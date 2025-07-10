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9 июля 18:09ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Дэвид Моррель — Имам Хатаев, 13 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Серьезная проверка для российского призера Олимпиады
Александр Бокулёв
Источник: The Ring
Источник: The Ring

В ночь на воскресенье, 13 июля, по московскому времени в Нью-Йорке пройдет крупный турнир по боксу. В одном из поединков россиянин Имам Хатаев, также представляющий Австралию, в рамках полутяжелого дивизиона (до 79,4 кг) встретится с кубинцем Дэвидом Моррелем. Сумеет ли призер Олимпиады-2020 сохранить идеальный профессиональный рекорд?

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Статистика

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Моррель

 

Хатаев

Куба

Страна

Россия / Австралия

27

Возраст

30

12

Бои

10

11 (9)

Победы (нокауты)

10 (9)

1 (0)

Поражения (нокауты)

0

5

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона BoxRec

13

185

Рост (см)

179

196

Размах рук (см)

179

Левша

Стойка

Правша

Дэвид Моррель

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На любительском уровне выиграл чемпионат мира среди юниоров. На профессиональном ринге выступает с 2019 года. В 2020-м выиграл временный пояс WBA во втором среднем весе. Затем был повышен до регулярного чемпиона, этот титул защитил шесть раз. В прошлом в августе дебютировал в полутяжелом весе и забрал пояс WBA (Regular). В последнем поединке в феврале бился с Дэвидом Бенавидесом за временный титул WBC, но уступил единогласным решением судей и потерпел первое поражение в карьере.

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Имам Хатаев

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Уроженец Чечни. На любительском уровне выиграл бронзу Олимпиады-2020 и чемпионата мира 2023 года. На профессиональном ринге дебютировал в 2021-м и досрочно выиграл все девять боев. В 2024 году взял пояс NABF в полутяжелом весе. В последнем поединке в марте победил Дурваля Паласио единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа МорреляПобеда ХатаеваДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,204,801,602,20

Прогноз на бой

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Не совсем понятны разгромные котировки букмекеров. Хатаев отнюдь не кажется столь явным аутсайдером на фоне Морреля. У россиянина есть агрессивный прессинг, сильный удар, высокий нокаутирующий потенциал. Это вполне может принести успех с учетом пробелом кубинца в обороне.

Впрочем, и сам Хатаев в защите не всегда хорош. Особенно проседает россиянин, когда у него заканчиваются силы. Выносливость точно не входит в список козырей призера Олимпиады, поэтому есть риск, что у Морреля будут шансы перехватить инициативу и задавить уставшего соперника.

В любом случае опций для нокаутов должно быть немало. Финиш можно ждать, пожалуй, в любой отрезок боя и в разном стиле. Рискнем предположить, что все десять раундов спортсмены не пройдут.

Где смотреть бой Моррель Хатаев

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Боксерский вечер пройдет на стадионе имени Луи Армстронга в Нью-Йорке (США). Турнир начнется в воскресенье, 13 июля, в 04:00 по московскому времени. Бой Моррель — Хатаев стоит ожидать не ранее 05:00 мск.

Официальным вещателем турнира будет DAZN.

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