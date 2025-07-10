Дэвид Моррель — Имам Хатаев, 13 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 13 июля, по московскому времени в Нью-Йорке пройдет крупный турнир по боксу. В одном из поединков россиянин Имам Хатаев, также представляющий Австралию, в рамках полутяжелого дивизиона (до 79,4 кг) встретится с кубинцем Дэвидом Моррелем. Сумеет ли призер Олимпиады-2020 сохранить идеальный профессиональный рекорд?
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Моррель
Хатаев
Куба
Страна
Россия / Австралия
27
Возраст
30
12
Бои
10
11 (9)
Победы (нокауты)
10 (9)
1 (0)
Поражения (нокауты)
0
5
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона BoxRec
13
185
Рост (см)
179
196
Размах рук (см)
179
Левша
Стойка
Правша
На любительском уровне выиграл чемпионат мира среди юниоров. На профессиональном ринге выступает с 2019 года. В 2020-м выиграл временный пояс WBA во втором среднем весе. Затем был повышен до регулярного чемпиона, этот титул защитил шесть раз. В прошлом в августе дебютировал в полутяжелом весе и забрал пояс WBA (Regular). В последнем поединке в феврале бился с Дэвидом Бенавидесом за временный титул WBC, но уступил единогласным решением судей и потерпел первое поражение в карьере.
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Уроженец Чечни. На любительском уровне выиграл бронзу Олимпиады-2020 и чемпионата мира 2023 года. На профессиональном ринге дебютировал в 2021-м и досрочно выиграл все девять боев. В 2024 году взял пояс NABF в полутяжелом весе. В последнем поединке в марте победил Дурваля Паласио единогласным решением судей.
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Не совсем понятны разгромные котировки букмекеров. Хатаев отнюдь не кажется столь явным аутсайдером на фоне Морреля. У россиянина есть агрессивный прессинг, сильный удар, высокий нокаутирующий потенциал. Это вполне может принести успех с учетом пробелом кубинца в обороне.
Впрочем, и сам Хатаев в защите не всегда хорош. Особенно проседает россиянин, когда у него заканчиваются силы. Выносливость точно не входит в список козырей призера Олимпиады, поэтому есть риск, что у Морреля будут шансы перехватить инициативу и задавить уставшего соперника.
В любом случае опций для нокаутов должно быть немало. Финиш можно ждать, пожалуй, в любой отрезок боя и в разном стиле. Рискнем предположить, что все десять раундов спортсмены не пройдут.
Боксерский вечер пройдет на стадионе имени Луи Армстронга в Нью-Йорке (США). Турнир начнется в воскресенье, 13 июля, в 04:00 по московскому времени. Бой Моррель — Хатаев стоит ожидать не ранее 05:00 мск.
Официальным вещателем турнира будет DAZN.
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