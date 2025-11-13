Ведомости
Молдова - Италия, 13 ноября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Коэффициент на победу хозяев поля - 42.00!
Валентин Васильев

В прошлом туре сборная Молдовы набрала первое очко в зачет квалификационного раунда к ЧМ-2026. Вполне возможно, что оно же окажется и единственным. По крайней мере, в предпоследнем матче отбора молдаванам сложно рассчитывать на положительный результат. Против Италии шансов у них объективно мизер. На что же поставить любителям пари на игры национальных команд? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Молдова
Место в рейтинге ФИФА: 156 

13.11.2025, Чт

22:45 МСК

Италия
Место в рейтинге ФИФА: 9

П1 - 42.00

Х - 10.50

П2 - 1.07

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа I, 9-й тур

Стадион: «Зимбру»  (Кишинев, Молдавия)

Судья: Николай Балакин (Украина)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Молдова0062-17
Италия60017-2

Последние пять игр сборной Молдовы:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.10.2025Эстония

1:1

Молдова

Отбор ЧМ-2026

09.10.2025Румыния

2:1

Молдова

Отбор ЧМ-2026

09.09.2025Норвегия

11:1

Молдова

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Молдова

0:4

Израиль

Отбор ЧМ-2026

09.06.2025Италия

2:0

Молдова

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Италии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.10.2025Италия

3:0

Израиль

Отбор ЧМ-2026

11.10.2025Эстония

1:3

Италия

Отбор ЧМ-2026

08.09.2025Израиль

4:5

Италия

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Италия

5:0

Эстония

Отбор ЧМ-2026

09.06.2025Италия

2:0

Молдова

Отбор ЧМ-2026

Турнирное положение

За два тура до финиша итальянцы занимают второе место в таблице, молдаване - последнее, пятое.

КомандыИВНПМО
1. Норвегия660029-318
2. Италия650118-815
3. Израиль730415-199
4. Эстония71157-174
5. Молдова60154-261

Прогноз на матч

Класс соперников несопоставим, и почти 150 позиций разницы в рейтинге ФИФА - самое красноречивое тому подтверждение. Аналитики установили чисто символический коэффициент на победу фаворита и гигантский - на аутсайдера. Однако есть один фактор, способный не кардинально, но все-таки повлиять на характер встречи в Кишиневе. Для итальянцев эта игра объективно проходная, тогда как следующая - ключевая, по сути финальная. В молдавской столице гостям предстоит решить двуединую задачу: победить и сохранить силы и людей на Норвегию. В этом матче и определится победитель группы I. 

В первом матче с Молдавией итальянцы не стали перетруждаться: забили по голу в конце первого и начале второго таймов - и на этом успокоились. Чего-то подобного можно ожидать и в четверг в Кишиневе. Тем более что у хозяев, в отличие от соперника, настрой будет запредельным. При таком раскладе тотал меньше 3.5 выглядит вполне реалистичным исходом. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

На территории Росси игру в Кишиневе покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

Молдова: нет

Италия: Барелла (дисквалификация)

Коэффициенты букмекеров

42.00 на победу хозяев поля - такие предложения в матчах национальных команд встречаются нечасто. Игра в Кишиневе - тот редкий случай. Ничья в Молдове котируется за 10.50, а успех гостей - всего за 1.07.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч Молдова - Италия?

Наиболее вероятным исходом матча эксперты называют победу итальянцев со счетом 3:0. Сыгравшая ставка на этот вариант будет рассчитана по коэффициенту 5.50.

Будет ли много голов в матче Молдова - Италия?

Коэффициент 1.33 на тотал больше 2.5 - верный предвестник «верхового» матча.

Где пройдет чемпионат мира-2026?

Матчи ближайшего Кубка мира примут три страны: США, Канада, Мексика.

