Дэвид Моррель — Имам Хатаев, 13 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Не совсем понятны разгромные котировки букмекеров. Хатаев отнюдь не кажется столь явным аутсайдером на фоне Морреля. У россиянина есть агрессивный прессинг, сильный удар, высокий нокаутирующий потенциал. Это вполне может принести успех с учетом пробелом кубинца в обороне.

Впрочем, и сам Хатаев в защите не всегда хорош. Особенно проседает россиянин, когда у него заканчиваются силы. Выносливость точно не входит в список козырей призера Олимпиады, поэтому есть риск, что у Морреля будут шансы перехватить инициативу и задавить уставшего соперника.

В любом случае опций для нокаутов должно быть немало. Финиш можно ждать, пожалуй, в любой отрезок боя и в разном стиле. Рискнем предположить, что все десять раундов спортсмены не пройдут.