападающий
|10. Леау
|7. Консейсау
|Нападающий
|Нападающий
|11. Пулишич
|30. Дэвид
|Нападающий
|Главный тренер
|Массимилиано Аллегри
|Лучано Спаллетти
|Главный тренер
По мнению аналитиков «БЕТСИТИ», шансы туринцев на победу выше – коэффициент 2,60 на такой исход. Котировка на выигрыш миланской команды – 3,10, как и на ничью.
Букмекеры считают фаворитами гостей, но дают высокие коэффициенты на все три исхода.
Прямую трансляцию организует федеральный телеканал «Матч ТВ».