Молдова - Италия, 13 ноября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Класс соперников несопоставим, и почти 150 позиций разницы в рейтинге ФИФА - самое красноречивое тому подтверждение. Аналитики установили чисто символический коэффициент на победу фаворита и гигантский - на аутсайдера. Однако есть один фактор, способный не кардинально, но все-таки повлиять на характер встречи в Кишиневе. Для итальянцев эта игра объективно проходная, тогда как следующая - ключевая, по сути финальная. В молдавской столице гостям предстоит решить двуединую задачу: победить и сохранить силы и людей на Норвегию. В этом матче и определится победитель группы I.

В первом матче с Молдавией итальянцы не стали перетруждаться: забили по голу в конце первого и начале второго таймов - и на этом успокоились. Чего-то подобного можно ожидать и в четверг в Кишиневе. Тем более что у хозяев, в отличие от соперника, настрой будет запредельным. При таком раскладе тотал меньше 3.5 выглядит вполне реалистичным исходом.