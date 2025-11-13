Молдова - Италия, 13 ноября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
В прошлом туре сборная Молдовы набрала первое очко в зачет квалификационного раунда к ЧМ-2026. Вполне возможно, что оно же окажется и единственным. По крайней мере, в предпоследнем матче отбора молдаванам сложно рассчитывать на положительный результат. Против Италии шансов у них объективно мизер. На что же поставить любителям пари на игры национальных команд?
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа I, 9-й тур
Стадион: «Зимбру» (Кишинев, Молдавия)
Судья: Николай Балакин (Украина)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Молдова
|0
|0
|6
|2-17
|Италия
|6
|0
|0
|17-2
Последние пять игр сборной Молдовы:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.10.2025
|Эстония
1:1
Молдова
Отбор ЧМ-2026
|09.10.2025
|Румыния
2:1
Молдова
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Норвегия
11:1
Молдова
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Молдова
0:4
Израиль
Отбор ЧМ-2026
|09.06.2025
|Италия
2:0
Молдова
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Италии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.10.2025
|Италия
3:0
Израиль
Отбор ЧМ-2026
|11.10.2025
|Эстония
1:3
Италия
Отбор ЧМ-2026
|08.09.2025
|Израиль
4:5
Италия
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Италия
5:0
Эстония
Отбор ЧМ-2026
|09.06.2025
|Италия
2:0
Молдова
Отбор ЧМ-2026
За два тура до финиша итальянцы занимают второе место в таблице, молдаване - последнее, пятое.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Норвегия
|6
|6
|0
|0
|29-3
|18
|2. Италия
|6
|5
|0
|1
|18-8
|15
|3. Израиль
|7
|3
|0
|4
|15-19
|9
|4. Эстония
|7
|1
|1
|5
|7-17
|4
|5. Молдова
|6
|0
|1
|5
|4-26
|1
Класс соперников несопоставим, и почти 150 позиций разницы в рейтинге ФИФА - самое красноречивое тому подтверждение. Аналитики установили чисто символический коэффициент на победу фаворита и гигантский - на аутсайдера. Однако есть один фактор, способный не кардинально, но все-таки повлиять на характер встречи в Кишиневе. Для итальянцев эта игра объективно проходная, тогда как следующая - ключевая, по сути финальная. В молдавской столице гостям предстоит решить двуединую задачу: победить и сохранить силы и людей на Норвегию. В этом матче и определится победитель группы I.
В первом матче с Молдавией итальянцы не стали перетруждаться: забили по голу в конце первого и начале второго таймов - и на этом успокоились. Чего-то подобного можно ожидать и в четверг в Кишиневе. Тем более что у хозяев, в отличие от соперника, настрой будет запредельным. При таком раскладе тотал меньше 3.5 выглядит вполне реалистичным исходом.
На территории Росси игру в Кишиневе покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|PARI
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
Молдова: нет
Италия: Барелла (дисквалификация)
42.00 на победу хозяев поля - такие предложения в матчах национальных команд встречаются нечасто. Игра в Кишиневе - тот редкий случай. Ничья в Молдове котируется за 10.50, а успех гостей - всего за 1.07.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Наиболее вероятным исходом матча эксперты называют победу итальянцев со счетом 3:0. Сыгравшая ставка на этот вариант будет рассчитана по коэффициенту 5.50.
Коэффициент 1.33 на тотал больше 2.5 - верный предвестник «верхового» матча.
Матчи ближайшего Кубка мира примут три страны: США, Канада, Мексика.